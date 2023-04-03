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Постпред США при НАТО: Мы ожидаем, что Украина проведёт контрнаступление в ближайшие недели

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Постпред США при НАТО: Мы ожидаем, что Украина проведёт контрнаступление в ближайшие недели

Американские чиновники подталкивают украинскую армию к контрнаступлению. Ведь чем больше ВСУ теряют «опорников», укреплённых районов и населённых пунктов, а также техники и личного состава, тем сложнее натовским чиновникам в своих странах объяснять целесообразность дальнейшего предоставления Украине военной помощи.


В связи с этим особое внимание на себя обращает заявление постпреда США в НАТО Джулианны Смит. По словам Смит, украинская армия подготовилась к контрнаступлению.

Постпред США при Организации североатлантического договора:

Мы ожидаем что Украина в ближайшие недели проведёт контрнаступление.

Само это заявление звучит не столько как непосредственно ожидание, сколько как приказ для контролируемого киевского режима отправить свои войска на проведение наступательной операции.

В связи с этим вновь стали звучать предположения о том, где ВСУ могут нанести основной удар. Среди прочего – это попытка прорвать линию обороны российских войск на Запорожском направлении, а также форсировать Днепр со стороны Херсона – с целью атаковать в сторону Мелитополя. Другие варианты направлений – Донецк, а также (отдельно) – Рубежное, Лисичанск и Северодонецк. Также отдельные «горячие головы» говорят о том, что ВСУ вообще могут попытаться прорваться через границу в те субъекты федерации, которые таковыми были и до 2014 года.

Джулианна Смит не конкретизировала, с чем конкретно связаны американские «ожидания».

Ранее в Киеве давали понять, что собираются контрнаступление перенести по причине раскисших грунтовых дорог и полей и «слабого обеспечения западной военной техникой». Судя по заявлению г-жи Смит, США эти факторы проблемой не считают.
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9 комментариев
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  1. Magic Archer
    Magic Archer Сегодня, 21:23
    +3
    Вот упырь!Мог бы точнее сказать!Число,дату,направление удара,количество войск....А ты ребята наши ждут,не дождутся ..
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 21:26
    +1
    Ну-ну... Особенные успехи ожидаются при форсировании Днепра под огнем и при участии российских ВКС на переднем крае, где С-300 нет у укропа
  3. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 21:30
    +2
    Тупых бандеровских свиней гонят на убой, а они даже повизгивают от экстаза!
  4. максим1987
    максим1987 Сегодня, 21:32
    +1
    контрнаступление по направлению Северо-юг? laughing Надеюсь наш ГШ и ГРУ не спят
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 21:33
    +2
    Читаю между строк " мы ожидаем,что холопы наконец- то сдохнут. Их дорого содержать"
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:35
    +4
    Это будет (если будет) последний бандеровский наступ. Больше сил и возможностей у укропа не будет.
  7. PetrovBasharov
    PetrovBasharov Сегодня, 21:45
    -1
    "Как хочешь теща, но похороны завтра."
    Нефть подорожала, Вы нам больше не по карману.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:49
    0
    ВСУ даёт красивую картинку только на словах ,а не на деле. У США терпение лопнуло. США хочет достигнуть своих целей украинским " мясом".Если не достигнет ,то скажет извини Россия мы были не правы ,у тебя ядрён батон у меня ядрён батон.Расходимся.Есть только одна красная линия.
  9. КТМ-5
    КТМ-5 Сегодня, 21:50
    +1
    Наши не имеют права больше ошибиться и дать слабину, как в случае с Изюмом и Купянском. Враг должен быть разбит и уничтожен, какими бы силами и где бы он не попёр.