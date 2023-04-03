Прогулочная яхта, вероятно, была не единственным судном, которое использовалось при атаке на газопроводы «Северного потока».

Такая операция потребовала бы нескольких погружений, и с какого-либо судна яхту бы точно заметили, так как в этом районе интенсивное судоходство.

На собраниях политиков Европы и НАТО предпочитают обходить тему подрыва газопроводов. Даже если найдется виновник, это едва ли приведет к прекращению поставок оружия на Украину.

Американская пресса продолжает транслировать небылицы о том, что США не имеют отношения к подрыву газопроводов «Северного потока». В очередной раз заявлено, что «следователи подозревают людей из Украины, а теперь ещё из Польши». С таким материалом вновь выходит The Washington Post, снова раскручивая тему о том, что «диверсанты подошли к месту будущих подрывов на арендованной прогулочной яхте «Андромеда». Однако в материале есть и сомнения от экспертов на этот счёт.Из материала:Далее говорится, что при этом у следователей «пока нет точной информации о том, кто конкретно спускался под воду для осуществления подрыва на глубине свыше 200 футов».Само заявление от имени следствия комментируют эксперты, которые заявляют, что даже опытным дайверам было бы крайне сложно спуститься на глубину свыше 60 м, а затем, после установки взрывчатки сразу на нескольких ветках, подняться на поверхность без проблем с декомпрессией.Из материала:При этом в издании приводится заявление «человека, знакомого с ходом расследования». По его словам, следователям предстоит выяснить, «использовали ли яхту как отвлекающее судно».Понимая, что следствие под нажимом США вполне может «повесить» вину на представителей Польши, советник польского президент Марчин Пшидач, решив перестраховаться, заявил, что «нужно делать выводы осторожно». По его словам, «прогулочная яхта может фигурировать в деле как отвлекающий объект, который, возможно, продвигает Москва».Удивительное заявление, при учёте того, что само же следствие и заявило о «польско-украинском следе» и яхте, а Россия однозначно говорит о том, что диверсия на газопроводах была устроена США. Об этом же говорит американский расследователь Сеймур Херш.Примечательно, что заявление Пшидача прозвучало практически сразу после того, как в Совбезе ООН было отклонено предложение России начать международное расследование по взрывам на «Северных потоках» - расследование под эгидой ООН.В статье The Washington Post всё же есть и разумные нотки: