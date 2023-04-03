Генсек НАТО: В ходе предстоящей встречи глав МИД стран альянса будет согласована программа многолетней военной поддержки Украины

Нам необходимо продолжать оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется. В этой связи выражаю надежду на то, что министры в конечном итоге придут к общему знаменателю в том, что касается разработки программы её поддержки, рассчитанной на долгосрочную перспективу

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о том, что в ходе предстоящей встречи глав МИД стран альянса, которая состоится в период с 4 по 5 апреля, будет согласована программа многолетней военной поддержки Украины.В ходе своего выступления на пресс-конференции, проходящей в преддверии двухдневного заседания министров иностранных дел стран военно-политического блока, которая пройдёт в штаб-квартире в Брюсселе, генсек сообщил, что на неё будет также приглашён и глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. Как уточнил Столтенберг, посвящена она будет, главным образом, российскому «вторжению» на Украину, поскольку по его словам, Москва представляет «серьёзную угрозу» европейской безопасности.– заявил он на пресс-конференции.Также в своей речи генсек альянса подтвердил информацию о том, что Финляндия станет 31-м полноправным членом НАТО уже завтра, что позволит этой стране «укрепить свою безопасность».Напомним, что ещё в прошлом году президент Владимир Путин заявил о том, что РФ никогда не представляла и не представляет угрозы ни для Финляндии, ни для Швеции, как и эти оба государства для неё. Так российский лидер отреагировал тогда на подачу заявок Стокгольмом и Хельсинки на вступление в военно-политический блок, назвав ошибкой отказ Финляндии от своего нейтралитета.