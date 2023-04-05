«Украинский» дрон над Новой Москвой – как трагедия превращается в фарс

В «жовто-блакитном» колоре
На днях, ещё до взрыва на Васильевском острове в Петербурге, гулявший возле железнодорожных путей мужчина с собакой обнаружил останки беспилотника, выкрашенного в цвета украинского флага с надписью «Слава Украине». Естественно, после сообщения об этом куда надо, находкой заинтересовался Следственный комитет.
Тогда выяснилось, что никакой взрывчатки там не было. Кому это было надо и кто мог это сделать, и главное – зачем? И не потому ли потом террористов так легко и непринуждённо всё прошло с покушением на Владлена Татарского.
«Наших» продолжают выслеживать и убивать, Алексей Журавко на Херсонщине, ещё несколько патриотов из Новороссии, Дарья Дугина, теперь Владлен, он же – Макс Фомин. А ведь и с тем дроном возни было немало, причём СК сразу выяснил, что рядом с местом падения дрона находится полигон, где местные юные техники запускают модели самолетов.
На данный момент уже нет сомнений, что запускали оттуда. С Украины такой дрон точно бы не долетел. Да и зачем запускать самодельный дрон из пенопласта и дерева без взрывчатки, если можно было бы более серьезно навредить на российской территории?
Российская ПВО в последнее время постоянно сбивает дроны неизвестного происхождения, некоторые из которых были начинены взрывчаткой, остальные, скорее всего, несли разведывательную функцию. Дошло даже до того, что неизвестный дрон, похожий на те, что находятся на вооружении у ВСУ, фиксировали в Туапсе, но сбить его не удалось, улетел в сторону моря.
Вполне возможно, что этот дрон запустили из Грузии, где существуют значительные политические силы, симпатизирующие Украине. И все эти события не могут не привлекать нездоровое внимание разного рода любителей глупых и нелепых шуток. В основном это подростки. Многие обратили внимание на год рождения Трёповой, которую подозревают в питерском покушении – 1997. Не совсем юность, но всё же...
Контингент не тот
Собственно, контингент тех, кто запускает модели на полигоне, в основном из подростков и состоит, хотя есть и взрослые люди. Бывают крайне примитивные шуточки на тему текущих боевых действий, в частности, во время первой чеченской войны в московском метро пассажиры обнаружили картонную коробку с надписью «Привет из Чечни».
Прибывшие саперы обнаружили в коробке кирпич. Шутника через некоторое время вычислили и подвергли ответственности за мелкое хулиганство. В последнее время эта статья административного кодекса обычно и применялась к разного рода любителям черного юмора, которые где-либо подкладывали муляжи бомб.
Чаще всего шутники получают штраф в размере 50 тыс. рублей, это уже стало стандартом. Если злоумышленник еще и звонил в полицию с сообщением о заложенной бомбе, то будет еще и административная ответственность за ложный вызов, так что денежных затрат будет больше. Самый резонансный случай такого рода был, когда муляж бомбы заложили по пути следования кортежа президента Путина. И тогда тоже «шутнику» присудили штраф 50 тыс. рублей.
В нашем случае, который по понятным причинам уже в тени, действия тоже тянут на мелкое хулиганство, поскольку в условиях СВО обломками дрона тут же заинтересовались правоохранительные органы, что, естественно, влечёт затраты государства и по времени, и по деньгам, тем более сотрудники в это время могли бы заниматься более важными делами.
Действия «юного техника» тянут также на мелкое хулиганство. Что касается символики, то ни украинский флаг, ни лозунг «Слава Украине» в России не запрещены на официальном уровне. Речь же идёт о государстве, а не о каких-либо экстремистских группировках или о режиме Зеленского. На официальном уровне считается, что российские власти не имеют ничего ни против Украины, ни против украинского народа, и это не война, а спецоперация.
И символы не те
Если бы наш герой размалевал своё техническое чудо в красно-черный цвет флага ОУН-УПА (организации, признанные в России экстремистскими), было бы намного хуже. 282 статья УК за экстремизм предусматривает наказание вплоть до тюремного заключения.
С лозунгом «Слава Украине» всё сложнее. Официальные лица в Кремле и Генштабе заявляют, что желают Украине только добра, чтобы она освободилась от гнета сомнительных и явно нацистски настроенных персонажей. Так почему бы не сказать, что ей слава? Вопрос только во второй части этого лозунга: «Героям слава».
Вместе это составляет приветствие, принятое в годы Второй мировой войны среди украинских экстремистских формирований, многие из которых сотрудничали с гитлеровским режимом. В России на официальном уровне его пока не запретили, хотя в Думе такие инициативы были.
В целом, если публично произнести или написать этот лозунг полностью, теоретически при грамотной стороне обвинения (если дело вообще дойдет до суда) можно получить 282 статью, в данном случае обвинение может быть построено на исторических фактах, с которыми можно связать этот лозунг.
Напомню: Волынская резня, участие в холокосте, сожжение Хатыни и т. п. За оправдание холокоста предусмотрена та же 282 статья. Недавно UEFA запретила болельщикам скандирование этого лозунга на стадионах, а также наличие лозунга на форме украинской сборной.
Однако в европейских странах этот лозунг не запрещен, несмотря на осуждение геноцида поляков на Галичине и холокоста. Видимо, это связано с политическими причинами. Поскольку дело административное, линии защиты, конечно, не будет. Но если у «шутника» есть мозги, то он может выдвинуть доказательства отсутствия факта мелкого хулиганства такого рода.
Главное, что упавший дрон не являлся копией украинских дронов, которые бомбят российскую территорию, либо ведут разведдеятельность, не нанёс никому ущерба. Он даже не имел каких-либо приборов, которые теоретически могут нанести этот ущерб.
Ну а то, что выкрашен он был в такой цвет и имел украинский лозунг – законом это не запрещено. Но поскольку дело стал расследовать СК, как будто ему больше делать нечего, и есть версия, что дрон сбила ПВО, то можно доказать факт провокации, так что, увы, это уже не мелкое хулиганство.