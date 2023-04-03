Bloomberg: Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $13,17 млрд с начала этого года

Сегодня, 3 апреля, агентство Bloomberg в очередной раз опубликовало свой рейтинг Billionaires Index, в котором приводится состояние 500 богатейших людей планеты.В соответствии с последними данными, собранными американскими аналитиками, богатейшие бизнесмены России увеличили свое состояние в совокупности на $13,17 млрд с начала этого года.В частности, по данным Bloomberg, Вагит Алекперов нарастил свой капитал на 3,17 млрд. долларов, Леонид Михельсон – на 1,65 млрд., а Владимир Лисин – на $1,17 млрд. Что характерно, вышеупомянутые показатели рассчитываются в большей степени на основании стоимости акций компаний, принадлежащих участникам списка.Напомним, что Алекперов является основателем «Лукойл» - крупнейшей нефтедобвающей компании России. В свою очередь, Михельсон выступает главой газового гиганта «Новатек», а также крупнейшим акционером нефтехимического холдинга «Сибур». Наконец, Лисин возглавляет совет директоров НЛМК – крупнейшей металлургической компании в России и одной из крупнейших в Европе.Выходит, что акции вышеупомянутых компаний продолжают расти, несмотря на беспрецедентные ограничения со стороны Запада. Это отчасти можно объяснить тем, что, потеряв европейский и американский рынки, Россия сумела довольно быстро перестроить свой экспорт на другие площадки, в частности, азиатские. Впрочем, не исключен вариант и покупки нашего сырья, а также продукции в обход экономических ограничений.