Военное обозрение
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Подозреваемая в совершении теракта Трепова заявляет, что её «подставили»

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Подозреваемая в совершении теракта Трепова заявляет, что её «подставили»

Дарья Трепова, задержанная в ходе расследования убийства военкора Владлена Татарского, заявила в процессе дачи показаний, что не была осведомлена о реальном содержимом бюста, который она вручила погибшему военному журналисту.


С её слов, она полагала, что в статуэтке было размещено подслушивающее устройство, а не взрывчатка. Согласно её показаниям, ей было поручено сблизиться с Татарским, собрать на него компрометирующие материалы и в дальнейшем, шантажируя военкора, склонить его к сотрудничеству и передаче информации. В связи с этим Трепова заявляет, что её «подставили и использовали».

Задачу по вербовке Максима Фомина ставил Треповой, по её утверждению, украинский журналист.

Этот человек, по версии следствия, осуществлял работу на ГУР.

Владлен Татарский был убит в результате совершения террористического акта в Санкт-Петербурге в минувшее воскресенье. Причиной гибели военкора стало самодельное взрывное устройство, которое было заложено в статуэтку и подарено Треповой.
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104 комментария
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  1. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 19:13
    +52
    Нагло Врёт! am Свидетельствует видио с места событий, постаралась как можно дальше отойти от фугаса, маскировалась, представилась чужим именем, билеты, две квартиры...
    Там ребята совсем не Детки верящие в сказки с ней работают, через пару дней расколется.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 19:18
      -19
      Что-то не вяжется вчера было фото другой девицы выдававшей себя за скульптора, сегодня это подставная "жертва", может хватит миндальничать и допросить с пристрастием, обстановка того стоит, нельзя спускать такое, завтра эти нелюди попрутся в магазины или общественный транспорт. Повторяю после ответа подследственного взятого с поличным типо "не знаю " следует удар по ребрам кожанным мешочком с речным песком, этот метод синяков не оставляет, а язык развяжет от жуткой боли и ни одна экспертиза в последствии не докажет физического воздействия, а теракты это пресекет в зародыше. Да, и как финиш расследования террористу и пособникам смертная казнь.
      1. bondrostov
        bondrostov Сегодня, 19:23
        -35
        А не чего что вы предлогаете нарушать закон?! И пытать девушку.! Не чего что так делать может только зверье! Кем бы она не была она девушка и человек есть ЗАКОНЫ они и должны исполняться!
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 19:30
          +4
          Когда я глянул на вашу аву я понял про какие "законы и правосудие" вы пишите (((
        2. Rage66
          Rage66 Сегодня, 19:35
          +11
          7(семь) орфографических ошибок в трёх строчках текста.
          Засланный казачок? what
          1. bondrostov
            bondrostov Сегодня, 19:47
            -7
            Я на этом сайте дольше вас. Ошибки не ошибки, а по факту сказать не чего? Я сказал что до пыток опускаться нельзя!
        3. Normann
          Normann Сегодня, 19:37
          +5
          Ну очень многие раскаялись в совершенных злодеяниях и совершили самоубийство в камере( земля им...
        4. gsev
          gsev Сегодня, 19:52
          -2
          Цитата: bondrostov
          А не чего что вы предлогаете нарушать закон?! И пытать девушку.!

          А как по другому допрашивать террористов? Ее следователям надо допросить быстро, ей надо протянуть время на сутки-двое, а может всего на 5-10 часов, чтобы сообщники успели покинуть Россию. Во время войны за независимось Алжира руководство алжирских повстанцев требовало от схваченных подпольщиков выдержать под пытками всего 24 часа. Если Путин действительно хочет уменьшить количество желающих участвовать в покушениях против него или его соратников, то эта девушка после первого же допроса должна стать неспособной к деторождению.
          1. bondrostov
            bondrostov Сегодня, 20:02
            +6
            Так делать нельзя! Знаете не я сказал. " В борьбе с драконом самое главное самому не стать драконом.. " Контрразведка должна работать лучше. А вы призываете к беспределу.
          2. Киберзавр
            Киберзавр Сегодня, 20:15
            +4
            Бороться с нацистами и террористами методами нацистов и террористов? Что дальше прикажешь делать, пытать украинских военных? Не ну а чо, пусть охотней сдают позиции. Или может города ковровыми бомбардировками с землёй равнять? Типо устрашать и сдаваться начнут. Есть же законы, мораль наконец. Да, можно после победы историю переписать. Но что-то мне подсказывает, что в современных условиях и при пропагандистских возможностях России (явно уступающих пропаганде Запада) ничего хорошего из этого варварства, порождённого пусть и справедливым гневом, не выйдет. Отомстить можно и другими способами, если такую цель поставить.
          3. ДымОк_в_дЫмке
            ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:16
            +8
            Цитата: gsev
            Если Путин действительно хочет уменьшить количество желающих участвовать в покушениях против него или его соратников, то эта девушка после первого же допроса должна стать неспособной к деторождению.

            Ну, ждите когда кто-то в чём-то заподозрит Вас.
            И уж не пищите "а меня-то за что".
        5. Бывший солда
          Бывший солда Сегодня, 19:53
          +16
          девушку.! Не чего что так делать может только зверье! Кем бы она не была она девушка и человек

          Она убила человека сознательно как зверь и перед законом она не девушка а преступница.
          1. bondrostov
            bondrostov Сегодня, 20:04
            -4
            Преступником может называться только тот человек по которому есть решение суда! И да преступница тоже остаётся человеком и девушкой. Вы тут очень многие к беспределу просто призываете к охоте на ведьм. Это очень опасно для нашей страны.
        6. Евгений Иванов_5
          Евгений Иванов_5 Сегодня, 20:00
          +4
          Поверьте. И рука не дрогнет, и сердце чаще не забъется. А вам учебник русского в зубы и за парту.
          1. мордвин 3
            мордвин 3 Сегодня, 20:33
            +4
            Цитата: Евгений Иванов_5
            И рука не дрогнет, и сердце чаще не забъется.

            Просто интересно, а свою маму точно так же можете?
        7. Комментарий был удален.
          1. Комментарий был удален.
        8. Аргон
          Аргон Сегодня, 21:46
          0
          Вы с какой планеты? Всех тут насмешили laughing
      2. Mitos
        Mitos Сегодня, 19:26
        +18
        Какая подстава, я сам обманываться рад. Работала на разведку нациков, устроство было, а подслушивающее или взрывное уже не важно, делала она это сознательно.
      3. fif21
        fif21 Сегодня, 20:01
        +14
        Цитата: Silver99
        Повторяю после ответа подследственного взятого с поличным типо "не знаю " следует удар по ребрам кожанным мешочком с речным песком, этот метод синяков не оставляет, а язык развяжет от жуткой боли

        Не палите контору ! Есть сотня более гуманных методов развязать язык. Первый метод - логика и факты , второй -мелочи и нудные вопросы - что , где , когда , с кем , при ком , круг лиц и анализ их действий после случившегося , детектор лжи , сыворотка правды, гипноз , показ ей ролика новостей , где диктор сообщает зрителям , что она активно сотрудничает со следствием и сдает всех фигурантов дела ...... Думаю ученых учить , только портить . hi
        1. bondrostov
          bondrostov Сегодня, 20:12
          +5
          А вот эти методы правильные! Психология! И грамотная работа! А меня минусами закидали чуть ли не как врага! За то что меня просто взбесило когда сказали бить женщину мешком с песком по рёбрам! А другой вообще сказал что сделать так чтобы и родить не когда не смогла.. Я понимаю если бы мужик был. Но с бабой так делать нельзя и все НЕЛЬЗЯ! Это беспредел.
          1. carpenter
            carpenter Сегодня, 20:22
            +8
            Цитата: bondrostov
            Я понимаю если бы мужик был. Но с бабой так делать нельзя и все НЕЛЬЗЯ!

            Враг он мужского рода, среди врагов нет ни мужчин, ни женщин, есть враг и террорист.. Пытать не нужно, есть нормальные, не садистские методы допроса, они работают прекрасно.
          2. ДымОк_в_дЫмке
            ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:23
            +3
            "+" Вам.
            Видел как это делается.
            И мешочка не нужно, главное руки правильно сложить.
            А в том, что для чистых дел подлые методы не годятся на все 100 согласен. hi
            1. carpenter
              carpenter Сегодня, 20:42
              +2
              Цитата: ДымОк_в_дЫмке
              Видел как это делается.
              И мешочка не нужно, главное руки правильно сложить.

              Правильно, зачем в крайности лезть, следователи прекрасно знают как всё делать. Завтра "запоет как Жан Татлян, про фонари, которые не светят" и все по закону. А то развели тут "про мешки" и далее, аж чуть не истерики закатываю, а еще мужики.
          3. carpenter
            carpenter Сегодня, 20:44
            +3
            Цитата: bondrostov
            А меня минусами закидали чуть ли не как врага!

            Извините, Вы лучше успокойтесь, вы правы, но не нужно столько эмоций.
      4. Не_боец
        Не_боец Сегодня, 21:32
        +2
        Завтра тебя также приложат мешочком по ребрам. И ты признаешься ВО ВСЕМ, и поедешь в дальние края. Надолго.
    2. Chem1st
      Chem1st Сегодня, 19:18
      +8
      А может, и не врёт - там, судя по всему, мозгов-то немного.... Дура, она и есть дура. Хотя это ничего не меняет.
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 19:33
        +10
        "Подставляют" что-то значащего человека, а дуру просто использовали.
      2. Бывший солда
        Бывший солда Сегодня, 19:55
        +8
        А может, и не врёт - там, судя по всему, мозгов-то немного.... Дура, она и есть дура.

        Но мозгов то хватило удалиться от фугаса. От гипса с прослушкой прятаться незачем.
        1. Ныробский
          Ныробский Сегодня, 21:39
          -1
          Цитата: Бывший солда
          А может, и не врёт - там, судя по всему, мозгов-то немного.... Дура, она и есть дура.

          Но мозгов то хватило удалиться от фугаса. От гипса с прослушкой прятаться незачем.

          Это говорит в пользу того, что она точно знала о том, что там явно не прослушка, а посему её трёп про "подставили" несостоятелен. Да и билеты до Ташкента за передачу статуэтки не покупают. Всё она знала.
      3. Евгений Иванов_5
        Евгений Иванов_5 Сегодня, 20:02
        +4
        А в чем разница? Сядет как агент -диверсант вражеской разведки. В ВОВ Абвер таких пачками засылал.
    3. paul3390
      paul3390 Сегодня, 19:27
      +11
      Нагло Врёт!

      Может и врёт. Но я бы на месте следствия - пожалуй озвучил бы именно эту версию. Для того, чтобы до самого тупого и упоротого дерьмократа дошло - с этими иметь дело даже по мелочам - НЕЛЬЗЯ! Ибо подставят и кинут в любой момент. И вот вам яркий пример. Может так проникнутся наконец осознанием, с кем связались и за кого они вас держат..

      А срок она и так себе уже намотала мама не горюй..
    4. frruc
      frruc Сегодня, 19:29
      +11
      Эта твaрь должна сесть за решетку на полную катушку, хотя видно, что ее умственный интеллект стремится к нулю. Видно, это был первостепенный фактор ее отбора для совершения преступления.
      1. azkolt
        azkolt Сегодня, 19:53
        +12
        Вы сами то верите, что так будет? И как показатель пародии будущей, сегодня в Белорусии объявили. что 30 участникам теракта в Мачулищах светит вышка. Там нет убийств, нет самого теракта, только попытка. А здесь 1 убит, пока возможно только один, несколько тяжело ранены, вообще пострадали около 30 человек и говорят светит до 15 лет!
        1. Авиатор_
          Авиатор_ Сегодня, 20:38
          +1
          сегодня в Белорусии объявили. что 30 участникам теракта в Мачулищах светит вышка.
          Вышка светит там двоим, а не тридцати. Читайте инфу аккуратнее. И там не теракт, а нападение на военный объект, непонятно, что для исполнителей будет хуже.
      2. Бывший солда
        Бывший солда Сегодня, 19:57
        +7
        хотя видно, что ее умственный интеллект стремится к нулю.

        Такую и подобрали для работы. Умная послала бы подальше.
        1. Балу
          Балу Сегодня, 20:34
          +1
          Цитата: Бывший солда
          хотя видно, что ее умственный интеллект стремится к нулю.

          Такую и подобрали для работы. Умная послала бы подальше.

          Умная рожала бы и занималась семьей, а не подмахивала бы преступникам.
    5. fif21
      fif21 Сегодня, 19:35
      +7
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Нагло Врёт! Свидетельствует видио с места событий, постаралась как можно дальше отойти фугаса, маскировалась, представилась чужим именем, билеты, две квартиры...

      ВУ ей передал по телефону Украинский журналист , он же проинструктировал
      ...... . Наивная Питерская девушка ! Чистосердечное признание облегчает участь , а срок ей пожизненный уже написан. hi
    6. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 20:06
      +4
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Нагло Врёт! am Свидетельствует видио с места событий, постаралась как можно дальше отойти от фугаса, маскировалась, представилась чужим именем, билеты, две квартиры...
      Там ребята совсем не Детки верящие в сказки с ней работают, через пару дней расколется.

      Верно проанализировали !!! hi
      Баба та еще штучка ...Жаль в России смертной казни нет
    7. Artunis
      Artunis Сегодня, 20:18
      +6
      Ну да конечно -"Я не такая, я жду трамвая" - из серии "я просто повар(водитель, радист, посыльный......)" нужное подчеркнуть
    8. Флибустьер
      Флибустьер Сегодня, 21:09
      +1
      Где то я это уже видел...
      ______________
  2. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 19:14
    +13
    её «подставили»
    и вообще она только поваром работала hi
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:25
      +2
      Про "шеф-поваров"что то не слышно.Я имею в виду окружение-муженек и иже с ним.Надеюсь,что пока в интересах следствия не сообщают.
      1. Ivan F
        Ivan F Сегодня, 19:49
        +4
        Муженёк за границей,его тут и не было. И тоже, уже успел высказаться про подставу.
        1. Катя_Иванова
          Катя_Иванова Сегодня, 20:52
          -2
          Цитата: Codett
          К стенке эту сволоту, например в США смертная казнь как и у Белорусов и Китайцев, может быть пора возвращаться к проверенным временем методам, таким как смертная казнь

          Китайцев 1,5 млрд, а американцев 330 млн, а белорусы вообще за наш счет живут. Они могут себе позволить убивать террористов. А у нас мало народу и каждый, даже самый подлый и опасный человек ценен. Сначала надо запретить узаконенную смертную казнь для безвинных младенцев через аборты. А потом, когда нас будет хотя бы 300 млн, тогда и о смертной казни для преступников подумаем.
  3. К-50
    К-50 Сегодня, 19:14
    +12
    Подозреваемая в совершении теракта Трепова заявляет, что её «подставили»

    Тебя дуру просто посадят, а лучше бы повесили. Ты человека убила!
    Надо раньше задумываться с кем повелась.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:15
    +13
    Ага охотно верим,через несколько минут слиняла с кафе,и билет в Узбекистан уже был.Она думает что ФСБ ей поверит?Сама же и кнопочку нажала когда была в безопасности.Сейчас пойдут левые вбросы в сми.
    1. Сарбоз
      Сарбоз Сегодня, 19:27
      +9
      Цитата: tralflot1832
      Сама же и кнопочку нажала когда была в безопасности.

      Всё с ней понятно. Всё она знала. Только справедливости ради, ей не удалось незаметно улизнуть. Она осталась в зале. Что-то писала в телефоне. Во время взрыва первая ломанулась "к выходу прямо по стульям и столам", её пытался у выхода задержать некий Рашид, схватив за руку, но будучи ранен, не сумел её удержать. Вероятно она передала кому-то информацию, что всё готово, но её пока не выпускают, а тот уже привёл в действие СВУ, не смущаясь тем, что сама исполнительница попадала под удар. Просто расходник.
  5. сорок восьмой
    сорок восьмой Сегодня, 19:18
    +6
    Мне интересно, на государственном уровне нам кто-нибудь выразил соболезнования в связи с терактом?
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 19:24
      +7
      нет, там все западные СМИ бурно обсуждают подругу легкого поведения Трампа
      1. Юра
        Юра Сегодня, 19:46
        +4
        Цитата: Silver99
        нет, там все западные СМИ бурно обсуждают подругу легкого поведения Трампа
        Сегодня смотрел несколько роликов с новостями и обсуждениями разных версий оттуда, с переводом наших блогеров или как их там, и основной посыл это то, что в России растёт недовольство которое вырастает в его такое выражение, видели бы вы их поддельно озабоченные лица, а у некоторых еле скрываемое воодушевление. Понятно, что говорят они в расчёте на свой электорат.
        1. Комментарий был удален.
    2. МДП
      МДП Сегодня, 19:29
      +5
      Официально Кремль уже выразил. Вам еще папу римского надо?
      1. сорок восьмой
        сорок восьмой Сегодня, 19:32
        +6
        Я про иностранные государства. Всегда при совершенном теракте другие государства выражают соболезнования потерпевший стране
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 20:25
          +2
          Цитата: сорок восьмой
          Всегда при совершенном теракте другие государства выражают соболезнования потерпевший стране

          Запад не выразит, для него пострадавшие люди враги. Пора это понять.
        2. МДП
          МДП Сегодня, 21:27
          0
          И что жене Макса легче станет если соболезнования выразят другие страны? Что-то не те приоритеты ставите
      2. frruc
        frruc Сегодня, 19:38
        -2
        МДП ....Официально Кремль уже выразил.

        Вам слов г-на Пескова недостаточно что ли ?
      3. frruc
        frruc Сегодня, 19:39
        -3
        МДП ....Официально Кремль уже выразил.

        Вам слов г-на Пескова недостаточно что ли ?
  6. Пленник
    Пленник Сегодня, 19:19
    +13
    Ну конечно. Билет заранее купила, деньжат запасла и..."подставилась". Заюлила гниda .
  7. Codett
    Codett Сегодня, 19:23
    +9
    К стенке эту сволоту, например в США смертная казнь как и у Белорусов и Китайцев, может быть пора возвращаться к проверенным временем методам, таким как смертная казнь
  8. Irokez
    Irokez Сегодня, 19:25
    +6
    Подставляют тех кто хочет подставляться.
    Уже давно из практики убрали момент когда проводникам в поездах просили передачки за деньги кому-то передать в другой город. Сейчас отказываются от всего. Жизнь и свобода дороже.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 20:45
      +1
      Цитата: Irokez
      Уже давно из практики убрали момент когда проводникам в поездах просили передачки за деньги кому-то передать в другой город. Сейчас отказываются от всего. Жизнь и свобода дороже.

      А доставщики пиццы, и тому подобные деятели?
  9. Комментарий был удален.
  10. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 19:26
    -2
    Вот интересно, следствие ещё не закончено, не было суда - откуда может быть информация, что говорит эта курица?
    1. Rage66
      Rage66 Сегодня, 19:38
      +3
      Ты видео допроса смотрел?
      Или априори в защитниках? what
  11. литий17
    литий17 Сегодня, 19:27
    +4
    Как там в бриллиантовой руке, не виноватая я, он сам....
  12. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 19:27
    +6
    Вот и началась сурдинка на публику, ай яжемать, мяня подставили, невинаватая я, и т.д по шаблону. Все её доводы разбиваются об два вопроса-на кой из страны спешно билет имела и а свои мозги есть когда соглашалась на принести посылочку от случайного незнакомца? Расстрел так и просится вернутся в страну, фиг там с олигархами(они себя отмажут), но для таких и прочих отморозков будет действовать отрезаляюще.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:33
      +2
      Цитата: evgen1221
      Расстрел так и просится вернутся в страну, фиг там с олигархами(они себя отмажут),

      А не подумали, что именно в наличии в стране олигархата корень зла?
      И не только в нашей стране, но и на Украине.
  13. m.cempbell
    m.cempbell Сегодня, 19:27
    -11
    Ещё не факт что это именно она. Может вообще какую отщепенку взяли для отчёта перед общественностью. Типа наше МВД работает...
  14. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 19:28
    +6
    С её слов, она полагала, что в статуэтке было размещено подслушивающее устройство, а не взрывчатка. Согласно её показаниям, ей было поручено сблизиться с Татарским, собрать на него компрометирующие материалы и в дальнейшем, шантажируя военкора, склонить его к сотрудничеству и передаче информации. В связи с этим Трепова заявляет, что её «подставили и использовали».
    Ну так она добровольно стала предателем.
  15. Tagan
    Tagan Сегодня, 19:29
    +7
    Это убогое недоразумение возомнило себя Мата Хари? Она чё, в зеркало себя ни разу не видела? И рвотный порошок принимать не надо, взглянув на нее однажды.
    Хотя вера в превосходство(на ровном месте) навальнят и прочей либероты отчётливо прослеживается. Это можно заметить и по пасущимся тут персонажам.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 19:59
      +7
      Цитата: Tagan
      Это убогое недоразумение возомнило себя Мата Хари?

      не удивлюсь, что она не занет кто это
  16. север 2
    север 2 Сегодня, 19:38
    +8
    и никто и не сомневался , что она будет врать .Физиономия на видео допроса наглая , но уверенная в себе и в соучастниках. Если её подставили бы , то "героизма" на морде её лица было бы меньше. Мол ,за нелегальную подслушку только штраф , а за теракт с убийством и со столько раненых - пожизненный срок . Сдала бы всех , и кто был посредником и кто был руководителем ,если её подставили бы . А нет , тянет время ,что бы те могли свалить за кордон . Между прочем , среди навальнят и среди либерастии полно и отмороженных наголову изображающих перед своими "героев" ,а перед следователями изображающими шлангов-дурачков -мол нас подставили .Так что это коварный враг , а без смертной казни в стране ,так ещё и оптимист ...
  17. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 19:45
    +5
    Она сейчас будет конечно изворачиваться всеми силами.
    Чует чем пахнет. Всё она знала.
  18. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:49
    +4
    Я думал, что придумают, что нибудь новое. Ан, нет. Старое-доброе:"Меня подставили". Будут надеяться на пятеру, а там- под УДО, за хорошее поведение. Или на "узника совести". Либерасты- они мастаки по отмазкам. Будем надеяться на суд, справедливый, но несговорчивый
    Р. S. Для женщин, нет пожизненного. По закону. Вот так.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 19:59
      +1
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Будут надеяться на пятеру

      там от 15 до 20
  19. oleg soskov
    oleg soskov Сегодня, 19:51
    -13
    Владлен взорвал зал своим выступлением =) ну а серъезно, сдох фашист, бандит, и просто ок.
    как там, собаке собачья смерть (с)
  20. Landwarrior
    Landwarrior Сегодня, 19:53
    +7
    Следователь разберется am
    Главное чтоб гуманисты ее под подписку не выпустили- уйдет...
  21. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:57
    +3
    Да понятно, что теперь по-тупому косит, так же, как по-тупому пыталась улететь в Узбекистан, с которым у нас договор о выдаче))) Все, соучастие, дорогуша, статьи тяжеляк, и там не одна - как минимум терроризм и убийство, причем не одно, причем группой - без всяких смягчающий - на полную катушку тебе завинтят
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 19:58
      +4
      Цитата: Bingo
      Да понятно, что теперь по-тупому косит

      судя по всему не косит, если баба в 26 лет называет себя ТЫКОВКОЙ, это диагноз
  22. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 19:57
    +3
    Подозреваемая в совершении теракта Трепова заявляет, что её «подставили»
    ага, тыковку вместо тампакса подложили
  23. Oleg812spb
    Oleg812spb Сегодня, 20:00
    +1
    Пост из Телеграмм- канала московского сообщества "Листва"
    https://t.me/listva_books_msk/9174
    Помогаем следствию. Дарья Трепова проводила разведку в московской Листве, посещала ивенты, втиралась в доверие с помощью благотворительных z-открыток и вела псевдо z-канал.

    Убийца не просто так сказала перед терактом, что она «из Листвы», она действительно отбивала пороги лавки, но не питерской, а московской. Придя в Листву 3 марта она представилась Настей (также называл её в Киберфронте и Владлен). Вела себя активно, фоткалась с разными углами, общалась с продавцом, хвасталась ему своим z-каналом. Долго листала книги Татарского, купила два шоппера, потрогала косоворотки.

    О канале. https://t.me/oskolki22. Канал создан в 2021 году, но z-патриотическим становится только в декабре 2022. С этого момента на нём выходят тугие посты в поддержку СВО, репосты из Листвы. Вероятно, именно тогда Дарья и начинает активно готовиться к теракту.

    Также Дарья предложила нам z-открытки, вся прибыль с которых должна была идти в ТЫЛ-22. Мы отказались — открытки были плохо прорисованы. Дарья согласилась их доработать — и 26 марта вернулась с исправленными открытками. Мы взяли их на благотворительную продажу — 40 штук.

    На выходе из лавки Дарья сфоткала открытки на фоне Листвы и выложила в свой канал. Вчера вечером пост был удалён (скриншот восстановленного поста прилагаем). На днях Дарья спрашивала нас, нравятся ли людям её открытки, идут ли продажи. Затем все переписки с Дарьей исчезли — были стёрты с её стороны.

    Теракт был очень тщательно подготовлен. Враги – среди нас. Будьте бдительны.

    Все наши лавки будут внимательно исследованы на предмет уже заложенных бомб и жучков, а через пару дней на постоянную охрану Листвы заступят профи: на входе будет досмотр с металлодетектором. Мы не прекратим свою деятельность, не остановим мероприятия — так как именно этого и хочет наш враг.

    Организовать реальную защиту стоит средств, поэтому всех сочувствующих приглашаем подписаться на наш бусти и помогать нам: https://boosty.to/chernaya100

    На фото: террорист в московской Листве, примеры открыток, удалённый пост из тг-канала Дарьи.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:44
      +1
      Цитата: Oleg812spb
      всех сочувствующих приглашаем подписаться на наш бусти и помогать нам: https://boosty.to/chernaya100

      Способов "заработать" на чём угодно, извините, не пересчитать.
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 20:56
      +2
      Цитата: Oleg812spb
      на постоянную охрану Листвы заступят профи: на входе будет досмотр с металлодетектором.

      Цитата: Oleg812spb
      Организовать реальную защиту стоит средств, поэтому всех сочувствующих приглашаем подписаться на наш бусти и помогать нам: https://boosty.to/chernaya100

      Помогать кормить бездельника с металлодетектором, который вас охранять будет? Нет уж, сами как нибудь.
  24. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 20:00
    +3
    Набитая дура с куриными мозгами!Этож как умудриться подставить всю либерально прозападную оппозицию! Да их же сейчас до уровня террорганизаций ,,опустят,,! Ну знал что идиоты наши ,,свободомыслящие, но не такие! Очередная доказуха что они ,,расходники,, во взрослых играх! Да и ногтями чувствую что без кураторов укроШтирлицы не обошлись!
    1. Oleg812spb
      Oleg812spb Сегодня, 20:37
      0
      Киевским властям не нужны "хорошие русские". Они только могу использовать их в своих целях

  25. optimistkarus
    optimistkarus Сегодня, 20:02
    +5
    У нее было подготовлено алиби в случае взятия, что только исполнитель, передавала, фамилии может говорить ничего не значащие, ложные.
    Чтобы ввести в заблуждение.
    Связка, лица, участвующие не должны быть раскрыты. Проверить с кем общалась по телефону, инету. Больше узнать у родственников.
  26. ArtPilot
    ArtPilot Сегодня, 20:14
    +4
    Думаю, пожизненное заслужила. Убийца и враг государства, - нет смысла её выпускать.
  27. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:17
    +2
    Подозреваемая в совершении теракта Трепова заявляет, что её «подставили»
    . Я не я ручка не моя... т. е. дурочку включила по полной.
  28. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 20:19
    +2
    Даже если её и подставили,это вполне возможно конечно. Она по сути взялась работать на чужую разведку,это ИЗМЕНА РОДИНЕ! Такое всегда каралось высшей мерой наказания.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 20:50
      0
      Цитата: Герман 4223
      Она по сути взялась работать на чужую разведку,это ИЗМЕНА РОДИНЕ! Такое всегда каралось высшей мерой наказания.

      Ну, неправду то не надо гнать.
  29. Tagan
    Tagan Сегодня, 20:19
    +6
    Цитата: oleg soskov
    Владлен взорвал зал своим выступлением =) ну а серъезно, сдох фашист, бандит, и просто ок.
    как там, собаке собачья смерть (с)

    Какой смелый навальненок! Из Грузии поди из-под кровати строчишь? Все вы так думаете, что неуловимы. Не брат этой курицы, случаем?
  30. Луенков
    Луенков Сегодня, 20:32
    +2
    Ха хв... это от подслушки она отсела в угол дальний? Все тупы?
  31. Atmo
    Atmo Сегодня, 20:37
    0
    Эта дура видела хоть свою мимику лица с ухмылкой?Подставили её,ну-ну, паршивая.
  32. Сергей Викторович Королев
    Сергей Викторович Королев Сегодня, 20:48
    0
    Могли использовать в темную. Что нисколько не уменьшает ее вину.
  33. Radikal
    Radikal Сегодня, 20:48
    0
    Цитата: Chem1st
    А может, и не врёт - там, судя по всему, мозгов-то немного.... Дура, она и есть дура. Хотя это ничего не меняет.

    Ошибаетесь, она далеко не дура. Вы глаза её видели? Она расчетливый, хладнокровный человек, но достаточно умело прикидывается наивной простушкой, хотя все её действия до, и после совершения теракта говорят об обратном. sad
  34. ВМФ7981
    ВМФ7981 Сегодня, 20:50
    +2
    Где надо все расскажет. Из 1000 человек, рассказывают 999 если правильно спрашивать. Кто изготовил, кто заминировал, кто вербовал, кто инфу по встрече давал и самое главное почему она такая дура с разумом баобаба.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 21:01
      0
      Цитата: ВМФ7981
      Из 1000 человек, рассказывают 999 если правильно спрашивать.

      Угу. Сколько там человек вместо Чикатило расстреляли? Двоих, вроде? Тоже, наверно, правильно спрашивали.
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 21:02
      0
      Цитата: ВМФ7981
      самое главное почему она такая дура с разумом баобаба.

      Это физиологическая особенность паразита - жить за счёт другого без угрызений и сожалений. Такова природа паразитизма.
    3. Bingo
      Bingo Сегодня, 21:09
      0
      Да я так сразу и сказал, на одних косвенных ее тут как нехрен делать расколят. И вообще, ее колоть-то не надо:
      УК РФ Статья 33. Виды соучастников преступления
      Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных настоящим

      Ей тянуть реактивно надо чтоб пожизненного избежать, насколько помню, официально на него для баб запрета всеж нет, его просто не дают
  35. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 20:58
    0
    Пусть что угодно говорят о смертной казни...Пусть кому-то кажется, что это не панацея...Только чувство глубокого удовлетворения от того, что совершившая преступление некая мерзость УЖЕ НЕ БУДЕТ ОТРАВЛЯТЬ ВОЗДУХ, будет вселять уверенность в торжестве справедливости.
    За преступления совершённые в военное время смертная казнь - действенный способ убеждения, особенно, если он не будет иметь срока давности...
    Пусть эти мерзавцы всю жизнь живут в страхе за свою шкуру.
    Тонька-пулемётчица тоже надеялась...
    https://topwar.ru/162986-tonka-pulemetchica-zhenschinu-palacha-vychislili-sovershenno-sluchajno.html
  36. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 21:18
    0
    Эта акция из той же оперы , что и рейд ДРГ по Климовскому району Брянский области. Засвеченные лица имеют гражданство РФ , якобы выражают мнение электората, задушевного диктатурой. То есть получается что таким способом формируют общественное мнение на западе, что русский народ негативно относится к решениям правительства. Соответственно подталкивая западные силы к более смелым решениям. Типа "будут встречать с цветами" , только теперь их.
  37. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 21:19
    0
    По максимуму ей дать, подставленнаяю
  38. _просто
    _просто Сегодня, 21:24
    0
    Не подставили, а вполне использовали... Просто вели до момента самого события, предварительно проконсультировав.Таких ещё много. Целое стадо злых овец. Так что, смотреть нужно в оба.
  39. IgorZ
    IgorZ Сегодня, 21:24
    +1
    Что-то непонятное, то задержали не преступницу, а ее сестру. То все-таки задержали преступницу. Одни вопросы. Так кто все-таки задержан?
  40. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 21:26
    0
    Лепет ребенка. Не отличить статуэтку с 200 гр взрывчатки от прослушки может только полный неумный человек. Статуэтка пустая внутри, прослушка по любому не будет заливаться. Адвокат придумывает гнилые отмазки. Сейчас выйдут на ее деньги, связи.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 21:28
      +1
      Не влияет. Выше выдержка из УК РФ, она по классификации - исполнитель преступления, ей все равно максимальный срок из группы)))
  41. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 21:54
    0
    У следователей время не ограничено: для того чтобы её расколоть не надо загонять ей раскалённые иголки под ногти: хватит психологического прессинга.