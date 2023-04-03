Румынские власти прекратили оплачивать жильё для украинских беженцев

Находящихся в Румынии украинских беженцев начали массово выселять сдавшие им жилье местные жители. Причиной для выселения стало прекращение оплаты жилья за счет госбюджета страны. В действовавший после начала российской спецоперации на Украине закон о помощи беженцам будут внесены соответствующие изменения.Как сообщает румынское издание Adevarul, беженцам предлагают искать себе новое жилье за свой счет либо самостоятельно платить за аренду. Согласно готовящимся правкам в закон, вместо оплаты жилья Румыния ограничится ежемесячной выплатой каждой украинской семье суммы в 2000 румынских лей (около 34 тысяч рублей). Выплаты будут осуществляться в течение четырех месяцев, предполагается, что в течение этого времени беженцы найдут себе работу в Румынии. Из этой суммы беженцам предлагается оплачивать свое проживание и питание.Ранее государство выделяло владельцам предоставляемого украинцам жилья по 50 лей (около 850 рублей) за каждого зарегистрированного в жилье человека в сутки, также каждому беженцу выплачивалось по 20 лей (около 340 рублей) в день на питание. Однако, сумма на питание поступала на счет владельца жилья и доставалась беженцам лишь в редких случаях. С учетом этого, многие арендодатели имели возможность сдавать свое жилье за суммы, в несколько раз превышавшие получаемые до наплыва украинских беженцев.Сообщается, что с начала 2023 года румынские власти произвели только один платеж принимающей стороне - за декабрь 2022 года. Не дождавшиеся выплат арендодатели начали выставлять беженцев на улицу.Ранее сообщалось, что власти Польши также существенно сокращают средства, выделяемые на содержание украинских беженцев. С начала текущего года всех украинских граждан, проживающих в центрах для размещения беженцев, обяжут оплачивать половину стоимости проживания, а с мая доля, которую придется самостоятельно оплачивать украинцам, составит 75% от стоимости проживания и питания.