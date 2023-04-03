Власти Армении: Ситуация в районе Лачинского коридора значительно улучшилась после недавней встречи представителей Еревана и Баку

Ситуация в районе Лачинского коридора, которая в очередной раз обострилась в конце прошлого месяца, начала стабилизироваться. По крайней мере об этом сообщает армянская сторона.Вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян заявил, что позиционная ситуация на участке Тех-Корнидзор значительно улучшилась после встречи представителей Еревана и Баку, которая состоялась на прошлых выходных.Напомним, что поводом для напряженности в районе Лачинского коридора, который является единственным путепроводом, соединяющим Армению и Нагорный Карабах, послужило открытие новой дороги близ Корнидзора, запланированное на 1 апреля.До этого использовалась альтернативная дорога, которая находилась под полным контролем российских миротворцев.Как пояснил Рубинян, между Арменией и Азербайджаном ранее была достигнута договоренность о размещении своих пограничников на одном из участков нового путепровода. Однако в результате возникших разночтений, представители Баку оказались дальше оговоренных мест дислокации.В итоге, 30 марта, азербайджанская сторона самовольно продвинулась на 100-300 метров, взяв под контроль несколько господствующих высот.Армянский политик отметил, что после вышеупомянутой встречи ситуация с дислокацией пограничников улучшилась. При этом работа в данном направлении будет продолжена.