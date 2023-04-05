Говорим подробнее: зачем украинцы ставят советскую динамическую защиту на «Леопард 2А4»

Известные эквиваленты при неизвестной броне

Лобовая часть корпуса украинского «Леопард 2А4» оснащена динамической защитой «Контакт». Лоб башни, судя по всему, тоже получит это нововведение

Британская оценка стойкости башни «Леопард 2А4» со старой и новой бронёй

Экспортный вариант ПТРК «Корнет» – «Корнет-Э»



РПГ-27 «Таволга»



РПГ-30 «Крюк»

Динамическая защита может исправить ситуацию



Блок динамической защиты «Контакт» и его составной элемент 4С20



Вскрытый элемент динамической защиты 4С20. Между пластинами находится взрывчатое вещество



Как смотрелся бы полный обвес «Контактом» на немецком танке – гуляющая по сети фотография, смахивающая на фотомонтаж