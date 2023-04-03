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Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин назвал генерала Суровикина в числе разработчиков операции по взятию Артемовска

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Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин назвал генерала Суровикина в числе разработчиков операции по взятию Артемовска

Операция по взятию Артемовска (Бахмута), над городской администрацией которого бойцы ЧВК «Вагнер» водрузили флаг, стала одним из наиболее важных событий на данном этапе специальной военной операции в Донбассе. В связи с этим основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о том, кто именно разрабатывал данную операцию.


Вопрос о разработчиках операции задали Пригожину журналисты издания «Блокнот». Ответ самого Евгения Викторовича появился в Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина».

Решение на проведение бахмутской операции, так называемой «бахмутской мясорубки», было принято командирами ЧВК «Вагнер». Непосредственное участие в ее разработке и реализации принимал Сергей Владимирович Суровикин, в то время, когда он возглавлял группировку. И поэтому огромное количество решений, которые принимались, я бы отвел на его счет

- заявил Пригожин.

Таким образом, основатель ЧВК «Вагнер» фактически указал на то, что операция разрабатывалась совместными усилиями командиров «вагнеровцев» и представителей командования Вооруженных сил Российской Федерации во главе с генералом армии Сергеем Суровикиным. Когда «музыканты» начинали штурмовать город, Суровикин был командующим российскими силами в зоне специальной военной операции. Позже командование спецоперацией передали начальнику Генерального штаба ВС РФ генералу армии Валерию Герасимову, а Суровикин стал его заместителем на посту командующего спецоперацией.

Стоит отдать должное мужеству и решимости «вагнеровцев», без которых еще неизвестно, как бы складывалась ситуация со взятием Артемовска к настоящему времени. Напомним, что ранее Пригожин сообщил, что «юридически» Артемовск взят. Однако российским воинам придется еще некоторое время вести бои в западных районах города, где сейчас засели украинские боевики и продолжают удерживать позиции.
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13 комментариев
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  1. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 16:03
    +4
    У победы полно родителей.
    Поражение всегда сирота.
    Цитата если что
    1. SS68SS
      SS68SS Сегодня, 16:10
      +3
      Побольше побед нашим парням. soldier
      И поменьше потерь
  2. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 16:08
    +1
    Сколько берут Артемовск???
    ...................................................
    1. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 16:11
      0
      Тем почетнее победа.
      У слабого выигрывать быстро, квалификацию терять.
    2. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 16:27
      +1
      Цитата: Гардамир
      Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин назвал генерала Суровикина в числе разработчиков операции по взятию Артемовска

      немного дольше чем Кенигсберг...и Берлин...Варшаву,вместе взятые.
    3. flSergius
      flSergius Сегодня, 16:33
      0
      Важно не сколько берут, а сколько украинствующих добо**ов там уничтожено. Нужно всех украинствующих перемолоть на линии фронта, чтобы сторонники украины остались только на диванах и Канаде, тогда можно хоть на Тигре за день доехать до Львова и не бояться сопротивления.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:09
    0
    Евгений Викторович ,браво!!!Спецоперация " Разлад в верхах " продолжается!Англицкая разведка с журналалюгами сегодня свой мозх сламают после вашего заявления.Так уних и до паники недалеко.
    1. vlad106
      vlad106 Сегодня, 16:33
      0
      Цитата: tralflot1832
      Евгений Викторович ,браво!!!Спецоперация " Разлад в верхах " продолжается!Англицкая разведка с журналалюгами сегодня свой мозх сламают после вашего заявления..


      Харашо что "Гений всех изобретений" и Хозяин Космоса Рагожкин не объявил себя Главным разработчиком взятия Артемовска
  4. monetam
    monetam Сегодня, 16:09
    0
    "Города сдают солдаты...
    Генералы их берут !"

    Ну а в данном случае Суровикин не побоялся стать "отцом" сдачи Херсона. И это потребовало от него большого и мужества, и решительности. Так что этого человека можно уважать - за такой род храбрости, на который очень немногие способны.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 16:30
      0
      Цитата: monetam
      "Города сдают солдаты...
      Генералы их берут !"

      Ну а в данном случае Суровикин не побоялся стать "отцом" сдачи Херсона. И это потребовало от него большого и мужества, и решительности. Так что этого человека можно уважать - за такой род храбрости, на который очень немногие способны.

      сдать собственный город,недавно озвученый,это надо уметь так обоср.на людях...свидетельство не готовности отстаивать.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 16:34
      0
      Цитата: monetam
      Ну а в данном случае Суровикин не побоялся стать "отцом" сдачи Херсона.

      А Вы не думаете, что это была ГЛАВНАЯ его задача на этой должности? Как в свое время "Киндер сюрприз" принял на себя удар "де фолта"
  5. Комментарий был удален.
  6. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 16:11
    0
    Непосредственное участие в ее разработке и реализации принимал Сергей Владимирович Суровикин, в то время, когда он возглавлял группировку.

    Что это значит? Камень в огород нынешнего руководителя СВО Герасимова и теперь с подобными операциями есть трудности?
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 16:33
    0
    Непосредственное участие в ее разработке и реализации принимал Сергей Владимирович Суровикин, в то время, когда он возглавлял группировку. И поэтому огромное количество решений, которые принимались, я бы отвел на его счет
    Понятно , что с Суровикиным то Пригожину было комфортнее, чем с Герасимовым, особенно после его демарша против него и Лапина...