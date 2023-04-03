Военное обозрение
Войти Регистрация

Румынские власти прекратили оплачивать жильё для украинских беженцев

40
Румынские власти прекратили оплачивать жильё для украинских беженцев

Находящихся в Румынии украинских беженцев начали массово выселять сдавшие им жилье местные жители. Причиной для выселения стало прекращение оплаты жилья за счет госбюджета страны. В действовавший после начала российской спецоперации на Украине закон о помощи беженцам будут внесены соответствующие изменения.


Как сообщает румынское издание Adevarul, беженцам предлагают искать себе новое жилье за свой счет либо самостоятельно платить за аренду. Согласно готовящимся правкам в закон, вместо оплаты жилья Румыния ограничится ежемесячной выплатой каждой украинской семье суммы в 2000 румынских лей (около 34 тысяч рублей). Выплаты будут осуществляться в течение четырех месяцев, предполагается, что в течение этого времени беженцы найдут себе работу в Румынии. Из этой суммы беженцам предлагается оплачивать свое проживание и питание.

Ранее государство выделяло владельцам предоставляемого украинцам жилья по 50 лей (около 850 рублей) за каждого зарегистрированного в жилье человека в сутки, также каждому беженцу выплачивалось по 20 лей (около 340 рублей) в день на питание. Однако, сумма на питание поступала на счет владельца жилья и доставалась беженцам лишь в редких случаях. С учетом этого, многие арендодатели имели возможность сдавать свое жилье за суммы, в несколько раз превышавшие получаемые до наплыва украинских беженцев.

Сообщается, что с начала 2023 года румынские власти произвели только один платеж принимающей стороне - за декабрь 2022 года. Не дождавшиеся выплат арендодатели начали выставлять беженцев на улицу.

Ранее сообщалось, что власти Польши также существенно сокращают средства, выделяемые на содержание украинских беженцев. С начала текущего года всех украинских граждан, проживающих в центрах для размещения беженцев, обяжут оплачивать половину стоимости проживания, а с мая доля, которую придется самостоятельно оплачивать украинцам, составит 75% от стоимости проживания и питания.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia/IonutDragu
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
40 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. svp67
    svp67 Сегодня, 16:56
    +14
    Если честно, то вполне нормальное решение. Людям было дано время для мало-мальского обустраивания, да просто оглядеться, стоит ли тут задерживаться... Время вышло.
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 17:12
      +7
      По логике да, но тут ступор у свинок с домашними догмами вышел-им же затирают что ес им должно пожизни и все они будут каву на монмантре пить.
  2. Atlant-1164
    Atlant-1164 Сегодня, 16:56
    +12
    "закон, вместо оплаты жилья Румыния ограничится ежемесячной выплатой каждой украинской семье суммы в 2000 румынских лей (около 34 тысяч рублей"
    Люди в регионах мечтают, о такой зарплате..
    1. Володин
      Володин Сегодня, 17:00
      +2
      Цитата: Atlant-1164
      Люди в регионах мечтают, о такой зарплате..

      34 тысячи на семью? Хм... И в каких же конкретно регионах такая заветная мечта?
      1. Atlant-1164
        Atlant-1164 Сегодня, 17:03
        +6
        Погуглите.. сколько получают почтальоны,учителя,и другие бюджетники.
        1. Александр Саленко
          Александр Саленко Сегодня, 21:34
          0
          А что гугл ответит про репетиторство? И я не знаю много семей, чтобы было два учителя.
      2. Bingo
        Bingo Сегодня, 17:20
        +1
        Цитата: Володин
        И в каких же конкретно регионах такая заветная мечта?

        Львив, Ривно, Ивано-Франкинвськ laughing
        Вы если забыли, любимая песня "Сами мы не местные, приехали на лечение, украли все документы" - в 90-е исполнялась с обязательным рагульским говором wassat
      3. BrTurin
        BrTurin Сегодня, 17:35
        +4
        Сумма суммой, вопрос в ценах - коммуналка, питание, одежда, транспорт, медицина... при этом важен "комплект" еда может быть дешевая, но коммуналка или медицина....
      4. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:41
        +3
        Цитата: Володин
        34 тысячи на семью? Хм... И в каких же конкретно регионах такая заветная мечта?

        А зарплата мужика имеющего двух детей в 30 тысяч Вас не смущает?
        Это для ясности Кировская область России, водитель автобуса.
        Про почтальонок и не говорю (даже спрашивать их не удобно).
        Извините, а Вы-то откуда со своим "знанием жизни"?
    2. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 17:09
      +1
      Не мечтают, я в мухоске работая 3 дня в неделю на стройке,зарабатываю 70000 и это в глубине сибирских руд. В миллионниках и больше делать можно. При этом именно работаю руками на тяжолой работе.
      1. Atlant-1164
        Atlant-1164 Сегодня, 17:18
        +6

        Средняя зарплата работников почты России в 2023 году. Сколько зарабатывают операторы и другие различные сотрудники организации. ... Заработная плата почтальона колеблется от 7 000 до 19 500 рублей в месяц.
      2. Bingo
        Bingo Сегодня, 17:27
        +2
        А я надысь из Волгограда приехал - в Газпроме местном сетку перетягивал, ну у них понты всегда дороже денег были в Газпроме, вынь да положь, чтоб именно из Москвы, хотя своих в Волгограде море. Я категорически настаиваю, чтоб данный поциент пришел в Волгоград на Рабоче-Крестьянскую(ага, ржал), 58 и рассказал им, что мечты сбываются и они могут их исполнить, поехав за 34 тысячами в Румынию.
        Первого апреля бы кстати оценили, может даже по 34 тысячи включая уборщиц все и скинулись, за смешной номер.
        А, ну да, а сам я там - работал, внезапно, из Москвы - в регионы, так я уже давно так мотаюсь.
      3. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:53
        -2
        Цитата: evgen1221
        Не мечтают, я в мухоске работая 3 дня в неделю на стройке,зарабатываю 70000 и это в глубине сибирских руд. В миллионниках и больше делать можно. При этом именно работаю руками на тяжолой работе.

        Всего 2 вопроса на засыпку:
        Ваша семья живет там же где Вы работаете?
        А если нет, то смогли бы Вы обеспечивать семью работая там, где она живёт?

        PS Воистину дивят воспеватели нынешней жизни и хулители социализма.
        1. Александр Саленко
          Александр Саленко Сегодня, 21:39
          0
          А при чём тут вообще социализм в разговоре? Вопрос не в этом, я в Крыму живу, и у меня цены дороже чем в соседнем Краснодаре, и так, порой нормально разнятся по тому же топливу, ну примерно как в Москве, там даже продукты чуть-чуть дешевле. И полно семей по 50 тысяч рублей, я получаю значительно больше, но дело не в этом. Он водитель автобуса 30 тысяч? У нас по 50 получают.
    3. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:47
      0
      . "закон, вместо оплаты жилья Румыния ограничится ежемесячной выплатой каждой украинской семье суммы в 2000 румынских лей (около 34 тысяч рублей"
      Люди в регионах мечтают, о такой зарплате..

      Так-то так. Но выплаты будут продолжаться четыре месяца. Дальше гуляй Вася, ой нет, Мыкола
    4. Бледар
      Бледар Сегодня, 20:08
      +1
      Ну и наверно о румынских ценах заодно
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:58
    +7
    Это ЕС - детка, а не халява плис. Арбайтен на заводы ВПК, снаряды делать или до дому, до хаты, а там уже военкомы ждут с распростертыми руками..... Только что-то долго запрягали...., думал что раньше "счастье" ЕС закончится....
    1. Normann
      Normann Сегодня, 17:20
      +2
      Ну РП, а особенно Румыния так себе ЕС, мягко говоря. А вот в Германии и Великобритании, Франции они себя неплохо чувствуют и на пособии, я не только про украинцев.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 17:47
        +2
        в Германии и Великобритании, Франции они себя неплохо чувствуют и на пособии
        На пособие можно просуществовать, покупая дешевые продукты и одежду. Неплохо чувствовать- ну кому как. Кроме того, далеко не всем досталось соцжилье- а в общаге, пусть и бесплатно, жить как-то не то.
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:56
          0
          Цитата: Болторез
          Кроме того, далеко не всем досталось соцжилье- а в общаге, пусть и бесплатно, жить как-то не то.

          "Квартирный вопрос" рано или поздно испортит. laughing hi
  4. ASM
    ASM Сегодня, 17:02
    +5
    Теперь пусть ждут увеличения преступности, поскольку нормальные украинцы уже обустроились. Осталось одни рагули, а им, как известно, все должны, поскольку "хероям сала" они орали громче других.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:02
    +4
    Жители Молдавии и эти хотят вас объединить. Это вас тоже ждёт .ЕС оно такое,пограбят и отпустят.Кто то уже деньги на беженцах сделал.Как девчушка 53 лет в Англии.В 2021 году у неё был доход 200 000 £ .За 2022 г отчиталась за 21 000 000 фунтелей,домик прикупила за 2,5 млн,домик мне очень понравился на фото.За то теперь беженцы не в отелях,а на бывших базах ВВС.
  6. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 17:04
    +9
    Цитата: svp67
    Людям было дано время для мало-мальского обустраивания, да просто оглядеться, стоит ли тут задерживаться... Время вышло.

    Есть одни знакомые русофобы. Недавно вернулись из Германии, больше года там провели и молчат о чем не спросишь. Видно будни Европы не понравились, а как они её любили раньше....
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:54
      +1
      Цитата: Южноукраинец
      Видно будни Европы не понравились, а как они её любили раньше....

      У Европы свои дети есть, зачем ей беспризорники.
  7. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:05
    +5
    Только жизнь в евромечте доходчиво обьясняет что кружевные трусики можно купить лишь дома, в ес их снимут и заберут себе донашивать ибо в ес это евроценность и папуасам неположена по статусу.
  8. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:10
    +3
    поляки уже не просто шароварным не оплачивают - они с шароварных уже возврат требуют....
    халява кончилась.
  9. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:11
    +3
    Цыгане за гроши наймут,в таборе им жить..
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 18:07
      0
      Цыгане за гроши наймут
      Они цыган обворуют в первую же ночь yes Все унесут good .
  10. Denis812
    Denis812 Сегодня, 17:30
    +3
    В Кракове сегодня одна украинская семья, которой ТСЖ сдавал забесплатно пустующее помещение на 0 этаже, с плачем покидала помещение.
    Я утром шёл в офис, видел как скарб выносили в подъезд.
    Как я понял, за больше чем год не удосужились подыскать себе ничего.
    По-человечески их жаль, но реально за ГОД с лишним уж могли бы и работу и хату найти.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 17:43
      +2
      Цитата: Denis812
      реально за ГОД с лишним уж могли бы и работу и хату найти.

      Так они же не ехали работать. Они ехали на халяву. А халява кончилась.
    2. Болторез
      Болторез Сегодня, 17:51
      +2
      уж могли бы и работу и хату найти.
      Как они сами говорят- мы едем в Европу жить как люди, а не работать как ослы yes . Я в 2016 говорил с одним нелегалом- так он по вступлению вЕС планировал привезти в Англию всю свою семью (рыл 12) и на пособия рассадить. Себе он планировал дом на южном взморье получить и с утра по пляжу гулять laughing .
    3. Ryaruav
      Ryaruav Сегодня, 19:40
      -1
      а если вся семья баба с двумя детьми ей каково?
      1. sent26
        sent26 Сегодня, 21:32
        0
        Пусть в Вашингтон пишет плачевное письмо.
  11. Shelest2000
    Shelest2000 Сегодня, 17:58
    +3
    Находящихся в Румынии украинских беженцев начали массово выселять сдавшие им жилье местные жители.

    И как только посмели мамалыжники поднять руку на Богов! Ведь сам Арестович сказал,что «Украинцев в Европе «встречают как Богов, спустившихся с небес» laughing
  12. Buchenland
    Buchenland Сегодня, 18:00
    -1
    Так они и не оплачивали практически (минимальную часть). Им из ЕС выплачивают компенсации за съем жилья, за что они еще и бонусы получают на каждого зарегистрированного беженца.
  13. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 19:49
    0
    там беженцы тоже разные ,примерно как у нас есть вексельберги спортсмены пупкина а есть баба маша уборщица, так что особо антихохил подумать своей головой конечно если телик не все вынес из головы
  14. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 19:50
    +1
    У цыган деньги кончились, сейчас сами пойдут по ЕС с протянутой рукой.
  15. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 20:44
    0
    Эх румынЫ вас четко развели на деньги ..! Там их часть небольшая катаются по европе(на джипах дорогих) собирая пособия и вопя ...Тьфу блин
  16. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:02
    0
    Румыния не братская страна Украине? И простые румыны не будут обеспечивать украинцев всем необходимым?
    Но гражданство то получить можно?
    Только тем, кто работает официально?
    Так то везде есть беженцы. И не все бешенцы. Но из-за особо хитронижеспинных достаётся и тем, кому помощь действительно нужна.
  17. котик-русич
    котик-русич Сегодня, 21:09
    0
    В глазах жителей украины ЕС = рай... но в "рай" пришла Осень, а за ней придёт и Зима...
    fellow