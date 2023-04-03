Военное обозрение
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Китай обратился с призывом к ядерным державам с тем, чтобы не допустить ядерной войны

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Китай обратился с призывом к ядерным державам с тем, чтобы не допустить ядерной войны

Китай обратился с призывом к ядерным державам с тем, чтобы не допустить возникновения ядерной войны. Заявление прозвучало из уст заместителя постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуана во время его выступления на сегодняшнем заседании Совета Безопасности международной организации.


Созвать заседание было решено после недавнего заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Москва планирует разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие (ТЯО).

В то же время заместитель Генсека ООН, а также высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу отмечает, что риск применения ЯО на сегодняшний день высок как никогда (со времён окончания холодной войны). В этой связи она призвала РФ и США найти точки соприкосновения в том, что касается выполнения и соблюдения положений Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

В ходе заседания Гэн Шуан также констатировал, что ядерное оружие стало представлять всё большую угрозу международной безопасности, приведя в пример твёрдую и непоколебимую позицию Пекина по этому вопросу, выступающего не только за отмену соглашений относительно его совместного использования, но и за недопущение его размещения за рубежом соответствующими странами.

Также китайский дипломат подчеркнул важность соблюдения совместного заявления 5 ядерных держав о недопустимости развязывания ядерной войны.

Вот как он прокомментировал данную ситуацию:

Единственной гарантией поддержания стратегической стабильности на глобальном уровне является взаимодоверие и взаимодействие между крупнейшими государствами. В этом контексте хочу напомнить и о совместных заявлениях, сделанных не так давно лидерами 5 стран [Китаем, Россией, Великобританией, США и Францией], обладающих ЯО о том, что в этой войне не может быть победителей, а также то, что оно не нацелено друг на друга, либо на какое-либо иное государство

Коснулся Гэн и ситуации вокруг украинского кризиса, дежурно подчеркнув, что всем сторонам следует проявлять сдержанность с тем, чтобы не допустить дальнейшего обострения конфликта, а напротив, стремиться к его деэскалации. По его словам, Китай будет прикладывать для этого все необходимые усилия.
Автор:
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24 комментария
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  1. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 20:58
    +3
    Куда же его нацеливать, если не друг на друга? С остальными и без него обойтись можно. Хотя США могут поспорить с этим.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:59
    +1
    Китай говорит всё правильно только, в нынешней ситуации, это почти не выполнимо.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 21:02
      +1
      Цитата: Лешак
      Китай говорит всё правильно только, в нынешней ситуации, почти не выполнимо.

      Говорит то он одно, а делает совершенно другое. Помог КНДР заполучить ядерное оружие. Массированно наращивает количество своих ядерных вооружений. Категорически отказывается присоединится к договору СНВ и прочее winked
      1. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 21:07
        +3
        Цитата: BlackMokona
        Говорит то он одно, а делает совершенно другое.

        Всё правильно для себя он делает. Вооружается сам, вооружает ближайшего союзника.
        Цитата: BlackMokona
        Категорически отказывается присоединится к договору СНВ и прочее

        С демократорами договариваться? Ну-ну, мы всё договариваемся...
        1. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 21:10
          -3
          1.Однако сам кричит что вот какие мы плохие разместили ядерное оружие в Белоруссии. Хоть оно всё ещё в наших руках. А сами полноценно передали ядерное оружие другой стране.
          ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ.
          2.Только Китай если вы не заметили, требует от России соблюдения СНВ. wassat
          и снова что то про стандарты.... Хе хе
      2. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 21:10
        +2
        Цитата: BlackMokona
        Категорически отказывается присоединится к договору СНВ и прочее

        Ну и правильно. Оно им надо, типа такое?
        1. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 21:13
          -2
          Ну и правильно. Оно им надо, типа такое?

          А вот для нас требуют соблюдения СНВ, Не находите интересным? winked
          1. мордвин 3
            мордвин 3 Сегодня, 21:15
            +2
            Цитата: BlackMokona
            А вот для нас требуют соблюдения СНВ, Не находите интересным?

            Не нахожу. Не фиг было груздем называться.
            1. BlackMokona
              BlackMokona Сегодня, 21:19
              -2
              Цитата: мордвин 3
              Цитата: BlackMokona
              А вот для нас требуют соблюдения СНВ, Не находите интересным?

              Не нахожу. Не фиг было груздем называться.

              Только какое это отношение имеет к КНР? Если они хотят вести честную политику пусть промолчат или скажут что СНВ не нужён. Либо же сами зайдут в СНВ если нам так рекомендуют. winked
              1. мордвин 3
                мордвин 3 Сегодня, 21:44
                0
                Цитата: BlackMokona
                Только какое это отношение имеет к КНР?

                Так, а о чем там Си с Путиным терки тер? Или кто то думал, что если Си горшок с икрой под нос сунуть, то он все забудет?
                Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Кремле подписали заявление об углублении отношений в новую эпоху. В заявлении говорится, что ядерные державы не должны размещать ядерное оружие за пределами своих территорий и должны вывезти его из-за рубежа.

                https://www.kommersant.ru/doc/5888134
      3. ААК
        ААК Сегодня, 21:44
        0
        Да, несколько смешно, когда третья по абсолютному ядерному потенциалу и наиболее динамично развивающая свои СЯС страна выступает эдаким "ядрёным миротворцем", но всё становится понятным при рассмотрении товарооборота Китая с США и странами НАТО, превышающего полтора триллиона усопших енотов... если понесётся 3-я мировая, то кому они свои товары впаривать будут...
    2. Mitos
      Mitos Сегодня, 21:33
      0
      Какое ядерное разоружение? Если бы не оно не бвло бы мира столько лет и 3я мировая была бы в самом разгаре. Агрессивный альянс на границе и сейчас берется активно за пост советские, в планах так же разчленение бошьшой территории с ресурсами, мы все для них ресурс.
  3. Buyan
    Buyan Сегодня, 21:03
    +1
    Тут уже не к нам нужно обращаться, а к так называемым "партнерам"... наглость которых не знает границ
  4. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 21:04
    0
    Вообще-то наше ядерное оружие создавалось совсем не для безопасности. Тем более не для международной безопасности. Пусть международы сами о своей безопасности заботятся.
    1. Дмитрий Иванов_8
      Дмитрий Иванов_8 Сегодня, 21:53
      0
      Ядерное оружие создавалось для взаимного гарантированного уничтожения. НО его сейчас стало так мало, что пару штук можно и кинут куда нить. Главное - к тому, кто первый сейчас кинет - ничего не будет. Для нашего поколения это будет такой ужось (так вот запугивали "ядерной зимой" - что не ответят). Но! Бить надо сильно (вроде 6 МТ моноблок в Сатане. И метко).
  5. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 21:13
    0
    Третья мировая война - единственный способ для США списать свой космический долг, разорить своих конкурентов, включая Китай и ЕС.
    Поэтому надо быть реалистами.
    Хочешь мира - готовься к войне.
  6. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:20
    0
    Вот ты, братец, хоть и генерал-лейтенант, но ни хрена не знаешь,
    как бомбы атомные и водородные маскируют. Но тебе я скажу и ты меня не
    продашь, потому что Подгорный новый указ подписал: того, кто слушает военную
    тайну - расстреливать, того же, кто ее выдает - снимать с работы и на пенсию
    по инвалидности. Это - умный указ. Атомки перевозят очень просто и только по
    четвергам. Грузовик с надписью "Мясо" спускается под землю, там в него
    кладут тройку бомб, и он себе спокойно прет по Старопорохову мимо
    гастрономов, столовых, кафе, ресторанов, шашлыков из пончиков прямо к
    товарной станции. Носильщики волокут бомбы в вагон-ресторан и понеслись они
    по стратегическому назначению. Тут тоже наши умы неплохо сообразили. Ведь по
    четвергам рыбный день, в вагонах-ресторанах жрать нечего, а мяса вообще нет
    в Старопорохове, чего же грузовикам зря простаивать? Водородные же бомбы
    возят совсем по-другому, братец. Их трясти нельзя. Может, видел, телеги на
    импортных резиновых шинах стоят у Райтопа и битюги там же топчутся? Так вот,
    никакой там не Райтоп, хотя голоса передают, что не везде у нас еще
    центральное отопление. Там - лифт из цеха главной сборки. Грузят одну бомбу
    на телегу, обкладывают березовыми дровами, повязывают веревочкой,
    полковник-кучер шепотком говорит битюгу: "Шагом марш! " - и едет себе бомба,
    и мягче ей на шинах, купленных у той же Америки, чем на перине. А
    полковник-кучер вроде пьяный и носом клюет, вожжой пошевеливает. Вот как
    бомбы возят. А вот что такое перевозят в грузовиках, на бортах написано:
    "Ешьте тресковое филе! Вкусно! Питательно! ", клянусь тебе, сам не знаю.
    Наверняка, какую-нибудь такую плюху, от которой расколется наш земной шар
    пополам и будут обе половинки летать рядом. Половинка - наша, половинка -
    американцам, а Китай сделаем спутником, вроде Луны.(с)
  7. Etwas
    Etwas Сегодня, 21:27
    0
    Китаю дружба снами только вредит, сидели они нейтрально и тихо, денюжки зарабатывали, немного Тайвань пугали и тут СВО. Им конечно безразницы, но им пришлось приехать в Москву, нет, конечно не для союза оборонного, они бояться, что СВО может закончится плохо, а плохо для них когда откроются северные границы, тогда Китаю с США даже пробовать воевать не стоит. Выбора нет, стали поддерживать дипломатически. Хотя , ясно, что они о СВО знали заранее, по их реакции понятно, уж больно она сдержанная и спокойная была. А сегодняшняя речь их "высокопоставленного" тому подтверждени, что выяснение отношений между , как их у нас называют, "друзьями, партнерами" и их затронит или коснется. А им это , но очень не надо, а что делать не знают. Дилема проста, все ждут, когда произойдет, что-то, что Украину затмит, поживем , увидем. Там еще ничего не начиналось, верхи Америки, нам Вьетнам припомнят, они не забыли ни наше ПВО, ни истребители. и т.д. Они супердержава, а ее цель плевать на всех и вся с высокой башни и гуманностью они не озабочены, ну кто же их посадит, они же памятник)))
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 21:27
    0
    Совместном заявлении 5 стран обладателей ядерного оружия. А шестую с корею что не позвали, а индия с израилем где? Им типа можно.
  9. Etwas
    Etwas Сегодня, 21:30
    -1
    Цитата: Buyan
    Тут уже не к нам нужно обращаться, а к так называемым "партнерам"... наглость которых не знает границ

    А как вы думаете, для чего нам статус супер державы, чтобы не знать границ, так? Или у супер держав цель поменялась и суть??
  10. Etwas
    Etwas Сегодня, 21:35
    0
    Цитата: BlackMokona
    1.Однако сам кричит что вот какие мы плохие разместили ядерное оружие в Белоруссии. Хоть оно всё ещё в наших руках. А сами полноценно передали ядерное оружие другой стране.
    ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ.
    2.Только Китай если вы не заметили, требует от России соблюдения СНВ. wassat
    и снова что то про стандарты.... Хе хе

    Китай заботится о себе. остальное им не интересно и не надо, вы видимо речь Эзопа плохо понимаете. В дипломатии читают между строк и не надо прямых трактовок, там все таки интелектуалы сидят, не базар однако.
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:38
    0
    О чём сыр бор,все прекрасно понимают ядерную страну с практически равным потенциалом в ядерной войне не победить и в обычной тоже.И вообще сегодня Лавров С.В в СБ ООН выступает,для этого он прилетел в Нью Йорк
  12. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 21:52
    0
    Sorry, aber das ist leider nur chinesische Heuchelei...!!

    Zum einen ist China selber nie einem entsprechenden Abkommen
    über die Reduzierung von EIGENEN Atomwaffen beigetreten und
    vermeidet auch jede Diskussion, weil dann auch die eigenen
    Arsenal einmal öffentlich gemacht werden müssten...!!

    Im Übrigen wird auch für China zweifelsohne die Nagelprobe
    bezüglich solcher Argumente die unvermeidbare Konfrontation
    mit den USA im südchinesischen Meer und wegen Taiwan
    noch kommen...!!

    Russland tut gut daran, die Europäer und auch die USA stets
    daran zu erinnern was ihnen blüht, wenn sie sich weiter in
    den Ukraine-Krieg verstricken...!!

    Ich persönlich glaube ganz fest daran, dass nur ein taktischer
    Atom-Schlag gegen London, Ramstein (Deutschland), Warschau
    und insbesondere London+ Paris (!!) die entscheidende Wende in
    der ansonsten endlosen Konfrontation mit den USA bringen wird!
    Erst wenn die USA kapieren, dass es Russland im wahrsten
    Sinne TODERNST ist, werden sie um ihrer eigenen Vernichtung
    willen einlenken und Europa verlassen...!!
  13. Etwas
    Etwas Сегодня, 21:53
    0
    Цитата: tralflot1832
    О чём сыр бор,все прекрасно понимают ядерную страну с практически равным потенциалом в ядерной войне не победить и в обычной тоже.И вообще сегодня Лавров С.В в СБ ООН выступает,для этого он прилетел в Нью Йорк

    Вот объясните глупому, как США проиграло войну во Вьетнаме, не проиграв не одной битвы, ее же победить нельзя , она же ядерная держава, по вашему, или все таки можно, если подумаь??