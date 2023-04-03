Минобороны: ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ в районе Синьковки Харьковской области

Одним из важнейших направлений наступательной активности российских войск в зоне проведения специальной военной операции остается Купянский фронт. Это следует из анализа сводки Министерства обороны Российской Федерации по состоянию на 3 апреля 2023 года.
Как подчеркивается в сводке, на Купянском направлении в течение суток ВС РФ нанесли артиллерийские и авиационные удары по ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Здесь были поражены подразделения украинских войск. Кроме того, удары наносились по местам скопления сил украинских формирований в районе населенного пункта Артемовка Луганской Народной Республики.
По данным Минобороны, потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили до 75 военнослужащих. Противник потерял 2 бронемашины, 2 автомобиля и гаубицу Д-30.
Еще одно важное направление – Красно-Лиманское. Здесь были нанесены авиационные и артиллерийские удары по скоплению сил противника, включая личный состав и технику, в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. В итоге на данном направлении удалось ликвидировать до 50 украинских военнослужащих, 2 бронемашины, 1 пикап и 1 гаубицу Д-30.
Наиболее ожесточенные бои по-прежнему происходят на Донецком направлении, где действует Южная группировка войск ВС РФ. Здесь были уничтожены до 285 украинских военнослужащих и наемников. Потери ВСУ в технике составили 1 танк, 3 БМП, 2 БТР, 1 бронемашину, 8 автомобилей, 2 пикапа, 1 РСЗО БМ-21 «Град», 4 гаубицы Д-30. Кроме того, были поражены в результате огня российской артиллерии два склада боеприпасов украинских формирований.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ситуация характеризовалась в минувшие сутки мощным огнем артиллерии и частыми авиационными ударами по местам расположения сил противника в окрестностях Новомихайловки и Угледара Донецкой Народной Республики. Здесь российским войскам удалось уничтожить до 45 украинских боевиков, 2 пикапа, 1 гаубицу Д-30 и САУ «Krab» польского производства.
Наконец, на Херсонском направлении российские войска уничтожили 1 самоходную гаубицу, 2 автомобиля и до 10 украинских военнослужащих. Кроме того, оперативно-тактическая авиация ВС РФ, ракетные войска и артиллерия в течение суток атаковали 79 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях в 98 районах.
Российские вооруженные силы в зоне спецоперации не только атакуют противника, но и занимаются защитой войск и населенных пунктов от ударов и обстрелов с украинской стороны. В частности, силам противовоздушной обороны ВС РФ удалось перехватить 10 реактивных снарядов РСЗО «HIMARS» и «Смерч». Также были сбиты 7 украинских беспилотников в Донецкой и Луганской Народных Республиках.