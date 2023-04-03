Военное обозрение
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Зеленский о теракте в Санкт-Петербурге: Я не думаю о том, что происходит в России

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Зеленский о теракте в Санкт-Петербурге: Я не думаю о том, что происходит в России

Вчера, 2 апреля, в Санкт-Петербурге погиб донецкий военкор Максим Фомин (Владлен Татарский). В кафе, где журналист проводил авторский вечер, произошел взрыв.


Позднее стало известно, что взрывное устройство находилось внутри статуэтки, которую Владлену Татарскому презентовала некая Дарья Трепова. Подозреваемая сегодня была задержана правоохранителями.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в Черниговской области, отказался комментировать журналистам произошедшее в Санкт-Петербурге.

С его слов, он думает о своей стране, а о том, что происходит в Москве и других городах РФ, должна заботиться российская власть.

Я не думаю о том, что происходит в России

- подчеркнул украинский лидер.

Между тем, по некоторым данным, за терактом в Санкт-Петербурге может стоять ГУР Украины. По крайней мере, российские следственные органы рассматривают такую версию. В НАК РФ отметили, что теракт готовился Украиной.

Напомним, что в ходе вчерашнего теракта в кафе Санкт-Петербурга, где погиб Владлен Татарский, ранения различной степени тяжести получили более 30 человек.
Автор:
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38 комментариев
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  1. Пленник
    Пленник Сегодня, 17:16
    +21
    Да, ты и о том, что происходит на Украине не думаешь, tварь унюханная. За тебя хозяева думают.
    1. ЗВЕРОБОЙ
      ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 17:20
      +18
      Совсем «берега» потерял am грохните уже эту твaрь! Я не знаю, что кому обещал ВВП по поводу его безопасности, Я просто знаю - есть Люди которые могут самостоятельно принимать решения, это ЧMО точно не сторона для переговоров.
      Все принятые решения на нём, все отчёты - тоже к нему, пусть уже ответит за кровь.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 17:49
        -1
        Зеленский о теракте в Санкт-Петербурге: Я не думаю о том, что происходит в России

        У Зеленского на 1-ом месте - ДЕНЬГИ, САМОЛЮБОВАНИЕ и СОБСТВЕННАЯ ШКУРА!
        А до других - даже в Урорейхе до укронацистов на фронте - ему в принципе дела нет!

        Даже сын экс-президента США Дональда Трампа – Хантер Трамп - по итогам 2022 года так выразил своё мнение о Зеленском в соцсетях.
        "На самом деле Зеленский был самым высокооплачиваемым АКТЁРОМ. Он получил 18 миллиардов долларов", — написал сын бывшего американского лидера, хотя вскоре и удалил свой пост.
        Но как говорится Хантору Трампу, знающему о Зеленском, из Вашингтона доходы американской марионетки Зеленского в Укрорейхе намного виднее!

        См.подробно - https://life.ru/p/1569596?ysclid=lg0wtk0eem5138327
        1. Чеширский
          Чеширский Сегодня, 18:04
          +5
          Татьяна, добрый вечер! Вас не смущает, что у Трампа нет сына Хантера?
          hi
          Цитата: Татьяна
          Зеленский о теракте в Санкт-Петербурге: Я не думаю о том, что происходит в России

          У Зеленского на 1-ом месте - ДЕНЬГИ, САМОЛЮБОВАНИЕ и СОБСТВЕННАЯ ШКУРА!
          А до других - даже в Урорейхе до укронацистов на фронте - ему в принципе дела нет!

          Даже сын экс-президента США Дональда Трампа – Хантер Трамп - по итогам 2022 года так выразил своё мнение о Зеленском в соцсетях.
          "На самом деле Зеленский был самым высокооплачиваемым АКТЁРОМ. Он получил 18 миллиардов долларов", — написал сын бывшего американского лидера, хотя вскоре и удалил свой пост.
          Но как говорится Хантору Трампу, знающему о Зеленском, из Вашингтона доходы американской марионетки Зеленского в Укрорейхе намного виднее!

          См.подробно - https://life.ru/p/1569596?ysclid=lg0wtk0eem5138327
          1. Iren_adler
            Iren_adler Сегодня, 18:11
            +1
            Да мало ли в Америке Хантеров))). И не сосчитать.
            1. Чеширский
              Чеширский Сегодня, 18:31
              +4
              Когда нагло врут в тексте статьи, доверия к информации нет.
              Завтра Вам расскажут, что там Иванка Байден пишет...
    2. Офицер запаса
      Офицер запаса Сегодня, 17:21
      +4
      Конечно не думает. Нечем. Просто тупо выполняет распоряжения Госдепа.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 17:31
        +2
        Офицер запаса......Конечно не думает. Нечем.

        Им думать необязательно, мозги начнут включаться, когда пора будет тiкати из украины.
      2. fif21
        fif21 Сегодня, 18:30
        +1
        Цитата: Офицер запаса
        Конечно не думает. Нечем.

        А я вот задумываюсь над тем , что происходит в России . Хотя может тоже нечем ! Меня настораживает пускающий глубокие корни Русский национализм . Почему ? Потому , что РФ, это федеративное государство , много национальное и много конфессиональное . Нам конечно предоставят официальную версию , но насколько она будет верна ? Что это - происки спецслужб ? Классовая борьба ? Криминальные разборки или бытовуха ? Уверен , заученная легенда прикрытия у неё есть . hi
        1. Офицер запаса
          Офицер запаса Сегодня, 19:59
          0
          Александр, при чем тут русский национализм? За рубежом нас всех русскими называют. Вы возражаете? Во время Великой Отечественной не вспоминали о национальностях, людей не делили на русских, татар или якутов. Был один Великий Советский народ. Потому и победили.
          Сейчас в стране происходит объединение против явного врага. И этот враг – весь Запад и Украина, без всяких там сказок про братские народы. А внутри страны – объединение против явной пятой колонны и неконтролируемой миграции из-за рубежа. Каждая диаспора очень напоминает ОПГ.
          Плохо только то, что это объединение медленно происходит.
          Извините, если сбивчиво написал.
    3. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 17:32
      +4
      Зачем думать, когда по банковой в ответ не прилетает
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:10
        0
        Цитата: ИванИванов
        Зачем думать, когда по банковой в ответ не прилетает

        И не прилетит ибо есть договорняк.
    4. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 17:51
      0
      Он о своей шкуре думает!
      И чтоб порошок не кончился...

      А в остальном справляются его хозяева и их прихвостни в украинском внешнем управлении. Такой вот подставной клоун-марионетка!
  2. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 17:18
    +1
    Зеленский о теракте в Санкт-Петербурге: Я не думаю о том, что происходит в России
    как ни странно,я ему верю в данном случае.это местные отморозки устроили.хотя,может и пообещало сбу 30 гривен...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:25
      +3
      Заметьте.На днях белорусские чекисты окончательно угомонили одного чудака,который притащился в Гродно.Со взрывчаткой.Из Питера,это так ,к слову
    2. Klaus8691
      Klaus8691 Сегодня, 17:28
      +9
      Нет, ну а в самом деле почему он об этом должен думать?! Другая страна- не его проблемы. Кто нибудь из правителей из других стран высказал соболезнование?! Это только в нашей стране обеспокоены забастовками в Париже, Израиле, а другим странам на нас как то. Понимаю, что минусов нахватаю, но это моя точка зрения.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 17:38
        +2
        Цитата: Klaus8691
        Понимаю, что минусов нахватаю, но это моя точка зрения.

        Ну не только Ваша. Поддерживаю.
      2. Хорон
        Хорон Сегодня, 18:43
        0
        Это только в нашей стране обеспокоены забастовками в Париже, Израиле, а другим странам на нас как то.

        Вы сильно не правы. Когда навальнята пытались качать права, тона западе на фекалии изошли в "защите прав и свобод" в россии. Если бы взорвали прозабадного или проукраинского журналиста, то зелибобик обвизжался о нарушении в россии прав.
    3. sgrabik
      sgrabik Сегодня, 17:48
      0
      Исполнители у-блюд-ки из местной либерды, но заказчики то явно находятся на Украине, в СБУ или ГУР.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:21
    +4
    Вполне возможно,что придет такое светлое время,когда ты,чудак на букву "м",будешь задумываться.Ежеминутно,как протянуть еще денек.
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:29
    +2
    А чё ему думать? Путин же пообещал ему безнаказанность.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:16
      -1
      Цитата: Румaтa
      А чё ему думать? Путин же пообещал ему безнаказанность.

      Путин в этом плане мелкота.
      Безопасность гаратировали его соплеменники.
  5. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 17:31
    0
    Не думает он ..А надо бы Зе ,ведь за все придется заплптить ..Крови на твоей банде в Киеве много уже
  6. Roust
    Roust Сегодня, 17:33
    +2
    И нам тоже безразлично, что будет происходить завтра с этим клоуном и его семьёй. Боженька все видет.
  7. ximkim
    ximkim Сегодня, 17:35
    +2
    Я не думаю о том, что происходит в России

    Тут Зеленский не врет, так как он знает как Путин думает о России.
  8. carpenter
    carpenter Сегодня, 17:37
    +2
    президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в Черниговской области, отказался комментировать журналистам произошедшее в Санкт-Петербурге.

    Не уж то жалко было одного "Кинжала", мир стал бы чище.
  9. Grossvater
    Grossvater Сегодня, 17:54
    +1
    Ага! Конечно! Этот сын самки собаки не думает!
  10. Oleg812spb
    Oleg812spb Сегодня, 17:55
    0
    А он не думал, почему до сих пор не было ни одной ликвидации украинских идейных лидеров, даже самых одиозных?
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:22
      0
      Цитата: Oleg812spb
      А он не думал, почему до сих пор не было ни одной ликвидации украинских идейных лидеров, даже самых одиозных?

      Зачем думать? Он отлично знает кто гарантировал ему безопасность и верит этим гарантиям.
      Гарантии будут работать пока сам не переступит рамки предписанного.
  11. Born
    Born Сегодня, 17:57
    0
    А чего ему об этом думать - у него в стране война идет, где каждый день сотни гибнут. Спецслужбы работают, это их дело. Терракт в далеком Питере не столь значительное событие, честно скажем.
  12. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 18:03
    0
    А кого интересует мнение шута? Он отрабатывает контракт со смертью. Суть контракта в том, что сначала он отправляет людей в мясорубку и убивает, а потом убьют его... Ждать осталось не долго... Причем убьют хозяева, а свалят на нас...
  13. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 18:05
    -1
    А как ему думать? Он постоянно под наркотой. Если останется живой после этой войны и спрячешься где то, изменив при это внешность и пол, все "заработанное" уйдет на лечение от наркозависимости.
  14. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 18:17
    +1
    Вообще, меня больше интересует, что сделают наши власти для того, чтобы наших людей не убивали? А что думает шут мне без разницы. Я, в принципе, не могу понять, почему он вообще что-то бормочет, везде выступает и что-то требует? Сталин его в подвал загнал бы 24 февраля...
  15. svp67
    svp67 Сегодня, 18:48
    +1
    Зеленский о теракте в Санкт-Петербурге: Я не думаю о том, что происходит в России
    А вот зря... Это надо делать, что б потом не орать: "А нас за шо?"
  16. Энверыч
    Энверыч Сегодня, 19:02
    +1
    Украина уже достаточно давно заняла и стойко держит позицию в отношении всех инцидентов на территории России. Мол, это не мы, но в России есть хорошие (проукраинские) русские, чему мы, конечно, рады.
    Эта тактика не самая тривиальная (можно же было бы круто пропиарить СБУ/ГУР на громких диверсиях), но они ее придерживаются.
    В плане единства и постоянства «линии партии» стоит отдать Киеву должное. Сами же события подтверждают террористическую направленность политики восточных соседей, точнее их правительства.
  17. dimbasic
    dimbasic Сегодня, 19:10
    +1
    как был брехуном всю свою никчемную жизнь, так им и остался
  18. Lako
    Lako Сегодня, 20:18
    0
    Сколько ещё в Кремле будут жевать сопли. Зеля должен сидеть в бомбоубежище 24 часа в сутки, а не принимать в Киеве "паломников" из США и Европы.
  19. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:53
    0
    Я не думаю о том, что происходит в России

    Президент Украины может позволить себе такие слова.
    Не забывая о том, что если вам политика не интересна, то вы будете интересны политикам.