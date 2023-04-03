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Президент Украины передал Чернигову специальный знак «города-героя» по образцу ранее врученного Буче

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Президент Украины передал Чернигову специальный знак «города-героя» по образцу ранее врученного Буче

Украинский город Чернигов получил от главы киевского режима Владимира Зеленского специальный знак «города-героя». Ранее аналогичный знак получил от Зеленского город Буча в Киевской области, где в свое время украинские нацисты устроили провокацию с гибелью мирных жителей.


Что интересно, решение о присвоении Чернигову звания «город-герой» было принято лидерами киевского режима еще год назад. В начале марта 2022 года Зеленский объявил, что присвоит такое звание шести городам – это Харьков, Чернигов, Гостомель, а также находящиеся теперь на российской территории Волноваха и Мариуполь и оккупированный украинскими формированиями российский Херсон.

В конце марта Зеленский присвоил звание «города-героя» Буче. Именно в этом городе украинский режим устроил одну из первых провокаций с телами погибших мирных жителей, чтобы произвести соответствующее впечатление на западную общественность. Буча стала одним из главных «символов» новой украинской мифологии, создаваемой во время спецоперации.

Теперь к числу городов, обладающих подобным знаком, решено отнести и Чернигов. Для этого Зеленский сам прибыл в город и провел торжественную церемонию в окружении одних лишь офицеров ВСУ и чиновников местной областной военной администрации.

Главная задача подобных мероприятий – продемонстрировать «стойкость» украинцев на фоне ухудшающейся ситуации на фронте. От этой демонстрации «стойкости» зависят интенсивность и размеры оказываемой Западом помощи, и Зеленский с его окружением это хорошо понимают. Поэтому в Офисе президента Украины и придумывают все новые и новые «героические страницы» современной украинской мифологии.
Использованы фотографии:
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33 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:36
    +5
    Сгинут как гитлеровские города - крепости.Их кто помнит?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:44
      +8
      Цитата: tralflot1832
      Сгинут как гитлеровские города - крепости.Их кто помнит?

      Все эти придуманные гнидой названия, никак не влияют на траекторию снарядов. Да, и Банковскую в Киеве, пора угомонить "Калибром".
    2. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 18:45
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Сгинут как гитлеровские города - крепости.Их кто помнит?

      Все к этому идет ..Запад уже остыд к окраине и уже нет той истерии ! А Артемовск почти наш ,но это не главное ..Главное ,что намолотили там укробандеровцев нехило !
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 18:52
        0
        ВСУ очень интересуется чем было снесено здание администрации Артёмовска.Это не действие снарядов.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 19:25
          +5
          Информативная
          карта с той стороны.
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 19:13
        +8
        Цитата: Дед Пихто
        .Главное ,что намолотили там укробандеровцев нехило !

        Смысл в том, что их в Артемовске еще и дальше молотят, а они все гонят и гонят туда резервы. ВСУ сформировали неприкасаемый резерв в 25 бригад для конртнасупа, но семь из них уже задвухсочены в Артемовске.
        1. Бывший солда
          Бывший солда Сегодня, 20:11
          0
          25 бригад для конртнасупа

          очень сомнительно
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 18:47
      +5
      Смотрю на этот цирк спокойно, время все расставит на свои места эти награды Зеленского не выше наград гитлерюгента и ополченцев третьего рейха, кто о них сейчас помнит ?
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 19:16
        +3
        Цитата: Silver99
        Смотрю на этот цирк спокойно, время все расставит на свои места эти награды Зеленского не выше наград гитлерюгента и ополченцев третьего рейха, кто о них сейчас помнит ?

        Больше шума, чем сама "награда". Хотя, это и есть задача укропропаганды. Неважно, что сказали по этому поводу, главное сколько раз. Даже тут выверенно пишется название статьи, протокольная фотография (офиса зеленского) ... Так, что мы сами подыгрываем им.
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 20:29
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Сгинут как гитлеровские города - крепости.Их кто помнит?

      Обычное явление в рейхах, как цитадель Шпандау.
  2. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 18:37
    +4
    Вот блин, одно сплошное телешоу, возглавляемое Клоуном! У них телемарафон уже больше года идёт, с песнями и плясками, редкие перерывы на новости - где салоеды всех побеждают и гордятся своим презиком, Зеля практически каждый день подкармливает эту биомассу своими речами.
    Да долбаните уже по телецентру с Зелей желательно.
    Я несколько комментариев уже написал, с единственным призывом - уничтожить Зеленского и остальную верхушку салорейха, знаю не по христиански, Бог мне судья... просто понимаю, если этого не сделать - крови будет гораздо больше.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 18:44
      +4
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      одно сплошное телешоу, возглавляемое Клоуном!

      Шоу говорите? Клоун? Злобный хорек он!!!
      "Зеленский, во время интервью украинским СМИ угрозами прокомментировал анонсируемый уже несколько месяцев «контрнаступ» ВСУ.
      У россиян «ещё есть время уйти, иначе мы их уничтожим», — заявил он.
      «Я не буду говорить о конкретных вещах, потому что мы не можем дать возможность террористам из РФ подготовиться к нашим методам и шагам по деоккупации»,

      И, наконец, прорвало....
      "он высказался в адрес Владимира Путина: «Могу пожелать президенту России провести остаток своей жизни в подвале, с ведром вместо туалета».
  3. Пленник
    Пленник Сегодня, 18:43
    +1
    Вот клоун отжигает. И что они с этой хренью будут делать?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:48
      +2
      На шею себя повесят.Как Иуда ,веревку с дохлого осла.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 20:31
      +1
      Цитата: Пленник
      Вот клоун отжигает. И что они с этой хренью будут делать?

      За жизнь цепляется, как "парень из под Линца", жить хочет, вот и отжигает.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 18:48
    +3
    От этой демонстрации «стойкости» зависят интенсивность и размеры оказываемой Западом помощи

    От этого ничего не зависит... пока краина будет приносить прибыль, туда будут вбухивать по полной....
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:21
      +3
      Цитата: Mouse
      От этой демонстрации «стойкости» зависят интенсивность и размеры оказываемой Западом помощи

      От этого ничего не зависит... пока краина будет приносить прибыль, туда будут вбухивать по полной....

      Да, прибыль США и запада заключается в сдерживании развития России, и нанесенный вред России тоже по сути их прибыль...

      Привет hi
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:48
    +4
    Паулюсу тоже звание фельдмаршала присваивали - не помогло. wink
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:21
      +2
      Цитата: Лешак
      Паулюсу тоже звание фельдмаршала присваивали - не помогло. wink

      Чем хуже положение, тем лучше награды. winked
  6. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 18:56
    +1
    оккупированный украинскими формированиями российский Херсон.
    Прочитав это, подумал, почему мы "ещё не начинаем"? Вроде не 41й...
    1. Степан S
      Степан S Сегодня, 19:05
      0
      почему мы "ещё не начинаем"? Вроде не 41й..

      Всего лишь 42-й, ждите 43-й, имейте терпение
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:30
      +3
      Цитата: Андрей Москвин
      оккупированный украинскими формированиями российский Херсон.
      Прочитав это, подумал, почему мы "ещё не начинаем"? Вроде не 41й...

      Я, полагаю, что уничтожать боеспособную живую силу и технику нам выгоднее, с наименьшими потерями... именно на этих позициях (плюс - минус).
      Сейчас, за исключением Артемовска, в основном идут встречные бои, а при наступлении потерь больше чем в обороне.
      А, главное - логистика, это ее своевременность и обеспечение безопасности. перемещать по центральной и западной Украине БК, ГСМ, иное снабжение, вывоз раненных... намного труднее. А, если еще не перебиты боеспособные части, то совсем может быть печально. Зачем нам торопиться?
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 20:33
        +2
        Мне кажется, нашей логистике мешают не упоротые на ЛБС, а с тыловых позиций Химарсы и прочая бяка. Я не стратег, но по моему, пора начинать. Не обязательно личным составом. Вроде, цели поважнее трансформаторов есть.
  7. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 19:00
    +1
    Бывал когда то в этом городе,красивый. То что его не взяли год назад тут не совсем героизм. Там полно военных было, в тех местах дислокация танковой бригады,учебный центр десна,бригада теробороны. Это только то что я знаю.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:36
      +4
      Запад прагматичен, и в своей пропаганде использует каждую возможность. Вон, например в Одессе ЮНЕСКО сразу, без обычных процедур, по окрику США, признали почти весь центр города "объектами всемирного наследия". Мол их бомбить упаси Боже. Хотя знают, что все буде стерто в порошок. Что-бы потом обвинить Россию. А, наша ошибка в том, что мы оправдываемся.
      1. Герман 4223
        Герман 4223 Сегодня, 20:33
        +1
        Может ещё повезёт и непридётся очень много востанавливать.
  8. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 19:04
    +3
    Дай те мне тоже. Я на даче новый сортир сколотил. Там повешу. На двери
  9. Степан S
    Степан S Сегодня, 19:04
    +3
    Ему надо спешить присвоить звание "фортеця-герой Бахмут", или можно не успеть.
    А почему патриоты ему вопросов не задают, что это за возвращение в прошлое. Так борются со всем советским, а тут города-герои?
  10. Bioorganizm
    Bioorganizm Сегодня, 19:12
    +2
    Давно пора задушить змею в ее логове. Надо все же не просто разбомбить Банковскую, а именно дойти, всех поймать и показательно судить.
    Нужна пехота. Но смотрите сколько здесь патриотов России в обсуждениях. Сделать массовую мобилизацию и айда ловить бандеровцев.
  11. К-50
    К-50 Сегодня, 19:17
    +3
    Президент Украины передал Чернигову специальный знак «города-героя» по образцу ранее врученного Буче

    Я так понял, что жителям Чернигова уготована судьба жителей Бучи?
    Может лучше сбежать оттуда, пока "сценаристы" не пожаловали?
  12. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 19:49
    +1
    Пусть не забудет себе пять звёзд героя повесить.
    И десять кг кокса как премию.
  13. сергей_вакк
    сергей_вакк Сегодня, 19:50
    +1
    Можно сколько угодно стебаться и возмущаться,но изменить уже ничего нельзя.Раньше надо было это делать когда стояли в Черниговской области.А сейчас то чего задним числом
  14. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 20:18
    +1
    Что то тишина с окраиной начинается ! Запад уже так не верещит ,Зе тоже молчалив ..А денацификация идет полным ходом !