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Появилось короткое видео с допросом подозреваемой в совершении теракта в Санкт-Петербурге

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Появилось короткое видео с допросом подозреваемой в совершении теракта в Санкт-Петербурге

В сети появилось первое видео, на котором запечатлен допрос Дарьи Треповой, задержанной по подозрению в совершении теракта в петербургском кафе, в результате которого погиб известный российский военный корреспондент и блогер Владлен Татарский (Максим Фомин).


Сообщается, что Дарья Трепова была завербована неназванными "украинскими журналистами", задания которых, в основном заключавшиеся в передаче посылок из рук в руки, она выполняла за денежное вознаграждение. Одним из этих заданий была передача коробки со скульптурой военкору Татарскому на его творческом вечере 2 апреля.

Также, по информации следственных органов, теракт в Петербурге был спланирован с привлечением лиц, сотрудничавших с признанной иноагентом и запрещенной в России организацией "Фонд борьбы с коррупцией Навального", активной участницей которой была Трепова.

Следствием также установлено, что в Санкт-Петербург из Москвы подозреваемая приехала в конце марта и арендовала квартиру, расположенную неподалеку от кафе, где был осуществлен теракт. При этом у неё уже были готовы билеты на самолёт до Ташкента.

Трепова была задержана на другой арендованной квартире, куда она направилась после теракта на автомобиле, ранее принадлежавшем местному таксопарку.

На допросе Трепова призналась в том, что передала Татарскому статуэтку, после чего покинула помещение, в котором проходил творческий вечер. Её спросили, знает ли она, за что её задержали. Трепова заявила:

Да. Я бы сказала, за пребывание на месте убийства Владлена Татарского.

Автор:
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45 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:31
    +11
    Никчемная гадость.Есть слова нормальные,русские но сайт не пропустит..Где муженек,да и все это окружение?
    1. Комментарий был удален.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 15:57
        0
        Её спросили, знает ли она, за что её задержали. Трепова заявила:
        Да. Я бы сказала, за ПРЕБЫВАНИЕ (!!!) на месте убийства Владлена Татарского.

        Эта терриристка-убийца - это просто конченная трусливая мразь!

        Причём она, видимо, абсолютно уверена в том, что её как женщину в России слишком сильно за это преступление не накажут! И что она просто отсидит положенный ею срок - и, выйдя на волю всего через несколько лет, получит сполна свои огромные гонорары от заказчиков за совершённое ею убийство и искалеченных ею взрывом 32 человек!
        1. frruc
          frruc Сегодня, 16:22
          0
          Какая противная физиономия. Надеюсь на тщательное следствие и скорую передачу дела в суд, приговор не заставит долго ждать.
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 16:09
      +2
      Муженьку 99.(9)% за ней дорога, по другому не бывает
  2. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 15:33
    +5
    . с привлечением лиц, сотрудничавших с признанной иноагентом и запрещенной в России организацией "Фонд борьбы с коррупцией Навального", активной участницей которой была Трепова.

    Навальному накинуть ещё десяток годков, за его косвенное участие в этом преступлении.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 16:17
      +2
      А заодно тем кто этого уродца выращивал и покрывал ради внешней совместимости с партнерами.
      1. Иван Иванов_36
        Иван Иванов_36 Сегодня, 16:23
        0
        Там цепочка в одно рукопожатие до Путина. Всю систему менять надо тогда. И, скорее всего, вместе с Путиным.
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 16:25
      0
      Цитата: Южноукраинец
      Навальному накинуть ещё десяток годков, за его косвенное участие в этом преступлении.

      И Дашкину маму с папой посодить.
  3. Т.А.В.
    Т.А.В. Сегодня, 15:35
    +9
    Расстрел. Только так с такими и поступать
    1. мерцание
      мерцание Сегодня, 15:56
      +2
      Расстрел. Только так с такими и поступать

      Не торопитесь.
      Выяснить как можно больше, о мотиве и участниках этого теракта.
      Соотнести с общим замыслом врага.
      А там и крупную "рыбу" можно выловить.
      ---
      Слишком мелкий военблогер этот Татарский, чтобы быть конечной целью этого теракта.
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 16:09
      +2
      Цитата: Т.А.В.
      Расстрел. Только так с такими и поступать

      ни в коем разе!!!
      на кой мученики?!
      впаять все положенные 20 лет пусть выйдет старой, рваной, ни кому не нужной мочалкой
  4. палестинец
    палестинец Сегодня, 15:35
    +3
    можно я позже скажу... нельзя ты подзаборная!!!!!
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:38
    +4
    Расстрелять, хватит цацксться с украми и их пособниками.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:39
    +4
    Так какой у Навального срок окончательный?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:44
      +5
      Цитата: tralflot1832
      Так какой у Навального срок окончательный?

      Говорят, на пожизненное уже тянет.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 15:57
        +3
        Главный защитник Навального передаёт ему привет : Дай бог срок не последний!!!
  7. Суровый_суслик
    Суровый_суслик Сегодня, 15:39
    +2
    Все про то, что она постриглась сразу - типа, да, испугалась поменяла внешность. С такой-то характерной приметой на лбу...))) А почему мы не можем "подарить статуэтку" кое-кому? Бандеру, если мне память не изменяет, в Лондоне зонтиком задели...
    1. kebeskin
      kebeskin Сегодня, 15:49
      +1
      То был болгарский диссидент. Бандеру в подьезде из пистолета-шприца с цианидом ликвидировали.
      1. Суровый_суслик
        Суровый_суслик Сегодня, 16:04
        +1
        Да-да, косанул на эмоциях. Но Троцкого же даже в Аргентине достали? А мы теперь так не можем "статуэтки дарить"?
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 15:50
      0
      Цитата: Суровый_суслик
      С такой-то характерной приметой на лбу...)

      Там все эльфы, а она у них была единорогом... Единорожей)))
    3. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 15:53
      +1
      Суровый суслик , вы что то спутали . Бандеру убили в Мюнхене , в подъезде дома где он жил .
      А зонтиком убили (укололи) болгарского дессидента . Работа болгарской разведки .
      1. Суровый_суслик
        Суровый_суслик Сегодня, 16:01
        +2
        Виноват - писАл на эмоциях... Потому и оговорка в моём сообщении была - "если мне память не изменяет". Но сути дела это не меняет - когда от "озаботки" мы переёдём к статуэткам типа "Искандер"?
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 16:14
          +2
          Да,и Льва Давыдоча не в Аргентине достали,а в Мексике
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:44
    0
    Вот такое оно - лицо(если так можно выразиться) типичного либераста-навальнёнка. Рожа, что называется, просит кирпича. Кувалда конечно была бы более эффективна.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:45
    +2
    Любители ФБК и вы надеялись что это и ей подобные будут нашей элитой,да они будут " элитой" только на зоне.Пытался написать три варианта русского слова ,фильтр не пропускает.Великие русские писатели эти слова использовали без проблем.
  10. Daishi
    Daishi Сегодня, 15:46
    +2
    самое печальное в мировой истории, это когда достойные люди умирают от рук конченных ков, при чём тупых как пробка
  11. Venara
    Venara Сегодня, 15:46
    +6
    За доказанный акт терроризма должно быть адекватное наказание. В общем её не исправить, поэтому или исключительная мера(смертная казнь), или пожизненное заключение. Уравнять в правах фемин. В результате твоих действий погиб человек. Достойна смерти.
  12. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:48
    +5
    Понятно. Схемка все равно хлипенькая, раскрутят все равно по косвенным - их уже валом, так что соучастие у нее уже в кармане, а статьи все тяжелые, откос от пожизненного только в том, что его бабам почти не дают, но и 15 ей понравится, дальше будут крутить всю цепочку.
    Ну зато с кичи сразу на пенсию, жизнь прожита не зря.
    Но видно что умственно отсталую просто купили сказкой, мол не пси, мы тебя вытащим, смотри - вот билет, сразу улетишь, никто не достанет... А у РФ с Узбекистаном соглашение о выдаче, даже сядь она в самолет - забинтовали бы и обратно отвезли, но таким одноклеточным думать непривычно
  13. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 15:49
    +3
    Это с каких пор до завершения следственных действий в сеть выкладывают видео с задержанными?
    Далее, наши спецы практически мгновенно устанавливают мощность СВУ, во что оно было заложено и кто его принёс.
    Но при этом нифига не видят что гражданка, которая должна быть "на карандаше" так как участница "Фонда борьбы с коррупцией Навального", получает крупную сумму и открывает свой бизнес, а это засветка, покупает билеты, тоже засветка, совершает перемещение из Москвы в Питер, тоже засветка.
    Что-то не складывается в этом деле.
  14. Andron78
    Andron78 Сегодня, 15:52
    +2
    Зачем же их раньше времени жизни лишать. Уж слишком просто. За участие в теракте, независимо от выполняемой роли, осуждать на пожизненное в одиночке. Принес, передал, организовывал, телефоны покупал, не важно... пожизненное обеспечено.
  15. lukash66
    lukash66 Сегодня, 15:52
    +4
    Как только их за жопу возьмут, сразу все такие жалкие. Я не знала, я не хотела.... Тьфу ты, ебаньки ущербные. И морды у всех обделенные интеллектом. Эта прям на котлетницу смахивает.
  16. kebeskin
    kebeskin Сегодня, 15:53
    +5
    Ведет себя как типичный подросток.
    Вероятно внушили, что взрыв будет, но забрызгает краской посидорами.
    Она знала что будет взрыв и готовилась.
    Но была уверена, что это арт-инсталяция и акционизм. Явно видела себя "Пуси Райот -2". Готовилась стать звездой "дождей" и узником совести. 
    Поэтому не бежала и действовала открыто. Потому что готовилась к хиханькам-хаханькам и аплодисментам.

    Носитель фекального мышления остается на подростковом уровне развития и с помощью нехитрых манипуляций становится убийцей.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 15:57
      +5
      Придурка в Белоруссии помните, который по ментам стрелял, а его жена стрим этого в сеть вела. Де Биллы, эльфы же, реально думают, что они же дети, их по жопе бить нельзя, а уж хуже ремня ничего и не бывает.
      Поди не верит, что жизнь кончилась, впереди только 4 стены и небо в клеточку
  17. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:55
    +3
    Появилось короткое видео с допросом подозреваемой в совершении теракта в Санкт-Петербурге
    . Дурочка включилась, по полной.
  18. Комментарий был удален.
  19. ALARI
    ALARI Сегодня, 16:05
    -1
    Хорошо что у нас либералы во власти, а то бы уже на каждом фонаре по повешенному висело и расстрелянных от стен домов убирать не успевали бы. Бей своих что бы чужие боялись, главный признак трусов.
  20. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 16:06
    +1
    Интересно, когда же верховный жеватель субстанции поймет, что РФ на войне находится и за подобные теракты необходимо хотя бы возмездие, если превентивная работа по салорейху и местной пятой колонне ограничена желанием изобразить дартаньяна?
  21. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 16:06
    +5
    эта курица еще не поняла, что произошло, сколько её светит и строит из себя засулич, ни чего скоро осознает, улыбка с морды
    быстро слезет
  22. Суровый_суслик
    Суровый_суслик Сегодня, 16:09
    +4
    Сейчас этой неадекватной истеричке навалят по полной, вплоть до пожизненного. Срок ей никто не скостит - она сдохнет через 1,5 года, 8 раз ударившись головой об "резиновый" пол - это понятно. А сколько их - таких вот экзальтированных барышень - ходит по моему родному городу? Как их выявить?
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 16:19
      0
      Цитата: Суровый_суслик
      вплоть до пожизненного.

      самкам пожизненное не дают, но это и лучше выйдет через 20 лет ни кому не нужной драной мочалкой и остаток жизни будет мечтать что бы сдохнуть
  23. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:11
    +2
    Поколение выросшее на разрухе и жажде бабла любыми путями,(дети 90х),идеалов нет, всё светлое в стране оплевывается с пеленок, родители как уж на сковородке,детьми занимается улица и телевизор. Сколько таких еще будет. И сколько еще терраков должно быть чтоб в любом заведении просьбы незнакомых взять цветочки,коробочку игнорились?
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 16:23
      -1
      Цитата: evgen1221
      (дети 90х)

      она 97 года рождения, воспитывались в сытые жЫрные двухтысячные
      судя по погремухе - даша тыковка и участию в феминистическом движении - просто д_у_р_а
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 16:25
      0
      Хорошо бы ответить тем, кто это поколение вырастил - Фурсенко, Ливанову, их начальству задать вопросы. Ливанов напр. прекрасно себя чувствует на должности ректора МФТИ(!) (ведущий оборонный ВУЗ ), недавно приглашал на встречу со студентами бывш редактора Новой газеты, Д. Мурадова - либерду махровую, на поднятый скандал отреагировал спокойно - просто перенес встречу.
  24. Пленник
    Пленник Сегодня, 16:15
    0
    Навальнистам кирдык. winked Глисты ходорковского перешли все немыслимые границы.
  25. Normann
    Normann Сегодня, 16:33
    0
    она выполняла за денежное вознаграждение

    А вот это никак не коррелирует -
    "Фонд борьбы с коррупцией Навального", активной участницей которой была Трепова.

    Она бы сделала это за идиотскую идею, без всяких денег, ИМХО так оно и было. Сейчас получит то что заслужила, жаль на высшую меру мораторий в РФ. Она марионетка глупая в руках гораздо опытных игроков, за это и поплатится.
  26. Архивариус Вася
    Архивариус Вася Сегодня, 16:34
    0
    Теперь сомнения отпадают, даже из 23 сек. видео ясно, что она является активной участницей этого тер.акта, а не просто слепым орудием.
    Эта нелюдь всё знала и понимала - вот для таких и надо восстановить лагеря где они до конца жизни, а вернее здоровья от непосильного труда и оставались бы.
    Привязать к столбу и забить камнями и палками тоже можно, но это как то слишком быстро...