ИСДМ «Земледелие»: производство и поставки продолжатся



ИСДМ "Земледелие" на Красной площади, 24 июня 2020 г.

Перевооружение продолжается



"Земледелие" на учениях

Современная техника



Боевое применение ИСДМ в зоне проведения Спецоперации

Реактивная система

Большое обновление

Не так давно на вооружение российской армии была принята инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие». Серийные изделия этого типа регулярно поставляются в различные инженерные части, которые используют их на учениях и в реальной операции. Система хорошо зарекомендовала себя, и министерство обороны приняло решение о продолжении производства и переоснащения войск.О новых планах Минобороны в отношении ИСДМ «Земледелие» сообщило издание «Известия» в последний день марта. Информация была получена от неназванных источников в оборонном ведомстве. По их данным уточняется уже известная картина, но некоторые подробности не сообщаются.Источники напомнили, что ранее имели место сомнения в необходимости перспективной ИСДМ. Однако по итогам первых двух лет эксплуатации техники подобные вопросы отпали. «Земледелие» хорошо показало себя в условиях учений и в ходе боевой работы на фронте.Вследствие этого принято решение о продолжении производства и поставок техники в войска. Как сообщают «Известия», до конца текущего года сразу несколько инженерных частей и соединений из состава всех военных округов вновь получат ИСДМ «Земледелие». Поставки планируется осуществлять по мере изготовления новых изделий.Более подробную информацию источники не привели. Не сообщается планируемое количество новых ИСДМ и не уточняются соединения-получатели. Однако очевидно, что, как минимум, часть таких сведений станет известной позже. В недавнем прошлом Минобороны регулярно сообщало о передаче вновь изготовленных ИСДМ «Земледелие» в те или иные соединения. Вероятно, из следующих поставок тоже не станут делать тайну.Так или иначе, инженерные части сухопутных войск уже имеют определенное количество ИСДМ, изготовленных в последние годы, и уже в этом году их число увеличится. Соответствующим образом улучшатся их возможности по установке минно-взрывных заграждений.ИСДМ «Земледелие» является одной из последних отечественных разработок в области техники для инженерных войск. Эта система разрабатывалась с середины десятых годов тульским НПО «Сплав» (входит в состав холдинга «Технодинамика»). Целью проекта являлось создание нового средства постановки минно-взрывных заграждений в широком диапазоне дальностей и с применением разных боеприпасов.Уже в 2016 г. НПО «Сплав» представило общий облик будущей системы, но разработка проекта продолжалась до конца десятилетия. Затем была построена опытная техника и проведены испытания. В июне 2020 г. на параде на Красной площади систему «Земледелие» впервые показали публике. Затем ее неоднократно демонстрировали на профильных выставках.Через несколько недель после первого публичного показа ИСДМ «Земледелие» задействовали в крупных учениях вооруженных сил. Инженерные системы выполняли постановку мин на пути условного противника и демонстрировали все свои характерные преимущества. В дальнейшем машины «Земледелие» несколько раз участвовали в других маневрах.В декабре 2020 г. стало известно о запуске серийного производства и поставке новых ИСДМ в войска. После этого Минобороны неоднократно и регулярно сообщало о передаче «Земледелий» в те или иные части инженерных войск. Новую технику получили соединения всех военных округов, и ожидались следующие поставки. Теперь сообщается, что эти процессы будут продолжаться и в текущем году.С февраля-марта 2022 г. инженерные подразделения на «Земледелиях» участвуют в Спецоперации по защите Донбасса. Они выполняют минирование удаленных участков с целью воздействия на маневры противника. Правильно и вовремя установленное минное поле позволяет резко ограничить передвижения вражеских войск, полностью блокировать их и/или нанести потери.В свободном доступе неоднократно появлялись видео, показывающие процесс дистанционного минирования в виде запуска реактивных снарядов с особым снаряжением. Также известны некоторые итоги постановки заграждений, как в виде отдельных мин на грунте вблизи позиций противника, так и в виде его поврежденной техники.По известным данным, ИСДМ «Земледелие» применяется параллельно с прочими средствами минирования, несущими другие боеприпасы и показывающими иные характеристики. Наличие нескольких разных систем позволяет гибко и эффективно решать все задачи по постановке разнообразных мин, как вблизи, так и на удалении.ИСДМ «Земледелие» отличается определенной простотой конструкции, которая, однако, позволяет эффективно решать все поставленные задачи. По сути, система дистанционного минирования представляет собой реактивную систему залпового огня со специальными боеприпасами и некоторыми сопутствующими устройствами.Система построена на четырехосном шасси марки «КамАЗ» с достаточными характеристиками подвижности, проходимости и грузоподъемности. На грузовой площадке шасси смонтирована качающаяся пусковая установка в виде рамы с гидравлическим приводом. На раме закрепляются два транспортно-пусковых контейнера снарядов.ТПК представляет собой конструкцию прямоугольной формы, внутри которой помещено 25 пусковых труб под ракеты. Общий боекомплект, готовый к стрельбе, – 50 выстрелов. Перезарядка пусковой установки производится путем простой замены ТПК. В этом процессе используется транспортно-заряжающая машина с грузовой платформой и краном-манипулятором.На борту «Земледелия» имеются средства навигации и связи, а также система управления огнем. Последняя рассчитывает данные для стрельбы и управляет наводкой. Кроме того, имеется устройство программирования мин прямо внутри ракет, с помощью которого устанавливается время работы боеприпасов до самоликвидации.В состав ИСДМ «Земледелие» входят 122-мм (по другим данным, 140-мм) твердотопливные реактивные снаряды. Известно о существовании двух типов ракет с отличающимся снаряжением кассетной головной части. Они несут противотанковые и противопехотные мины современных моделей. Дальность полета находится в пределах 5-15 км. В конечной точке нагрузка сбрасывается и рассеивается по эллиптическому участку большой площади.Вероятно, уже ведется разработка новых боеприпасов. Такие изделия позволят добавить в боекомплект системы мины новых типов. Кроме того, существует принципиальная возможность увеличения дальности стрельбы. При этом существенная модернизация боевой машины не понадобится. Фактически потребуется только обновление программного обеспечения СУО.Таким образом, всего за несколько последних лет перспективная ИСДМ «Земледелие» прошла все необходимые испытания и получила рекомендацию к принятие на вооружение, после чего пошла в серию и попала в войска. Регулярно сообщается о передаче в части новых изделий этого типа, а с прошлого года демонстрируется их работа в рамках реальной военной операции.По итогам испытаний и боевого применения было решено продолжать закупки ИСДМ «Земледелие». Очередные серийные изделия поступят в строевые части уже в этом году, сразу после завершения сборки. Как много боевых машин удастся построить до конца года и продолжится ли производство в дальнейшем, пока не сообщалось. Однако положительные результаты этих процессов можно представить уже сейчас.