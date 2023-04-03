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Власти Армении: Ситуация в районе Лачинского коридора значительно улучшилась после недавней встречи представителей Еревана и Баку

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Власти Армении: Ситуация в районе Лачинского коридора значительно улучшилась после недавней встречи представителей Еревана и Баку

Ситуация в районе Лачинского коридора, которая в очередной раз обострилась в конце прошлого месяца, начала стабилизироваться. По крайней мере об этом сообщает армянская сторона.


Вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян заявил, что позиционная ситуация на участке Тех-Корнидзор значительно улучшилась после встречи представителей Еревана и Баку, которая состоялась на прошлых выходных.

Напомним, что поводом для напряженности в районе Лачинского коридора, который является единственным путепроводом, соединяющим Армению и Нагорный Карабах, послужило открытие новой дороги близ Корнидзора, запланированное на 1 апреля.

До этого использовалась альтернативная дорога, которая находилась под полным контролем российских миротворцев.

Как пояснил Рубинян, между Арменией и Азербайджаном ранее была достигнута договоренность о размещении своих пограничников на одном из участков нового путепровода. Однако в результате возникших разночтений, представители Баку оказались дальше оговоренных мест дислокации.

В итоге, 30 марта, азербайджанская сторона самовольно продвинулась на 100-300 метров, взяв под контроль несколько господствующих высот.

Армянский политик отметил, что после вышеупомянутой встречи ситуация с дислокацией пограничников улучшилась. При этом работа в данном направлении будет продолжена.
Автор:
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12 комментариев
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  1. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 18:28
    +1
    Чем больше Армения тянет с мирным договором с Азербайджаном, тем больше будет головной боли. Раз Армения не признает границы, так и Азербайджан не будет признавать. Соответственно где стоит нога солдата там и его родина. Так что вот так. Автор статьи не договаривает. Всё стало хорошо после того как Азербайджанская армия вернула 2 новых сёл, 3 стратегических высот, а также дорогу (грунтовую) с помощью которого они ввозили мины, солдат и так далее...
    1. Romanovski
      Romanovski Сегодня, 19:59
      -1
      Чем больше Азербайджан НЕ УВАЖАЕТ(военные преступления и провокации на границе,перекрытие Лачина и т.д.) СВОИ ПОДПИСИ под трёхсторонним договором от 9 Ноября 2020 - тем больше накаляется обстановка в регионе...И пусть Азербайджан не обманывается насчёт своей пирровой "победы" в 2020 году ,когда ему ПОМОГАЛИ ГОДАМИ и Турция(авиация в Гяндже,спеназ для захвата Шуши, БПЛА и много другой помощи), Израиль(много БПЛА), Россия и Беларусь (за последние 15 лет продали Азербайджану оружия на десятки миллиардов долларов и были такими "наивными",что не могли знать ПРОТИВ кого это оружие применил Азербайджан...), а также помогали вооруженным силам Азербайджана против ста тысяч армян Арцаха(Карабаха) - несколько тысяч исламских террористов(СК Армении много раз показывали их допросы на арабском) из Сирии и Ливии.. Армения и Иран уже НЕСКОЛЬКО РАЗ предупредили Баку не провоцировать войну в регионе,но у Алиева голова закружилась от пирровой "победы"....Алиев не хочет понять,что Армения,Карабах и Иран - не разучились воевать и пусть Азербайджан сильно не надеется на помощь Турции,Израиля,США и Пакистана...
  2. agoran
    agoran Сегодня, 18:46
    -1
    Не понимаю для чего нужна Армения для РФ.
    Вывести нашу базу, убрать миротворцев. Выслать из РФ армян, вот там пускай и защищают.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 19:07
      -1
      Последний пункт поддерживаю! Окончательно и бесповоротно!
    2. ViPirozhnikow
      ViPirozhnikow Сегодня, 19:48
      0
      Армения России как таковая не нужна. России не нужна в регионе сильная Турция с Азербайджаном. А в случае, если эти двое додавят Армению и реализуют все свои хотелки (соединение Нахичевани с остальной территорией), то у Турок будет прямой выход в Каспийское море через Азербайджан, а это нам совсем не нужно. Там и до попыток создать Великий Туран недалеко.
    3. Romanovski
      Romanovski Сегодня, 20:04
      +1
      Хорошо,что в Кремле сидят не такие "непонятливые",как ты...Не суетись и успокойся -- ДРУЖБА МЕЖДУ РФ,Беларусью и Арменией БУДЕТ и ДАЛЬШЕ КРЕПНУТЬ вплоть до Союзного Государства(к твоему и таким как ты -большому сожалению ...).
  3. Энверыч
    Энверыч Сегодня, 18:46
    -1
    В ситуации вокруг Карабаха мы, как я понимаю, поддерживаем нейтрально-пацифистскую позицию. Вроде как и Армению поддерживаем, как союзника по ОДКБ. Но и не позволяем Азербайджан обделить – наивно полагать, что Ереван в одиночку противостоит Баку, за которым стоит Стамбул. Да, с Турцией тоже никто не ссорится.
    И вот по итогу мы, как 100$ – всем пытаемся понравиться, а наши союзники подливают масла в Карабахский огонь в самый неподходящий момент. Обидно
    1. ViPirozhnikow
      ViPirozhnikow Сегодня, 19:50
      0
      Армения лежит под США полностью. Это подтверждается бунтами против закона об иноагентах, который был невыгоден США и те его протестами отменили. До нашего союзника ей далеко.
  4. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 18:52
    +1
    Власти Армении, это уже звучит смешно...
  5. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 20:27
    0
    Пашиняна убирать нужно ..Тот еще соросенок .!
    Там главное с Турцией общатться нормально и все будет хорошо .
  6. Boxer
    Boxer Сегодня, 20:28
    0
    Цитата: Romanovski
    Чем больше Азербайджан НЕ УВАЖАЕТ(военные преступления и провокации на границе,перекрытие Лачина и т.д.) СВОИ ПОДПИСИ под трёхсторонним договором от 9 Ноября 2020 - тем больше накаляется обстановка в регионе...И пусть Азербайджан не обманывается насчёт своей пирровой "победы" в 2020 году ,когда ему ПОМОГАЛИ ГОДАМИ и Турция(авиация в Гяндже,спеназ для захвата Шуши, БПЛА и много другой помощи), Израиль(много БПЛА), Россия и Беларусь (за последние 15 лет продали Азербайджану оружия на десятки миллиардов долларов и были такими "наивными",что не могли знать ПРОТИВ кого это оружие применил Азербайджан...), а также помогали вооруженным силам Азербайджана против ста тысяч армян Арцаха(Карабаха) - несколько тысяч исламских террористов(СК Армении много раз показывали их допросы на арабском) из Сирии и Ливии.. Армения и Иран уже НЕСКОЛЬКО РАЗ предупредили Баку не провоцировать войну в регионе,но у Алиева голова закружилась от пирровой "победы"....Алиев не хочет понять,что Армения,Карабах и Иран - не разучились воевать и пусть Азербайджан сильно не надеется на помощь Турции,Израиля,США и Пакистана...

    Не можете вы без этого детсада, постоянно слышим это от армян) Странно, сколько можно выть на луну, что пол мира воевало против роты карабахских храбрецов-пенсионеров?) Возникает логичный вопрос, странно, если, как вы говорите, вы не разучились воевать smile тогда, а сейчас(и до этого в 2021 г. и и в сентябре 2022 г.) кто вас (ВС Армении и пр. формирования)держит за...скажем, за руки, за ноги) и вы не воюете, а продолжаете стенать и жаловаться всем подряд, но при этом из-за спин чужих дядь грозите потным кулачком?) Причём тут Иран, вообще не понятно.
  7. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:22
    0
    Вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян заявил, что позиционная ситуация на участке Тех-Корнидзор значительно улучшилась после встречи представителей Еревана и Баку, которая состоялась на прошлых выходных.

    Если на встрече обошлись без представителей России, или, не дай Боже, с представителями Турции, то это наш МИД проворонил.