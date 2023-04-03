Герой России полковник Головашкин прокомментировал «Военному обозрению» создание Фонда поддержки участников СВО

Люди выполняют задачи, получают ранения, погибают, получают увечья, возвращаются и не могут рассчитывать на какую-то квалифицированную медицинскую помощь, оформление каких-то льгот, документов, и вообще непонятно, как дальше жить

Решение президента России о создании Фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» является правильной и нужной инициативой. Об этом заявил в комментарии «Военному обозрению» заместитель председателя Общероссийского движения «Сильная Россия» Герой России полковник Александр Головашкин.По утверждению собеседника нашего издания, новость о подписании президентом указа о создании такого фонда является однозначно хорошей. Ведь с момента начала специальной военной операции и особенно после проведения частичной военной мобилизации вскрылись определенные проблемы.- рассказывает Александр Головашкин.Это происходит, считает эксперт, по той причине, что в свое время были где-то допущены ошибки, неточности, не было единого образца и каждый регион работал по собственным схемам. После создания фонда данные вопросы будут приведены к единому знаменателю.Сегодня граждане России выполняют задачи по защите Отечества, поэтому и они, и их семьи должны рассчитывать на то, что не останутся без внимания государства, будут получать всестороннюю поддержку. Родные и близкие погибших защитников Родины, их дети, должны также достойно жить в нашей стране.Александр Головашкин назвал главный плюс создания фонда в его текущем виде для самого процесса оказания помощи участникам СВО и членам их семей. Это, безусловно, наличие единого руководства. Федеральный центр будет направлять по регионам шаблон, памятку к действию. Но обязательно должна быть обратная связь с «землей», подчеркнул наш собеседник.Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о создании в России Фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Указ о создании фонда опубликован на портале правовой информации.