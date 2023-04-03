Донецкий хакер: За терактом в Санкт-Петербурге стоит ГУР МО Украины

За террористическим актом, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, стоит Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины. Такое мнение у себя в Телеграм-канале высказал донецкий хакер, известный по псевдониму Джокер ДНР.Джокер утверждает, что такую информацию он получил от своих шпионов в украинском оборонном ведомстве. Кроме того, называются конкретные имена лиц, причастных к теракту в Петербурге. По словам донецкого хакера, здесь замешано руководство ГУР МО Украины, а именно его начальник генерал Буданов Кирилл Алексеевич 1986 г.р., а также двое подполковников из управления – Киселев Иван Владимирович 1983 г.р. и Жданов Вячеслав Валерьевич 1986 г.р.Вчера в седьмом часу вечера в одном из баров Северной столицы взорвалось самодельное взрывное устройство, в результате чего погиб военкор Владлен Татарский и еще несколько десятков человек получили ранения разной степени тяжести.Уроженец ДНР Владлен Татарский был участником СВО и в баре должен был выступать на мероприятии под названием «Есть такая профессия - военкор».Следствием было установлено, что взрывное устройство находилось в статуэтке, подаренной военкору некой Дарьей Треповой, которую уже задержали. Она даёт показания.