Военное обозрение
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Мода на ЧВК: когда не каждый композитор – «Вагнер»

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Мода на ЧВК: когда не каждый композитор – «Вагнер»



Опыт – дело наживное, если выжил


Недавно об инициативе создания собственной ЧВК заявил Рамзан Кадыров, за ним, по ряду сообщений, готов последовать и «Газпром». Что из этого может вылиться и насколько это выгодно России?

На страницах «Военного обозрения» немало написано о печальной судьбе полувоенных организаций, вроде украинского «Азова», сербской «Чёрной руки» или румынского «Железного легиона». В нечто, подобное ЧВК, в царской России едва не превратились черносотенцы. Практически все они претендовали перехватить власть у тех, кого сами же наверх и привели.

Как и во многих других странах, в России действует уголовная ответственность за наёмничество. Наказание может быть очень строгим. Но ЧВК действуют сейчас уже практически по всему миру, никто их членов к ответственности не привлекает. Что это – легализация наемничества или создание альтернативы регулярной армии?

Вопрос этот властные структуры всех стран мира стараются обходить, в случае с Россией – ЧВК «Вагнер» зарекомендовала себя настолько отважными и квалифицированными бойцами, что и вопросы отпадают. Но что будет дальше, после того как закончится СВО?

Почему-то считается, что первые ЧВК были в Средние века организованы в нейтральной Швейцарии. Это и так, и не так, попробую разъяснить почему. Наёмники были во все времена, наверное, даже в первобытно-общинном строе были люди, которые за мясо, ягоды и фрукты, собранные племенем, были готовы сражаться за интересы того племени, которое всем этим их снабдило.

Феномен наёмничества в античные времена хорошо описан у Флобера в «Саламбо». И чем это заканчивалось, тоже там описано. Но, конечно, на законодательном уровне ЧВК легализовала в Средние века именно Швейцария. Страна, которая поставила нейтралитет в качестве одного из основополагающих постулатов государства, не мешала группам наемников воевать за кого угодно. На государственном же уровне войны не велись.


В современном мире каким-то непостижимым образом ЧВК дистанцируются с юридической точки зрения от наёмников. В России статус их вообще не определен. Само понятие ЧВК, несмотря на то, что, как мы выяснили, явление это в законодательстве присутствовало давно, возникло, видимо, уже в новейшее время в Великобритании. Не следует смешивать его с французским Иностранным легионом. Вот они как раз – классические наёмники.

На родине этих людей им обычно угрожает за подобную деятельность уголовная ответственность, вплоть до статей за измену Родине. Один из украинцев, служивших ещё в девяностые в Иностранном легионе, на вопрос телеведущего о том, что он будет делать, если Франция пойдёт войной на Украину, предпочел промолчать, мычал что-то невнятное.

Но понятно, что там принимается присяга французскому главнокомандующему. При этом Иностранный легион подчиняется только ему, а не министерству обороны. ЧВК вообще никому не подчиняются, хотя «Вагнер» выполняет задачи в национальных интересах РФ.

Кто например?


Явный положительный момент в деятельности таких организаций заключается в том, что их учредители вкладывают в обучение бойцов приличные средства и соответственно хотят их возврата. А это значит, что по истечении срока контракта бойцы подобных структур возвращаются на гражданку.

Возвращаются, замечу, уже вполне обстрелянными и подготовленными (если, конечно, живыми вернутся), в отличие от регулярной армии, где можно вместо боевой подготовки и кирпичи таскать на генеральских дачах, и красить, и писарем в штабе сидеть. Писари в ЧВК не нужны, там нужна боевая сила, которую готовят на все средства, выделяемые учредителями.

Пример ЧВК Пригожина показателен: берут с зоны уголовников и делают из них воинов в кратчайший срок. В любом случае служащему ЧВК, в отличие от срочника, где-то отсидеться не получится, его неминуемо ждут боевые действия, где и по какому поводу – это уже вопрос. Поэтому это своеобразная кузница кадров.

Однако такие структуры таят в себе неминуемую опасность. Хорошо организованная ЧВК, состоящая из людей с весьма различной биографией, многих в силу которой не взяли бы ни под каким предлогом в регулярную армию, может многое, и в том числе способна и на свержение власти. История знает подобные примеры.

В Сербии династию Карагеоргиевичей на трон вернула тайная офицерская организация «Черная рука», она же, как предполагается, спровоцировала Первую мировую войну. Потом с ней сама же королевская власть поспешила разделаться, почуяв исходившую от нее опасность.

В Румынии «Железная гвардия» помогла кондукэтору Антонеску установить свой режим, но он тоже с ней фактически разделался. И всё только потому, что вменяемый лидер видел у себя под носом неконтролируемую группировку боевиков, от которой можно было ожидать что угодно.

Чечен-ВК


Так может произойти и с планируемой к созданию ЧВК Кадырова. Безусловно, кадыровцы зарекомендовали себя как квалифицированные бойцы и в ходе второй чеченской войны, и в ходе операции по принуждению к миру Грузии, и в ходе украинской гражданской войны на Донбассе, да и сейчас при осуществлении СВО.


Но где гарантия, что потенциально создаваемая ЧВК не обратит оружие против неугодных национальностей, да и просто против политических противников?

Амбиции Кадырова огромны. Конечно, президентом России он стать не планирует, вряд ли кто проголосует. Но вот подмять под себя весь Северный Кавказ, как пытался в свое время сделать имам Шамиль – это да. Чем для Шамиля всё закончилось – известно. Впрочем, жил себе тихо в Казани и даже чаи распивал чуть ли не с императором.

В любом случае, существование ЧВК в России, как и во всем мире – фактор риска. Если сравнивать Россию со многими другими государствами, в которых административная система унитарная, то Россия в явно невыигрышном положении.

При таком раскладе любой губернатор или глава республики может обзавестись своей ЧВК и творить все, что хочет, пользуясь поддержкой вооруженных до зубов и хорошо обученных за его же деньги бойцов. И главное – всё легально. И это вызывает опасения. Даже практика продавать гражданским лицам огнестрел, в частности, принятая из постсоветских стран в Молдове – и то представляет сплошные проблемы. А тут – сборище вооруженных людей, и непонятно, на кого они в случае чего направят своё оружие.
Автор:
Использованы фотографии:
vnnews.ru, Алексея Подымова, bugun.uz
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5 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 04:08
    +2
    Давно говорил, что отсутствие нормальной правовой базы для ЧВК в России является фундаментом распада государства. Любое государство, утратив монополию на насилие - неизменно распадается, и ближайший пример - именно Украина. И то, что принятие этой базы до сих пор не сделано ГосДумой - либо саботаж намеренный, антигосударственная деятельность, либо полная профнепригодность.
    С регулированием действия ЧВК все давно придумано. На территории страны ЧВК не могут физически вести свою деятельность. Подконтрольны, четко - министерству обороны, ему же и дают отчет. Реализовано например в США, где якобы частные конторы каждый год гуртом отчитываются в Пентагоне, по необходимости - и чаще по отдельности.
    А зарегулированость решается проще. За действия ЧВК государство ответственности не несет, то есть смысл ЧВК не страдает. И государство в свою очередь - не контролирует каждый шаг, разрешения даются примерные - зона выполнения операции, ее цель. ВСЕ.
    ПиСи: автору, и придержите сарказм, что мол "и Газпром свою ЧВК глядишь организует". Лукойл организовал свыше 30 лет назад - и она до сих пор работает, причем успешно
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 04:46
    +1
    В России распад ее территорий происходит из за слабости и импотентности действующей власти...яркий пример Николай 2.
    Как только отпускаются вожжи управления местными царьками сразу появлются метастазы развала государства.
    ЧВК всего лишь инструмент в руках его хозяев...разбираться надо именно с ними в первую очередь...автор маленько дезинформирует уважаемых форумчан неправильно расставляя акценты.
    А так ЧВК несомненно могут работать на пользу нашему государству...конечно надо прописать в законе его место в нашей государственной системе.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 05:01
      +1
      Частная военная компания (ЧВК; англ. private military company) — коммерческое предприятие, предлагающее специализированные услуги, связанные с охраной, защитой (обороной) кого-либо и чего-либо, нередко с участием в военных конфликтах - вот такое вот определение !
  3. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 04:49
    +1
    Мода на ЧВК: когда не каждый композитор – «Вагнер»


    Да и не всякий Пригожин - продюсер.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 05:29
    +2
    Мода на ЧВК
    Да нет это не мода, а скорее проверенная на практике необходимость. Но эта необходимость не подразумевает (по предположению автора) создание ЧВК повсеместно, а тем более отдельными губернаторами или очень богатыми людьми для достижения своих политических целей. Хотя у богатых свои службы безопасности уже сегодня подобраны из профессионалов прошедших силовые структуры и горячие точки.