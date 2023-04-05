Военное обозрение
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В Израиле создан аналог российского «Кинжала»

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В Израиле создан аналог российского «Кинжала»

В декабре 2020 года ВВС Израиля провели серию испытаний своей многоуровневой системы противоракетной обороны. Оружейные противоракетные системы «Праща Давида», «Хетц» и «Железный купол» успешно перехватили цели в ходе тестовой программы, проведенной в сотрудничестве Rafael Advanced Defense Systems и Израильской организацией противоракетной обороны (IMDO) Управления оборонных исследований и разработок.


Согласно сообщению Israeli Air Force (IAF), серия включала несколько сценариев, имитирующих новые и будущие угрозы, с которыми может столкнуться система, в их ходе были протестированы возможности новой и обновленной версии «Пращи Давида».
«Впервые в ходе испытаний оценивались объединенные возможности перехвата многоуровневой системы ПВО Государства Израиль», – цитирует газета «Джерузалем пост» слова министра обороны страны Бени Ганца. По его данным, это один из самых передовых механизмов противовоздушной обороны в мире, который защищает государство от угроз ближнего и дальнего ударов.

Интересно, что, как уже случалось в прошлом, испытания проводились стрельбой по ракетам-мишеням, запущенным с воздушной платформы-носителя F-15D, но на этот раз изображения стартовой платформы были опубликованы IAF. Самолет F-15D Baz («Сокол»), так израильтяне называют F-15D «Орел», с маркировкой 106-й эскадрильи, базирующейся на авиабазе «Тель Ноф». На нем установили имитатор баллистической ракеты средней дальности Blue Sparrow. Впервые прошедшая испытания в 2008 году, эта мишень создана для моделирования траектории, теплового изображения и радиолокационной сигнатуры поперечного сечения боевых ракет с идентичными ТТХ иранских БРСД.

Мишень производят в трех вариантах: Black Sparrow, Blue Sparrow и Silver Sparrow (sparrow – воробей), причем вторая – имитатор северокорейской БР SCUD-C/D с дальностью 700 километров, а последняя предназначена для имитации иранских баллистических ракет класса Shihab-3 с дальностью стрельбы 1 500–2 000 километров.
Silver Sparrow впервые использовали 2 сентября 2013 года при испытаниях системы противоракетной обороны Arrow. Ракета, запущенная с воздушной платформы F-15D Baz над Средиземным морем, была засечена российской РЛС раннего обнаружения БР в Армавире.

Очень похоже, что в Израиле под видом создания новой ракеты-мишени ведутся работы над БРВЗ (баллистическая ракета «воздух-земля»), аналогом российского «Кинжала» с примерно с такими же тактико-техническими характеристиками.

С появлением боевого варианта ракеты Silver Sparrow Израиль закончит формирование полноценной ядерной триады. По данным авторитетного американского источника CSIS (Центр стратегических и международных исследований), с января 2008 года на вооружении Хель-ха-авир стоит современная МБР «Иерихон III» с дальностью полета 11 500 километров. 4 июня 2012 года журнал Der Spiegel опубликовал расследование, в котором говорилось, что Израиль вооружил новейшие субмарины класса «Дельфин» германской постройки ядерными КРМБ средней дальности Popeye Turbo с дальностью 1 500 километров. Ракета может нести боеголовку мощностью 200 килотонн.

С появлением новой БРВЗ израильским F-15D уже не нужно входить в зону, прикрытую ПВО противника, для сброса свободнопадающих ядерных бомб. С 1967 года в арсенале израильских ВВС находятся свободнопадающие ядерные авиабомбы как основное «оружие возмездия». Сегодня это вооружение неактуально, поскольку не дает полной гарантии выполнения боевой задачи – ядерной бомбардировки истребителями-бомбардировщиками намеченных целей. БРВЗ Silver Sparrow в ядерном оснащении снимает эту проблему.

В начале 90-х в США для защиты от БР начались масштабные работы по созданию эшелонированной системы ПРО наземного – Patriot PAC-3, THAAD, GBI и морского SM-3 базирования. Для отработки новых систем и тестовых испытаний американцам понадобилось большое количество баллистических ракет-мишеней, близких по характеристикам к БРСД и МБР. После снятия с вооружения в 1992 году устаревшей моноблочной МБР LGM-30F Minuteman 2 американские ВВС получили немало бесхозных ступеней ракет: более 500 первых от Thiokol M55, 500 вторых от Aerojet SR19 и столько же третьих от Hercules M57. Ракету LGM-30F активно использовали в программе запусков для отработки элементов ПРО США. Из этого «вторсырья» и решили скомпоновать одно- и двухступенчатые мишени.

Наиболее распространенные американские баллистические имитаторы для испытаний противоракетных систем – ракетное семейство Storm компании Orbital Sciences Corp (OSC).

Storm I – двухступенчатая твердотопливная ракета в связке маршевой ступени устаревшей и снятой с вооружения тактической ракеты MGM-29 Sergeant и верхней ступени M57A1 (третья ступень МБР LGM-30 Minuteman-2). С января 1992 по декабрь 1995 для обеспечения программы летных испытаний перспективного ЗРК THAAD (Terminal High-Area Area Defense) в общей сложности произвели двенадцать единиц Storm I.

Storm II – одноступенчатая ракета-мишень с двигателем SR19-AJ-1 второй ступени МБР LGМ-30F Minuteman 2. В качестве головной части применяются маневрирующие боевые блоки со снятых с вооружения БРСД MGM-31 Pershing 2. Первый тестовый пуск Storm II выполнен 29 января 1997 года. Ракета оснащена системой GPS/INS наведения и управления для достижения точной траектории полета, может нести полезную нагрузку весом от 900 до 4 260 килограммов (2 000–9 400 фунтов). В ходе испытаний ракеты PAC-3 выпущено не менее шестнадцати таких ракет.

SRALT (Short Range Air Launch Target), известная как Hera-SRALT, по существу является БРВЗ (баллистической ракетой «воздух-земля»), одноступенчатая производная от ракеты Coleman Aerospace Hera наземного базирования. Создана для испытаний новых типов противоракетных систем минобороны США. SRALT разработали в компании Coleman Aerospace для обеспечения испытаний дешевыми ракетами-мишенями в необходимых количествах. Их можно легко использовать в любой точке мира и запускать на произвольных высотах и направлениях.

SRALT – одноступенчатая твердотопливная ракета, созданная на базе излишков двигателей второй ступени МБР LGМ-30F Minuteman 2 «Аэроджет» SR19-AJ-1. В первом тестовом пуске ее разместили в грузовом отсеке транспортного самолета C-130 Hercules. После сброса на парашюте уже на безопасном расстоянии от транспортника запустили маршевый двигатель. Ракета успешно отработала по запланированной траектории. С тех пор SRALT использовали только один раз – в августе 2004 года, чтобы обеспечить целевое поле для испытания израильской ракеты-перехватчика Arrow-2. В этом случае носителем SRALT был C-17 Globemaster.

LRALT (Long Range Air Launch Target) концептуально схожа со SRALT, но это двухступенчатая мишень с использованием двух ракетных двигателей SR19-AJ-1 в тандеме. Запуск с борта транспортного самолета C-17 Globemaster. Ракета используется Агентством по противоракетной обороне для имитации угроз баллистических ракет большой дальности. После демонстрационного запуска в мае 2004 года первая оперативная миссия LRALT состоялась в сентябре 2005, тогда оценивали способность отслеживания МБР наземным радиолокатором AN/FPS-108 COBRA DANE.

Американцы систематически нарушали основные положения договора о РСМД. Согласно этому документу проведение пусков таких ракет квалифицировалось как испытания БР наземного базирования средней дальности нового типа, что является нарушением Статьи VI, запрещавшей производить ракеты средней и меньшей дальности и проводить их летные испытания.

Вряд ли из этого хлама американцы планировали создать новую ракету, тем более уже известны ТТХ новой БРСД LRHW, она создается на основе современных технологий и компонентов. Но все же опыт работ по ракетам-мишеням для молодого поколения инженеров-ракетчиков окажется неоценимым, поскольку с 1987 года не осталось ни кадров, ни фирм-изготовителей БРСД – головного подрядчика, компании Martin Marietta давно не существует. Разрыв в поколениях мог оказаться фатальным.
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15 комментариев
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  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 04:48
    +3
    В качестве головной части применяются маневрирующие боевые блоки со снятых с вооружения БРСД MGM-31 Pershing 2
    Чудесно, мало того что боевые ядерные части Першей американцы сохранили, так ещё и платформы (возможно самая сложная часть) для них имелись? А уж на двигатель всё это посадить не особо большая проблема. Чудное соблюдение договора!
    Автор молодец. Хотя по моему мнению просто БРВЗ ещё не аналог гиперзвуковому "Кинжалу" (если его отделяемая часть соответствует заявленному, конечно).
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 05:19
      +1
      Цитата: Владимир_2У
      Хотя по моему мнению просто БРВЗ ещё не аналог гиперзвуковому "Кинжалу" (если его отделяемая часть соответствует заявленному, конечно).

      Скорей всего он вовсе настолько не аналог, что и не близко.
      1) Кинжал на данный момент применяется как гиперзвуковое оружие с конвенционной БЧ для прорыва любой ПВО и удара по сверхзащищенным целям с высокой точностью. Фишка - его наведение. А у матрасов ни единого писка, что они даже приступили к разработке систем наведения летящих в облаке плазмы ракет, на чем они закончили с гиперзвуком еще в 70-х. Откуда это у Израиля, который никогда этим не занимался?
      2) Автор там сам сказал про "полноценную ядерную триаду". А к ЯО другие вопросы
      1. Солдатов В.
        Солдатов В. Сегодня, 05:46
        -2
        Как всегда нашёлся предатель который передал чертежи российского "Кинжала" в Израиль. А теперь они с американцами создадут якобы самостоятельно свою ракету. soldier
        1. Ilya-spb
          Ilya-spb Сегодня, 05:49
          0
          Почему сразу - предатель нашелся? Еще ничего не сделано...

          Прикрепить макет, похожий на "Кинжал", к самолету, просто.

          А настоящий "Кинжал" требует доказательств применения и испытаний.
        2. 2112vda
          2112vda Сегодня, 06:35
          -1
          Ничего нового. Во времена разгула демократии в России информация течёт бурным потоком за рубеж. Где по собственной инициативе отдельных индивидов, а где в результате вербовки. Так что ничего удивительного. Это было, есть и будет. Слаб человек однако.
      2. tsvetahaki
        tsvetahaki Сегодня, 06:04
        +1
        А у матрасов ни единого писка, что они даже приступили к разработке систем наведения летящих в облаке плазмы ракет, на чем они закончили с гиперзвуком еще в 70-х.

        Статьи, которые попадались мне последние 10 лет по вопросу использование плазменного облака как антенны и т.д. были написанны вовсе не российскими авторами, увы...
        Как там с практикой не знаю, но статьи для чего-то писались, разработки значит были кем-то востребованны, гранты давлись...
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 06:10
          -1
          Вы что-нибудь слышали про испытания "макета гиперзвукового оружия по цели"? Они воют что макет совсем-совсем готов, но при этом НИ РАЗУ даже не пробовали его навести куда-то в сторону какого-то объекта. А макет по их словам - ваще почти уже совсем готов. Вывод - систем наведения ни на одном макете не присутствовало НИ РАЗУ. Иначе бы их хотя бы ПОПРОБОВАЛИ испытать.
          А не испытанные системы наведения и означают несуществующие.
          Зато вот писать они - точно мастера. Помнится тут израильская бригада хором разорялась, что в Израиле научились землятрясения предсказывать! За семь дней! Гарантировано! Вон - написали же! Потом произошло землетрясение в рядом сидящей Турции, затронувшее и Израиль, можете спросить у этой бригады, как там, успешно предсказали эти... Написатели себе в штанину
          Ну а если вам не попадалось - попробуйте поиск...
          https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-tehnologii-plazmennyh-antenn-dlya-povysheniya-skrytnosti-radiosvyazi-v-vhf-diapazone
          Например...
          ЖУРНАЛ
          Вестник Воронежского государственного технического университета
          2021
      3. Alex_mech
        Alex_mech Сегодня, 07:24
        0
        А почему все считают, что Кинжал к цели подлетает (падает) на гиперзвуке? По-моему в результате торможения об атмосферу ракета должна терять скорость, а не увеличивать ее. А при подлёте к цели уже нет плазмы то и проблемы нет
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 07:30
          0
          ...а противоатомный бункер Кинжал разнес год назад из-за того, что скорости нет... И ПВО прорывать ему не на конечном участке траектории wassat
  2. Наган
    Наган Сегодня, 06:16
    0
    компании Martin Marietta давно не существует.

    Lockheed Martin
  3. Kapany3
    Kapany3 Сегодня, 06:30
    -1
    Какой-то поток сознания. Текст статьи не отражает эпичного названия.
  4. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 06:55
    0
    Можно смело констатировать, что на сегодняшний день только Россия обладает реальным гиперзвуковых оружием. Причем, СВО создало нашему Кинжалу отличный имидж. Не знаю как насчет 130ти метров земли и бетона, но мы четко дали понять врагам, что достанем их везде, в пределах дальности пуска ракеты. И они, реально испуганы.
  5. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 07:02
    0
    И ещё мои 5 копеек, насчёт государства Израиль. Я абсолютно ровно к нему отношусь, но за время своего существования, оно столько гадости сделало своим соседям, зная, что за спиной штаты и если гегемон зачахнет, то Израиль прекратит свое существование, несмотря на армию и супер оружие. Так, что надо начинать налаживать отношения с соседями, уже сегодня.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 07:08
      -1
      Государство евреев сделали для того, чтоб разрушить стереотипы о евреях. Успешно получилось только со стереотипом, что евреи - умные.
      ПиСи: они не доперли, что все государства соблюдают определенные правила поведения не потому, что не евреи, а потому, что всех не соблюдавших - уничтожили. Как Израиль в свое время - за государственный терроризм исключительно. Они продолжают повторять свой прежний путь. Опять там все посолят...
    2. Alex_mech
      Alex_mech Сегодня, 07:27
      0
      Не всегда у них за спиной штаты то были. По моему только в последнюю войну. Все остальное они сами и в основном французским оружием.