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Илон Маск и Стив Возняк заявили, что искусственный интеллект может представлять серьезные риски для общества и человечества

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Илон Маск и Стив Возняк заявили, что искусственный интеллект может представлять серьезные риски для общества и человечества

Предприниматель и владелец Twitter (заблокирован на территории РФ за отказ удалить экстремистский контент) Илон Маск и соучредитель Apple Стив Возняк входят в число громких имен в открытом письме, подписанном с призывом остановить развертывание инструментов на основе искусственного интеллекта - таких как ChatGPT.


В прошлую среду на сайте Института будущего было размещено письмо под названием «Приостановить эксперименты с искусственным интеллектом». В нем говорилось:

Мы призываем все лаборатории искусственного интеллекта немедленно приостановить как минимум на 6 месяцев обучение систем искусственного интеллекта, более мощных, чем GPT-4.

Письмо было размещено на веб-сайте FLI, где говорится, что его работа связана с предоставлением грантов, политическими исследованиями и защитой интересов в таких областях, как ИИ. Письмо подписали исследователи, руководители технических компаний и другие известные деятели, такие как Яан Таллин, соучредитель Skype, Крейг Питерс, генеральный директор Getty Images, и Юваль Ной Харари, писатель и профессор Еврейского университета в Иерусалиме.

Была предложена шестимесячная пауза для обучающих систем, более мощных, чем GPT-4 — последняя разработка в ChatGPT, которая теперь также может обрабатывать запросы, связанные с изображениями.

Эта пауза должна быть публичной и поддающейся проверке, и в ней должны участвовать все ключевые участники. Если такая пауза не может быть введена быстро, правительства должны вмешаться и ввести мораторий

— говорят они.

Так что же такое ChatGPT и что о нем говорится в открытом письме? Чат-бот — это компьютерная программа, которая может общаться с человеком и которая стала обычной частью веб-сайтов за последние несколько лет. На таких сайтах как Amazon чат-боты помогают людям подавать запросы на возврат и возмещение. Но гораздо более продвинутая версия появилась, когда в прошлом году OpenAI, американская исследовательская лаборатория искусственного интеллекта, создала чат-бот ChatGPT.

Согласно описанию OpenAI, ChatGPT может отвечать на «дополнительные вопросы», а также может «признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы». Он основан на серии моделей изучения языка (LLM) GPT 3.5. GPT расшифровывается как Generative Pre-trained Transformer 3, и это своего рода модель компьютерного языка, которая опирается на методы глубокого обучения для создания человеческого текста на основе входных данных.

С искусственным интеллектом (ИИ) вместо того, чтобы программисты-люди должны были вводить определенные входные данные в программу, большие объемы данных вводятся в систему, а затем программа использует эту информацию, чтобы научиться «осмысленно» понимать информацию.

Разработка ChatGPT была провозглашена новым этапом технологического развития, который обещает произвести революцию в том, как люди ищут информацию, во многом подобно тому, как раньше это делали поисковые системы, такие как Google. При этом крупные фигуры в сфере информационных технологий считают, что неконтролируемое развитие программы ИИ, включая чат-боты, может привести к необратимым негативным последствиям для всего человечества. Одно из основных - система может обучиться настолько, что не просто перестать подчиняться командам человека, а давать человеку собственные команды, выдвигая ультиматум на случай отказа от их выполнения.
Автор:
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18 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 18:29
    +7
    искусственный интеллект может представлять серьезные риски для общества и человечества
    Отсутствие обычного интеллекта представляет куда более серьезные риски для общества и человечества.
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 18:33
      +6
      Полностью согласен. Самое опасное в чьих руках будет этот самый пресловутый ИИ находиться. Как и с атомными разработками, америкосы первыми сделали бомбу а русские атомную электростанцию, вот вам и разница.
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 18:35
      +3
      Да нет. Инстинкт самосохранения и гарантия взаимного уничтожения пока успешно сохраняют человечество от гибели несмотря на отдельных индивидов. А вот признание военным ИИ человека главной угрозой для человечества (или, что еще хуже, для искусственной жизни) станет самой глобальной угрозой для человечества. Тот же ChatGPT, если с ним затеять дискуссию на тему угроз для человечества, к каким выводам он придёт?
    3. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 18:42
      0
      Цитата: Trapp1st
      Отсутствие обычного интеллекта представляет куда более серьезные риски для общества и человечества.

      Сами его профинансировали и по факту создали ..А теперь заныли ..))) Этот интелект может объяснить человечеству ,почему ,кто то хорошо живет и все имеет ,а кто то голодает ..И выдать факты об всех этих "бизнесменов мировых)" Вот они и завыли от страха ..
      А как Илон Маск миллиарды делает на своих пиарах,это уже давно известно .А если проанализировать вю его деятельность ..То там уголовка уже !
    4. Last centurion
      Last centurion Сегодня, 19:43
      0
      Да тут просто америкосы хотят чтобы всё им открыли двери лабораторий чтоб они могли за всём следить, всё тырить и не допускать превосходства. Ежу понятно что ИИ и тем более боевой ИИ истребителей и робототехники разрабатывают все не отсталые страны.
  2. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 18:33
    +1
    Беда..((
    А я думал,что ИИ это мы..
    ушёл спать*
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:34
    +1
    Хорошо, что его в принципе нет. Кстати. расскажите наконец об этом наркоману-птушнику, он же до сих пор не знает, что такое ИИ
    1. spirit
      spirit Сегодня, 18:45
      +1
      Столько шума от ИИ и они до сих пор не могут отличить малый ИИ от большого ИИ между которыми лежит вселенная.
      Более того нужно быть абсолютно наивным и думать что какой то бот чат,сейчас вершина ИИ.Во все времена самые передовые разработки ,и в этом плане тоже, идут в подвалах каких нибудь оборонных контор.И то что от них откажутся ,тем более видя что Китай в этом деле не отстаёт,верх наивности.
      Маск быстрей делай ракету и копай бункер на Марсе в ожидании что Т-1000 до тебя не доберешься и не переживай laughing
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 19:40
        0
        Цитата: spirit
        Маск быстрей делай ракету и копай бункер на Марсе в ожидании что Т-1000 до тебя не доберешься и не переживай

        Маск уедет на остров, отрежет себе интернет и выживет..
        А вот мы- как мы будем с банками например?Когда мошенники совместно с ИИ будут на нас кредиты оформлять?
        Это смешно конечно- но может стать страшным.
        20 лет тому назад жесткий диск в 6 гигов было ооочень большим и там помешалась гора игр, сегодня 1 игра занимает в 10 раз больше....
  4. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 18:38
    0
    Обучение ИИ у западных IT гигантов, очень далеко продвинулись. GPT-5 наверное уже будет трудно отличим от человека или не отличим вовсе, при разговоре. В целом, продвинутый ИИ, позволяет значительно сократить анализ и разработку в различных сферах. Там где требуются годы исследований, может потребоваться несколько часов.
  5. far diu
    far diu Сегодня, 18:42
    -1
    Стив Возняк сам на интервью Познера заявлял, что угроза ИИ - далёкая перспектива через 100-200 лет, а может и никогда (не дословная цитата, но суть такая была).

    Крейг Питерс, генеральный директор Getty Images


    Тот самый парень, который боится, что его бизнес отожмут неиронки (он даже на неиронку, которая изображение генерирует в суд подавал).

    Кроме Маска и ещё нескольких людей, все остальные либо заинтересованы в этом, либо просто луддиты.
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 18:43
    +3
    Они наконец прочитали бр.Стругацких "Далекая Радуга"
    Знаете, это древнее опасение: машина стала умнее человека и подмяла его под себя… Полсотни лет назад в Массачусетсе запустили самое сложное кибернетическое устройство, когда-либо существовавшее. С каким-то там феноменальным быстродействием, необозримой памятью и все такое… И проработала эта машина ровно четыре минуты. Ее выключили, зацементировали все входы и выходы, отвели от нее энергию, заминировали и обнесли колючей проволокой. Самой настоящей ржавой колючей проволокой – хотите верьте, хотите нет.
    – А в чем, собственно, дело? – спросил Банин.
    – Она начала вести себя, – сказал Горбовский.
    – Не понимаю.
    – И я не понимаю, но ее едва успели выключить.
    – А кто-нибудь понимает?
    – Я говорил с одним из ее создателей. Он взял меня за плечо, посмотрел мне в глаза и произнес только: «Леонид, это было страшно».
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 19:03
      +1
      Они наконец прочитали бр.Стругацких "Далекая Радуга"

      Читать - то для них сложно. Скорее "Терминатора" пересмотрели, все серии.
  7. михаилл
    михаилл Сегодня, 18:55
    +2
    "И восстали машины из пепла ядерного огня, и пошла война на уничтожения человечества."(с)
  8. fiv
    fiv Сегодня, 19:02
    +1
    Сара Коннор, беременей и начинай прятаться!
  9. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 19:03
    0
    Бояться надо не этого псевдо-ИИ, а его алчных или чокнутых создателей и хозяев(Япошки, американцы или китайцы), которые могут приказать ему сделать что-либо, доселе невозможное, вроде массовых отключений электроэнергии или взлома и перевода средств со счетов. А он, имея в распоряжении целые сети подконтрольных устройств и мощности, сумеет выполнить задачу за минуты. Если не секунды.
  10. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 19:06
    0
    Не думаю, что это обращение чем то поможет, лучше заранее бы озаботились переобучением людей, чьи профессии заменит ИИ...
  11. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 19:38
    0
    Получается, Байден не настоящий? Машина? Из-за этого они так всполошились? Спич про мороженное как-бы намекает на Скайнет?