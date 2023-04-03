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Советник президента Польши: Тему прогулочной яхты с польским и украинским следом в деле о подрыве газопроводов «Северного потока» может продвигать Россия

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Советник президента Польши: Тему прогулочной яхты с польским и украинским следом в деле о подрыве газопроводов «Северного потока» может продвигать Россия

Американская пресса продолжает транслировать небылицы о том, что США не имеют отношения к подрыву газопроводов «Северного потока». В очередной раз заявлено, что «следователи подозревают людей из Украины, а теперь ещё из Польши». С таким материалом вновь выходит The Washington Post, снова раскручивая тему о том, что «диверсанты подошли к месту будущих подрывов на арендованной прогулочной яхте «Андромеда». Однако в материале есть и сомнения от экспертов на этот счёт.


Из материала:

Прогулочная яхта, вероятно, была не единственным судном, которое использовалось при атаке на газопроводы «Северного потока».

Далее говорится, что при этом у следователей «пока нет точной информации о том, кто конкретно спускался под воду для осуществления подрыва на глубине свыше 200 футов».

Само заявление от имени следствия комментируют эксперты, которые заявляют, что даже опытным дайверам было бы крайне сложно спуститься на глубину свыше 60 м, а затем, после установки взрывчатки сразу на нескольких ветках, подняться на поверхность без проблем с декомпрессией.

Из материала:

Такая операция потребовала бы нескольких погружений, и с какого-либо судна яхту бы точно заметили, так как в этом районе интенсивное судоходство.

При этом в издании приводится заявление «человека, знакомого с ходом расследования». По его словам, следователям предстоит выяснить, «использовали ли яхту как отвлекающее судно».

Понимая, что следствие под нажимом США вполне может «повесить» вину на представителей Польши, советник польского президент Марчин Пшидач, решив перестраховаться, заявил, что «нужно делать выводы осторожно». По его словам, «прогулочная яхта может фигурировать в деле как отвлекающий объект, который, возможно, продвигает Москва».

Удивительное заявление, при учёте того, что само же следствие и заявило о «польско-украинском следе» и яхте, а Россия однозначно говорит о том, что диверсия на газопроводах была устроена США. Об этом же говорит американский расследователь Сеймур Херш.

Примечательно, что заявление Пшидача прозвучало практически сразу после того, как в Совбезе ООН было отклонено предложение России начать международное расследование по взрывам на «Северных потоках» - расследование под эгидой ООН.

В статье The Washington Post всё же есть и разумные нотки:

На собраниях политиков Европы и НАТО предпочитают обходить тему подрыва газопроводов. Даже если найдется виновник, это едва ли приведет к прекращению поставок оружия на Украину.
Использованы фотографии:
Минобороны Дании
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15 комментариев
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  1. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 22:31
    +2
    Сами выдумали сказку, сами в неё поверили, а теперь на нас свалить пытаются.
    1. Замира
      Замира Вчера, 23:38
      +3
      Цитата: 75Сергей
      Сами выдумали сказку, сами в неё поверили, а теперь на нас свалить пытаются.

      Ну, так то да... Всё так...
      Но вот есть в этой выдумке один ма-аленький положительный момент... Американцы пытаются оправдаться... А это значит, что боятся... И вот это - радует... wink
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 22:34
    +2
    Это уже наглость.Следующее будет от поляков ,взорвала СП Россия или Германия ,что бы не платить контрибуцию Польше.А поляки оказывается самые хитрозадые с российским СПГ в ЕС,может даже Испанию обогнали.
  3. Ulan.1812
    Ulan.1812 Вчера, 22:52
    +1
    Осподя..
    сборище idiotов, даже соврать правдоподобно не могут.
  4. YanniKounnar
    YanniKounnar Вчера, 23:01
    +1
    Donc maintenant la version des Polonais c'est : " ce sont les Russes" ...?
    Mais il y a un an c'était , toujours d'après les Polonais : "Thanks you USA" Radek Sikorski...

    Итак, теперь версия Поляков такова:" это русские"...?
    Но год назад это было, как всегда говорят поляки : "спасибо Вам, США" Radek Sikorski...
  5. тоже-врач
    тоже-врач Вчера, 23:02
    -2
    Когда только построили Крымский мост, я отлично видел вариант его подрыва, схожий с реально применённым. Так и в деле с взрыва Потоков я не вижу ничего невозможного в подрыве их небольшой группой людей. Всё необходимое есть в свободной продаже. Нужно только, чтобы службы безопасности страны размещения смотрели на тебя сквозь пальцы. ну и взрывчатку где-то купить надо.
    1. самый главный
      самый главный Вчера, 23:48
      0
      Цитата: тоже-врач
      Так и в деле с взрыва Потоков я не вижу ничего невозможного в подрыве их небольшой группой людей
    2. 76СССР
      76СССР Сегодня, 00:22
      0
      Цитата: тоже-врач
      Когда только построили Крымский мост, я отлично видел вариант его подрыва, схожий с реально применённым.

      Подрыв т/с на мосту? И что? Проспись Копперфильд, такое обыденно для подрывной деятельности. Это рутина, другое дело - это предотвратить и противодействовать этому в условиях "шапкозакидательства".
    3. Аргон
      Аргон Сегодня, 01:01
      0
      Ничего сложного нет в подрыве трубопровода , когда они у них под рукой. Даже торпедами можно с подлодки. Не говоря про разного рода подводные аппараты ,которые спокойно смогли бы доставить взрывчатку
  6. Fantazer911
    Fantazer911 Вчера, 23:11
    +1
    Сейчас сделают к Украине и поляков крайними , вот тогда цирк будет, все пытаются свалить на крайних, а в США ручки уже радостно потирают, бросив в прессу дезу о крайних, назначенных крайних, вот полякам урок в очередной раз, что для США бизнес и не чего личного!
  7. aprahka
    aprahka Вчера, 23:30
    +1
    Слишком мягкая реакция нашей страны на газовый "Перл-Харбор".Вернее никакой реакции.И это очень печально.
  8. sdivt
    sdivt Вчера, 23:46
    0
    Цитата: aprahka
    Слишком мягкая реакция нашей страны

    А какой реакции Вы ждали?
    И вообще, что в таких случаях делают? Ноты протеста? Их уже десятки, если не сотни. Очередная красная линия? Объявить войну?
    Что конкретно Вы ожидаете?
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 01:04
      0
      Око за око! Наверняка есть всякие важные кабели или трубы у Америки. Посейдоны где лежат сейчас и "ждут приказа"? Взорвать их и заявить , что это те же силы, что взорвали СП и хотят нас стравить!
  9. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 00:06
    0
    Водолазы, заминировавшие СП найдены!
  10. Kostya N
    Kostya N Сегодня, 01:01
    0
    Данте не знал, что будут политики. В аду их будут за языки подвешивать.