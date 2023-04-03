«Система NHS будет эффективнее российского «Панциря»: в Турции представили зенитный ракетно-пушечный комплекс

NHS представляет собой турецкий аналог российской системы противовоздушной обороны «Панцирь». Но уже сейчас ясно, что NHS будет эффективнее за счёт того, что снаряжена более лучшими РЛС и ракетами GÖKDOĞAN

В Турции представили зенитный ракетно-пушечный комплекс, который, как считают местные обозреватели, превзойдёт российский аналог.Компания Aselsan опубликовала в социальных сетях эскизные изображения изделия NHS – «системы точечной противовоздушной обороны». Она оснащена как ракетным, так и артиллерийским вооружением, предназначенным для работы по воздушным целям. ЗУР являются модификацией ракеты «воздух-воздух» GÖKDOGAN Beyond-View (BVRAAM), адаптированной для наземного носителя. Пушечное вооружение представлено 35-мм установкой GÖKER.NHS оборудована радаром управления стрельбой AKR, созданным Aselsan, с дистанцией действия 80 км, и РЛС с АФАР, отвечающей за обнаружение целей. В качестве носителя системы выступает автомобиль с колёсной формулой 8х8. NHS рассчитана на автономную работу, без поддержки другой техники. Как предполагается, ЗРПК будет иметь максимальный радиус действия 30-40 км, пушка будет специализироваться на борьбе с воздушными целями на малой высоте.- самоуверенно отмечается в издании SavunmaSanayiST.