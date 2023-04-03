Пресс-служба группировки «Запад» ВС РФ: российская артиллерия препятствует ротации подразделений ВСУ

Военнослужащие группировки «Запад» армии России, действующей в Харьковской области и на Краснолиманском направлении, за минувшие сутки обнаружили и ликвидировали пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Они входили в состав украинской 14-й отдельной механизированной бригады, а также 105-й и 115-й бригад теробороны.Об этом сообщает пресс-служба группировки «Запад» ВС РФ.Заместитель начальника этой структуры сообщил, что российская артиллерия активно препятствует ротации подразделений ВСУ на передовой. Своим огнем они сорвали четыре такие ротации в окрестностях Синьковки, Крахмального и Орлянского.В районе Стельмаховки бойцы спецназа, применив самоходную минометную установку 2С4 «Тюльпан» и ликвидировали два укрепления противника. Также расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» в районе Синьковки уничтожил расчет украинских минометчиков.Как сообщают из пресс-центров других российских группировок, ВСУ продолжают нести серьезные потери в живой силе и технике. Среди прочего, наши военнослужащие ликвидировали две вражеские гаубицы в районе Водяного и Червоного в Донецкой Республике.На Южно-Донецком направлении были пресечены две попытки ВСУ провести разведку боем. При этом украинские военные потеряли около 15 боевиков и бронемашину. В Запорожской области российские спецназовцы ликвидировали разведывательную группу противника и опорный пункт.