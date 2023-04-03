Китай обратился с призывом к ядерным державам с тем, чтобы не допустить ядерной войны

Единственной гарантией поддержания стратегической стабильности на глобальном уровне является взаимодоверие и взаимодействие между крупнейшими государствами. В этом контексте хочу напомнить и о совместных заявлениях, сделанных не так давно лидерами 5 стран [Китаем, Россией, Великобританией, США и Францией], обладающих ЯО о том, что в этой войне не может быть победителей, а также то, что оно не нацелено друг на друга, либо на какое-либо иное государство

Китай обратился с призывом к ядерным державам с тем, чтобы не допустить возникновения ядерной войны. Заявление прозвучало из уст заместителя постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуана во время его выступления на сегодняшнем заседании Совета Безопасности международной организации.Созвать заседание было решено после недавнего заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Москва планирует разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие (ТЯО).В то же время заместитель Генсека ООН, а также высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу отмечает, что риск применения ЯО на сегодняшний день высок как никогда (со времён окончания холодной войны). В этой связи она призвала РФ и США найти точки соприкосновения в том, что касается выполнения и соблюдения положений Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).В ходе заседания Гэн Шуан также констатировал, что ядерное оружие стало представлять всё большую угрозу международной безопасности, приведя в пример твёрдую и непоколебимую позицию Пекина по этому вопросу, выступающего не только за отмену соглашений относительно его совместного использования, но и за недопущение его размещения за рубежом соответствующими странами.Также китайский дипломат подчеркнул важность соблюдения совместного заявления 5 ядерных держав о недопустимости развязывания ядерной войны.Вот как он прокомментировал данную ситуацию:Коснулся Гэн и ситуации вокруг украинского кризиса, дежурно подчеркнув, что всем сторонам следует проявлять сдержанность с тем, чтобы не допустить дальнейшего обострения конфликта, а напротив, стремиться к его деэскалации. По его словам, Китай будет прикладывать для этого все необходимые усилия.