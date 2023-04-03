Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин назвал генерала Суровикина в числе разработчиков операции по взятию Артемовска

Решение на проведение бахмутской операции, так называемой «бахмутской мясорубки», было принято командирами ЧВК «Вагнер». Непосредственное участие в ее разработке и реализации принимал Сергей Владимирович Суровикин, в то время, когда он возглавлял группировку. И поэтому огромное количество решений, которые принимались, я бы отвел на его счет

Операция по взятию Артемовска (Бахмута), над городской администрацией которого бойцы ЧВК «Вагнер» водрузили флаг, стала одним из наиболее важных событий на данном этапе специальной военной операции в Донбассе. В связи с этим основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о том, кто именно разрабатывал данную операцию.Вопрос о разработчиках операции задали Пригожину журналисты издания «Блокнот». Ответ самого Евгения Викторовича появился в Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина».- заявил Пригожин.Таким образом, основатель ЧВК «Вагнер» фактически указал на то, что операция разрабатывалась совместными усилиями командиров «вагнеровцев» и представителей командования Вооруженных сил Российской Федерации во главе с генералом армии Сергеем Суровикиным. Когда «музыканты» начинали штурмовать город, Суровикин был командующим российскими силами в зоне специальной военной операции. Позже командование спецоперацией передали начальнику Генерального штаба ВС РФ генералу армии Валерию Герасимову, а Суровикин стал его заместителем на посту командующего спецоперацией.Стоит отдать должное мужеству и решимости «вагнеровцев», без которых еще неизвестно, как бы складывалась ситуация со взятием Артемовска к настоящему времени. Напомним, что ранее Пригожин сообщил, что «юридически» Артемовск взят. Однако российским воинам придется еще некоторое время вести бои в западных районах города, где сейчас засели украинские боевики и продолжают удерживать позиции.