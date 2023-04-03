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Bloomberg: Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $13,17 млрд с начала этого года

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Bloomberg: Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $13,17 млрд с начала этого года

Сегодня, 3 апреля, агентство Bloomberg в очередной раз опубликовало свой рейтинг Billionaires Index, в котором приводится состояние 500 богатейших людей планеты.


В соответствии с последними данными, собранными американскими аналитиками, богатейшие бизнесмены России увеличили свое состояние в совокупности на $13,17 млрд с начала этого года.

В частности, по данным Bloomberg, Вагит Алекперов нарастил свой капитал на 3,17 млрд. долларов, Леонид Михельсон – на 1,65 млрд., а Владимир Лисин – на $1,17 млрд. Что характерно, вышеупомянутые показатели рассчитываются в большей степени на основании стоимости акций компаний, принадлежащих участникам списка.

Напомним, что Алекперов является основателем «Лукойл» - крупнейшей нефтедобвающей компании России. В свою очередь, Михельсон выступает главой газового гиганта «Новатек», а также крупнейшим акционером нефтехимического холдинга «Сибур». Наконец, Лисин возглавляет совет директоров НЛМК – крупнейшей металлургической компании в России и одной из крупнейших в Европе.

Выходит, что акции вышеупомянутых компаний продолжают расти, несмотря на беспрецедентные ограничения со стороны Запада. Это отчасти можно объяснить тем, что, потеряв европейский и американский рынки, Россия сумела довольно быстро перестроить свой экспорт на другие площадки, в частности, азиатские. Впрочем, не исключен вариант и покупки нашего сырья, а также продукции в обход экономических ограничений.
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Использованы фотографии:
pixabay.com
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5 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:30
    -4
    Мама всегда говорила не считай чужие деньги.Легче жить будет.Опять эта помойка " Блумберг" пытается устроить бунт на корабле.
    1. ort
      ort Сегодня, 16:33
      -1
      Цитата: tralflot1832
      Мама всегда говорила не считай чужие деньги.Легче жить будет.

      Были ваши, стали наши. И это правильно, что не надо их считать. Легче жить будет !
    2. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 16:40
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Мама всегда говорила не считай чужие деньги.

      Это если деньги чужие! wink Но в данном случае это деньги народа, полученные с продажи ресурсов.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 16:30
    +3
    Bloomberg: Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $13,17 млрд с начала этого года
    Ну все как в поговорке..."кому война, а кому..."
  3. faterdom
    faterdom Сегодня, 16:38
    0
    Нам порадоваться?
    Что-то прислушиваюсь к себе - не екает радость-то....