Какое завтра нам готовят?

В принципе, идущую уже больше года СВО можно выразить одним таким графиком, не очень крутой линией, поднимающейся вверх.
Эскалация – нормальное явление для любого конфликта. Любая война идет по нарастающей, даже если это тот самый «блицкриг».
В нашем случае противостояние РФ и НАТО подчиняется тем же самым формулам и графикам. Достаточно вспомнить, как все начиналось и какая на это была реакция.
Первым объектом, если мне не изменяет память, был «Джавелин»
Высказываний на эту тему было более чем достаточно, причем, как говорится, в ассортименте. Кто-то считал, что «Джавелины» ВСУ просто не дадут, потому что штука дорогая, а «платить» и «Украина» - вещи вообще несовместимые. Были те, кто считал, что эффективность «Джавелинов», мягко говоря, преувеличена, и нашим современным танкам, оборудованным самыми совершенными средствами защиты «Джавы» не страшны.
В итоге все оказалось наоборот, и прилично насыщенная «Джавелинами» украинская армия стала весьма опасным противником для российских танков. В ход пошли «зонтики», которые якобы должны были предохранить от «Джавелинов», мешки с песком и тому подобные импровизации.
Про «зонтики» писал еще наш эксперт АлексТВ, предсказав этим изделиям полную несостоятельность. Так оно и вышло. Нахлобучки над башнями исчезли, а вот «Джавелины» - нет.
Более того, насыщение мобильными ПТУРами не только американского производства украинской линии обороны продолжается, и сегодня весьма затруднительно сказать, чья пехота является большей угрозой для танков противника. Потери в танках и легкой бронетехнике несут обе стороны.
Далее были «Байрактары»
Тут стоит отметить, что в отличие от Карабаха, в СВО этим леталкам пришлось несладко. В принципе, то, что «Байрактары» так себя показали в очередном конфликте в Нагорном Карабахе, в первую очередь свидетельствует только о том, что вооруженные силы непризнанной республики далеки от совершенства. Хотя и армянская армия тоже не эталон, так что сомнительно, что турецким беспилотникам был бы оказан достойный прием.
СВО, как ни крути, это военный конфликт с участием более современных и обученных армий. Потому, турецкие беспилотники не смогли себя показать с таким размахом, как в Карабахе: против них работали более совершенные системы РЭБ и ПВО и более грамотные расчеты.
Да, по первому времени «Байрактары» показали себя весьма неплохо, но чем дольше длилось противостояние ПВО и РЭБ против БПЛА, тем больше беспилотников оказывалось на земле. И последнее время об успехах «Байрактаров» мы вообще не слышим.
Впрочем, реклама сделала свое дело, «Байкар» завалена заказами на пару лет вперед, так что о том, что происходит в небе Украины, туркам можно не думать.
А этот раунд однозначно остался за нашими зенитчиками и рэбовцами, тут просто говорить и спорить не о чем.
Далее в ход пошел «Стингер»
Конечно, это не тот ПЗРК, за которым охотились в Афганистане наши разведчики, более свежая модель, потому и головной боли от него значительно больше.
Первыми, кому «Стингеры начали доставлять серьезные неудобства, стали вертолетчики. FIM-92E, например, может работать не только по вертолетам, но и по крылатым ракетам и даже небольшим БПЛА. Лишь бы головка захватила цель.
«Стингеров» навезли много и тоже насытили ими передовую. И как бы не говорили в нашем сегменте Интернета, как бы не хаяли американский ПЗРК, для вертолетов его оказывается более чем достаточно. Вообще вертолет, как показывают видеоролики, можно и ПТУРом подбить.
Результат налицо: в сети и на ТВ было множество роликов, где российские вертолетчики занимались более чем сомнительным делом: пуском НУРС с кабрирования. Преподносилось это, понятное дело, как невесть какой маневр, позволяющий увеличить дальность стрельбы. Нет, все так, дальность полета НУРС с кабрирования действительно возрастает. Но точность… Точность неуправляемого реактивного снаряда и так оставляла желать лучшего и была уделом штурмовки в упор (по авиационным меркам, конечно), а с кабрирования это была стрельба в стиле «на кого бог пошлет».
В целом, если верить обеим сторонам (украинцы тоже одно время пытались изображать таким образом боевую деятельность), эффект от пуляния НУРСами из безопасной зоны в сторону противника, вызывал у последнего только приступ оптимизма. Не более того.
Далее у нас были САУ
Поставляемой технике я уже уделял внимание, в плане логистики, конечно, восемь видов калибров – это было нечто. Однако, в связи с тем, что мосты и пути подвоза оказались нетронутыми, украинцы, как это удивительно не смотрелось, а с задачей подвоза и (главное, наверное) развоза справились. И немецкая самоходная гаубица PzH 2000, французская Caesar, чешские САУ Zuzana 2, DITA, польская «Krab» довольно хорошо справились с поставленными задачами, вместе с системой HIMARS практически нивелировав превосходство российской артиллерии в численности.
А учитывая то, что дальность стрельбы у западных артиллерийских систем зачастую более 40 км, а дальность у лучшей советско-российской «Мста-С» 30 км, то получилось, что в плане точности гаубицы работают примерно одинаково, вот только западные работают с абсолютно безопасной дистанции, перестреливая российские.
Контрбатарейная борьба лучше поставлена на той стороне, это факт, но вопрос КББ достоин отдельного рассмотрения, потому что это весьма сложный по составляющим компонентам, процесс.
Что у нас дальше? Дальше у нас танки
Примерно по той же (не знаю, кем разработанной схеме) ведется обсуждение того, что будет поставлено Украине и какова будет эффективность этих машин.
В принципе, стадию «дадут-не дадут-дадут старье» мы уже миновали и в кулуарах я сам вел споры с тремя читателями, утверждавшими, что никаких «Леопард 2» ВСУ не получат, а будут поставлены только старые и ржавые «Лео 1». После известий о том, что будут все-таки вторые, собеседники прекратили общение. Впрочем, для определенной части нашей аудитории это нормально.
Не нормально другое. Что сравнивают с «Лео 2» и потенциальными «Абрамсами», которые окажутся на вооружении ВСУ (лично у меня нет в этом сомнений) наши Т-72Б3 и Т-90М. Насчет Т-72Б3 не знаю, не произвела эта машина такого уж впечатления, а то, что Т-90М на голову выше любого танка НАТО – это бесспорно.
Вся проблема в том, что мы уже говорили о возможностях УВЗ по выпуску новых танков. Эти возможности ограничены, и ограничены сильно. И больше определенной цифры завод не даст, просто нет такой возможности. Потому основную часть пополнения сейчас составляют, увы, старые Т-72 и Т-80, первых выпусков. Впрочем, такие танки даже без ДЗ уже достаточно показывали на многих площадках.
А между тем в бой идут и Т-62…
Один из наших танковых специалистов как-то одернул меня, дескать, не стоит так выпячивать применение Т-62, это временная мера. Равно как использование танка для стрельбы с закрытых позиций, впрочем, читайте об этом у АлексаТВ в его статьях, там все лучше расписано.
Проблема в том, что в нашей стране нет ничего более постоянного, чем что-то временное. Доказано десятилетиями. Потому бред, которым является стрельба из гладкоствольной танковой пушки с закрытой позиции, она сродни пуску пакета НУРСов с кабрирования. То есть – куда-то туда. С нулевым эффектом за исключением расходования боекомплекта и ресурса стволов.
Далее. Далее у нас то, что сегодня позволяет двадцать второй армии мира успешно противостоять второй армии. Это Ее Величество Связь.
Экскурс в историю. Ну, думаю, все уже привыкли
Давайте вспомним 22 июня 1941 года. Уже столько клавиатур было разбито, столько лиц поломано в спорах, почему Вермахт смог в «блицкриг», а РККА отступала до Москвы. Как так, 15,5 тысяч советских танков против 4,5 тысяч германских? 60 тысяч стволов советской артиллерии против 42 тысяч немецких? 10,7 тысяч советских самолетов против 4,7 тысяч немецких?
Да, это потом уже придумали, что и самолеты у нас были так себе (с удовольствием в свое время разносил эти мифы, особенно про ЛаГГ-3), и танки у нас были так себе, и вообще, Т-34 и КВ было мало. А то, что единственный танк, который хоть как-то в циферках мог с ними равняться, это T-IV с 75-мм «окурком», короткоствольной пушкой, которого насчитывалось аж 439 штук – это ничего. Это как раз до Москвы.
И вот вам «мини-1941-й» как есть. Т-90 лучше, чем Т-64? Да. С-400 лучше С-300П? Да. Су-35 лучше Су-27? Да. БМП-3 лучше БМП-2? Да. «Искандер» лучше «Точки-У»? Да. Ка-52 лучше Ми-24? Да. А подобного «Красухе» и вообще не было.
В чем тогда дело, если вся российская современная техника была на голову лучше украинской в начале СВО?
Секрет там, в 1941 году.
Армия, обладающая большим количеством стволов артиллерии и бронетехники, оснащенная по последнему слову своего ВПК, не имея возможности проводить разведывательные действия, своевременно доносить приказы до исполнителей, не сможет успешно решать задачи в наступлении.
Главным козырем Вермахта летом 1941 года была связь. Главным проклятием РККА было ее отсутствие. Ни для кого не секрет сегодня, что тем летом не то что в Ставке толком не представляли, что происходит на фронтах, зачастую командиры дивизий не знали, что творится в их полках.
Главной проблемой российской армии снова оказалась связь. Точнее – ее отсутствие. Все как летом 1941 года. И ВСУ просто прекрасно воспользовались тем, что командование просто не знало о том, что происходит «в полях», украинцы легко переиграли именно потому, что у них уже была нормальная современная защищенная связь и разведка на БПЛА. А мобильные группы на легкобронированной технике появились уже позже, но не менее эффектно.
Печально, что вместо того, чтобы исправлять «косяки», у нас бросились, как всегда, оправдывать себя. За этот год я уже прочитал столько «экспертных мнений» относительно того, что «времена танковых клиньев прошли», со счету можно сбиться. Да, конечно, грош цена этому танковому клину, если противник со своих спутников и коптеров видит все в прямом эфире с момента запуска двигателей. И для его нейтрализации, скажем, танкового полка, не нужна механизированная дивизия. Достаточно десятка мобильных групп, которые будут вести разведку, сопровождая танки своими БПЛА, а в нужный момент нанесет удар артиллерия, ПТУРы из организованных засад или те же беспилотники.
Что уже было продемонстрировано не раз.
Грустно, но наши «эксперты» ничего нового не придумали, как вознести на информационный Олимп тактику Первой Мировой войны, в «лунными пейзажами». Типа, теперь вот только так и можно воевать, перемалывая противника, который видит все. Но как потом вышло, противник мало того, что начал видеть все, он еще и начал вполне прилично огрызаться.
Когда в налаженной разведке и беспилотникам подключили «Хаймарсы», то артиллерии вообще стало печально. Это факт, «Хаймарсы» бьют очень точно. И мы в свое время недооценили этот вид вооружения, хотя вроде бы наши «Торнадо-С» должны были быть как минимум, не хуже.
Но «Хаймарс» стал не просто подарком для ВСУ, он стал палочкой-выручалочкой, при помощи которой ВСУ действительно смогли менять тактическую обстановку на фронте. И здесь начало прекрасно работать трио БПЛА-связь-«Хаймарс». И работает до сих пор.
Сейчас многие задают вопрос: а где наш хваленый РЭБ? То самый, который лучше всех в мире?
Обязательно напишу о работе частей РЭБ в ближайшее время, там действительно много интересного, сейчас ограничусь небольшим высказыванием.
РЭБ – это шикарное оружие, если уметь его применять. С одной стороны. С другой – это очень уязвимые комплексы, для уничтожения или значительного повреждения которых реально хватит «Шахеда» с 2-2,5 кг взрывчатки.
Когда работает станция постановки помех, это нормально отслеживается со стороны и даже можно засечь, как засекают работу батарей артиллерии. Но с РЭБом проще: добрые американские друзья поставили ВСУ приличное количество противорадиолокационных ракет. То есть, ракет, ГСН которых ведет ракету по сигналу с антенны. А что есть любой комплекс РЭБ? Это антенна, излучающая в пространство волны определенной модуляции. И вот тут опять была критика, дескать, плохо маскируют, потому и лупят по ним. Да, у нас много есть «понимающих». Антенну маскируй, не маскируй – когда пошел сигнал, ее видно на приличных расстояниях.
Что будет дальше, предсказать сложно. Но то, что на достигнутом НАТО не остановится и ВСУ будут идти новые и новые подарки – это факт. Можно только попробовать предсказать, что это будет.
Уже просачиваются сведения насчет самолетов. Но будут это «Миражи» или F-16, по сути не так важно. Линия фронта настолько нагружена ЗРК и ПЗРК, что реально действие авиации там весьма и весьма затруднено. Можно с уверенностью сказать, что в противостоянии самолета и ЗРК победил зенитный ракетный комплекс.
Танки, которые будут поставлены и на которые делает ставку командование ВСУ в готовящемся контрнаступлении – это уже списанные танки. Понятно, что большая из часть будет уничтожена в ходе наступательных действий, и это вполне нормально.
Но танки не принесут такого успеха, которого от них ожидают и вот почему: да, это хорошие, добротные немецкие и американские танки. НО: уже стало классикой сражение, в котором не менее добротные «Тигры» и «Пантеры» встретились может, и не с такими добротными Т-34 и КВ, даже практически с теми же, что и в 1941 году, но вот количества… И качество командования. И организация.
Кстати, об организации. Вот в этом видно изрядное отличие ВСУ от армии РФ. Там учителя просто прекрасные, истоптавшие треть мира без преувеличения. И щедро делящиеся опытом.
Полугодовое топтание на месте выгодно исключительно НАТО. Да, давайте называть вещи своими именами, без щедрой помощи НАТО Украина вряд ли бы так долго продержалась. Даже несмотря на патриотизм отдельных слоев населения. Ну не воюют патриотизмом, к нему нужны патроны, гранаты, мины, снаряды и ракеты. И тушенка. Вот тогда, все в купе, играет. По отдельности – никак.
Так вот, пока идет топтание под Артемовском, НАТО подтягивает технику, которая пойдет в бой завтра. И эта техника прибудет и в бой пойдет. Хватит уже усыплять себя рассказами о том, что «это все мелочи, не сыграет». Как показывает практика, в умелых руках очень даже играет.
Следующим шагом ВСУ будет не просто сидение в обороне, будет навязывание маневренной войны. А это как раз то, во что ВСУ уже умеют. Уже демонстрировали. И там, когда в головы закладывают обучение инструкторы НАТО, возникает понимание того, что как раз маневренная война избавляет от необходимости штурмовать в лоб укрепленные пункты и оборону противника.
А ВСУ планирует контрнаступление…
Они тоже учатся. На тех же штурмах Артемовска. Наши СМИ регулярно повествуют о том, что в Артемовскую «мясорубку» ВСУ перебросило новые части. И они, эти части, там успешно перемалываются. Об этом и Пригожин говорил, а ему веры поболее, чем многим государственным СМИ.
То есть, владея неразрушенными путями подвоза снабжения, ВСУ запросто устраивают ротацию войск. И тем самым поддерживают обороноспособность своих позиций. Я осведомлен о том, что параллельно штурмам Артемовска устраивают такие же отвлекающие удары и в ДНР, и в ЛНР. Именно затем, чтобы не давать противнику запросто перебрасывать боеспособные части на другие участки фронта. Хотя все прекрасно понимают: основные события сегодня в Бахмуте/Артемовске.
И вот уже сколько времени идут штурмы в лоб Бахмута/Артемовска, сколько там уже погибло и наших, и не наших. Действительно, мясорубка в лучших традициях Первой Мировой.
Но там противник, у которого есть возможность и ротировать войска, и подвозить боеприпасы. И нет почему-то проблем с топливом. То есть, логистические цепочки не просто работают, а работают на «отлично». Да, ВСУ занимается сегодня под Бахмутом тем, что просто бросает в бой своих мобилизованных против «вагнеров» и российских мобилизованных. Думаю, что та самая штурмовая пехота ЛДНР уже в основном своем большинстве просто закончилась. Да и не так ее было много в Корпусах.
Российские войска, кем бы они не были по принадлежности, занимаются одним: постоянно двигают оборону противника (которая оборудована, оснащена артиллерией, РСЗО и минометами, которые наводятся по командам операторов беспилотников) в условиях практически отсутствия связи, а китайские гражданские рации, которые прекрасно слушают украинцы за связь не могут считаться.
Но реально Артемовск будет взят. Толку от него будет немного, он как город уже не существует. Как опорный пункт он тоже не очень ценен, потому что смотри пункт 1. А что за ним? А за ним Краматорско-Славянский укрепленный узел. Там оборона, которую готовили несколько лет. И которую чтобы вот так взять лобовыми штурмами, без артиллерии и с единичными танками, играющими роль самоходок, уйдет пара лет и неизвестно сколько жизней.
Не знаю, насколько это понимают в Генштабе, а вот на той стороне это понимают прекрасно. И понимание того, что сидение в обороне не принесет необходимых политических очков, заставит ВСУ начать именно наступательные действия.
И вот тут дело будет не в «Леопардах» и «Абрамсах», не в «Брэдли» и «Хаймарсах». Основная проблема будет заключаться в том, что у украинской стороны будет четкое понимание того, как всем этим добром правильно распорядиться.
Мобильные группы, которые расчищали путь для танковых групп под тем же Изюмом, станут выполнять абсолютно такую же работу, но уже осуществляя разведку не только при помощи БПЛА, но задействуя спутники. Для этого уже давно создаются соответствующие структуры внутри ВСУ и они, структуры, работают, обеспечивая информацией не просто быстро, а очень быстро.
Легко организовать удар, имея полное представление о том, что делает противник. Это вообще залог успеха. Удар, нанесенный туда, где противник слабее всего, обеспечивает глубокий прорыв. То, что прекрасно делали немцы в 1941-м, то, что прекрасно делали наши в 1944-м.
Маневренная война в условиях владения информацией и быстрой ее обработки – залог успеха наступательной операции. Да, такая война более сложный процесс, нежели лобовые штурмы в позиционной войне, но успех при правильной постановке дела будет превосходить все колочения об оборону противника в лоб.
Так что главным оружием ВСУ в недалеком будущем станут не относительно современные танки и БМП, не дальнобойные ракеты, хотя этого всего им поставят, никуда не денутся. Главным козырем ВСУ будет маневренная война в условиях полного превосходства в получении и обработке информации.
Главный вопрос заключается в том, что сможет противопоставить этому российская армия.