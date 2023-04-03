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Герой России полковник Головашкин прокомментировал «Военному обозрению» создание Фонда поддержки участников СВО

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Герой России полковник Головашкин прокомментировал «Военному обозрению» создание Фонда поддержки участников СВО

Решение президента России о создании Фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» является правильной и нужной инициативой. Об этом заявил в комментарии «Военному обозрению» заместитель председателя Общероссийского движения «Сильная Россия» Герой России полковник Александр Головашкин.


По утверждению собеседника нашего издания, новость о подписании президентом указа о создании такого фонда является однозначно хорошей. Ведь с момента начала специальной военной операции и особенно после проведения частичной военной мобилизации вскрылись определенные проблемы.

Люди выполняют задачи, получают ранения, погибают, получают увечья, возвращаются и не могут рассчитывать на какую-то квалифицированную медицинскую помощь, оформление каких-то льгот, документов, и вообще непонятно, как дальше жить

- рассказывает Александр Головашкин.

Это происходит, считает эксперт, по той причине, что в свое время были где-то допущены ошибки, неточности, не было единого образца и каждый регион работал по собственным схемам. После создания фонда данные вопросы будут приведены к единому знаменателю.

Сегодня граждане России выполняют задачи по защите Отечества, поэтому и они, и их семьи должны рассчитывать на то, что не останутся без внимания государства, будут получать всестороннюю поддержку. Родные и близкие погибших защитников Родины, их дети, должны также достойно жить в нашей стране.

Александр Головашкин назвал главный плюс создания фонда в его текущем виде для самого процесса оказания помощи участникам СВО и членам их семей. Это, безусловно, наличие единого руководства. Федеральный центр будет направлять по регионам шаблон, памятку к действию. Но обязательно должна быть обратная связь с «землей», подчеркнул наш собеседник.

Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о создании в России Фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Указ о создании фонда опубликован на портале правовой информации.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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3 комментария
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  1. МДП
    МДП Сегодня, 15:49
    +5
    Работать надо на каждом участке, а не создавать вид бурной деятельности. Тогда и не нужно будет параллельного финансирования. Если по основным выплатам все украдут, то с этого фонда закроют брешь? Если честно этот фонд опять показал, что у нас нет четкоц отлаженной системы управления государства. Все делается в ручном режиме. Аппарат управления сломали во имя самопиара и поднятия рейтинга на устранении проблем, которые не возникли бы при нормальном режиме работы государства
  2. ALARI
    ALARI Сегодня, 15:58
    +2
    Очередная пирамидальная структура с центром, кучей филиалов, раздутым штатом, тоннами отчетов и отсутствием связи с "землей". А нуждающиеся будут опять пороги оббивать и доказывать, доказывать и доказывать.
  3. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 16:06
    +1
    ну Фонд дело хорошее когда появляется фонд появляются и люди с административными должностями которые фонд пилят)))всегда вспоминается реклама пенсионный фонд России)))которого кстати уже и нет