Подозреваемая в совершении теракта Трепова заявляет, что её «подставили»

Дарья Трепова, задержанная в ходе расследования убийства военкора Владлена Татарского, заявила в процессе дачи показаний, что не была осведомлена о реальном содержимом бюста, который она вручила погибшему военному журналисту.С её слов, она полагала, что в статуэтке было размещено подслушивающее устройство, а не взрывчатка. Согласно её показаниям, ей было поручено сблизиться с Татарским, собрать на него компрометирующие материалы и в дальнейшем, шантажируя военкора, склонить его к сотрудничеству и передаче информации. В связи с этим Трепова заявляет, что её «подставили и использовали».Задачу по вербовке Максима Фомина ставил Треповой, по её утверждению, украинский журналист.Этот человек, по версии следствия, осуществлял работу на ГУР.Владлен Татарский был убит в результате совершения террористического акта в Санкт-Петербурге в минувшее воскресенье. Причиной гибели военкора стало самодельное взрывное устройство, которое было заложено в статуэтку и подарено Треповой.