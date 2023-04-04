ОТРК «Гром-2»: украинское опытное изделие в бою

Опытная пусковая установка "Гром-2"
Украинские вооруженные формирования все еще пытаются применять против российской армии оставшиеся у них ракетные комплексы с баллистическими ракетами. На днях они даже задействовали уникальный образец – опытный оперативно-тактический комплекс «Грiм-2». Запущенная ракета была своевременно обнаружена и уничтожена российской противовоздушной обороной. При этом повторение подобной атаки, не говоря уже о ее успехе, маловероятно, т.к. этому мешает ряд объективных факторов.
Единственный эпизод
В течение длительного времени украинская промышленность пыталась создать свой собственный оперативно-тактический комплекс для замены имеющихся изделий «Точка-У» советского производства. Проект «Грiм» («Гром») в недавнем прошлом удалось довести до полигонных испытаний, но из-за различных проблем его дальнейшая реализация застопорилась. Как следствие, с 2014 г. и по сей день киевский режим атакует объекты республик Донбасса при помощи старых «Точек». Попытки получить аналогичное оружие иностранного производства не увенчались успехом.
С момента начала российской Спецоперации украинские официальные лица, пресса и т.д. несколько раз вспоминали про проект «Гром». Они сожалели, что его не успели довести до производства и использовать против российской армии. Вероятно, именно на этой почве появились соответствующие слухи. Так, в прошлом году несколько раз появлялась информация о присутствии готового ОТРК «Гром-2» в зоне боевых действий и атаках российских объектов. Впрочем, эта информация ни разу не подтверждалась.
30 сентября комплекс «Гром-2» впервые появился в официальных сводках. Российское министерство обороны сообщило о нанесении удара и уничтожении цехов предприятия «Южный машиностроительный завод» в г. Днепропетровск. На этой площадке производилась сборка ракет для комплексов «Точка-У» и «Гром-2».
Следующий и последний раз украинский ОТРК упоминался в сводке Минобороны от 30 марта. Сообщалось, что на неназванном противник попытался использовать «Гром-2». Ракета комплекса была успешно перехвачена в полете.
На данный момент это первый и единственный известный случай боевого применения украинского ОТРК «Гром-2». Весьма вероятно, что он окажется и последним. За прошедшие годы проект, на который возлагались большие надежды, не продвинулся дальше испытаний, а в сентябре была уничтожена основная производственная площадка. Все это, как минимум, не способствует дальнейшей эксплуатации и применению ракетного комплекса.
Потерянное время
Идея разработки собственного украинского ОТРК для замены имеющейся техники советского производства возникла еще в начале девяностых годов. В течение длительного времени украинские предприятия представляли те или иные варианты перспективного ОТРК под разными названиями. Однако на тот момент Украина не могла создать такой проект из-за финансовых, организационных и иных проблем.
Позже ситуация изменилась. В 2013 г. Павлоградский химический завод и «Южмаш» впервые представили проект «Грiм», основанный на доступных технологиях и компонентах. Позже на его основе выполнили улучшенный проект «Гром-2». Фактически это была модификация исходного ОТРК с двумя ракетами на пусковой установке.
В 2016 г. впервые показали построенную опытную самоходную пусковую установку нового типа. Затем появлялись сообщения об изготовлении второй аналогичной машины. Кроме того, стало известно об изготовлении небольшой партии ракет для проведения испытаний. Промышленность выражала готовность передать эти изделия вооруженным силам.
В конце осени 2016 г. на одном из украинских полигонов состоялся первый пуск ракеты «Гром-2», и мероприятие признали успешным. Однако новые сообщения об испытательных пусках до сих пор не поступали. Более того, начиная с 2017-18 гг., неоднократно сообщалось о замедлении работ или даже об их временной остановке. Как следствие, ОТРК «Гром-2» до сих пор не прошел все испытания и официально не готов к производству и поставкам заказчику. Более того, разрушение производственных мощностей «Южмаша» фактически исключает возможность завершения работ.
В качестве заказчика комплекса «Гром-2» изначально рассматривалась Украина. В 2016 г. стало известно, что этим изделием заинтересовалась Саудовская Аравия. По данным украинских СМИ, она оплатила часть работ и ожидала их результат. На 2019 г. планировали испытания украинского ОТРК на аравийских полигонах – но этого не произошло.
Желаемые характеристики
Проект «Гром-2» предлагал строительство самоходного оперативно-тактического ракетного комплекса, способного поражать удаленные наземные цели с известными координатами. Тактико-технические характеристики и облик комплекса определялся с оглядкой на советскую «Точку-У» и современный российский «Искандер».
Макет ракеты "Гром". Справа снизу - макет двигателя
В состав ОТРК «Гром-2» входят самоходная пусковая установка, баллистическая ракета «земля-земля», пункт управления и другие средства для решения разных задач. Средства комплекса могут самостоятельно перемещаться между позициями и в течение нескольких минут производить развертывание.
СПУ комплекса «Грiм-2» выполнена на основе специального пятиосного шасси. На такой машине размещена подъемная пусковая установка для двух контейнеров с ракетами, а также различное вспомогательное оборудование.
Ракета «Грома» выполнена в удлиненном корпусе с конической головной частью и хвостовыми стабилизаторами. Стартовая масса изделия – ок. 3 т, из них 480 кг приходится на боевую часть. Для ракеты разработали новый твердотопливный двигатель, позволявший, как утверждалось, получить дальность пуска до 500 км.
В базовой конфигурации ракету оснастили системой наведения на основе инерциальной и спутниковой навигации. В дальнейшем обещали разработать полноценные головки самонаведения, способные засекать цель с неизвестными координатами. Поражать цель предлагалось при помощи моноблочной осколочно-фугасной или проникающей боевой части.
Опытный двигатель ракеты
Практическая ценность
Несмотря на все усилия и обещания организаций-разработчиков, перспективный ОТРК «Грiм-2» так и не прошел испытания и не продемонстрировал свой потенциал. Соответственно, он не был принят на вооружение и не поступил в производство. Впрочем, недавно опытную технику попытались использовать в бою, и со своей задачей она не справилась.
Поскольку «Гром-2» так и не прошел испытания, его реальные возможности и потенциал остаются под вопросом. Проведенные испытания и недавняя попытка боевого применения показывают лишь то, что ОТРК способен перемещаться между позициями и осуществлять пуск ракет. При этом реальные, а не заявленные характеристики ракеты остаются неизвестными. Удалось ли Павлоградскому химзаводу создать эффективное твердое топливо и обеспечить высокую дальность стрельбы – неизвестно.
По всей видимости, комплекс «Гром-2» получил «обычную» баллистическую ракету, летящую по предсказуемой восходящей и нисходящей траектории. О применении средств или методов прорыва обороны тоже ничего не известно. Так или иначе, российская ПВО / ПРО, укомплектованная современными радиолокационными и огневыми средствами, обнаружила летящую ракету и поразила ее.
Если все основания предполагать, что недавний эпизод применения ОТРК «Грiм-2» будет первым и последним. Несмотря на все обещания и планы, украинская промышленность смогла изготовить не более одной-двух пусковых установок и небольшое количество опытных ракет для испытаний. Возможно, в дальнейшем предпринимались попытки продолжить производство, но в сентябре 2022 г. российские удары по «Южмашу» фактически остановили их.
Испытания РДТТ
Недавний пуск показывает, что опытную технику и ракеты для нее успели вывезти с предприятия и теперь даже пытаются применять. На сколько пусков хватит собранных ракет – большой вопрос. При этом пополнение боезапаса уже не представляется возможным. Кроме того, существует большая вероятность того, что российская армия обнаружит и уничтожит опытный «Гром» и его боеприпасы, на позиции, на замаскированной стоянке или в месте складирования. В таком случае работа этого ОТРК прекратится.
Предсказуемые результаты
Не так давно украинские формирования достаточно активно применяли имевшиеся у них многочисленные ТРК «Точка-У». Но российская армия приняла необходимые меры, и пуски таких ракет стали нечастым явлением. Более того, киевскому режиму теперь приходится ставить в эксплуатацию даже опытную технику, собранную по перспективному проекту. Этот факт подтверждает тяжелое положение киевского режима и общий успех российских мероприятий по его демилитаризации.
Изделие «Грiм-2», внезапно принятое в эксплуатацию, сталкивается с несколькими проблемами разного рода. Это недостаточное совершенство конструкции и необходимость ее дальнейшей доводки, малое количество техники и боеприпасов, а также невозможность восполнения потерь. При всем этом, ракета «Гром» оказалась несложной целью для российской ПВО / ПРО. Очевидно, что следующие попытки применения ОТРК «Гром-2» – если они будут – не оправдают украинских надежд и не помешают демилитаризации.