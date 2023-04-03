Появилось короткое видео с допросом подозреваемой в совершении теракта в Санкт-Петербурге

Да. Я бы сказала, за пребывание на месте убийства Владлена Татарского.

В сети появилось первое видео, на котором запечатлен допрос Дарьи Треповой, задержанной по подозрению в совершении теракта в петербургском кафе, в результате которого погиб известный российский военный корреспондент и блогер Владлен Татарский (Максим Фомин).Сообщается, что Дарья Трепова была завербована неназванными "украинскими журналистами", задания которых, в основном заключавшиеся в передаче посылок из рук в руки, она выполняла за денежное вознаграждение. Одним из этих заданий была передача коробки со скульптурой военкору Татарскому на его творческом вечере 2 апреля.Также, по информации следственных органов, теракт в Петербурге был спланирован с привлечением лиц, сотрудничавших с признанной иноагентом и запрещенной в России организацией "Фонд борьбы с коррупцией Навального", активной участницей которой была Трепова.Следствием также установлено, что в Санкт-Петербург из Москвы подозреваемая приехала в конце марта и арендовала квартиру, расположенную неподалеку от кафе, где был осуществлен теракт. При этом у неё уже были готовы билеты на самолёт до Ташкента.Трепова была задержана на другой арендованной квартире, куда она направилась после теракта на автомобиле, ранее принадлежавшем местному таксопарку.На допросе Трепова призналась в том, что передала Татарскому статуэтку, после чего покинула помещение, в котором проходил творческий вечер. Её спросили, знает ли она, за что её задержали. Трепова заявила: