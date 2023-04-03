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Донецкий хакер: За терактом в Санкт-Петербурге стоит ГУР МО Украины

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Донецкий хакер: За терактом в Санкт-Петербурге стоит ГУР МО Украины



За террористическим актом, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, стоит Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины. Такое мнение у себя в Телеграм-канале высказал донецкий хакер, известный по псевдониму Джокер ДНР.

Джокер утверждает, что такую информацию он получил от своих шпионов в украинском оборонном ведомстве. Кроме того, называются конкретные имена лиц, причастных к теракту в Петербурге. По словам донецкого хакера, здесь замешано руководство ГУР МО Украины, а именно его начальник генерал Буданов Кирилл Алексеевич 1986 г.р., а также двое подполковников из управления – Киселев Иван Владимирович 1983 г.р. и Жданов Вячеслав Валерьевич 1986 г.р.

Вчера в седьмом часу вечера в одном из баров Северной столицы взорвалось самодельное взрывное устройство, в результате чего погиб военкор Владлен Татарский и еще несколько десятков человек получили ранения разной степени тяжести.

Уроженец ДНР Владлен Татарский был участником СВО и в баре должен был выступать на мероприятии под названием «Есть такая профессия - военкор».

Следствием было установлено, что взрывное устройство находилось в статуэтке, подаренной военкору некой Дарьей Треповой, которую уже задержали. Она даёт показания.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/President.gov.ua
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13 комментариев
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  1. sgr291158
    sgr291158 Сегодня, 15:22
    +1
    Так надо долбануть по этому ГУР МО Украины калибрами или еще чем, что там у нас есть.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 15:26
      0
      Вот прям они сидят по адресу и ждут прилета. На верхних этажах флагами машут. Откуда у вас такая непонятная уверенность, что например ВСУ координируются из здания Минобороны на Воздухофлотской 6? И если его развалить, то вообще армия без командования останется? Вы получите просто разваленное здание плюс сколько-то трупов, имевших отношение к ВСУ и все.
      1. Бывший солда
        Бывший солда Сегодня, 15:38
        +3
        Вы получите просто разваленное здание плюс сколько-то трупов, имевших отношение к ВСУ и все.

        Тоже неплохо. Как предупреждение.
    2. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 15:29
      0
      Хорошая идея, только я думаю что они свой штаб перенесли в какое нибудь скрытое место на время войны. По крайней мере это было бы логично.
  2. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 15:27
    +3
    К большому сожалению, это не последний теракт!... только бдительность спасёт много жизни... это теперь на долго
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:29
    +1
    Это все настолько очевидно,что и добавить нечего.Вычислять и уничтожать.Все,других нет вариантов
  4. Владимир-78
    Владимир-78 Сегодня, 15:33
    +3
    Ну привести пару тройку фамилий из ведомства, дело невеликое. Доказательства так себе. А вот то что "девочка, не сама по себе", это по моему и так всем понятно.
    Меня больше интересует, когда наконец в России отменят мораторий на смертную казнь и когда организаторов данных мероприятий будут преследовать по всему миру, без срока давности, как это делают те же Израильтяне.
  5. Комментарий был удален.
  6. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 15:43
    +2
    Думаю, что вообще таких личностей, как покойный Владлен не нужно пускать на самотек. Такие встречи не должны проходить беспечно. И на их охране не нужно экономить. Тыл РФ - не является безопасным, навыки в терактах против "Лидеров мнений" ЛДНР и административных работников ЛДНР происходили и происходят - соответственно и подход к охране таких людей должен быть другим. И к №поклонникам ФБК" - нашей 5 колонне внимание должно быть ровно такое же, как и к исламистам. Не нужно боятся "нарушать демократию" в столицах. Оплот либерастов - столичное население : Санкт Петербург, Москва. В меньшей степени - Е-бург. Проводите такие встречи с населением в Ельцин-центре, к примеру.
  7. сергей_вакк
    сергей_вакк Сегодня, 15:44
    +1
    Я и без донецкого хакера знал что за этим стоит Гур МО Украины и сам Буданов.Ох уж эти пиарщики
  8. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 16:08
    0
    Ничего удивительного.
    Мы завезли в страну огромное количество людей,которые нас ненавидят,но с с удовольствием пользуются нашей гостеприимностью и безалаберностью.
    Предотвратить такой терракт сложно,потому,что он прост ,как три рубля и завернут в улыбку с легендой., но если бы работал комплекс мер безопасности от которого бы не отклонялись,то вполне возможно.
    Сколько еще уроков нам должны преподнести с той стороны ,для того,чтобы Мы поняли- для них мы не люди и по отношению к нам простительно ВСЁ ?! Когда мы поймем,что в отношении нас идет Война ?!
  9. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 16:10
    +1
    Ладно Путин боится шлепнуть кокаиновую кровавую марионетку..но этого буданова объявить террористом и шлепнуть тоже слабо..боится илл чего сопли жует?
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 16:14
      0
      Заигрался господин президент в международный имидж
  10. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 16:13
    0
    А то у нас тут некоторые утверждают, мол разборки бандитские, конфликт с олигархами/Кремлем