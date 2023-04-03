Появилось короткое видео с допросом подозреваемой в совершении теракта в Санкт-Петербурге

В сети появилось первое видео, на котором запечатлен допрос Дарьи Треповой, задержанной по подозрению в совершении теракта в петербургском кафе, в результате которого погиб известный российский военный корреспондент и блогер Владлен Татарский (Максим Фомин).
Сообщается, что Дарья Трепова была завербована неназванными "украинскими журналистами", задания которых, в основном заключавшиеся в передаче посылок из рук в руки, она выполняла за денежное вознаграждение. Одним из этих заданий была передача коробки со скульптурой военкору Татарскому на его творческом вечере 2 апреля.
Также, по информации следственных органов, теракт в Петербурге был спланирован с привлечением лиц, сотрудничавших с признанной иноагентом и запрещенной в России организацией "Фонд борьбы с коррупцией Навального", активной участницей которой была Трепова.
Следствием также установлено, что в Санкт-Петербург из Москвы подозреваемая приехала в конце марта и арендовала квартиру, расположенную неподалеку от кафе, где был осуществлен теракт. При этом у неё уже были готовы билеты на самолёт до Ташкента.
Трепова была задержана на другой арендованной квартире, куда она направилась после теракта на автомобиле, ранее принадлежавшем местному таксопарку.
На допросе Трепова призналась в том, что передала Татарскому статуэтку, после чего покинула помещение, в котором проходил творческий вечер. Её спросили, знает ли она, за что её задержали. Трепова заявила:
Да. Я бы сказала, за пребывание на месте убийства Владлена Татарского.