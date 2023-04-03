Военное обозрение
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Президент подписал указ о награждении военкора Максима Фомина орденом Мужества (посмертно)

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Президент подписал указ о награждении военкора Максима Фомина орденом Мужества (посмертно)

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении военного корреспондента Максима Фомина государственной наградой (посмертно). Напомним, что Максим Фомин (Владлен Татарский) погиб в результате террористического акта в ходе своего творческого вечера в петербургском кафе «Патриот» воскресным (2 апреля) вечером.

Взрывное устройство было заложено в подарочный бюст, который принесла в здание кафе (призналась в этом в ходе допроса после задержания) Дарья Трепова. По предварительной информации, установлены её контакты с представителями киевского режима. Сама Трепова утверждает, что считала, будто бы в бюсте спрятано подслушивающее устройство.

В президентском указе говорится, что российский военкор награждён за мужество и отвагу:

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Фомина Максима Юрьевича (Владлена Татарского) — военного корреспондента (посмертно).



Гибель Владлена Татарского фактически стоит в одном ряду с чередой терактов, устроенных украинскими спецслужбами, возможно, при активной поддержке со стороны специальных служб стран Запада. По похожим «лекалам» осуществлялся теракт, в ходе которого погибла журналист, патриот, общественный деятель Дарья Дугина. В том теракте украинские спецслужбы главной своей целью ставили её отца – писателя и философа Александра Дугина.
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9 комментариев
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  1. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 21:07
    +5
    Может Путин лучше ликвидирует наконец террористов Зеленского, Залужного, Данилова и прочих?
    Или Израиль не разрешает?
    Кого следующего будем посмертно награждать?
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:10
    +5
    Награда хороша при жизни, а посмертно лучше бы отомстить верхушке укрорейха. Откалибровать СБУ, ГУР ну и так далее.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 21:32
      -1
      В президентском указе говорится, что.......

      И что дальше. Так и будут взлетать заминированные авто на воздух и взрываться закладки в кафе, а мы будем и впредь награждать посмертно наших людей.
    2. Дмитрий Иванов_8
      Дмитрий Иванов_8 Сегодня, 21:46
      0
      Там исполнители прячутся. Начальники сами знаете где сидят. Что насчет наркофюрера, я думаю, он тоже 2 раза подряд в одной кроватке не спит. Бережется.
  3. PValery53
    PValery53 Сегодня, 21:11
    +1
    4-й этаж на Банковой ! - На выход! - Все! В преисподнюю!
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 21:17
    -1
    А не нужней гайки прикрутить - во-первых, признание организаций Окраины террористическими, а во-вторых, задействованные в теракте - те же ФБК - к ним же? И по лекалам их -= в группу риска и в разработку
    1. ААК
      ААК Сегодня, 21:37
      +1
      Подобные меры оглашаются максимум в программах "Вечер с В. Соловьёвым" или "60 минут", а парламентариям команда для инициации подобных законопроектов никак не поступит, самостоятельно они работают только по принципу, как бы чего не вышло...
  5. Комментарий был удален.
  6. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 21:44
    -1
    Почему на указе нет подписи? Должна стоять подпись.
  7. север 2
    север 2 Сегодня, 21:48
    -1
    Чтоб стать мужчиной-мало им родиться ,
    Ведь нужно в жизни стойким быть всегда ,
    Уверенным в себе ,не возгордиться ,
    Быть мужественным нужно до конца.
    А если бури захлестнули , то ты, солдат, сумеешь всё принять:
    От поцелуя женского до пули, науку жизни нужно постигать .
    Внезапно если беды вдруг нагрянет ,
    То ты не будешь отступать,
    Что бы могла потом тобой гордиться
    На склоне лет твоя старушка-мать .

    Перед мужеством таких людей сошлись грани двух миров . Здесь мрак и свет сошлись , здесь наша судьба решается на сотни сотен лет..