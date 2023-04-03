«Система NHS будет эффективнее российского «Панциря»: в Турции представили зенитный ракетно-пушечный комплекс

В Турции представили зенитный ракетно-пушечный комплекс, который, как считают местные обозреватели, превзойдёт российский аналог.
Компания Aselsan опубликовала в социальных сетях эскизные изображения изделия NHS – «системы точечной противовоздушной обороны». Она оснащена как ракетным, так и артиллерийским вооружением, предназначенным для работы по воздушным целям. ЗУР являются модификацией ракеты «воздух-воздух» GÖKDOGAN Beyond-View (BVRAAM), адаптированной для наземного носителя. Пушечное вооружение представлено 35-мм установкой GÖKER.
NHS оборудована радаром управления стрельбой AKR, созданным Aselsan, с дистанцией действия 80 км, и РЛС с АФАР, отвечающей за обнаружение целей. В качестве носителя системы выступает автомобиль с колёсной формулой 8х8. NHS рассчитана на автономную работу, без поддержки другой техники. Как предполагается, ЗРПК будет иметь максимальный радиус действия 30-40 км, пушка будет специализироваться на борьбе с воздушными целями на малой высоте.
NHS представляет собой турецкий аналог российской системы противовоздушной обороны «Панцирь». Но уже сейчас ясно, что NHS будет эффективнее за счёт того, что снаряжена более лучшими РЛС и ракетами GÖKDOĞAN
- самоуверенно отмечается в издании SavunmaSanayiST.