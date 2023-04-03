Зеленский о теракте в Санкт-Петербурге: Я не думаю о том, что происходит в России

Я не думаю о том, что происходит в России

Вчера, 2 апреля, в Санкт-Петербурге погиб донецкий военкор Максим Фомин (Владлен Татарский). В кафе, где журналист проводил авторский вечер, произошел взрыв.Позднее стало известно, что взрывное устройство находилось внутри статуэтки, которую Владлену Татарскому презентовала некая Дарья Трепова. Подозреваемая сегодня была задержана правоохранителями.В то же время, президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в Черниговской области, отказался комментировать журналистам произошедшее в Санкт-Петербурге.С его слов, он думает о своей стране, а о том, что происходит в Москве и других городах РФ, должна заботиться российская власть.- подчеркнул украинский лидер.Между тем, по некоторым данным, за терактом в Санкт-Петербурге может стоять ГУР Украины. По крайней мере, российские следственные органы рассматривают такую версию. В НАК РФ отметили, что теракт готовился Украиной.Напомним, что в ходе вчерашнего теракта в кафе Санкт-Петербурга, где погиб Владлен Татарский, ранения различной степени тяжести получили более 30 человек.