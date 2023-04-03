«Я встретился с солдатами, разрушившими миф о непобедимости ЧВК «Вагнер»: генерала ВСУ Сырского срочно отправили под Бахмут опровергать заявление Пригожина

Обращают на себя формулировки украинского командования по ситуации в Бахмуте (Артёмовске). Если ещё несколько дней назад в командовании сухопутными войсками Украины было заявлено, что генерал Александр Сырский посетил Бахмут, то теперь трактовка следующая:
Сегодня командующий сухопутными войсками посетил Бахмутское направление.
Это является лишним свидетельством того, что проезд в сам город связан с огромными рисками для ВСУ, включая проезд и генерала Сырского. А формулировка «бахмутское направление» настолько обтекаема, что местом прибытия украинского генерала могла стать любая точка в десятках километров непосредственно от Артёмовска, центр которого перешёл под контроль российских сил.
Но украинский генералитет не был бы украинским генералитетом, если бы его представитель (Сырский) не позволил себе откровенно пропагандистский пассаж:
Я встретился с солдатами и командирами, разрушившими миф о непобедимости ЧВК «Вагнер» и русских десантников. Враг слабее и сочиняет новые фейки о взятии Бахмута. Но удачная работа ВСУ опровергает все старания российской пропаганды.
А вот где Сырский с ними встретился, не говорит...
Напомним, что накануне вечером куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о том, что в юридическом смысле Бахмут взят российскими бойцами. Произошло это после водружения флага на здании местной администрации.
Для Сырского ситуация сложная. Он может сколько угодно говорить о «развеянных мифах», только когда иностранные журналисты попросили представителей Генштаба ВСУ подтвердить, что центр Бахмута находится под украинским контролем, те никаких подтверждений не привели. Не привёл никаких подтверждений того и генерал Сырский, которого, судя по всему, в срочном порядке отправили «на бахмутское направление», чтобы заявить в эфире хоть что-то, пытаясь опровергать Пригожина. Ведь несколько дней назад Зеленский заявил, что поддержка армии со стороны населения Украины может значительно снизиться в случае потери Бахмута. Соответственно, теперь будут сочинять всё, что угодно, лишь бы только вводить собственное население в заблуждение в своих интересах.