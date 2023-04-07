Мода на ЧВК: когда не каждый композитор – «Вагнер»

Опыт – дело наживное, если выжил
Недавно об инициативе создания собственной ЧВК заявил Рамзан Кадыров, за ним, по ряду сообщений, готов последовать и «Газпром». Что из этого может вылиться и насколько это выгодно России?
На страницах «Военного обозрения» немало написано о печальной судьбе полувоенных организаций, вроде украинского «Азова», сербской «Чёрной руки» или румынского «Железного легиона». В нечто, подобное ЧВК, в царской России едва не превратились черносотенцы. Практически все они претендовали перехватить власть у тех, кого сами же наверх и привели.
Как и во многих других странах, в России действует уголовная ответственность за наёмничество. Наказание может быть очень строгим. Но ЧВК действуют сейчас уже практически по всему миру, никто их членов к ответственности не привлекает. Что это – легализация наемничества или создание альтернативы регулярной армии?
Вопрос этот властные структуры всех стран мира стараются обходить, в случае с Россией – ЧВК «Вагнер» зарекомендовала себя настолько отважными и квалифицированными бойцами, что и вопросы отпадают. Но что будет дальше, после того как закончится СВО?
Почему-то считается, что первые ЧВК были в Средние века организованы в нейтральной Швейцарии. Это и так, и не так, попробую разъяснить почему. Наёмники были во все времена, наверное, даже в первобытно-общинном строе были люди, которые за мясо, ягоды и фрукты, собранные племенем, были готовы сражаться за интересы того племени, которое всем этим их снабдило.
Феномен наёмничества в античные времена хорошо описан у Флобера в «Саламбо». И чем это заканчивалось, тоже там описано. Но, конечно, на законодательном уровне ЧВК легализовала в Средние века именно Швейцария. Страна, которая поставила нейтралитет в качестве одного из основополагающих постулатов государства, не мешала группам наемников воевать за кого угодно. На государственном же уровне войны не велись.
В современном мире каким-то непостижимым образом ЧВК дистанцируются с юридической точки зрения от наёмников. В России статус их вообще не определен. Само понятие ЧВК, несмотря на то, что, как мы выяснили, явление это в законодательстве присутствовало давно, возникло, видимо, уже в новейшее время в Великобритании. Не следует смешивать его с французским Иностранным легионом. Вот они как раз – классические наёмники.
На родине этих людей им обычно угрожает за подобную деятельность уголовная ответственность, вплоть до статей за измену Родине. Один из украинцев, служивших ещё в девяностые в Иностранном легионе, на вопрос телеведущего о том, что он будет делать, если Франция пойдёт войной на Украину, предпочел промолчать, мычал что-то невнятное.
Но понятно, что там принимается присяга французскому главнокомандующему. При этом Иностранный легион подчиняется только ему, а не министерству обороны. ЧВК вообще никому не подчиняются, хотя «Вагнер» выполняет задачи в национальных интересах РФ.
Кто например?
Явный положительный момент в деятельности таких организаций заключается в том, что их учредители вкладывают в обучение бойцов приличные средства и соответственно хотят их возврата. А это значит, что по истечении срока контракта бойцы подобных структур возвращаются на гражданку.
Возвращаются, замечу, уже вполне обстрелянными и подготовленными (если, конечно, живыми вернутся), в отличие от регулярной армии, где можно вместо боевой подготовки и кирпичи таскать на генеральских дачах, и красить, и писарем в штабе сидеть. Писари в ЧВК не нужны, там нужна боевая сила, которую готовят на все средства, выделяемые учредителями.
Пример ЧВК Пригожина показателен: берут с зоны уголовников и делают из них воинов в кратчайший срок. В любом случае служащему ЧВК, в отличие от срочника, где-то отсидеться не получится, его неминуемо ждут боевые действия, где и по какому поводу – это уже вопрос. Поэтому это своеобразная кузница кадров.
Однако такие структуры таят в себе неминуемую опасность. Хорошо организованная ЧВК, состоящая из людей с весьма различной биографией, многих в силу которой не взяли бы ни под каким предлогом в регулярную армию, может многое, и в том числе способна и на свержение власти. История знает подобные примеры.
В Сербии династию Карагеоргиевичей на трон вернула тайная офицерская организация «Черная рука», она же, как предполагается, спровоцировала Первую мировую войну. Потом с ней сама же королевская власть поспешила разделаться, почуяв исходившую от нее опасность.
В Румынии «Железная гвардия» помогла кондукэтору Антонеску установить свой режим, но он тоже с ней фактически разделался. И всё только потому, что вменяемый лидер видел у себя под носом неконтролируемую группировку боевиков, от которой можно было ожидать что угодно.
Чечен-ВК
Так может произойти и с планируемой к созданию ЧВК Кадырова. Безусловно, кадыровцы зарекомендовали себя как квалифицированные бойцы и в ходе второй чеченской войны, и в ходе операции по принуждению к миру Грузии, и в ходе украинской гражданской войны на Донбассе, да и сейчас при осуществлении СВО.
Но где гарантия, что потенциально создаваемая ЧВК не обратит оружие против неугодных национальностей, да и просто против политических противников?
Амбиции Кадырова огромны. Конечно, президентом России он стать не планирует, вряд ли кто проголосует. Но вот подмять под себя весь Северный Кавказ, как пытался в свое время сделать имам Шамиль – это да. Чем для Шамиля всё закончилось – известно. Впрочем, жил себе тихо в Казани и даже чаи распивал чуть ли не с императором.
В любом случае, существование ЧВК в России, как и во всем мире – фактор риска. Если сравнивать Россию со многими другими государствами, в которых административная система унитарная, то Россия в явно невыигрышном положении.
При таком раскладе любой губернатор или глава республики может обзавестись своей ЧВК и творить все, что хочет, пользуясь поддержкой вооруженных до зубов и хорошо обученных за его же деньги бойцов. И главное – всё легально. И это вызывает опасения. Даже практика продавать гражданским лицам огнестрел, в частности, принятая из постсоветских стран в Молдове – и то представляет сплошные проблемы. А тут – сборище вооруженных людей, и непонятно, на кого они в случае чего направят своё оружие.