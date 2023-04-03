Президент Украины передал Чернигову специальный знак «города-героя» по образцу ранее врученного Буче

Украинский город Чернигов получил от главы киевского режима Владимира Зеленского специальный знак «города-героя». Ранее аналогичный знак получил от Зеленского город Буча в Киевской области, где в свое время украинские нацисты устроили провокацию с гибелью мирных жителей.Что интересно, решение о присвоении Чернигову звания «город-герой» было принято лидерами киевского режима еще год назад. В начале марта 2022 года Зеленский объявил, что присвоит такое звание шести городам – это Харьков, Чернигов, Гостомель, а также находящиеся теперь на российской территории Волноваха и Мариуполь и оккупированный украинскими формированиями российский Херсон.В конце марта Зеленский присвоил звание «города-героя» Буче. Именно в этом городе украинский режим устроил одну из первых провокаций с телами погибших мирных жителей, чтобы произвести соответствующее впечатление на западную общественность. Буча стала одним из главных «символов» новой украинской мифологии, создаваемой во время спецоперации.Теперь к числу городов, обладающих подобным знаком, решено отнести и Чернигов. Для этого Зеленский сам прибыл в город и провел торжественную церемонию в окружении одних лишь офицеров ВСУ и чиновников местной областной военной администрации.Главная задача подобных мероприятий – продемонстрировать «стойкость» украинцев на фоне ухудшающейся ситуации на фронте. От этой демонстрации «стойкости» зависят интенсивность и размеры оказываемой Западом помощи, и Зеленский с его окружением это хорошо понимают. Поэтому в Офисе президента Украины и придумывают все новые и новые «героические страницы» современной украинской мифологии.