В Израиле создан аналог российского «Кинжала»

В декабре 2020 года ВВС Израиля провели серию испытаний своей многоуровневой системы противоракетной обороны. Оружейные противоракетные системы «Праща Давида», «Хетц» и «Железный купол» успешно перехватили цели в ходе тестовой программы, проведенной в сотрудничестве Rafael Advanced Defense Systems и Израильской организацией противоракетной обороны (IMDO) Управления оборонных исследований и разработок.
Согласно сообщению Israeli Air Force (IAF), серия включала несколько сценариев, имитирующих новые и будущие угрозы, с которыми может столкнуться система, в их ходе были протестированы возможности новой и обновленной версии «Пращи Давида».
«Впервые в ходе испытаний оценивались объединенные возможности перехвата многоуровневой системы ПВО Государства Израиль», – цитирует газета «Джерузалем пост» слова министра обороны страны Бени Ганца. По его данным, это один из самых передовых механизмов противовоздушной обороны в мире, который защищает государство от угроз ближнего и дальнего ударов.
Интересно, что, как уже случалось в прошлом, испытания проводились стрельбой по ракетам-мишеням, запущенным с воздушной платформы-носителя F-15D, но на этот раз изображения стартовой платформы были опубликованы IAF. Самолет F-15D Baz («Сокол»), так израильтяне называют F-15D «Орел», с маркировкой 106-й эскадрильи, базирующейся на авиабазе «Тель Ноф». На нем установили имитатор баллистической ракеты средней дальности Blue Sparrow. Впервые прошедшая испытания в 2008 году, эта мишень создана для моделирования траектории, теплового изображения и радиолокационной сигнатуры поперечного сечения боевых ракет с идентичными ТТХ иранских БРСД.
Мишень производят в трех вариантах: Black Sparrow, Blue Sparrow и Silver Sparrow (sparrow – воробей), причем вторая – имитатор северокорейской БР SCUD-C/D с дальностью 700 километров, а последняя предназначена для имитации иранских баллистических ракет класса Shihab-3 с дальностью стрельбы 1 500–2 000 километров.
Silver Sparrow впервые использовали 2 сентября 2013 года при испытаниях системы противоракетной обороны Arrow. Ракета, запущенная с воздушной платформы F-15D Baz над Средиземным морем, была засечена российской РЛС раннего обнаружения БР в Армавире.
Очень похоже, что в Израиле под видом создания новой ракеты-мишени ведутся работы над БРВЗ (баллистическая ракета «воздух-земля»), аналогом российского «Кинжала» с примерно с такими же тактико-техническими характеристиками.
С появлением боевого варианта ракеты Silver Sparrow Израиль закончит формирование полноценной ядерной триады. По данным авторитетного американского источника CSIS (Центр стратегических и международных исследований), с января 2008 года на вооружении Хель-ха-авир стоит современная МБР «Иерихон III» с дальностью полета 11 500 километров. 4 июня 2012 года журнал Der Spiegel опубликовал расследование, в котором говорилось, что Израиль вооружил новейшие субмарины класса «Дельфин» германской постройки ядерными КРМБ средней дальности Popeye Turbo с дальностью 1 500 километров. Ракета может нести боеголовку мощностью 200 килотонн.
С появлением новой БРВЗ израильским F-15D уже не нужно входить в зону, прикрытую ПВО противника, для сброса свободнопадающих ядерных бомб. С 1967 года в арсенале израильских ВВС находятся свободнопадающие ядерные авиабомбы как основное «оружие возмездия». Сегодня это вооружение неактуально, поскольку не дает полной гарантии выполнения боевой задачи – ядерной бомбардировки истребителями-бомбардировщиками намеченных целей. БРВЗ Silver Sparrow в ядерном оснащении снимает эту проблему.
В начале 90-х в США для защиты от БР начались масштабные работы по созданию эшелонированной системы ПРО наземного – Patriot PAC-3, THAAD, GBI и морского SM-3 базирования. Для отработки новых систем и тестовых испытаний американцам понадобилось большое количество баллистических ракет-мишеней, близких по характеристикам к БРСД и МБР. После снятия с вооружения в 1992 году устаревшей моноблочной МБР LGM-30F Minuteman 2 американские ВВС получили немало бесхозных ступеней ракет: более 500 первых от Thiokol M55, 500 вторых от Aerojet SR19 и столько же третьих от Hercules M57. Ракету LGM-30F активно использовали в программе запусков для отработки элементов ПРО США. Из этого «вторсырья» и решили скомпоновать одно- и двухступенчатые мишени.
Наиболее распространенные американские баллистические имитаторы для испытаний противоракетных систем – ракетное семейство Storm компании Orbital Sciences Corp (OSC).
Storm I – двухступенчатая твердотопливная ракета в связке маршевой ступени устаревшей и снятой с вооружения тактической ракеты MGM-29 Sergeant и верхней ступени M57A1 (третья ступень МБР LGM-30 Minuteman-2). С января 1992 по декабрь 1995 для обеспечения программы летных испытаний перспективного ЗРК THAAD (Terminal High-Area Area Defense) в общей сложности произвели двенадцать единиц Storm I.
Storm II – одноступенчатая ракета-мишень с двигателем SR19-AJ-1 второй ступени МБР LGМ-30F Minuteman 2. В качестве головной части применяются маневрирующие боевые блоки со снятых с вооружения БРСД MGM-31 Pershing 2. Первый тестовый пуск Storm II выполнен 29 января 1997 года. Ракета оснащена системой GPS/INS наведения и управления для достижения точной траектории полета, может нести полезную нагрузку весом от 900 до 4 260 килограммов (2 000–9 400 фунтов). В ходе испытаний ракеты PAC-3 выпущено не менее шестнадцати таких ракет.
SRALT (Short Range Air Launch Target), известная как Hera-SRALT, по существу является БРВЗ (баллистической ракетой «воздух-земля»), одноступенчатая производная от ракеты Coleman Aerospace Hera наземного базирования. Создана для испытаний новых типов противоракетных систем минобороны США. SRALT разработали в компании Coleman Aerospace для обеспечения испытаний дешевыми ракетами-мишенями в необходимых количествах. Их можно легко использовать в любой точке мира и запускать на произвольных высотах и направлениях.
SRALT – одноступенчатая твердотопливная ракета, созданная на базе излишков двигателей второй ступени МБР LGМ-30F Minuteman 2 «Аэроджет» SR19-AJ-1. В первом тестовом пуске ее разместили в грузовом отсеке транспортного самолета C-130 Hercules. После сброса на парашюте уже на безопасном расстоянии от транспортника запустили маршевый двигатель. Ракета успешно отработала по запланированной траектории. С тех пор SRALT использовали только один раз – в августе 2004 года, чтобы обеспечить целевое поле для испытания израильской ракеты-перехватчика Arrow-2. В этом случае носителем SRALT был C-17 Globemaster.
LRALT (Long Range Air Launch Target) концептуально схожа со SRALT, но это двухступенчатая мишень с использованием двух ракетных двигателей SR19-AJ-1 в тандеме. Запуск с борта транспортного самолета C-17 Globemaster. Ракета используется Агентством по противоракетной обороне для имитации угроз баллистических ракет большой дальности. После демонстрационного запуска в мае 2004 года первая оперативная миссия LRALT состоялась в сентябре 2005, тогда оценивали способность отслеживания МБР наземным радиолокатором AN/FPS-108 COBRA DANE.
Американцы систематически нарушали основные положения договора о РСМД. Согласно этому документу проведение пусков таких ракет квалифицировалось как испытания БР наземного базирования средней дальности нового типа, что является нарушением Статьи VI, запрещавшей производить ракеты средней и меньшей дальности и проводить их летные испытания.
Вряд ли из этого хлама американцы планировали создать новую ракету, тем более уже известны ТТХ новой БРСД LRHW, она создается на основе современных технологий и компонентов. Но все же опыт работ по ракетам-мишеням для молодого поколения инженеров-ракетчиков окажется неоценимым, поскольку с 1987 года не осталось ни кадров, ни фирм-изготовителей БРСД – головного подрядчика, компании Martin Marietta давно не существует. Разрыв в поколениях мог оказаться фатальным.