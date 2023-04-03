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«Система NHS будет эффективнее российского «Панциря»: в Турции представили зенитный ракетно-пушечный комплекс

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«Система NHS будет эффективнее российского «Панциря»: в Турции представили зенитный ракетно-пушечный комплекс

В Турции представили зенитный ракетно-пушечный комплекс, который, как считают местные обозреватели, превзойдёт российский аналог.


Компания Aselsan опубликовала в социальных сетях эскизные изображения изделия NHS – «системы точечной противовоздушной обороны». Она оснащена как ракетным, так и артиллерийским вооружением, предназначенным для работы по воздушным целям. ЗУР являются модификацией ракеты «воздух-воздух» GÖKDOGAN Beyond-View (BVRAAM), адаптированной для наземного носителя. Пушечное вооружение представлено 35-мм установкой GÖKER.

NHS оборудована радаром управления стрельбой AKR, созданным Aselsan, с дистанцией действия 80 км, и РЛС с АФАР, отвечающей за обнаружение целей. В качестве носителя системы выступает автомобиль с колёсной формулой 8х8. NHS рассчитана на автономную работу, без поддержки другой техники. Как предполагается, ЗРПК будет иметь максимальный радиус действия 30-40 км, пушка будет специализироваться на борьбе с воздушными целями на малой высоте.



NHS представляет собой турецкий аналог российской системы противовоздушной обороны «Панцирь». Но уже сейчас ясно, что NHS будет эффективнее за счёт того, что снаряжена более лучшими РЛС и ракетами GÖKDOĞAN

- самоуверенно отмечается в издании SavunmaSanayiST.
Автор:
Использованы фотографии:
ASELSAN
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64 комментария
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 18:20
    +9
    Ну вот итог того, что один из "Панцирей" в Ливии попал им в руки. Только экспортный "Панцирь" и тот, что поступает на вооружение ВС РФ имеют отличия. Так, что его "экспортному" варианту есть как улучшиться...
    Пушечное вооружение представлено 35-мм установкой GÖKER.



    Так понял снаряд программируемый или радиовзрывателем...
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 18:32
      +7
      Цитата: svp67
      Ну вот итог того, что один из "Панцирей" в Ливии попал им в руки.

      а так было всегда, грех хорошее оружие не изучить. Грех когда игрушка у тебя в руках а ты не изучаешь его и тем более Панцирь.

    2. BUMER
      BUMER Сегодня, 19:33
      0
      Да могли, запросто, с украины "панцирь" заиметь. Так сказать по бартеру, в обмен на пару тройку "байрактаров".
    3. МДП
      МДП Сегодня, 19:49
      -9
      Вы правы. У Панциря по факту можно пушечное вооружение выкидывать как безполезное и отсталое. Нет командного подрыва. Если ракетное вооружение у турок будет на уровне Панциря (а судя по всему так оно и есть), то в целом их машина реально лучше. Так как есть возможность использовать пушечное вооруженте в отличии от Панциря
      1. bayard
        bayard Сегодня, 20:46
        +3
        Цитата: МДП
        Если ракетное вооружение у турок будет на уровне Панциря (а судя по всему так оно и есть), то в целом их машина реально лучше.

        Пушка у турок будет получше пушки "Панциря-С" , но это один ствол . Над дистанционным подрывом у нас работают , а вот ракеты ... smile А Вы сосчитали ракеты на их комплексе ?
        Сколько их ?
        Две ?
        А у "Панцирь-С" - 12 ракет .
        Дальность ?
        Для маловысотного ЗРК ближнего действия этого вполне достаточно . К тому же у "Панциря-СМ" дальность поражения ракетами уже до 40 км.
        Скорострельность (ракетами) , канальность , БК на одной машине . По этим параметрам турецкому комплексу далеко до "Панциря" .

        Но снаряд их пушки крупней , летит дальше .
  2. PetrovBasharov
    PetrovBasharov Сегодня, 18:20
    +8
    Пока это красивая игрушка. Длинноват немного.
  3. _RUSSIAN_BEAR_
    _RUSSIAN_BEAR_ Сегодня, 18:22
    +12
    Курочка в гнезде, яичко кое-где.
    Байрактар тоже был описан как манна небесная.
    1. МДП
      МДП Сегодня, 19:52
      -5
      Будь у нас копии Байрактаров, мы бы очень многое получили в этой войне. Там просто шикарная оптика, система связи и передача данных просто на порядок лучше нашей. Именно как БПЛА разведки это машина очень хорошая. По оптике и связи у нас таких нет и не будет в ближайшее время
      1. JD1979
        JD1979 Сегодня, 21:00
        0
        Цитата: МДП
        Там просто шикарная оптика, система связи и передача данных просто на порядок лучше нашей.

        И как бы вы получили такие шикарные системы?))) вам бы их продали как продают Турции? или продали средства их производства и весь техпроцесс?
        1. bayard
          bayard Сегодня, 21:21
          +1
          Цитата: JD1979
          И как бы вы получили такие шикарные системы?))) вам бы их продали как продают Турции? или продали средства их производства и весь техпроцесс?

          Речь видимо о обратном проектировании , были бы образцы . Возможно они и есть , "Байрактары" ещё в Сирии активно сбивали .
      2. Magic Archer
        Magic Archer Сегодня, 21:21
        0
        Ну почему же не будет.Не так давно проскальзывала новость о поставках из Китая.И если это подтвердится то там электроника уж точно не хуже турецкой hi
  4. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 18:22
    +7
    А чем конкретно ракеты этого комплекса будут лучше? В панцире например ракеты максимально простые и дешёвые, их можно делать много и они справляются с задачами.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 18:43
      -18
      В ракетах Панцира отсутствует активная ГСН.
      Ракеты полностью зависят от наземного радара машины.
      А он тоже простой - его несложно обмануть помехами.
      Система дешевая, но не очень эффективная.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 19:10
        +11
        Цитата: voyaka uh
        В ракетах Панцира отсутствует активная ГСН.

        Поэтому ее невозможно подавить помехами и даже перспективные лазеры ей похрен. А также она великолепно подходит для сбивания разных дронов типа Гераней, для который все ракеты с активной ГСН не представляют просто никакой угрозы laughing То есть все то, что и требуется комплексу ближнего радиуса у нее есть, а евреям остается петь песни про Дырявый Дуршлаг. На котором ракеты дорогие, а потому как ближнего радиуса ни от чего не защищают и он уже ТОРАдиционно в Израиловке выключен)))
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 19:16
        +5
        Только у них это пока только картинка и техзадание. А панцири в строю и совершенствувуются
      3. Герман 4223
        Герман 4223 Сегодня, 19:27
        +4
        Панцирь свою эффективность доказал во множестве конфликтов. Он работает и не дорого. Да и наведение там насколько помню не только по радару.
        1. Лт. запаса ВВС
          Лт. запаса ВВС Сегодня, 20:41
          0
          Цитата: Герман 4223
          Панцирь свою эффективность доказал во множестве конфликтов. Он работает и не дорого. Да и наведение там насколько помню не только по радару

          Наведение радиокомандное как и на Торе-М2У. В Военной приёмке вроде говорилось что можно установить оптическую ГСН, но это удорожило бы комплекс.
      4. bayard
        bayard Сегодня, 21:30
        +1
        Цитата: voyaka uh
        В ракетах Панцира отсутствует активная ГСН.

        Более того - там радиокомандная система наведения , дешевая и простая , но при этом очень защищённая . А так же оптический канал наведения .
        Цитата: voyaka uh
        Ракеты полностью зависят от наземного радара машины.

        При дальности ракет 20 км. и миллиметровом радаре , это лучшее из решений .
        Цитата: voyaka uh
        его несложно обмануть помехами.

        Сложно . Да и времени для этого у цели будет мало .
        Цитата: voyaka uh
        Система дешевая, но не очень эффективная.

        По средствам поражения достаточно эффективна , доказано богатой практикой . А воздушные носители средств поражения сейчас вряд-ли осмелятся приблизиться на такую дистанцию .
    2. 78bor1973
      78bor1973 Сегодня, 19:23
      -2
      Вот именно что пока не видно , даже в количественном плане.
  5. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 18:23
    +7
    У нас тоже Панцирь-СМ не за горами. Там уже АФАР будет и новые ракеты.
    1. ReTeplov
      ReTeplov Сегодня, 18:31
      -12
      Это пока проблема, с импортозамещением не задалось
    2. Johnson Smithson
      Johnson Smithson Сегодня, 19:14
      +2
      Панцирь-СМ уже давно сделали, даже в зоне СВО они есть
      1. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 19:25
        +5
        Цитата: Johnson Smithson
        Панцирь-СМ уже давно сделали, даже в зоне СВО они есть

        Это Панцирь С-2, Панцирь-СМ имеет другой радар.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:23
    +9
    Я один вижу только два пенала для ракет.После пуска которых эта турецкая вундервафля превращается в пукалку 35 мм.Две ракеты одна цель ,вроде так сейчас.Дальность обнаружения вроде не очень отличается от нашего модернизированного панцирь.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 18:30
      +2
      Да не разглядеть, может и по 4 ракеты в ТПК.
    2. Alex777
      Alex777 Сегодня, 18:37
      +6
      Копировали честно. 2 пушки Гепарда и 2х6 ракет.
      Но сравнивают с тем, про что мы давно забыли.
      Видимо, здорово Панцири вздули Байрактары!
      Даже в эмиратском исполнении. Для бедных. bully




      Турецкая компания ASELSAN представила концепт ЗРПК NHS на основе 35-мм автоматических орудий в установке GÖKER и наземной версии ракеты «воздух-воздух» GÖKDOĞAN

      https://zmaps.ru/infantmilitario/turetskaja-kompanija-aselsan/
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 18:59
        +5
        Кстати, было сообщение, что янки вернули туркам, после изучения, тот экземпляр эмиратского Панциря, который был захвачен в Ливии и вывезен в Штаты.
        1. bayard
          bayard Сегодня, 21:40
          0
          Пушки "Гепарда" конечно лучше наших (дальность , вес снаряда , радиус поражения осколками при дистанционном подрыве) , а вот общая компановка и возможности РЛК и ЗУР уже пожалуй ближе к "Панцирь-СМ" . Турки реально прогрессируют сразу по очень многим направлениям .
  7. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 18:23
    +11
    Перевожу на понятные нам обозначения. Вооружение состоит из турецких вариантов 35-мм Oerlikon + AIM-9.
    1. Eug
      Eug Сегодня, 18:32
      +4
      К 35-мм Эрликону есть снаряды дистанционного подрыва - это боольшущий плюс, АIM-9 (x) - тоже вроде проверена и ТГС на ней будет способствовать принципу "выстрелил-забыл" (после захвата цели ГСН). Вопрос - как это будет увязано, пока что все выглядит весьма интересно.
      1. ColdWind
        ColdWind Сегодня, 18:55
        +3
        Не вижу особых проблем. Принципе у них все уже есть. ЗСУ Коркут уже в Ливии воевал. Аналог AIM-9 испытан и вроде уже в серии.

  8. ReTeplov
    ReTeplov Сегодня, 18:26
    +1
    Сомневаюсь я в его большей эффективности, при таких ушлёпочных антеннках, если только за кадром не осталась машинка с РЛС на дивизион. И позволят ли её габариты транспортировку авиацией?
  9. Пленник
    Пленник Сегодня, 18:30
    +7
    "Не хвались, идучи на рать, хвались, идучи с рати".(с) winked Посмотрим, нет предела совершенству. Однако судьба "Байрактаров" партнеров ничему видать не научила.
  10. Горий
    Горий Сегодня, 18:32
    +5
    К тому времени, когда турки в металле её произведут , " Панцирь " будет тоже улучшен .. я так думаю
  11. Normann
    Normann Сегодня, 18:35
    +6
    Они забыли только об одном - Панцирь стоит на вооружении, а это перспективный комплекс
    опубликовала в социальных сетях эскизные изображения изделия NHS
  12. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 18:35
    +6
    Компания Aselsan опубликовала в социальных сетях эскизные изображения

    Любой эскиз всегда лучше, чем существующее "железо". Иначе на НИР/ОКР по этой теме не дадут ни копейки.
    Но, как известно, от эскиза до серии - "дистанция огромного размера".
  13. Степан S
    Степан S Сегодня, 18:35
    +7
    турки тоже любители "не имеющих аналогов", Система еще только в эскизе, а уже всех превзошла, как это знакомо.
  14. km-21
    km-21 Сегодня, 18:39
    +2
    Российский Панцирь имеет несколько ярко выраженных недостатков.

    Во-первых его автомобильный вариант имеет слабую остойчивость из-за очень высокого центра тяжести.

    Во-вторых пушечные снаряды имеют только контактные взрыватели, и в случае любого промаха никак не поражают цель. Гораздо интереснее было бы иметь снаряды с программируемым дистанционным взрывателем. Например с таким, какие используются с давних времен в шрапнельных снарядах.

    Для этого необходимо:
    1. Определить дистанцию с помощью лазерного или радиолокационного дальномера.
    2. Автоматически рассчитать тайм-аут задержки подрыва с помощью СУО.
    3. Автоматически крутануть механический регулятор задержки подрыва на соответствующий угол с помощью устройства, встроенного в механизм подачи патронов.
    4. Произвести выстрел в направлении цели.
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 19:01
      -12
      Главный минус Панциря - это радиокомандное наведение ракет. В совокупности с отсутствием снарядов дистанционным подрывом и дает крайне посредственные результаты. Фактически Панцирь провалился во всех войнах где участвовал. Все приписываемые успеха на счету Бук-М1/2. Вот он действительно хорош.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 19:07
        +3
        Цитата: ColdWind
        Фактически Панцирь провалился во всех войнах где участвовал.

        И тишина... ЦИПСО!
        Уже то, что ваша компания не затыкаясь пытается его дискредитировать во всех войнах - ясно говорит, что это самое неудобное для вас оружие противника
      2. Аригин
        Аригин Сегодня, 19:17
        +4
        Провалились рыцари под лёд. Ежели отбиваться от Гераней - чем Панцирь плох? И кто лучше отработает?! Банка с помидорами?
      3. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 19:23
        +4
        . Панцирь провалился во всех войнах где участвовал

        12 ракет - 12 уничтоженных целей. Провалился?! laughing
    2. Тимур_kz
      Тимур_kz Сегодня, 19:28
      +4
      Вообще-то снаряды программируются на лету, либо на вылете из ствола, с помощью магнитных катушек на конце орудия, либо оптически уже в полете по лазеру (так вариант вроде наши выбрали, более дешевый и освоенный - лазер плюс фотоприемник). Механически (с помощью трубок что-ли?) точно невозможно будет рассчитать время подрыва, тем более когда расстояние до цели постоянно меняется.
      1. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Сегодня, 21:41
        0
        Цитата: Тимур_kz
        с помощью магнитных катушек на конце орудия

        Индукционных... !
        Цитата: Тимур_kz
        либо оптически уже в полете по лазеру

        Есть и "посредством " ИК-диодов ("инфракрасноизлучающих" светодиодов)...
        Цитата: Тимур_kz
        Механически (с помощью трубок что-ли?) точно невозможно будет рассчитать время подрыва,

        Однако ,такие боеприпасы и программаторы существуют ! Принципы программирования могут быть разные...
    3. rosomaha
      rosomaha Сегодня, 19:29
      +2
      Ну модеренный панцирь имеет бронешасси большего веса, соот-но можно предположить большую устойчивость.
      30мм пушки у пехоты имеют устр-во дистанц подрыва, но там темп стрельбы меньше. И есть авиационные 30мм многоэлементные снаряды (28 эл по 3,5гр). Но всё же 30мм снаряды для не контакт подрыва и эффективного поражения ЛА слабоваты, а вот мелкий БПЛА достанут, но тут СУО не позволяет точно прицелится. Оптимально-это переход на калибр 35-37мм-так можно увеличить мощн БП, а заодно заменить новой пушкой 30мм на лёгкой бронетехнике и ЗСУ-в том же Панцире 2А38 заменить-ск/ст меньше, но эффективность и дальность выше.
      И ещё одну тенденцию вы не указали - использование автономных сист наведения ЗУР-принцип "выстрелил-забыл". Когда выпустив ЗУР ЗРК переключается на следующую цель, опять пуск и следующая. А панцирь в этом плане связан от пуска до поражения. И хоть и заявлено что может атаковать 4 цели, но в секторе 90град. Нужна более выс огневая производительность при атаке одновременно с различных направлений и различными типами целей-напр сам ЗРК давят помехами, БПЛА висит за ним наблюдает (может вызвать арту или сам подкраться), даётся залп РСЗО 1 эшелоном (отвлечение и подавление ПВО), а 2 эшелоном дают залп Хаймарсами по прикрываемой цели - вот и выживи и защити объект в такой ситуации. А именно такая тактика и применяется в СВО. Против пакетов РСЗО нужно давать такой же залп противоракет, а то и с 2х кратн резервом ЗУР в залпе. ВОт тут и необходим большой бк ЗУР и полная их автономность при наведении. Или же иметь 2 канальную ГСН ЗУР (или 2 типа ЗУР), напр АРЛГСН+лазер. Активная р/л ГСН даст возможность быстрее обстреливать больше целей, а лазерн ГСН для поражения малоразмерных целей, напр БПЛА.
      1. VicktorVR
        VicktorVR Сегодня, 20:12
        0
        Увеличение калибра потянет за собой существенное увеличение вес орудия и его систем, соотв. на КамАЗ это все уже никак не запихнуть, нужен какой-нибудь БАЗ.
        А это уже совсем другая история.
      2. Аригин
        Аригин Сегодня, 20:36
        +1
        Вы уж определитесь, что оптимально - переход на бОльший калибр, или увеличение кол-ва ракет. Была инфа про разработку транспортно-боевой машины для Панциря - без пушек, но тащит больше ракет. Видимо решили что это проще и быстрее довести до ума.
    4. Ryaruav
      Ryaruav Сегодня, 20:11
      0
      михаил , а вам знаком критерий "эффективность-стоимость" ,война на окраине показала паритет применения дорогих и обычных боеприпасов именно по этому критерию и это еще не показатель так как боевые действия со стороны рф очень странный характер имеют, с военной точки зрения полностью лишенный логики
  15. Аригин
    Аригин Сегодня, 18:41
    +2
    Абсолютно правильно решили себе запилить аналог, да ещё и с перекрытием характеристик. Скорее всего, итоговый облик будет сильно отличаться от макета, посмотрим. А то ещё говорят устарел, не защищает от современных угроз.
  16. ASM
    ASM Сегодня, 18:42
    +4
    Это хорошо - это прямое признание лидерства русского оружия. Пусть пытаются копировать. Наши Панцири, при этом, уже не только по - сирийски, но и по - окраински модернизированы. А навсегда сохранять технологии - это утопия, важно быть впереди.
  17. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:44
    +2
    Не думаю что у нас в проекте нет ничего более серьёзного, тем более СВО показала направление для новых разработок. Лишь бы не затягивалось время бесконечными испытаниями и приёмками.
  18. sdivt
    sdivt Сегодня, 18:50
    +4
    Неясно, с какой модификацией Панциря его сравнивали? С1? СМ? С1М?
    Или с экспортной версией (Ливан/Сирия)?
    Ну так экспортная с урезанными характеристиками, насколько понимаю
  19. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:05
    -2
    Ну тут можно понять:
    1) Российский Панцирь считают эталоном, как бы не выли все СМИ Запада о том. как его "успешно поражают") Уже показатель.
    2) Калибр пушки довольно странный - мелковат для программируемых боеприпасов, а высокую плотность по калибру и потому, что она одна - хрен обеспечит.
    3) Всего две ракеты - уже явный косяк, Панцири подлавливали только в момент перезарядки, а тут два выстрела - и он - тупо мишень
    Так что насчет лучше Панциря турки точно врут
  20. ZeeD
    ZeeD Сегодня, 19:08
    0
    Никогда такую технику не делали и вот прямо сразу у них получится лучше, чем Панцирь. А Панцирь, к слову, один из лучших в своём деле. Да еще и радар с афар (откуда?), да снаряды с дистанционным подрывом (откуда?), если сейчас порядком разосрались с НАТОй?
    Что то наверняка сделают и оно, скорее всего, даже будет работать плюс/минус как надо... Но чтоб сразу в "высшую лигу"...
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 19:25
      0
      Цитата: ZeeD
      радар с афар (откуда?), да снаряды с дистанционным подрывом (откуда?)

      Эти технологии в 90ые уже новинкой не были, в 2023 году ими вообще никого не удивишь. Они есть у всех более-менее развитых стран в мире со своим ВПК. Турки просто повторили.
    2. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 20:43
      +1
      Цитата: ZeeD
      Никогда такую технику не делали и вот прямо сразу у них получится лучше, чем Панцирь.

      Согласен на 100%. Мы проделали долгий путь, начиная от Шилки, разрабатываемой с середины 50х годов. А тут, вот так взяли и скопировали на отлично. Те кто делают подобные заявления, (турецкий комплекс будет лучше) не представляют, сколько сложнейших вопросов надо будет решить и не факт ещё, что получится.
      1. ColdWind
        ColdWind Сегодня, 21:09
        0
        Цитата: Южноукраинец
        А тут, вот так взяли и скопировали на отлично.

        Между Панцирем и NHS ничего общего коме того что они ЗРПК. Разное все пушка, ракеты, РЛС, база. Если на то пошло, Китайский SWS-2 намного ближе к NHS.
  21. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 19:14
    +1
    Скорее всего турки правы, так как очень вероятно, что 35-мм пушка этого ЗРПК будет иметь боеприпасы с программируемым подрывом и эффективно уничтожать любые цели, даже крохотные квадрокоптеры на больший дистанции, нам бы тоже надо такую ставить, вместо 30-мм автоматов, которые малоэффективны против БЛА.

    Да и по ракетам этого ЗРПК тоже у турок приимущество по дальности.

    Остаётся вопрос цены этого ЗРПК и сколько их Турция сможет построить.
  22. Комментарий был удален.
  23. К-50
    К-50 Сегодня, 19:39
    0
    В Турции представили зенитный ракетно-пушечный комплекс, который, как считают местные обозреватели, превзойдёт российский аналог.

    Стоит сравнить огневую производительность и всё встаёт на свои места. fellow lol
  24. Atlant-1164
    Atlant-1164 Сегодня, 20:05
    +4
    Турки семимильными шагами идут вперед.. в деле преодолении зависимости от импорта вооружения.
  25. ЕвгенийС
    ЕвгенийС Сегодня, 20:09
    0
    Панцирю устойчивость бы получше, пушку 57мм с дистанционным подрывом.
    Да и странно, что есть антидронные ружья, но нет их аналогов на комплексах ПВО. Не бить же по многочисленным дронам ракетами. Хоть и 57мм тоже может подойти для этого.
  26. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:20
    0
    «Система NHS будет эффективнее российского «Панциря»: в Турции представили зенитный ракетно-пушечный комплекс
    . Пока они что то сделают, превзойдут, будет уже другой, следующий ПАНЦИРЬ.
  27. ВМФ7981
    ВМФ7981 Сегодня, 20:39
    0
    Все познается в сравнении. Эффективность вооружения, его эксплуатация, методика подготовки л/с может быть проверена только в условиях частого применения. Думаю, что "Панцырь" производящийся сейчас, уже отличится от тех машин, которые были в начале операции.
  28. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 20:48
    0
    «Система NHS будет эффективнее российского «Панциря»: в Турции представили зенитный ракетно-пушечный комплекс

    Реальную оценку эффективности ЛЮБОГО вооружения (техники) может дать ТОЛЬКО боевое применение. Видели, знаем, насмотрелись...