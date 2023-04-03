Зеленский о теракте в Санкт-Петербурге: Я не думаю о том, что происходит в России

Вчера, 2 апреля, в Санкт-Петербурге погиб донецкий военкор Максим Фомин (Владлен Татарский). В кафе, где журналист проводил авторский вечер, произошел взрыв.
Позднее стало известно, что взрывное устройство находилось внутри статуэтки, которую Владлену Татарскому презентовала некая Дарья Трепова. Подозреваемая сегодня была задержана правоохранителями.
В то же время, президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в Черниговской области, отказался комментировать журналистам произошедшее в Санкт-Петербурге.
С его слов, он думает о своей стране, а о том, что происходит в Москве и других городах РФ, должна заботиться российская власть.
Я не думаю о том, что происходит в России
- подчеркнул украинский лидер.
Между тем, по некоторым данным, за терактом в Санкт-Петербурге может стоять ГУР Украины. По крайней мере, российские следственные органы рассматривают такую версию. В НАК РФ отметили, что теракт готовился Украиной.
Напомним, что в ходе вчерашнего теракта в кафе Санкт-Петербурга, где погиб Владлен Татарский, ранения различной степени тяжести получили более 30 человек.