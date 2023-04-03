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Минобороны Белоруссии: Лукашенко поручил начать проверку боевой готовности Вооружённых сил

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Минобороны Белоруссии: Лукашенко поручил начать проверку боевой готовности Вооружённых сил

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил начать проверку боевой готовности Вооруженных сил республики. Исходя из этого, населению нужно быть готовым к тому, что на трассах общего назначения может появиться военная техника.


Такое сообщение опубликовала пресс-служба Минобороны Белоруссии.

Мероприятия позволят определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности

- сказано в нем.

Отвечать за проведение проверки боеготовности поручили Государственному секретариату Совбеза Республики Беларусь.

Жителей страны предупредили, что в связи с учениями передвижение гражданских автомобилей по некоторым дорогам республики и участкам местности могут ограничить.


Ранее президент России Владимир Путин объявлял, что договорился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия. С учетом того, что оно не будет передано Вооруженным силам РБ, принцип его нераспространения не нарушается. Российский лидер подчеркнул, что в действиях Москвы нет ничего необычного. Она поступает точно так, как это делал Вашингтон в последние несколько десятков лет.

В феврале помощник министра обороны РБ по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко сообщил о наличии крупной группировки ВСУ, размещенной вблизи границ Республики Беларусь.
Использованы фотографии:
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5 комментариев
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  1. flSergius
    flSergius Сегодня, 16:28
    +1
    Какую по счёту проверку? А реально помогать он будет? Он хоть ящик гуманитарки, не военной помощи на Донбасс отправил? А ведь хохлам он продавал ГСМ в 2015, зная, что это для войны.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 16:34
      0
      Цитата: flSergius
      Какую по счёту проверку? А реально помогать он будет? Он хоть ящик гуманитарки, не военной помощи на Донбасс отправил? А ведь хохлам он продавал ГСМ в 2015, зная, что это для войны.


      Те же полонезы очень бы пригодились.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 16:29
    0
    Белорусский президент Александр Лукашенко поручил начать проверку боевой готовности Вооруженных сил республики.
    Еще бы...увидев "Челленджеры" на той стороне украинской, а "Леопарды", "Абрамсы" и "Черные пантеры" польской границ...
  3. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 16:30
    0
    Der Countdown läuft...!

    Spätestens wenn die Kriegstreiber aus den USA und ihre
    EU-Stiefellecker erkennen müssen, dass all ihre Milliarden
    Dollar für Waffen an die Ukraine im Ukraine-Korruptions-Sumpf
    versunken, oder zerstört wurden, wird die heiße Phase in
    Weißrussland akut werden...!!!
    Und sollten die Groß-Fressen aus Polen aufmucken, dann
    wird Warschau ein "Test-Fall" für die neue Waffengattung...!!!
  4. VVK
    VVK Сегодня, 16:35
    0
    Я надеюсь Александр Григорьевич окончательно закончил со своей «многовекторностью».