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Среди выводимых компанией SpaceX на орбиту спутников - аппараты для отслеживания гиперзвуковых ракет

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Среди выводимых компанией SpaceX на орбиту спутников - аппараты для отслеживания гиперзвуковых ракет

В компании SpaceX сообщили о запуске ракеты-носителя (РН) с группой спутников в рамках миссии космических сил США (Space Development Agency). Как уточнили в американской компании, речь шла о 10 спутниках связи, выведенных на низкую орбиту.


РН Falcon 9 стартовала с западного побережья - из района военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии. В итоге ракетный ускоритель вернулся на Землю, приземлившись в Ванденбергской посадочной зоне. Сама же миссия была запланирована на 30 марта, однако, руководство SpaceX отложило запуск на несколько дней по неназванным причинам.

Ракета несла 2 космических спутника компании-разработчика SpaceX, задача которых заключается в отслеживании баллистических и гиперзвуковых ракет, а также 8 космических аппаратов, выпущенных компанией York Space Systems для передачи данных с датчиков космического базирования на поверхность Земли.

Агентство космического развития (SDA) было создано в марте 2019 года для оказания содействия Пентагону в создании более жизнеспособной космической архитектуры на низкой околоземной орбите, расположенной в пределах 2 тыс км над поверхностью Земли.

Таким образом, создание сотен сравнительно дешёвых спутников позволяет министерству обороны США значительно расширить свою плеяду крупных и дорогостоящих космических аппаратов.

Стоит отметить, что все 10 космических аппаратов (КА) являются частью миссии Tranche 0, предполагающей вывод на орбиту 28 таких КА в виде двух групп. В состав первой войдут 10 спутников (8 из них относятся к так называемому транспортному уровню для обеспечения передачи данных). На эти цели, как ожидается, вплоть до 2025 года будет выделено до 1 млрд долларов.
Автор:
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14 комментариев
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  1. ААК
    ААК Сегодня, 17:44
    +5
    У Маска получается в одном запуске вывести на орбиту 10 разведывательных спутников, Борисов, ЕМНИП, это количество не запустил даже за год...
    1. Mishka78
      Mishka78 Сегодня, 17:53
      -1
      Цитата: ААК
      У Маска получается в одном запуске вывести на орбиту 10 разведывательных спутников, Борисов, ЕМНИП, это количество не запустил даже за год...

      Я тоже невысокого мнения о нынешнем роскосмосе (что с Рогозиным, что с Борисовым, советское наследие заканчивается, нового минимум..), но тут вы огород нагородили. Может быть Маск этот пуск готовил 5 лет? Мало исходных данных для таких жёстких выводов.
      1. Бесконечность
        Бесконечность Сегодня, 18:25
        +7
        Цитата: Mishka78
        Маск этот пуск готовил 5 лет?
        Готовить один пуск 5 лет? Полезную нагрузку можно готовить 5 лет, но не сам пуск. SpaceX - пусковой подрядчик, выполняющий контракт, а для Falcon 9 это уже 21 (!!!) пуск в 2023 году, все успешные. И ещё одну Falcon Heavy в январе пустили. Вот что значит делать ракеты как сосиски! laughing
        Число спутников зависит от их массы, массы адаптера полезной нагрузки, запускаемой орбиты (чем выше - тем больше энергии нужно и тем меньше РН может взять), самой РН и её конфигурации, точки запуска. Если запускают по 1 аппарату, то либо на высокую орбиту, либо он сам тяжёлый, либо больше и ненужно на данную орбиту. Кстати, если используются старые электронные компоненты, то масса спутника будет больше (это для тех, кто искренне не понимает, почему все так переживают за нашу микроэлектронную промышленность, мол, ну нет чипов, покупаем у китайцев, зато ракеты огого! Не всё так просто).
        1. topol717
          topol717 Сегодня, 19:28
          0
          Цитата: Бесконечность
          Кстати, если используются старые электронные компоненты, то масса спутника будет больше

          Электроника на спутнике несет может быть 3-5% от общей массы спутника.
          Батареи и системы жизнеобеспечения этой электроники, надо удержать температуру от -40 до +60 а так же двигатели и запас топлива к этим двигателям, вот на что уходит основная масса.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:45
    +4
    Реклама .Гиперзвуковая ракета отличается от обычной только скоростью.У обоих из "задницы" огненный факел.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:55
    -2
    laughing
    Ну надо же... А ничего, что только иди-от не понял по сей день, почему FALCON - это именно потому такое название у якобы частного маска, что это название программы DAPRA по гиперзвуковым носителям, под которую НАСА и строила эту очень частную ракету, а Пентагон сразу жидко навалил в штанишки, еще до запуска программы Старлинк, по якобы гражданскому интернету, совсем-совсем частная и очень гражданская программа - ввалил на пресс-конференции совсем не частного Пентагона презентацию новых низкоорбитальных спутников-шпионов, сопроводив их фотографией якобы спутника связи Старлинк?
    Это вы секте святого Маска расскажите, что в третий раз доказали. что это программа государственная, остальные давно поняли
  4. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 18:00
    0
    Ну предположим отслеживать их можно, только вот сбить, ещё долго будет невозможно.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 18:16
      0
      Это похоже на мазохизм ,смотреть на монитор и обратным отсчетом мерять сколько этой жизни осталось. hi
      1. Авиатор_
        Авиатор_ Сегодня, 18:52
        +1
        Это похоже на мазохизм ,смотреть на монитор и обратным отсчетом мерять сколько этой жизни осталось.
        Совершенно верно. Даже если спутник будет над местом старта, например, "Кинжала", что неочевидно, учитывая его низкую орбиту, какая польза будет от нескольких минут отслеживания проекции траектории полёта на поверхность Земли? Бред пиарастов.
      2. Bingo
        Bingo Сегодня, 19:17
        0
        Цитата: tralflot1832
        Это похоже на мазохизм ,смотреть на монитор и обратным отсчетом мерять сколько этой жизни осталось

        Да нет, это похоже на лесопилку, как обычно.
        - Противоракетная система?
        - Противоракетная!
        - Работает!
        - А то как же!
        А что работа заключается в трансляции ме-едленно подползающего флюгенгенхальмена...
  5. km-21
    km-21 Сегодня, 18:21
    +1
    России необходимо срочно обзаводиться технологией уничтожения вражеских спутников. Одновременно с этим надо развивать инерциальные, радиолокационные, оптико локационные системы навигации, связи и разведки. Американцы, разумеется, также разрабатывают подобные технологии. Однако в случае полного размена Россия получает преимущество, поскольку американские боевые системы гораздо больше зависят от спутников, чем российские.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 19:32
      +1
      Цитата: km-21
      России необходимо срочно обзаводиться технологией уничтожения вражеских спутников.
      Вообще уже давно изобрели и даже испытали, теперь только и успевают корректировать орбиту МКС, ибо обломков много. Еще 3-4 таких испытаний и про космос можно будет забыть.
    2. Бледар
      Бледар Сегодня, 20:04
      +1
      России необходимо срочно обзаводиться технологией уничтожения вражеских спутников.

      Ты не поверишь, но уже обзавелись - С-500 называется
  6. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 20:56
    0
    Маск чую доиграется ..У Росии терпение заканчивается .
    Уверен у нас есть возможности приземлить эту группировку спутников .