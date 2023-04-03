Кадры показали, что подозреваемая в совершении теракта в Санкт-Петербурге Трепова не покидала кафе перед взрывом

В сети появляются новые свидетельства от очевидцев произошедшего накануне в кафе Санкт-Петербурга, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). На кадрах, которые, как сообщается, опубликовал журналист Марат Арнис, есть прямые свидетельства того, что взрыв прогремел после того, когда Владлен Татарский достал из коробки злополучный бюст, который, как сама призналась в ходе допроса, в кафе принесла Дарья Трепова (главная подозреваемая).
Обратили на себя внимание следующие моменты: после того, как Трепова передала коробку, она попыталась уйти. Но Максим Фомин окликнул её и предложил сесть практически рядом с тем местом, где находился. Её он назвал Настей – так она представилась на встрече. Принесшая в кафе бомбу приняла предложение сесть в один из первых рядов. Это может говорить о том, что её показания о незнании того факта, что в бюсте находится не подслушивающее устройство, а бомба, могут оказаться правдивыми. По крайней мере, на поведение террористки-смертницы её поведение в те мгновения не были похожи.
Видео - в ТГ.
Трепова присела. Владлен Татарский доставал бюст из коробки, продолжая комментировать преподнесённый ему роковой подарок. Через несколько секунд прогремел взрыв.
Также в сети распространяется другое видео. На нём можно видеть, что Трепова выходит из кафе после взрыва. Причём в отличие от многих других находившихся в кафе людей она не пострадала – разве что её чёрный плащ со следами пыли. Возможно, было и некоторое обгорание кончиков волос, поэтому она их решила обрезать, представ сегодня перед правоохранителями с более короткой стрижкой, чем на кадрах в кафе на Васильевском острове.
Есть вероятность того, что организаторы теракта рассчитывали на то, что в результате взрыва погибнет и сама Трепова. Но вышло иначе.