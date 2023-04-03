«Я встретился с солдатами, разрушившими миф о непобедимости ЧВК «Вагнер»: генерала ВСУ Сырского срочно отправили под Бахмут опровергать заявление Пригожина

Сегодня командующий сухопутными войсками посетил Бахмутское направление.

Я встретился с солдатами и командирами, разрушившими миф о непобедимости ЧВК «Вагнер» и русских десантников. Враг слабее и сочиняет новые фейки о взятии Бахмута. Но удачная работа ВСУ опровергает все старания российской пропаганды.

Обращают на себя формулировки украинского командования по ситуации в Бахмуте (Артёмовске). Если ещё несколько дней назад в командовании сухопутными войсками Украины было заявлено, что генерал Александр Сырский посетил Бахмут, то теперь трактовка следующая:Это является лишним свидетельством того, что проезд в сам город связан с огромными рисками для ВСУ, включая проезд и генерала Сырского. А формулировка «бахмутское направление» настолько обтекаема, что местом прибытия украинского генерала могла стать любая точка в десятках километров непосредственно от Артёмовска, центр которого перешёл под контроль российских сил.Но украинский генералитет не был бы украинским генералитетом, если бы его представитель (Сырский) не позволил себе откровенно пропагандистский пассаж:А вот где Сырский с ними встретился, не говорит...Напомним, что накануне вечером куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о том, что в юридическом смысле Бахмут взят российскими бойцами. Произошло это после водружения флага на здании местной администрации.Для Сырского ситуация сложная. Он может сколько угодно говорить о «развеянных мифах», только когда иностранные журналисты попросили представителей Генштаба ВСУ подтвердить, что центр Бахмута находится под украинским контролем, те никаких подтверждений не привели. Не привёл никаких подтверждений того и генерал Сырский, которого, судя по всему, в срочном порядке отправили «на бахмутское направление», чтобы заявить в эфире хоть что-то, пытаясь опровергать Пригожина. Ведь несколько дней назад Зеленский заявил, что поддержка армии со стороны населения Украины может значительно снизиться в случае потери Бахмута. Соответственно, теперь будут сочинять всё, что угодно, лишь бы только вводить собственное население в заблуждение в своих интересах.