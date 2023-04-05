Военное обозрение
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Убийство Владлена Татарского. Опять мы в обороне

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Убийство Владлена Татарского. Опять мы в обороне

Так получилось, что о смерти Максима Фомина я узнал ранним утром, часов через шесть после теракта. Владлен Татарский, под таким псевдонимом работал Фомин, был убит во время проведения творческого вечера в кафе в центре Санкт-Петербурга. По данным органов, в 18 часов 15 минут рядом с Максимом взорвалась статуэтка, переданная минуты за три до этого одной из посетительниц.

То, как дальше будут развиваться события, стало ясно практически сразу. Наша версия – теракт от украинских диверсантов, украинская-местные разборки российских мафиози. Именно из украинских СМИ я узнал, что кофе, где проходил творческий вечер, якобы принадлежит Пригожину. Очень грубо пытаются бросить тень и на «Вагнер». Короче, версий много и, как обычно, обмен обвинений без каких-либо доказательств.

Что сразу бросилось в лицо, так это выбор жертвы. В отличие от Дарьи Дугиной, Фомин не был безгрешным человеком. Мы все не тянем на идеал. И он тоже. Для российского общества Лугина сразу стала мученицей, погибшей за победу здравого смысла на Украине. С Владленом Татарским это не пройдет. Фигура слишком противоречивая.

Я не хочу писать плохо о покойном. Да и права на это не имею. Не знаю лично, не сталкивались где-нибудь. Но я внимательно слежу за соцсетями и знаю о критике Татарского со стороны участников некоторых боев. О прямых обвинениях в неточности описания событий. О «довоенном» прошлом. Моя позиция в этих спорах нейтральна. Не мне судить о нюансах боев, которые известны только участникам событий.

Судя по тому, как описывают место преступления наши правоохранители, по фото и видеоматериалам, выложенным в открытый доступ, теракт проводил террорист-смертник. Причем, если версия с взорвавшимся бюстом Татарского верна, вполне возможно, использовали женщину втемную. Именно потому она и оказалась среди жертв взрыва.

А это означает, что это убийство не единичная операция ДРГ. Увы, но приходится признать, что многочисленные угрозы со стороны руководителей силовых структур Украины выглядят правдой. У нас в тылу действительно существует и уже начала действовать шпионская сеть. Питер не только крупный мегаполис, но и город с достаточно мощной системой противодействия террору. Местные специалисты прекрасно подготовлены. В одиночку готовить теракт глупо и опасно.

Посмотрите, с какой радостью украинские блогеры пишут о совершенном преступлении. Хотя это тоже было предсказуемо. По моему мнению, это одна из целей подобных преступлений. Общественный резонанс! Все эти вопли о «длинных руках», о всесилии украинских спецов, для которых нет непреодолимых преград, о неотвратимости наказания для предателей Украины – это уже победа Киева.

Русские должны бояться!


Другая цель тоже известна. Она тоже широко озвучена в украинской блогосфере. Русские должны бояться! Бояться дома, бояться на улице, бояться в ресторанах и кинотеатрах. С этим пока не получается. Вместо боязни в России все больше и больше укрепляется чувство справедливости СВО. Кстати, среди украинцев я стал замечать – тоже.

Ну и самая, наверное, главная цель – это запугать военкоров. Какие бы ни были отношения между ними, с какими бы подразделениями они ни работали, но достоверная информация появляется ежедневно. Буквально в новостном режиме. А такая работа очень затрудняет контрпропаганду.

Заброшенный когда-то миф о работе только для своей аудитории, «это заявление рассчитано, прежде всего на…» – сегодня уже стало своеобразным клише. Сказал политик полную ерунду – рассчитано на местную публику. Но обсуждаем мы.

Но вернемся к гибели Максима. Я внимательно посмотрел снятый на видео момент вручения статуэтки. Честно скажу, любая, даже самая непрофессиональная охрана обязательно бы проверила эту статуэтку. Даже если верить некоторым СМИ, если охраны не было, трудно поверить, что люди, буквально живущие на войне, не встревожились бы необычным, незапланированным ранее вручением какого-то подарка.

Список, первым номером в котором стоит имя Олеся Бузины, растет. Моторола, Гиви, Захарченко, Дугина, теперь вот Фомин. Это далеко не полный список жертв украинских диверсантов. Есть ещё работники местного уровня в донбасских городах, есть полицейские, сотрудники спецслужб, работники коммунальных служб и другие. Мы почему-то никак не поймем опасности.

Более того, наверное, сейчас напишу крамольную мысль, но по ощущениям от сравнения убийства Дугиной и убийства Фомина, мне кажется, что действовала или одна и та же группа, или действиями диверсантов руководили из одного центра. И этот центр находится здесь, у нас.

Я понимаю обиду граждан РФ из новых регионов. Им хочется все, сразу и быстро. И нам хочется. Потому все мы и «забываем», что среди сотен, тысяч, десятков тысяч новых граждан, может оказаться диверсант, который таким образом официально легализуется в России и становится просто «невидим» для спецслужб.

Именно поэтому надо признаться хотя бы себе – опять обороняемся. Мы опять в заведомо проигрышной позиции. Бьем по хвостам. Мы опять ищем шпионов, вместо того, чтобы брать или уничтожать их в момент перехода границы. Враг, как показывают проведенные теракты, хорошо подготовлен и опасен.

А так, будем продолжать слушать на очередном годовом совещании украинских спецов рассказы о массовой заброске агентов в Россию, их легализации, о пластических операциях, о смене паспортных данных, о смене национальности и прочее.

Вывод


Убийство Владлена Татарского не уничтожит военную журналистику. И не запугает военкоров. Скорее обозлит. Но человека-то жалко. Жалко талантливого человека. Писателя, военкора, блогера, участника боевых действий и в ДНР, и в ЛНР. Не буду писать банальности о вечной памяти, об «имени, не умирающем в веках» и прочее.

Безусловно, имя Максима Фомина будет стоять рядом с именами тех, кто погиб за освобождение Донбасса. Но вопрос о том, сколько ещё мы будем терпеть существование украинских диверсантов в нашем тылу – остается открытым.
Автор:
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30 комментариев
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  1. Проксима
    Проксима Сегодня, 04:57
    +4
    Вечная память военному корреспонденту! Нашим спецслужбам пора бы уже выходить из летаргического сна и начинать действовать!
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 05:10
      +4
      Есть же в Киеве центр, который руководит этими операциями ! Так он процветает, а должен быть уничтожен 24 февраля 2022 года, вместе с СБУ и ГШ ВСУ !
      1. Вождь_Бармалеев
        Вождь_Бармалеев Сегодня, 06:54
        +4
        Против террора самое эффективное средство контртеррор. Адрес ЦИПСО известен - почему по этому зданию не прилетела ракета с ОЧЕНЬ МОЩНОЙ БЧ? Должно быть разрушено не только это здание, но и всё вокруг, чтобы было трудно рекрутировать сотрудников с подобные структуры, и чтобы было полное понимание - за одного нашего мы возьмём сотню-другую с той стороны. Другого пути, увы, нет. А тех, кто хочет быть ДОБРЕНЬКИМ, другую щёку подставлять и бредить о гуманизме ждёт весьма незавидная судьба персонажа, которого не поймут и не простят ЗДЕСЬ, и будут презирать и держать за полное дерьмо ТАМ.
        1. Гражданский
          Гражданский Сегодня, 07:44
          0
          Терроризм это самый простой и самый омерзительный способ ведения боевых действий.
  2. Хагакурэ
    Хагакурэ Сегодня, 05:00
    -1
    Безолаберны мы , к сожалению... Тут ничего не поделаешь - такая вводная.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:17
      +5
      Скорее -находимся в благодушном состоянии.Мы-не воюем,нр воюют против нас
  3. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 05:16
    +3
    Ну так Россия ведёт не то что не войну, а даже не КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ операцию. Хотя как минимум ГУР - уже давно убийцы вне правил, а по мне так и вся верхушка окрайны.
    1. aars
      aars Сегодня, 06:23
      +10
      Пьяный что-ли?
      Какую ещё "не войну", когда в нашу деревню уже привезли хоронить бойца и в соседнюю тоже
      Население в обеих не более 500 человек
      Конечно, наша т.н. "высшая раса", москвичи, ничего такого не наблюдают, их война не касается, их берегут.
      А остальных нет - у нас ВОЙНА, самая настоящая, никакая не "операция"
  4. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 05:38
    +4
    Всех людей жалко. И погибших на фронте,и погибших в терактах,и детей,пострадавших от рук взрослых.Вообще безгрешные души.Странно слышать,когда политолог со знающим видом говорит-"это рук СБУ". Икак он это представляет? Мол сидит там злодей,и управляет,где какие акты совершить.Вот когда наши службы представят,и ли получат сведения олюдях,сидящих там,вплоть до уборщиц,тогда можно сказать-это хорошая работа.
  5. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 05:41
    +3
    Список, первым номером в котором стоит имя Олеся Бузины, растет. Моторола, Гиви, Захарченко, Дугина, теперь вот Фомин.


    Очень показательно, что автор не включил в этот список других значимых героев Русской Весны...
    п.с. Очень жаль Олеся Бузину. Террористы показательно не работают против официальной элиты. Они бьют по "знаменосцам" Русского мира, патриотам и просто людям здравого смысла.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:15
      +5
      Официальную элиту достать очень сложно,а Знаменосцы не защищены по большому счету никак
  6. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 05:45
    +3
    Но вопрос о том, сколько ещё мы будем терпеть существование украинских диверсантов в нашем тылу – остается открытым.

    И будет открытым до тех пор, пока наши спецслужбы будут дремать!
    Не спят, но находятся в каком то дремотном состоянии!
    Да и ко всем остальным участникам СВО тоже есть вопросы. Я имел ввиду под участниками наш генералитет во главе с ГШ и Главнокомандующим.
    Не пора ли разнести все это осиное гнездо в пыль?! Или все делается с оглядкой на запад?
  7. Konnick
    Konnick Сегодня, 06:16
    +3
    Слишком примитивно сработали наши спецслужбы в деле расследования. Не надо было задерживать исполнительницу, а надо было проследить за ней, узнать контакты и т.п. Наши же устроили как всегда маски-шоу и слили в прессу видео и материалы допроса.
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 06:26
      -1
      Цитата: Konnick
      Слишком примитивно сработали наши спецслужбы в деле расследования. Не надо было задерживать исполнительницу, а надо было проследить за ней, узнать контакты и т.п. Наши же устроили как всегда маски-шоу и слили в прессу видео и материалы допроса.

      В её случае ни малейшего толку, потому что она отработанный материал, никому уже не интересный!
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 07:47
        0
        В её случае ни малейшего толку, потому что она отработанный материал, никому уже не интересный!

        Как все просто, прямо заявление от пресс-службы, даже теперь расследовать не надо. А это кто сказал, что она отработанный материал, наши пропагандисты из телевизора?
    2. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 07:02
      +1
      Кстати, понятие "тайна следствия" ещё существует? Давно уж о нём не вспоминали.
      1. Охсетин
        Охсетин Сегодня, 07:17
        0
        Цитата: Борис Сергеев
        Кстати, понятие "тайна следствия" ещё существует? Давно уж о нём не вспоминали.

        А какая тайна? Всё следствие меньше чем за сутки провели, установили исполнителей, посредников и заказчиков. Это вам не взрыв маршрутки у нас - за полтора года даже тип ВУ не определили.
        1. Борис Сергеев
          Борис Сергеев Сегодня, 07:31
          +1
          При чем установили всё за сутки ПОСЛЕ убийства ( как и в случае с Дугиной). Что же мешало установить это за сутки ДО?
    3. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 07:15
      +3
      Цитата: Konnick
      Слишком примитивно сработали наши спецслужбы в деле расследования. Не надо было задерживать исполнительницу, а надо было проследить за ней, узнать контакты и т.п.

      Так ведь и на себя можно ненароком выйти.
  8. север 2
    север 2 Сегодня, 06:22
    +8
    Автору статьи и корректорам в редакции хочу заметить , что "кофе" и "кафе" разные вещи . А Лугина это вам не Дугина .Это что такое , со столькими ошибками выпустить статью ...
    А грехи Татарского есть микроскопически малы по сравнению с тем грехом тех , кто знает адреса и фамилии вождей нацистского логова где готовили теракты, но уже после пятого или шестого теракта ещё никто этих гнёзд разворошить и уничтожит там сидящих вождей нацизма , не собирается . Да ещё и об переговоры поговаривают . Вот это и есть грех ...
  9. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 06:23
    -5
    В Советском Союзе в городах назвали улицы именами Каляева, Кибальчича, Засулич, Халтурина, Желябова, Перовской и иных террористов. К примеру террорист Халтурин в феврале 1880 года взорвал Зимний дворец, пытаясь убить царя Александра II. В результате взрыва погибли и были ранены около 60 охранников и служащих. Его именем названы улицы. Факт остается фактом — Степан Халтурин — террорист, покушавшийся на убийство главы государства общественно опасным способом. Сначала называем улицы в честь террористов, а потом удивляемся, почему у нас молодежь по их стопам идет.
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 07:12
      +4
      Вот оно что! Вы уверены, что "Даша-тыковка" знает, кто такой Халтурин? Зато она "феминистка", би-сексуалша и обладательница прочего мусора, распространяемого и в школе, и по соцсетям совершенно беспрепятственно. Типичный образчик "путинского поколения".
    2. Qas
      Qas Сегодня, 07:13
      +2
      Современная молодежь не знает не то что Халтурина. Сам факт Октябрьской Революции загоняет в ступор: а это что?
      Поэтому мельчает мозгом молодежь вовсе не поэтому.
  10. литий17
    литий17 Сегодня, 06:31
    +3
    послушал некоторых украинских экспертов. Вопросы они интересные, если бы захотели убрать, убрали. Но здесь театр с самого начала. Даже допрос девицы выставили с нарушениями... ну ты давай рассказывай! Кстати они считают что признание терактом для них невыгодно. Короче заваливаем не только СВО, но и специальные структуры. Не по наслышке знаю, что и там беда с кадрами!
    Еще аналогию любопытную выставили. Губернатора Трепова завалила Вера Засулич... А теперь опять Трепова, только наоборот!
  11. Охсетин
    Охсетин Сегодня, 07:12
    0
    По моему мнению, это одна из целей подобных преступлений. Общественный резонанс!

    Кроме Z-сеточки его нигде особо и не было, да и там он, как в случае с Дугиной, очень быстро затихает. Широкой общественности они были неизвестны.
    Русские должны бояться!

    Должны бояться те, кто развязал и поддерживает эту войну.
  12. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 07:20
    +2
    Проблема в том, что начав борьбу с нацизмом и ударив первым, военно-политическое руководство России потеряло к ней интерес. С марта 2022 года задача сводится не к достижению победы, а к тому, чтобы пролезть на переговоры с "шайкой нацистов и наркоманов, засевших в Киеве". Через израильского премьера передаются гарантии неприкосновенности Зеленскому и, думается, не только ему. Кто в Киеве за это время не перебывал! И совершенно беспрепятственно. Гарантии даны даже мостам и железнодорожной инфраструктуре! Почему бы в таких условиях ГУР и не заняться чем-нибудь занимательным?
  13. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:23
    +2
    Ну, как сейчас тут пишут, что надо разнести "в пыль" СБУ, ГШ ВСУ и т.д. Так эти организации, уже давно действуют в положении "война". Они давно рассосредоточены по главным направлениям, по запасным КП, тайным укрытиям, схронам, явкам и прочая. Кто-то искренне считает, что сотрудники этих структур на работу ходят, как в мирное время? Очень сильно сомневаюсь. Они ведут войну. Не на шутку ведут, а на смерть. На нашу смерть. А, у нас СВО, белые перчатки, джентельменские манеры, благодушие, сделки и сопли по колено от умиления, что мы "не такие как они". Горько, нелицеприятно? Но, наболело.
  14. иван2022
    иван2022 Сегодня, 07:25
    0
    Пишут, что охрана остановила эту дуру с "подарком". Но сам Владлен попросил пропустить его знакомую. И пропустили. . Иными словами-дурость безбрежная-это наше все.
    Потому и сказано было генералом Минихом :"Россия управляется непосредственно Богом".

    Мы не в обороне, мы в чем то другом, из которого никак не можем выбраться. Даже если бываем в наступлении или в любом ином состоянии.
  15. Boris55
    Boris55 Сегодня, 07:39
    0
    Вся власть Советам!

    Цитата: А.Ставер
    Убийство Владлена Татарского.

    Пострадало порядка сорока человек в т.ч. четырнадцатилетняя девочка, а разговоры только об одном погибшем и ни слова о них... Цель террористов: запугать как можно больше людей, сломить их волю к сопротивлению, вызвать в них негативное отношение к власти.

    Я уже писал, повторюсь. СМИ, блогеры и пр., распространяя, тиражируя и смакуя подобную информацию ради мифических "+", становятся соучастниками террористов. Информация должна подаваться одноразовый, сухо и без картинок. Только так у террористов не будет повода совершать последующие теракты - если действия не достигают своей цели, то такие действия считаются малоэффективными и считаются не целесообразными.
  16. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 07:41
    0
    Обращает на себя внимание и то, что ни по одному громкому убийству виновные не найдены и не наказаны. Просто приглашение к продолжению отстрела.