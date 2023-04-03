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Пресс-служба группировки «Запад» ВС РФ: российская артиллерия препятствует ротации подразделений ВСУ

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Пресс-служба группировки «Запад» ВС РФ: российская артиллерия препятствует ротации подразделений ВСУ

Военнослужащие группировки «Запад» армии России, действующей в Харьковской области и на Краснолиманском направлении, за минувшие сутки обнаружили и ликвидировали пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Они входили в состав украинской 14-й отдельной механизированной бригады, а также 105-й и 115-й бригад теробороны.


Об этом сообщает пресс-служба группировки «Запад» ВС РФ.

Заместитель начальника этой структуры сообщил, что российская артиллерия активно препятствует ротации подразделений ВСУ на передовой. Своим огнем они сорвали четыре такие ротации в окрестностях Синьковки, Крахмального и Орлянского.

В районе Стельмаховки бойцы спецназа, применив самоходную минометную установку 2С4 «Тюльпан» и ликвидировали два укрепления противника. Также расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» в районе Синьковки уничтожил расчет украинских минометчиков.

Как сообщают из пресс-центров других российских группировок, ВСУ продолжают нести серьезные потери в живой силе и технике. Среди прочего, наши военнослужащие ликвидировали две вражеские гаубицы в районе Водяного и Червоного в Донецкой Республике.

На Южно-Донецком направлении были пресечены две попытки ВСУ провести разведку боем. При этом украинские военные потеряли около 15 боевиков и бронемашину. В Запорожской области российские спецназовцы ликвидировали разведывательную группу противника и опорный пункт.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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5 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 15:05
    +3
    Актуальная на данный момент времени карта Бахмута.



    Расчёты противотанковых комплексов и «Рапир» уничтожают противника на Авдеевской промзоне.Видео ударов по промке Авдеевки по ссылке ниже.

    Расчёты противотанковых ракетных комплексов и 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» 87 полка Первого Донецкого армейского корпуса (ранее 119-й полк НМ ДНР), работа которых корректируется с БЛА, метким огнём поражают опорные пункты противника на Авдеевской промзоне, сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

    https://odnarodyna.org/article/donbasskiy-front-popytka-nastupleniya-vsu-na-svatovskom-napravlenii-provalilas

    Ну и видео уничтожения Ланцетом САУ Краб.Видео по ссылке ниже.
    Судя по всему, «Ланцет» выследил польскую самоходную артиллерийскую установку в момент пополнения боезапаса. Момент для атаки выбран идеально. Вместе с самоходкой была поражена и машина подвоза боекомплекта.

    https://topcor.ru/33698-rossijskij-dron-lancet-popal-v-sau-krab-v-moment-podvoza-boezapasa.html
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:10
      0
      Спасибо за карту.Шагреневая шкура всук потихоньку сжимается.. hi
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:06
    0
    Чего плачитесь?Не дали отдохнуть в тылу?Так дохните в окопах под огнем нашей арты am
  3. alexmach
    alexmach Сегодня, 15:16
    0
    В районе Стельмаховки бойцы спецназа, применив самоходную минометную установку 2С4 «Тюльпан» и ликвидировали два укрепления противника

    Как такое вообще возможно что бы бойцы спецназа применяли Тюльпан? У спецназа свои задачи, у артелеристов, особенно у артилерии большой мощности, свои.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:29
    0
    Пресс-служба группировки «Запад» ВС РФ: российская артиллерия препятствует ротации подразделений ВСУ
    . Что значит препятствует? Прикалывает по дороге туда-сюда, наверное.