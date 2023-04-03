Минобороны Белоруссии: Лукашенко поручил начать проверку боевой готовности Вооружённых сил

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил начать проверку боевой готовности Вооруженных сил республики. Исходя из этого, населению нужно быть готовым к тому, что на трассах общего назначения может появиться военная техника.
Такое сообщение опубликовала пресс-служба Минобороны Белоруссии.
Мероприятия позволят определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности
- сказано в нем.
Отвечать за проведение проверки боеготовности поручили Государственному секретариату Совбеза Республики Беларусь.
Жителей страны предупредили, что в связи с учениями передвижение гражданских автомобилей по некоторым дорогам республики и участкам местности могут ограничить.
Ранее президент России Владимир Путин объявлял, что договорился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия. С учетом того, что оно не будет передано Вооруженным силам РБ, принцип его нераспространения не нарушается. Российский лидер подчеркнул, что в действиях Москвы нет ничего необычного. Она поступает точно так, как это делал Вашингтон в последние несколько десятков лет.
В феврале помощник министра обороны РБ по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко сообщил о наличии крупной группировки ВСУ, размещенной вблизи границ Республики Беларусь.