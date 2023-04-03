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«Я встретился с солдатами, разрушившими миф о непобедимости ЧВК «Вагнер»: генерала ВСУ Сырского срочно отправили под Бахмут опровергать заявление Пригожина

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«Я встретился с солдатами, разрушившими миф о непобедимости ЧВК «Вагнер»: генерала ВСУ Сырского срочно отправили под Бахмут опровергать заявление Пригожина

Обращают на себя формулировки украинского командования по ситуации в Бахмуте (Артёмовске). Если ещё несколько дней назад в командовании сухопутными войсками Украины было заявлено, что генерал Александр Сырский посетил Бахмут, то теперь трактовка следующая:


Сегодня командующий сухопутными войсками посетил Бахмутское направление.

Это является лишним свидетельством того, что проезд в сам город связан с огромными рисками для ВСУ, включая проезд и генерала Сырского. А формулировка «бахмутское направление» настолько обтекаема, что местом прибытия украинского генерала могла стать любая точка в десятках километров непосредственно от Артёмовска, центр которого перешёл под контроль российских сил.

Но украинский генералитет не был бы украинским генералитетом, если бы его представитель (Сырский) не позволил себе откровенно пропагандистский пассаж:

Я встретился с солдатами и командирами, разрушившими миф о непобедимости ЧВК «Вагнер» и русских десантников. Враг слабее и сочиняет новые фейки о взятии Бахмута. Но удачная работа ВСУ опровергает все старания российской пропаганды.

А вот где Сырский с ними встретился, не говорит...

Напомним, что накануне вечером куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о том, что в юридическом смысле Бахмут взят российскими бойцами. Произошло это после водружения флага на здании местной администрации.

Для Сырского ситуация сложная. Он может сколько угодно говорить о «развеянных мифах», только когда иностранные журналисты попросили представителей Генштаба ВСУ подтвердить, что центр Бахмута находится под украинским контролем, те никаких подтверждений не привели. Не привёл никаких подтверждений того и генерал Сырский, которого, судя по всему, в срочном порядке отправили «на бахмутское направление», чтобы заявить в эфире хоть что-то, пытаясь опровергать Пригожина. Ведь несколько дней назад Зеленский заявил, что поддержка армии со стороны населения Украины может значительно снизиться в случае потери Бахмута. Соответственно, теперь будут сочинять всё, что угодно, лишь бы только вводить собственное население в заблуждение в своих интересах.
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38 комментариев
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  1. Галеон
    Галеон Сегодня, 17:39
    +14
    Я встретился с солдатами и командирами, разрушившими миф о непобедимости ЧВК «Вагнер» и русских десантников. Враг слабее и сочиняет новые фейки о взятии Бахмута. Но удачная работа ВСУ опровергает все старания российской пропаганды.

    Сразу Геббельс вспоминается. Один в один. Этот бывший русский хоть понимает, кто его нынешние "учители"?
    1. Magic Archer
      Magic Archer Сегодня, 17:46
      +14
      Он всё прекрасно понимает.Поэтому чётко следует инструкциям.Чем чудовищней ложь тем больше в неё верят.Это всё из тех же методичек.Это как бои бандеровцев против немцев.Это как выкопанное Чёрное море.Ври,ври и ври наглее
  2. Теренин
    Теренин Сегодня, 17:40
    +12
    Я встретился с солдатами и командирами, разрушившими миф о непобедимости ЧВК «Вагнер» и русских десантников.

    Свирский, сказки рассказывай своей бабушке, или купи гуся... Ни наши десантники, ни ЧВК Вагнер, как нормальные профи, никогда не говорили, и не скажут, что они непобедимы.
    1. gsev
      gsev Сегодня, 17:58
      +6
      Цитата: Теренин
      Ни наши десантники, ни ЧВК Вагнер, как нормальные профи, никогда не говорили, и не скажут, что они непобедимы.

      Если Сырский вправду заявлял, что встречался с "солдатами развеявшими миф о непобедимости русских", значит он фактически признал, что версия о непобедимости русских уже получила право на существовании в его окружении. Полтора года назад украинские политики были уверенны, что Россия просто побоится применить военную силу для защиты ДНР и ЛНР.
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 19:46
        +2
        Цитата: gsev
        значит он фактически признал, что версия о непобедимости русских уже получила право на существовании в его окружении.

        Правильно говорите yes Разница между нами и ними в том, что наши ждут оценки своей деятельности со стороны, а Сырские и К сами себя назначили героями и сами себе орут славу fool
        1. Дед Пихто
          Дед Пихто Сегодня, 20:33
          0
          Цитата: Ясная
          Цитата: gsev
          значит он фактически признал, что версия о непобедимости русских уже получила право на существовании в его окружении.

          Правильно говорите yes Разница между нами и ними в том, что наши ждут оценки своей деятельности со стороны, а Сырские и К сами себя назначили героями и сами себе орут славу fool

          Все так Ясная ..Россия не пиарится ,А ЗАРАБАТЫВАЕТ СЛАВУ В БОЯХ ! ЧВК система себя показала во всей красе и эффективности ..Молодцы мужики !
          Вопли "слава укросс и т.д..." уже фактически не звучит на территории окраины ..НЕКОМУ КРИЧАТЬ !
          Дальше будем разбираться ,кто и что кричал и где скакал ..
          Террором занялись ,пытаясь запугать и т.д. Ну ну
  3. ААК
    ААК Сегодня, 17:41
    -15
    На более, чем 2000км фронта всего два локальных участка где у нас хоть как-то получается идти вперёд - Артёмовск и Марьинка... А на остальных 1850-ти км гвардейцы-кантемировцы создают непреодолимые рубежи обороны в преддверии главного бандеровского"дранг нах остен"?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:49
      0
      Одна Кантемировская дивизия на остальной фронт? belay Нет,я понимаю иронию,но все же..У противника есть опрпделенное преимущество в разведке,связи.У них подготовлены серьезнып рубежи обороны.И я думаю,что "курочка по зернышку не склюет".Что имеем,то имеем
      1. ААК
        ААК Сегодня, 18:21
        -1
        Уважаемый Дмитрий! Недавно на ВО в одной из статей упоминалось, что сейчас ВС РФ контролируют 17% территории бывшей УССР, но ещё год назад этой территории было как бы не более 30%... Абсолютно согласен, что с помощью НАТО бандеры имеют преимущество, да и не только в разведке и связи, но тогда напрашиваются как-минимум 3 нехороших вывода:
        1. СВО была бездарно подготовлена с точки зрения выводов разведки, повлёкшей необоснованный по последствиям превентивный удар, с серьёзными оперативно-тактическими просчётами в деятельности штабов и командиров соединений, а также в организации материально-тылового обеспечения наступавших войск. Даже хорошо задуманные операции вроде захвата Гостомеля, из-за отсутствия надлежащего развития были провалены...
        2. Более 13 месяцев продолжения СВО привели лишь к дипломатической "яме", политической изоляции, ряду военных поражений и, в итоге, к ситуации, которые одни сравнивают с 1916 годом (более в политическом плане), а другие - с летом 1942-го (более в военном отношении).
        3. Организация разведывательной деятельности, наращивание спутниковой и беспилотной разведывательных группировок, увеличение процентного оснащения войск в зоне БД самыми современными видами ВиВТ, а также количественный и качественный рост войсковой группировки, позволяющий в полном объёме решить поставленные политическим руководством задачи - не произошёл, какие-либо значительные результаты в СВО показывает только небольшой процент задействованных сил, весьма значительные потери понесла группировка войск из-за десятков тысяч 500-х "контрабасов" + "героически" проявили себя "придворные войска", из-за поспешной иммиграции значительного числа мужчин призывного возраста сократился мобилизационный потенциал. Промышленность не может полностью обеспечить потребности войск, распиаренное импортозамещение на деле оказалось пшиком, из-за чего вынужденно на фронт направляются устаревшие образцы ВиВТ, не всегда минимально модернизированные для участия в БД. Народ по-настоящему не объединён, буржуазию в абсолютном большинстве уж никак нельзя назвать "патриотической", даже приток добровольцев по сравнению с начальным периодом СВО сократился...
        И это только на-вскидку, глубокий и правдивый анализ ситуации не делается, а если и делается, то выводов пока не видно...
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 18:55
          +2
          Я согласен ,что операция была подготовлена с расчетом на то,что нас поддержат там.Это провал разведки и аналитики.И все же,с какого перепугу Только Кантемировская дивизия?Кстати,к командованию этой дивизии есть вопросы.
          1. Ulan.1812
            Ulan.1812 Сегодня, 20:09
            +2
            Цитата: dmi.pris1
            Я согласен ,что операция была подготовлена с расчетом на то,что нас поддержат там.Это провал разведки и аналитики.И все же,с какого перепугу Только Кантемировская дивизия?Кстати,к командованию этой дивизии есть вопросы.

            И где интересно ААК увидел "политическую изоляцию" России, когда даже на западе признают, что все попытки изолировать Россию, провалились.
            США и их холопы это не весь мир, максимум 30% .
            И даже из этих стран многие контактируют и работают с Россией.
        2. topol717
          topol717 Сегодня, 19:05
          0
          Цитата: ААК
          1. СВО была бездарно подготовлена с точки зрения выводов разведки,

          Были планы вторжения, планов захвата Всей территории не было. изначально.
          2. Более 13 месяцев продолжения СВО привели лишь к дипломатической "яме", политической изоляции, ряду военных поражений
          А вы в этом точно уверены? Например после вступления в должность Господин Си прилетел сам, а все остальные к нему полетели. Это про политическую изоляцию.
          рганизация разведывательной деятельности, наращивание спутниковой и беспилотной разведывательных группировок, увеличение процентного оснащения войск в зоне БД самыми современными видами ВиВТ
          Что то я вас не пойму, у нас есть наращивание спутниковой разведывательной группировки или нету? Новые БПЛА появляются или нет?
          весьма значительные потери понесла группировка войск из-за десятков тысяч 500-х "контрабасов"

          Эту фразу вообще не понял, чья группировка понесла?
          1. ААК
            ААК Сегодня, 21:30
            0
            Уважаемый Евгений! По существу Ваших вопросов:
            1.Объявленные Президентом в день начала СВО два "де..." в качестве конечных задач и подразумевают собой контроль территории, без которого эти "де" просто неосуществимы.
            2. Политическая поддержка, в моём понимании, это не только "воздержание" в международных институциях в вопросах повестки дня, касаемых нашей страны напрямую (а в большинстве случаев Китай при головании именно воздерживался), она также обычно связана и с поддержкой экономической. Тут просто формальная логика. Вместе с тем Китай нам никогда и ничего по сниженным ценам не поставлял. Кроме того, товарооборот Китая с Россией в сумме около 200 млрд. у.е. никак не сопоставим с товарооборотом с США, ЕС и странами азии в почти 2 трлн. у.е., а также почти трлн. у.е. находится в ЗВР Китая (сомневаюсь, что в рублях китай держит хотя-бы 10% от данной суммы), поэтому важность и приоритетность поддержки России тут получается весьма условной. Только на ВО в период визита тов. Си и после его окончания размещено столько публикаций по вопросу союзничества с Китаем, что вполне достаточно для понимания данного вопроса. Ну а первый визит в Россию, а не в США - так Россия и не обозначает Китай, как главного геополитического и экономического противника. Китаю нужен прежде всего военный российский "зонтик", а состояние нашей экономики их особо не волнует, им мы нужны как определённый рынок и как источник фундаментальных исследований и некоторых технологий. Для Индии и Бразилии Россия ещё менее важна, для первой - из-за отношений с Китаем, а для второй - из-за большой удалённости. Остаётся Иран, который сам ещё не отошёл от положения "главного изгоя", но и то - он в определённой степени для России конкурент - по линии ОПЕК, но и нуждается в ряде российских технологий, так как метит в региональные лидеры. Нам интересен Южный транспортный коридор в плане частичной диверсификации от Турции, но и тут всё только в зачатке... Поэтому перечисленные страны нельзя назвать нашими доброжелателями, они - торговые партнёры, не желающие упустить свою выгоду, ну а также получающие свой политгешефт на противоречиях Россия-США и Россия-ЕС. Поэтому для меня политическая изоляция - это отсутствие твёрдо поддерживающих Россию стран в количестве, дающем хотя-бы устойчивый паритет в политическом противостоянии с "недружественными". Не пинают, это ещё не значит, что поддерживают...
            3. Вопрос не в абсолютном количестве, а в темпах прироста. Запущенные за год примерно 5-6 военных спутников это много, или мало для целей СВО? Полагаю, что очень мало, нужно почти на порядок больше, так же как разведывательных и ударных БПЛА среднего и тяжёлого класса. Я до сих пор не увидел в рядах наших ВКС ничего, напоминающего "Глобал Хоук"... Та же самая ситуация и с самолётами ДРЛО, разведки и боевого управления, и с АСУ управления войсками, и с системой связи, и наша РЭБ оказалась несколько не настолько эффективной, как ранее полагалось, то же самое с темпами производства новой техники и промышленного освоения перспективных образцов (тут буквально на днях статья про то, что на парадах и то, что фактически в войсках).
            4. В СМИ не сообщали и не сообщат точного количества фактов досрочного прекращения/разрыва контрактов за первые 5 месяцев СВО, особенно с разбивкой по частям и соединениям, есть только отдельные намёки, но на пустом месте мем "500-е" не возникает, общаясь с участниками СВО - сведения не особо приятные
        3. Валерий Бабин
          Валерий Бабин Сегодня, 19:07
          +1
          Скажите уважаемый ААК, а Вас в рядах ВСУ случайно наполеон бонапарт-ААК не зовут? Если же Вам нечего сказать, окромя пустой болтовни "навскидку", заместо серьезного анализа, тогда может помолчать стоит? Или Вас ципсошное жалование подстегивает?
          1. ААК
            ААК Сегодня, 20:41
            0
            Уважаемый Валерий! Насчёт жалованья - это зависть или предложение? Вынужден огорчить, живу и работаю в Крыму, офицер запаса ещё Советской Армии, в свои 62 на линии боевого соприкосновения много пользы не принесу, но жду начала формирования в нашей республике территориального ополчения, кое-что с оружием ещё могу делать. А так на предприятии отчисляем деньги, со знакомыми немного занимаемся пополнением запасов для гуманитарки бойцам, в общем обычный, нормальный человек. Ну а насчёт того, чего стоит, а чего не стоит - тут каждый решает для себя...
        4. biznaw
          biznaw Сегодня, 19:25
          -1
          Удивляет, что часть диванных военов до сих пор рвется в атаки в стиле Буденого. Что за цель? Погубить побольше своих солдат? Так вроде с времён войн бронзовыми мечами основная цель была уничтожение армии врага. В отечественную войну гитлеровцы устраивали нам регулярные мясорубки типа Ржева или Харькова43 наказывая за нарушение главной цели уничтожение врага а не захват территорий. Кстати большая часть потерь КА в Ржевской мясорубке произошло, когда согласно плану Буйвол немцы не стали ломится в Ржев а организованно отошли в заранее подготовленные укрепы, преследуя якобы отступающего противника наши понесли большие потери чем в начальный этап операции. Немцы поймали буйвола КА в заранее выкопанную ловушку.
          украинцы безумны и не в состоянии понять, что война была проиграна, когда они её спровоцировали, невозможно победить в войне где главным фактором является экономика. И то что сейчас нэнька щеневмерла, вопрос времени.
    2. Томпсон
      Томпсон Сегодня, 17:58
      0
      Надо тебя срочно на линию соприкосновения!
      Как же без тебя там- одним ударом, небось, семерых сразу?
  4. Aken
    Aken Сегодня, 17:41
    +5
    Я встретился с солдатами и командирами, разрушившими миф о непобедимости ЧВК «Вагнер» и русских десантников.

    Что-то новенькое.
    По предыдущим утверждениям свидомитов они успешно делают это уже год и на всех направлениях, а не только под Бахмутом.
    Получается, до Бахмута миф только креп?
    Что-то братья наши меньшие начинают в показаниях путаться.
  5. DenD
    DenD Сегодня, 17:41
    +3
    О чем статья? Сырский-звездабол, так мы это знаем. Пригожин с флагом "Вагнера" - видели. Центр города наш, но бои не стихают, это тоже очевидно.. Сплошная "вода" в статье.
  6. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 17:44
    +6
    А что там "опровергать" ? Флаг России и флаг ЧВК на администрации ,нет? Хотя конечно, чтобы их туда не водрузили , всушникам пришлось потрудиться и "положить" здание ( какая все таки низость) . Если флаг воодружен на здании администрации населенного пункта, то "де юро" населенный пункт взят. А то что касается контроля украинцами Бахмута , так они контролируют не более 15% , кстати сами об этом пишут в своих телеграмм каналах.
    1. gsev
      gsev Сегодня, 18:03
      0
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      А то что касается контроля украинцами Бахмута , так они контролируют не более 15% , кстати сами об этом пишут в своих телеграмм каналах.

      Бои за Артемовск продолжаются, по большому счету не принципиально 85% или 15% территории кто контролирует. Когда украинцы признают бессмысленность наступательных и оборонительных боев на Артемовск, тогда можно говорить о его освобождении.
  7. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 17:48
    +4
    Цитата: Теренин
    Ни наши десантники, ни ЧВК Вагнер, как нормальные профи, никогда не говорили, и не скажут, что они непобедимы.

    А это они (хо...лы) уже косят под своих господ-америкосов. У последних ВСЁ самое лучшее и солдаты самые храбрые, а командиры самые умные, ну и высадка в Нормандии кардинально изменила ход второй мировой.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 17:51
      0
      ну и высадка в Нормандии

      Но уже и тут не всё просто.
      Немцы решающую роль в своём разгроме потихоньку отбирают у американцев и отдают англичанам.
      Новые времена, новые хозяева.
  8. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 17:49
    +3
    «Я встретился с солдатами, разрушившими миф о непобедимости ЧВК «Вагнер»: генерала ВСУ Сырского срочно отправили под Бахмут опровергать заявление Пригожина
    а где фото на крыльце администрации города?
  9. monetam
    monetam Сегодня, 17:51
    +2
    Сырского прислали для "ручного управления" командирами полевых подразделений.
    Что бы те не отчаивались, и в панику не впадали. Там самый горячий участок фронта, и нельзя допустить, что бы он вдруг стремительно просел.
    А все его "заявления для прессы" можно и не читать. Их заготовил не он, а ему дали только озвучить.
    1. gsev
      gsev Сегодня, 18:09
      0
      Цитата: monetam
      Сырского прислали для "ручного управления" командирами полевых подразделений.

      Скорее всего его этнический еврей Зеленский послал для уничтожения особо отмороженных потомков участников резни во Львове и Бабьем Яру. Ни идейные петлюровцы, ни идейные бандеровцы, ни идейные исламисты в Западной Европе абсолютно не нужны. Недавно погиб командир украинского исламисткого формирования. Наверняка Зеленский рад этому факту и больше меня и даже больше Путина.
  10. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:51
    0
    Прям как в сказке - семерых одним ударом. В фантазии укрорейху равных нет. Врать ВСУ умеют гораздо лучше Вагнеровцев.
  11. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 17:55
    0
    . Я встретился с солдатами и командирами, разрушившими миф о непобедимости ЧВК «Вагнер» и русских десантников.


    Вот человечище. Надо же было так вчера накидаться. А ведь говорили умные люди - водку с пивом не мешай. Интересно, в какой форме были эти солдаты и командиры? В форме римских легионеров или космодесанта?
  12. Vladimirovich_7
    Vladimirovich_7 Сегодня, 17:59
    +1
    Хорошо бы этого Сысорского ликвидировать а то разездился. То рядом с Артемовском появится то в самом появлялся.
  13. Комментарий был удален.
  14. Born
    Born Сегодня, 18:02
    0
    А что, есть такой миф? По-моему они его сами и придумали, чтобы развеять)
  15. carpenter
    carpenter Сегодня, 18:04
    +1
    Не привёл никаких подтверждений того и генерал Сырский

    Завтра Зеля отправит Сырского в Бахмут, командиром взвода тербата.
    "На данный момент ВСУ продолжают удерживать западные окраины Бахмута. Признаков отвода украинских формирований с нет: наоборот, из Сумской области в Бахмут были переброшены 80 человек для усиления позиций в населенном пункте." https://voenhronika.ru
    Вот этих 80 и прислал Зеля,чтобы Сырский ими командовал.
    "Перед смертью не надышишься", чтобы ты не заявлял, Сырский.
  16. красноярск
    красноярск Сегодня, 18:11
    +3
    = Ведь несколько дней назад Зеленский заявил, что поддержка армии со стороны населения Украины может значительно снизиться в случае потери Бахмута. =
    Зеленский даже тут "промахнулся". Поддержка армии как была так и останется. И никуда от этого не деться. А вот поддержка твоего, клоун, режима обязательно снизится. Поражение УА - не вина УА, а вина твоя, твоих предшественников и ваших кураторов.
    И власть твоя, клоун, обречена на поражение.
  17. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 18:12
    +1
    Сырский известен тем, что просрал Дебальцево! У меня сейчас работает парень, который брал Чернухино. Он очень калоритно рассказывает, как украинец воевал...
  18. геолог
    геолог Сегодня, 18:46
    +1
    Ну кто бы запомнил фамилии каких то военачальников, если бы не популярные эпические воины из "Вагнера". Кто назовет фамилию американского адмирала, выигравшего при Мидуэе? Вот Ямомото на слуху, хоть он и проиграл.
  19. иван2022
    иван2022 Сегодня, 19:36
    0
    Сыр как в масле..... Как был отличник боевой и политической, так и остался.

    Их с Звлужным при любом раскладе возьмут с собой на Запад.. Опыт есть, бабло из жалования "двухсотых" вероятно уже на счетах....Будут преподами... . Хорошо живётся отмороженым, им сам черт в помощь!
  20. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:49
    0
    Цитата: Томпсон
    Надо тебя срочно на линию соприкосновения!
    Как же без тебя там- одним ударом, небось, семерых сразу?


    Одним махом семерых убивахом?
  21. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 21:06
    0
    А как он мог с трупами встретиться? Каждый раз завозят новое мясо, которое умирает быстрее чем понимает как нужно воевать.
  22. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 21:45
    0
    Осмелюсь предположить что Сырскому в ставке фюрера сказали: Без Бахмута домой не возвращайся...