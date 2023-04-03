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Следком переквалифицировал уголовное дело об убийстве военкора Владлена Татарского на более тяжкую статью УК РФ

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Следком переквалифицировал уголовное дело об убийстве военкора Владлена Татарского на более тяжкую статью УК РФ

Уголовное дело о взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), было переквалифицировано со статьи 105 УК РФ «Убийство» на статью 205 «Террористический акт». Соответствующее решение принял центральный аппарат Следственного комитета РФ, который расследует обстоятельства совершения преступления.


Данное решение вполне объяснимо. Хотя целью преступления было убийство Владлена Татарского, осуществлялось оно не просто общественно опасным способом. Самодельное взрывное устройство, спрятанное в статуэтке, взорвалось в помещении, где находилось большое количество людей. По данным экстренных служб, пострадали 32 человека, из которых 24 находятся в медицинских учреждениях, в том числе 10 человек в тяжелом состоянии.

Главная подозреваемая в совершении теракта – 26-летняя Дарья Трепова – уже задержана. Ее называют «активисткой антивоенного и феминистского движения», хотя если вина будет доказана, то впору применять к ней лишь слово «террористка».


Дарья Трепова - главная подозреваемая в исполнении теракта


В СКР сообщают, что сам теракт планировался украинскими спецслужбами, вероятно – Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Агенты киевского режима взаимодействовали в Санкт-Петербурге с активистами так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (запрещен в РФ как экстремистская организация, иностранный агент, ликвидирован по решению суда).

Издание Readovka сообщило в Telegram-канале, что некий Роман Попков, который завербовал Трепову для совершения этого дикого преступления, поддерживает связи с нацистом Денисом Капустиным – это тот самый преступник, который во главе группы нацистов совершил рейд в Брянскую область, в результате которого погибли мирные жители.
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71 комментарий
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  1. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 17:49
    +6
    Несомненно, это теракт. Общественно опасный способ. Неизбирательное оружие и т.п.
    Ну и несомненно, это ГУР. Развели идиотку-оппозиционерку и подставили. Теперь сядет лет на 15.
    Но это хорошо. Может даже показательно на пожизненное её посадить было бы правильно. Другие остерегутся..
    1. ААК
      ААК Сегодня, 17:53
      +5
      А руководство досюсюкается со всякой либерастной швалью... в Конторе практически на всех подобных какой-никакой материалец, но есть... дело только за командой "фас!"...
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 17:57
        -8
        В Советском Союзе в городах назвали улицы именами Каляева, Кибальчича, Засулич, Халтурина, Желябова, Перовской и иных террористов. Террорист Халтурин в феврале 1880 года взорвал Зимний дворец, пытаясь убить царя Александра II. В результате взрыва погибли и были ранены около 60 охранников и служащих. Его именем названы улицы. Сначала называем улицы в честь террористов, а потом удивляемся, чего это у нас молодежь по их стопам идет. Пантеон обязывает.
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 18:23
          +5
          Цитата: ЖЭК-Водогрей
          В Советском Союзе в городах назвали улицы именами Каляева, Кибальчича, Засулич, Халтурина, Желябова, Перовской

          Все верно, после революции ихними именами назвали улицы, но всех их повесили, кроме Веры Засулич, которая умерла при неизвестных обстоятельствах. Не стали их имена убирать, а все террористы, которые остались живые, уже к 1930 году были забыты (кто остался по каким то причинам жив). Товарищ Сталин не любил террористов, по этим же причинам ликвидировали "Общество старых политкаторжан".
          1. fif21
            fif21 Сегодня, 18:41
            -6
            Цитата: carpenter
            Товарищ Сталин не любил террористов, по этим же причинам ликвидировали "Общество старых политкаторжан".

            Товарищ Сталин сам грабил банки , поэтому опасения его насчет старых товарищей , были обоснованные ! Террор как средство классовой борьбы и работы спецслужб жил , живет и будет жить. hi
        2. Jager
          Jager Сегодня, 18:26
          +3
          В отличии от этих людей, патриотов, ныняшняя либеральная грязь стремится разрушить, не создав ничего.
    2. ЗВЕРОБОЙ
      ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 17:58
      +4
      Цитата: Mishka78

      Но это хорошо. Может даже показательно на пожизненное её посадить было бы правильно. Другие остерегутся..

      В России нет пожизненного для женщин, максимум, что грозит этой Мрaзи - 20 лет, причём в колонии общего режима (строгача и особого у нас тоже нет для женщин). Единственно на что можно расчитывать, не доживёт до освобождения, и только.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 18:12
        0
        Цитата: ЗВЕРОБОЙ
        В России нет пожизненного для женщин, максимум, что грозит этой Мрaзи - 20 лет, причём в колонии общего режима (строгача и особого у нас тоже нет для женщин). Единственно на что можно расчитывать, не доживёт до освобождения, и только.

        Вот поэтому она и сидит на видео на допросе совершенно спокойная - ухмыляется, глаза наглые!
        Что-то ей душу греет. Наверное, в качестве гонорара заазчики обещали ей очень большие деньги по исполнении теракта, когда она на волю выйдет!
        Сомневаюсь, что она от заказчиков из обещанного ей что-нибудь действительно получит. Свети ей дырка от бублика!
        1. fif21
          fif21 Сегодня, 18:55
          +1
          Цитата: Татьяна
          Сомневаюсь, что она от заказчиков из обещанного ей что-нибудь действительно получит. Свети ей дырка от бублика!

          Аванс она уже получила , есть показания свидетелей о её внезапном богатстве . А вот то , что жива осталась , это недоработка . Передав " подарок " она отправила кому то СМС , или привела в действие ВУ . О том что она пользовалась телефоном , тоже говорят свидетели . О том , что она часть какой то законспирированной структуры, говорит все , в том числе , наличие запасной съемной квартиры . Что за структуру проморгали ФСБшники в Питере ? Одного Питерского в Гомеле шлепнули ,другая на " родине отличилась " hi
          1. Татьяна
            Татьяна Сегодня, 21:31
            0
            Цитата: fif21
            А вот то , что жива осталась , это недоработка . Передав " подарок " она отправила кому то СМС , или привела в действие ВУ .
            Во всяком случае она знала, что произойдёт взрыв. Поэтому и села подальше от своего подрака и поближе к двери.

            1. Татьяна
              Татьяна Сегодня, 21:44
              0
              Извесины подробности задержания Дарьи Треповой. А именно.

              От бара, где произошло убийство, до квартиры Треповой около 20 км.
              Удалось выяснить, что на квартиру знакомых её мужа Трепова приехала практически ночью (на посторонней машине) – около 23.00. Ее маршрут определили по камерам наблюдения.
              Брать Трепову не торопились, выяснялись возможные соучастники и заказчики теракта, с помощью спецсредств изучали обстановку в квартире.
              В операции приняли участие более сотни силовиков. Сначала сотрудники правоохранительных органов заняли все 25 этажей дома, где пряталась Трепова. Жильцов впускали и выпускали только с сопровождающими.
              После того, как в квартиру к Треповой вошли полицейские, она начала смеяться (!) и уверять, что ее подставили, сама она никого не хотела убивать. В тот момент в квартире находился мужчина. Визит спецназа его сильно испугал, сейчас он тоже дает показания.

              См. подробно - https://dzen.ru/?clid=2233626&yredirect=true

              Некоторые политологи полагают, что Трепову просто "ИСПОЛЬЗОВАЛИ". Что ей пообещали эвакуацию, но после того как наши силовики быстро установили личность Треповой, то «эвакуаторы» предпочли сами пересечь границу, а её бросить.
              Однако, на мой взгляд, это не называется "ИСПОЛЬЗОВАЛИ"!
              А просто террористическая операция с её ОСОЗНАННЫМ УЧАСТИЕМ форсмажорно при её эвакуации просто СОРВАЛАСЬ.               Вот и всё!
      2. Ivan F
        Ivan F Сегодня, 19:12
        +1
        Ну почему, можно и больше чем на 20 закрыть, если принципиально нужно. Просто в конце отсидки открывается новое дело и вуаля. А к террористическим деяниям срок давности не применяется. Так что можно вечно держать..
    3. frruc
      frruc Сегодня, 18:44
      0
      ....было переквалифицировано со статьи 105 УК РФ «Убийство» на статью 205 «Террористический акт»

      С самого начала было очевидно, что это терр.акт и для этого заключения понадобились целые сутки. Пока начало следствия не воодушевляет, так же как и дело с убийством Д. Дугиной.
    4. Rinat Khametov
      Rinat Khametov Сегодня, 18:50
      -2
      С какого перепугу 15 она прямым ходом на пожизненно идёт
      1. kit88
        kit88 Сегодня, 19:25
        +2
        УК РФ Статья 57. Пожизненное лишение свободы.
        ....
        2. Пожизненное лишение свободы не назначается женщинам...

        По ч.3 ст 205 УК РФ разговор начинается от 15 лет.
        Минималку естественно не дадут. Прокурор попросит двадцатку по максимуму, суд даст 19 с половиной, думаю.
        Выйдет в 46 лет. В 2042 году. И кому она нужна в 46 с двадцаткой в багаже.
        Короче у бабы жизнь закончилась. Доигралась. Сейчас осознает, плакать начнет. Но Максима Фомина уже не вернешь.
  2. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 17:51
    +2
    Для таких преступлений может быть только одно наказание - смерть.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:56
      +4
      Я вот до сих пор не могу понять,почему руководство так уперлось в пресловутый мораторий?Отношения с европейскими институтами разорваны,нас убивают.Доколе?
      1. Hellcos
        Hellcos Сегодня, 18:21
        -1
        Я вот до сих пор не могу понять,почему руководство так уперлось в пресловутый мораторий?Отношения с европейскими институтами разорваны,нас убивают.Доколе?


        У нас безупречно законодательство работает? Сажают всегда только виновных? А что если неудобного человека подставить под приговор к смертной казни? А что если этим неудобным окажетесь вы или кто-то из ваших близких?
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 18:34
          0
          Ну,от тюрьмы,да от сумы зарекаться нельзя.Да,вот только я и мои близкие стараемся жить так,что бы не быть неудобным,даже соседям.Скажите,какой процент невиновных попал под вышку?У нас были такие,но их-единицы.
        2. Normann
          Normann Сегодня, 18:40
          +1
          Ну в РБ и США, да и во многих странах - это вроде как работает.
      2. Тимур_kz
        Тимур_kz Сегодня, 19:04
        0
        Чтобы самим под вышку не попасть, при какой-нибудь неожиданной смене власти.
  3. Magic Archer
    Magic Archer Сегодня, 17:52
    +1
    Для наших властей что нужно еще сделать чтобы отменить мораторий на смертную казнь!???Терроризм и маньяки это люди,которым нельзя ходить по нашей земле ..
  4. Grossvater
    Grossvater Сегодня, 17:55
    +7
    Ну и рожа! Прости Господи! Явная же дегенератка.
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 17:59
    +4
    Интересно другое - зачем им понадобилось всё это шоу с вручением заминированного бюста в кафе на глазах кучи народа? Не проще было как обычно - тупо машину рвануть? Как они всегда и делали? А тут - всё как спецом на показ в спектакле , ещё и эту дуру либерастную подставили - ведь очевидно было что с засветившейся на камерах харизмой никуда уже не убежишь.. Да она похоже не шибко-то и пыталась. Военкор никем не охранялся, особо не шкерился, к чему все эти сложности-то? Не очень понятно..
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 18:06
      +6
      зачем им понадобилось всё это шоу

      всё как спецом на показ в спектакле

      Вопрос, насколько я понимаю, чисто риторический. Ибо вы на него сразу же отвечаете. Разумеется, был выбран наиболее эффектный (из возможных) способ убийства.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 18:13
        0
        Раньше они таким вроде себя не озабочивали.. Сколько народу было взорвано - вспомните? Да и сейчас взрывают, увы. И всегда просто, без затей.. Та же Дугина, Царство ей Небесное.. А тут.. Зачем это понадобилось?
      2. optimistkarus
        optimistkarus Сегодня, 18:40
        0
        Чтобы наверняка погиб и с собою унес еще побольше людей, поэтому кафе и такой сценарий. В машину незаметно подложить взрывчатку посложнее, он постоянно был при людях, на виду. Пришлось им на виду его ликвидировать.
    2. rait
      rait Сегодня, 18:09
      +1
      Проще, но тогда это не теракт. Теракт это кровавое и страшное шоу, ему нужна публичность, известность, кричащие заголовки и как можно больше крови. "Всё как спецом на показ в спектакле". Именно так поселяется страх и фактически делается политическое заявление.

      Тут так и получилось - центр второй столицы России, ресторан принадлежащий Пригожину, взрыв, множество раненных.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 18:19
        -1
        Именно так поселяется страх и фактически делается политическое заявление.

        Страх поселяется не так - вспомните например взрывы во время чеченских войн.. Тьфу-тьфу-тьфу.. Да и погибший военкор, светлая ему память - как не крути, а не та фигура, чтоб вокруг его гибели политические заявления делать.. И порезонансней него персонажи имеются..
        1. rait
          rait Сегодня, 19:11
          0
          Именно так. О том что кого-то одного посреди ночи застрелили в подворотне быстро забудут, а такое будут помнить долго.

          Взрывы жилых домов кстати хороший пример.
    3. Bingo
      Bingo Сегодня, 18:09
      +1
      Цитата: paul3390
      Не проще было как обычно - тупо машину рвануть?

      Так ведь не факт, что поможет - не на Дугину же ставили мину
    4. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 18:16
      +3
      Это ведь акция запугивания. Чтобы люди боялись даже рядом находиться с патриотическими лидерами.
      1. Андрей ставропольский
        Андрей ставропольский Сегодня, 18:31
        +2
        За всю историю терактов, не припомню что это кого то сильно запугало. Все равно через короткий срок жизнь входила в обычное русло.
      2. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 18:43
        -2
        Цитата: Герман 4223
        Чтобы люди боялись даже рядом находиться с патриотическими лидерами.

        Это Татарский то, патриотический лидер?
    5. Nest
      Nest Сегодня, 18:18
      +1
      Ну, возможно, чтобы повысить вероятность гарантированного поражения цели, так как кто-то же дал команду на радиоподрыв, убедившись (скорее всего визуально) что план сработает. В литературе спецслужбы могли, например, заложить взрывное устройство в проводной стационарный телефон, потом как-то подарить его потенциальной цели или разместить в съёмной квартире. Затем звонили на него, просили подозвать цель к телефону, убеждались, что говорят с кем надо и сигналом DTMF включали подрыв. И погибал, обычно, только один человек. Так что надо в разы повысить бдительность, если пошли такие приёмы.
    6. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:41
      0
      Цитата: paul3390
      Интересно другое - зачем им понадобилось всё это шоу с вручением заминированного бюста в кафе на глазах кучи народа? Не проще было как обычно - тупо машину рвануть? Как они всегда и делали? А тут - всё как спецом на показ в спектакле , ещё и эту дуру либерастную подставили - ведь очевидно было что с засветившейся на камерах харизмой никуда уже не убежишь.. Да она похоже не шибко-то и пыталась. Военкор никем не охранялся, особо не шкерился, к чему все эти сложности-то? Не очень понятно..

      На встречу с блогером активно зазывали народ. Цель, чтобы пострадало как можно больше людей. За такие теракты надо всех причастных к стенке ставить, чтобы неповадно было.
    7. Rinat Khametov
      Rinat Khametov Сегодня, 18:52
      -1
      Ежу понятно военкоров пугают... Кстати а почему человек который погиб поменял своё имя и фамилию? Обычно так евреи делают
    8. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 19:01
      0
      Как зачем? Это важный психологический момент, чтобы показать что у нас все "дырявое" и они могут делать, что хотят.
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 18:03
    +3
    Дарья Трепова
    Для неё это ПЕЧАЛЬНАЯ новость...хотя, к чему стремилась, того и добилась
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:03
    +8
    А в Белоруссии всё очень просто.Всем 30 участникам диверсии в Мичулищах грозит растрельная статья и всё.В случае объединения надо будет их опыт и наработки использовать.
  8. Клон
    Клон Сегодня, 18:04
    0
    Где только не говорили о том, что необходимо воссоздание в современном варианте структуры СМЕРШа... шпионов и идейных и по недомыслию уже хренова туча, впору "сознательным гражданам" покупать у государства лицензии на отстрел враждебных элементов. Одно радует - эту олиберасенную "самку собаки" быстро вычислили и задержали.
    1. rait
      rait Сегодня, 18:12
      +2
      Где только не говорили о том, что необходимо воссоздание в современном варианте структуры СМЕРШа.


      Зачем создавать дублёра ФСБ? СМЕРШ в СССР был создан так как не было отдельного органа занимавшегося контрразведкой. В современной России он есть.
      1. сайгон
        сайгон Сегодня, 18:35
        0
        Смерш таки и был военной контр разведкой во время ВОВ и органы военной контр разведки были в СССР практически с начала становления РККА , так же военная контр разведка во время ВОВ ни все время имела название Смерш
        1. rait
          rait Сегодня, 19:10
          0
          органы военной контр разведки были в СССР практически с начала становления РККА


          Но они никогда не были объединены в единое управление. СМЕРШ был создан именно как единое управление в подчинении у Верховного. Это был именно отдельный орган.
      2. Rinat Khametov
        Rinat Khametov Сегодня, 18:53
        0
        А разве ФСБ контрразведкой занимается? Особенно в войсках...
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:08
    -1
    Я так сразу и сказал - там гроздьями статьи будут и все - тяжеляк, этой недоделаной одна мечта - в РФ бабам пожизненное почти никогда не дают. Но ей и так хватит - выйдет уже на пенсию, если вообще выйдет
    1. Пензяк
      Пензяк Сегодня, 18:14
      +4
      Цитата: Bingo
      Я так сразу и сказал - там гроздьями статьи будут и все - тяжеляк, этой недоделаной одна мечта - в РФ бабам пожизненное почти никогда не дают. Но ей и так хватит - выйдет уже на пенсию, если вообще выйдет

      Представь, эта sука выйдя на пенсию из колонии будет пенсию получать по старости из налоговых отчислений в том числе моего сына и внучки.
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 19:03
        0
        Ну так вы же сами голосовали и голосуете за до епутатов которые принимают такие законы.
    2. Rinat Khametov
      Rinat Khametov Сегодня, 18:53
      0
      Считается Если женщина сидит в тюрьме более 5 лет у неё наступают необратимые изменения в психике.....
  10. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 18:10
    +2
    В этом деле важны два момента!
    Первый - у нас есть достаточно большое количество людей, которые против нашей страны, и это факт! Тот же Капустин яркий пример.
    Второй - образ жизни Владлена... Ну, нельзя, ведя войну так себя вести. Встречи, публичность... Захарченко убили в ресторане, куда он любил захаживать. Моторолу в лифте, где он ездил каждый день. Гиви в распологе, в кабинете, где он фактически жил...
    После службы мне предлагали возглавить охрану двух разных бизнесменов, которым остро была нужна помощь. В обоих случаях, я отказался, объяснив им причину... Люди сами себя в гроб загоняют...
    Парня жалко, но он по факту бомбу в руки взял...
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 18:14
      +1
      Ну таки если вы в этом волочете, то понимаете аксиому - у диверсионной группы право на выбор целей, если недосягаем условный объект А, то будет объект Б, а ликвидировать уязвимость можно только полным переходом на казарменное положение, и то - тогда будут например взрывы в супермаркетах, и полностью вы никак от опасности диверсий - хоть на пупе крутись - не избавитесь. Всех в располаги загнать? Заборов не хватит!
    2. Тимур_kz
      Тимур_kz Сегодня, 19:14
      0
      Мало того, сколько уже совершенно абсолютно одинаковых терактов, когда подкладывают под днище авто всу. Вот я это понять никак не могу. Элементарно зеркальцем осмотреть днище, пересесть на тот же Тигр, или другую броню, их замучаешься взрывать. Поставить камеры на автомобили в конце концов. Надо же думать о своей безопасности. Я понимаю, если бы украинские спецслужбы демонстрировали разнообразные способы, от снайпера, до отравления. Но нет, тупо взрывают всех одним способом...
  11. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 18:14
    +1
    Эта дурочка наверное была уверена что скроется ,а даже если и нет. То тирана Путина свергнут в ближайшем будущем и её освободят. Наверное убедили её что она будет героем в будущем.
    1. Rinat Khametov
      Rinat Khametov Сегодня, 18:56
      0
      Просто любопытно куда можно скрыться если кругом камер понатыкано.... У меня на даче в 2017 году украли полведра гвоздей..... Через неделю клиентов приняли на съёмной квартире. Участковый так сказал по камерам увели от вашего дачного магазина и далее далее.... А тут бомба,...
      Кстати вчера видел какого-то перца в магазине перекрёсток на котором была маска где лицо не было видно вообще зеркальная плёнка.....
  12. Андрей1966
    Андрей1966 Сегодня, 18:17
    +4
    Надо не "кудряыить бабушку", а снимать мораторий на смертную казнь. Как в Белоруссии: не только за совершённый теракт, но и за участие, подготовку и т.п. Для женщин тоже. И за гос. измену не ДО 10-15 лет, а ОТ.
    1. Rinat Khametov
      Rinat Khametov Сегодня, 18:57
      +2
      РФ разорвало все связи с советом Европы А ведь мораторий на смертную казнь и был введён только для того чтобы вступить в этот самый совет Европы. Мораторий отменять всех кто там по жизненно сидит...к стенке ставить
  13. optimistkarus
    optimistkarus Сегодня, 18:36
    +3
    Отлично знала, что идет на преступление, после вручения, быстро смылась из кафе. Почему затягивает с полной конкретной информацией, дает время другим для от'езда или засекретить себя.
    Используют девчонок с простой внешностью для отвода глаз, может пройти незамеченой, не обратят внимания, с серьезностью не отнесутся. Она исполнитель.
    Надо разворотить преступные гнезда на территории РФ, не только в крупных городах.
    Может в кафе был ее поддельник, который и нажал на взрыв после ее ухода. В принципе каждого можно попросить пронести что то куда то и найдутся желающие.
    Страшно то, что диверсии учащаются и проходят Успешно.
    Для них создают сценарии
    Взрывы, пожары, сбрасывают людей с этажей, организуют аварии и т.д.
    Точно.
    Конкретно.
    1. Rinat Khametov
      Rinat Khametov Сегодня, 18:58
      -1
      По физиономии кстати на еврейку похожа....
  14. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 18:40
    0
    Это очень хорошая мера, теперь вряд ли кто-то ещё решится на что-то подобное.
  15. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 18:43
    0
    Посмотрел по новостям фрагмент допроса этой террористки и "редиски". Но поразили не ее ответы, а то, что следователь говорит ей "ты". Это говорит о его уровне культуры. Что поделать. Наверное профессиональная привычка хамить людям.
    1. Rinat Khametov
      Rinat Khametov Сегодня, 18:58
      0
      Нормальная ситуация каждое слово ты должно было сопровождаться ударом по физиономии..... Это следователь ещё сдерживается
  16. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 18:44
    0
    Цитата: Bingo
    Ну таки если вы в этом волочете, то понимаете аксиому - у диверсионной группы право на выбор целей, если недосягаем условный объект А, то будет объект Б, а ликвидировать уязвимость можно только полным переходом на казарменное положение, и то - тогда будут например взрывы в супермаркетах, и полностью вы никак от опасности диверсий - хоть на пупе крутись - не избавитесь. Всех в располаги загнать? Заборов не хватит!

    Мое мнение, спастись нельзя - можно предотвратить! Для этого надо соблюдать ряд мер и не вести публичный образ жизни. Что касается защиты общественных мест, то единственный путь предотвращения - агентура... На Украине ее нет - потому как нет диверсий с нашей стороны... Суркову "Привет"...
    1. Rinat Khametov
      Rinat Khametov Сегодня, 19:00
      0
      Если б не было агентуры не было бы точных ударов по местам сосредоточения противника и тем более поношумевшему удару по бункеру с офицерами НАТО.... Агентура есть другой вопрос она на сво работает
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 19:00
      0
      На Украине ее нет - потому как нет диверсий с нашей стороны... Суркову "Привет"...

      Суровкин тут каким боком к агентуре?
  17. hhurik
    hhurik Сегодня, 18:49
    -1
    Цитата: Mishka78
    Несомненно, это теракт. Общественно опасный способ. Неизбирательное оружие и т.п.
    Ну и несомненно, это ГУР. Развели идиотку-оппозиционерку и подставили. Теперь сядет лет на 15.
    Но это хорошо. Может даже показательно на пожизненное её посадить было бы правильно. Другие остерегутся..

    Вообще-то ежели теракт (достаточно одного эпизода, а у нее их море) по совокупности наказание может быть до 30 лет л/св., при сложении. Но не пожизненное и ВМН (ибо девочка) и не на строгом режиме.
    Цитата: Hellcos
    Я вот до сих пор не могу понять,почему руководство так уперлось в пресловутый мораторий?Отношения с европейскими институтами разорваны,нас убивают.Доколе?


    У нас безупречно законодательство работает? Сажают всегда только виновных? А что если неудобного человека подставить под приговор к смертной казни? А что если этим неудобным окажетесь вы или кто-то из ваших близких?

    Т.е. вы отказываете потерпевшим в их праве на справедливую кару преступникам со стороны государства за содеянное? Когда нет сомнений, от слова совсем, в виновности. Например, родственникам убитых очередным "школьным стрелком", вон его недавно по ящику показывали? Живой, сидит, ухмыляется - а его жертвы на кладбище.
    А зачем тогда такое государство нужно? request
  18. Овсиговец
    Овсиговец Сегодня, 18:51
    -1
    Цитата: Mishka78
    Несомненно, это теракт. Общественно опасный способ. Неизбирательное оружие и т.п.
    Ну и несомненно, это ГУР. Развели идиотку-оппозиционерку и подставили. Теперь сядет лет на 15.
    Но это хорошо. Может даже показательно на пожизненное её посадить было бы правильно. Другие остерегутся..

    Лицам, совершившим теракт со смертельным исходом (ст. 205 ч. 3 УК РФ), содействующим террористической деятельности (ст. 205.1 ч. 4 УК РФ), проходившим обучение в целях осуществления такой деятельности (ст. 205.3 УК РФ), создавшим террористическое сообщество (ст. 205.4 ч. 1 УК РФ), может быть назначено пожизненное лишение свободы
  19. ZAV69
    ZAV69 Сегодня, 18:56
    0
    Хороший пвод пройтись по всем кто хоть краешком был связан с Навальным и компанией. И ельцын центр разорить. Там нверняка в подвале целый склад взрывных устройств найдется.
  20. Хорон
    Хорон Сегодня, 18:57
    +2
    Под это дело(внутренний терроризм), сейчас, можно всю либерту и поддерживающих их бизнесменов и политиков на освоение дальнего севера отправить, но это могли бы сделать в сша или ссср, а в современной россии опять будут булки мять. fool
    Даже убийство дугиной не использовали полноценно как пропагандистский карт бланш для уничтожения лидеров укропского режима.
  21. dimbasic
    dimbasic Сегодня, 19:08
    0
    35 лет без права досрочного освобождения, не меньше.
  22. сорок восьмой
    сорок восьмой Сегодня, 19:11
    0
    Мне интересно, на государственном уровне нам кто-нибудь выразил соболезнования в связи с терактом?
  23. Radius
    Radius Сегодня, 19:56
    0
    Будет теперь трусы на зоне шить. Синие. Сатиновые. Для нужд СВО.