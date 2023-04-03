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Генсек НАТО: В ходе предстоящей встречи глав МИД стран альянса будет согласована программа многолетней военной поддержки Украины

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Генсек НАТО: В ходе предстоящей встречи глав МИД стран альянса будет согласована программа многолетней военной поддержки Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о том, что в ходе предстоящей встречи глав МИД стран альянса, которая состоится в период с 4 по 5 апреля, будет согласована программа многолетней военной поддержки Украины.


В ходе своего выступления на пресс-конференции, проходящей в преддверии двухдневного заседания министров иностранных дел стран военно-политического блока, которая пройдёт в штаб-квартире в Брюсселе, генсек сообщил, что на неё будет также приглашён и глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. Как уточнил Столтенберг, посвящена она будет, главным образом, российскому «вторжению» на Украину, поскольку по его словам, Москва представляет «серьёзную угрозу» европейской безопасности.

Нам необходимо продолжать оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется. В этой связи выражаю надежду на то, что министры в конечном итоге придут к общему знаменателю в том, что касается разработки программы её поддержки, рассчитанной на долгосрочную перспективу

– заявил он на пресс-конференции.

Также в своей речи генсек альянса подтвердил информацию о том, что Финляндия станет 31-м полноправным членом НАТО уже завтра, что позволит этой стране «укрепить свою безопасность».

Напомним, что ещё в прошлом году президент Владимир Путин заявил о том, что РФ никогда не представляла и не представляет угрозы ни для Финляндии, ни для Швеции, как и эти оба государства для неё. Так российский лидер отреагировал тогда на подачу заявок Стокгольмом и Хельсинки на вступление в военно-политический блок, назвав ошибкой отказ Финляндии от своего нейтралитета.
Автор:
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9 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 16:04
    0
    Генсек НАТО: В ходе предстоящей встречи глав МИД стран альянса будет согласована программа многолетней военной поддержки Украины


    До последнего украинца.Интересно в каком году Абрамсы им дадут?К 2030 году успеют?Да долги долго прийдётся отдавать.
  2. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 16:06
    +3
    Нам необходимо продолжать оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется.

    Это говорит о том, что любой кусок 404(который не будет освобожден РФ или, который, не будет захвачен Польшей - будет стрелять в РФ. А после этого НАТО перейдет к финансированию террора (как это уже было) на освобожденных территориях ( по сути внутри РФ).
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:09
      0
      Прийдётся ждать финансового кризиса в США.Тогда и помощь сойдёт на нет.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:10
      +2
      Вот,о чем и речь.И это должны понимать там наверху.Бандеровская земля может быть только на кладбище
      1. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 16:27
        0
        Речь еще и о том, что у нас нет Тов Сталина и СМЕРШа, НКВД для работы с ячейками подпольщиков на освобожденной территории и нет идеологии для воспитания школьников в нормальных людей.
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:06
    0
    Конечно конечно продолжать надо, нацист нациста обязан поддерживать, да и дяди из впк только за.
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 16:14
    +2
    программа многолетней военной поддержки Украины.
    Оптимисты, однако.
  5. Пленник
    Пленник Сегодня, 16:19
    0
    Многолетней поддержки? Интересно сколько лет это много в понимании воинственного норвежского приdурка?
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:27
    0
    Как бы финка ,выборы уже проиграла ,другая партия выиграла парламентские выборы.Но фины такие консервативные .Три основные партии устраивают междусабойчик с разницей в несколько голосов.За 3- 4 года граница Украины будет уже на Ла Манше.Сотлтенберг бы объяснил зачем это России надо.