За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Фомина Максима Юрьевича (Владлена Татарского) — военного корреспондента (посмертно).

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении военного корреспондента Максима Фомина государственной наградой (посмертно). Напомним, что Максим Фомин (Владлен Татарский) погиб в результате террористического акта в ходе своего творческого вечера в петербургском кафе «Патриот» воскресным (2 апреля) вечером.Взрывное устройство было заложено в подарочный бюст, который принесла в здание кафе (призналась в этом в ходе допроса после задержания) Дарья Трепова. По предварительной информации, установлены её контакты с представителями киевского режима. Сама Трепова утверждает, что считала, будто бы в бюсте спрятано подслушивающее устройство.В президентском указе говорится, что российский военкор награждён за мужество и отвагу:Гибель Владлена Татарского фактически стоит в одном ряду с чередой терактов, устроенных украинскими спецслужбами, возможно, при активной поддержке со стороны специальных служб стран Запада. По похожим «лекалам» осуществлялся теракт, в ходе которого погибла журналист, патриот, общественный деятель Дарья Дугина. В том теракте украинские спецслужбы главной своей целью ставили её отца – писателя и философа Александра Дугина.