Дарья Трепова - главная подозреваемая в исполнении теракта

Уголовное дело о взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), было переквалифицировано со статьи 105 УК РФ «Убийство» на статью 205 «Террористический акт». Соответствующее решение принял центральный аппарат Следственного комитета РФ, который расследует обстоятельства совершения преступления.Данное решение вполне объяснимо. Хотя целью преступления было убийство Владлена Татарского, осуществлялось оно не просто общественно опасным способом. Самодельное взрывное устройство, спрятанное в статуэтке, взорвалось в помещении, где находилось большое количество людей. По данным экстренных служб, пострадали 32 человека, из которых 24 находятся в медицинских учреждениях, в том числе 10 человек в тяжелом состоянии.Главная подозреваемая в совершении теракта – 26-летняя Дарья Трепова – уже задержана. Ее называют «активисткой антивоенного и феминистского движения», хотя если вина будет доказана, то впору применять к ней лишь слово «террористка».В СКР сообщают, что сам теракт планировался украинскими спецслужбами, вероятно – Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Агенты киевского режима взаимодействовали в Санкт-Петербурге с активистами так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (запрещен в РФ как экстремистская организация, иностранный агент, ликвидирован по решению суда).Издание Readovka сообщило в Telegram-канале, что некий Роман Попков, который завербовал Трепову для совершения этого дикого преступления, поддерживает связи с нацистом Денисом Капустиным – это тот самый преступник, который во главе группы нацистов совершил рейд в Брянскую область, в результате которого погибли мирные жители.