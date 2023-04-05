Говорим подробнее: зачем украинцы ставят советскую динамическую защиту на «Леопард 2А4»

Ни для кого не секрет, что поставки западного вооружения для Украины, в особенности бронетанковой техники, налажены и идут полным ходом. Однако, к счастью, не все боевые машины, прущие эшелонами через польско-украинскую границу, можно назвать современными и пригодными для нынешних боевых условий.
В особенности это касается танков «Леопард 2А4», коих только из Польши, Испании, Португалии и Норвегии наберётся на целый батальон – 31 единица. Но беда в том, что эти «стальные кошки» обладают относительно невысокими характеристиками бронирования. И это наш противник прекрасно понимает, поэтому то, что в скором времени немецкие танки хоть кустарно, хоть в заводских условиях, но обзаведутся динамической защитой, было лишь делом времени.
Известные эквиваленты при неизвестной броне
Начиная разговор о броне, можно обратиться к заумным и скучным для обычного читателя объяснениям термина «основной танк», в том числе к той их части, где говорится о воздействии огневых средств противника, но зачем? Мало для кого будет секретом, что при появлении танка в него начинает лететь абсолютно всё, что хоть как-то может причинить ему урон. Тут даже Украину упоминать не надо – примеров за всю историю существования этих боевых машин накопилось несметное количество.
Логично, что, исходя из этих обстоятельств, бронирование танка – это одна из основ его боевой эффективности и живучести. Но броню просто невозможно спроектировать и, как говорится, выполнить в металле с таким гигантским заделом, чтобы его хватило на многие десятки лет вперёд – всё соответствует своему времени и ближайшему будущему.
Лобовая часть корпуса украинского «Леопард 2А4» оснащена динамической защитой «Контакт». Лоб башни, судя по всему, тоже получит это нововведение
Однако «Леопард 2А4», 37-летний старик, в скором времени станет своеобразным «попаданцем» из прошлого в слишком далёкое будущее. И попадёт он не на войну с условными басмачами, а в ожесточённые боевые действия с применением мощных противотанковых средств, против которых его броня уже не будет актуальна.
Серийное производство этого танка началось в далёком 1985 году и продолжалось почти семь лет вплоть до 1992 года. При этом стоит отдать должное немцам и их союзникам: машины разошлись по многим странам, но за всё это время никто так и не раскурочил наполнитель брони машин, чтобы выдать информацию о его составе широкой общественности. Поэтому о том, что спрятано за внешними стальными листами «Леопарда 2А4», существуют только догадки, наиболее вероятные из которых: керамика и полуактивная защита в виде сэндвича из стали и резины.
Тем не менее доподлинно известно, что танки выпуска 1985–1987 годов имели броневую защиту типа В или B-tech, а более поздние варианты стали счастливыми обладателями усовершенствованной брони типа С или, соответственно, C-tech. Но в данном случае эти буквы никакой роли не играют: обе модификации с большой долей вероятности уже находятся на Украине, а их различия по стойкости никакой погоды в общем и целом не делают – пробить можно и то и другое.
Ясность по части эквивалентов стойкости брони обоих типов вносит задокументированная британская оценка, целью которой было сравнить германскую машину с её собратом из Туманного Альбиона. Она же, к слову, вполне соответствует данным со шведского тендера, где «Леопард 2А4» принимал участие.
В ней речь идёт исключительно о башнях, что, в принципе, не удивительно: башни абсолютного большинства современных танков обладают наивысшей по сравнению с корпусом защитой – они наиболее подвержены обстрелу в боевых условиях, да и разместить в них тяжёлый массив брони порой чисто в конструктивном плане легче.
Британская оценка стойкости башни «Леопард 2А4» со старой и новой бронёй
Исходя из этих данных, видно, что башня «Леопарда 2А4» с бронёй В (in service) в лобовой части даёт эквивалент 350 мм стали средней твёрдости против подкалиберных снарядов и 700 мм от кумулятивных боеприпасов. А вот «башка» с бронёй С (improved as proposed) уже выдаёт 410–420 мм от подкалиберных и 750–800 мм от кумулятивных снарядов.
Лоб корпуса даст несколько меньшую стойкость, но её можно приравнять к башне – больше в любом случае не выйдет.
На практике это означает, что лобовая часть «Леопарда 2А4», как наиболее защищённая, при стрельбе на более-менее разумных дистанциях боя в пределах пары километров будет уязвима для основных подкалиберных снарядов наших танков в лице советского «Манго» и российской вольфрамовой вариации «Свинца». Но условия боевых действий в зоне специальной операции на Украине таковы, что на первый план, кроме мин и прочей мерзости, выходят кумулятивные средства поражения.
На вооружении наших войск есть безусловные лидеры: противотанковые комплексы «Корнет» и «Хризантема-С», ракеты которых в зависимости от модификации пробивают более метра стальной брони за динамической защитой. Этим господам в принципе наплевать, бортом или лбом направлен к ним танк – пробиваемость такова, что «Леопарду 2А4» шансов оставит мало.
Экспортный вариант ПТРК «Корнет» – «Корнет-Э»
Не меньше проблем немецкому танку доставят и тандемные ракеты комплексов «Метис-М», «Конкурс-М», «Штурм-С» и управляемые танковые ракеты – весь этот арсенал обладает характеристиками бронепробиваемости в целом до 900 мм за динамической защитой. Также опасным для машины (особенно в лоб корпуса и при броне типа В) будет контакт как со старенькими гранатомётами РПГ-7 с их гранатами ПГ-7ВР, так и более свежими РПГ-29 «Вампир», РПГ-27 «Таволга» и экзотичными РПГ-30 «Крюк».
Здесь можно было бы упомянуть и авиационное противотанковое вооружение, но до массового его применения пока, к сожалению, не дошло – сказывается наличие большого количества зенитных комплексов разного пошиба у ВСУ.
РПГ-27 «Таволга»
В общем, «Леопард 2А4» без дополнительной защиты – это как раз тот случай, когда бить можно даже в лоб всем, что под рукой, и в большинстве случаев не прогадаешь за исключением совсем уж древнейших противотанковых средств и кумулятивных пушечных снарядов.
РПГ-30 «Крюк»
Динамическая защита может исправить ситуацию
Разумеется, столь неприятное положение, в котором могут оказаться «Леопарды 2А4», требует какого-то решения. И самое простое – это оснащение машин навесной динамической защитой «Контакт», которое уже проводится в кустарных, а возможно, и в заводских условиях.
Да, «Контакт», хоть и старый – его государственные испытания завершились в СССР ещё в 1982 году – да и эффективен он только против кумулятивных боеприпасов, но вполне рабочий даже в нынешнее время.
Его конструкция, как и работа, известна всем, кто хоть как-то интересуется бронетанковой техникой – материалов про него написано просто гигантское количество. Потому вдаваться в подробности мы не будем. А если вкратце: принцип его действия основан на воздействии металлических пластин за счёт детонации взрывчатого вещества в момент проникания кумулятивной струи, что значительно снижает пробивную способность кумулятивных противотанковых средств.
Блок динамической защиты «Контакт» и его составной элемент 4С20
На практике это означает, что при правильной установке блоков «Контакта» с большим наклоном от вертикали, он способен выдать защиту от моноблочных противотанковых ракет и противотанковых гранат в пределах от 300–350 до 400–450 миллиметров стального эквивалента. Что же касается кумулятивных снарядов для ствольной артиллерии, то здесь защитные характеристики этой «реактивной брони» падают и в среднем составляют до 250 мм. Последнее обусловлено тем, что снаряд, обладая большой массой и начальной скоростью, а также толстыми стенками, буквально ломает блок динамической защиты и препятствует нормальному метанию пластин при детонации.
Вскрытый элемент динамической защиты 4С20. Между пластинами находится взрывчатое вещество
Формально броня «Леопарда 2А4» вместе с динамической защитой может дать впечатляющие результаты. Ещё бы, стойкость к кумулятивным средствам поражения может достигать 1 200 миллиметров стального эквивалента. Однако беда в том, что речь идёт исключительно о моноблочных боеприпасах (однозарядных), которые такой пробиваемости попросту не имеют.
Получается, всё это делается зря? Ведь с моноблочными снарядами броня «Леопарда» и так вполне справляется, а тандемные ракеты и гранаты динамическую защиту сносят на раз и бьют основным зарядом по броне? Нет, не совсем так.
Чуть выше мы не зря упомянули монстров в виде «Корнета» и «Хризантемы» – этим действительно будет плевать, есть у танка динамическая защита или нет. Мощи их основных зарядов с лихвой хватит на то, чтобы пробить лоб немца, даже если лидирующий предзаряд «падёт смертью храбрых», нейтрализуя блок реактивной брони.
Как смотрелся бы полный обвес «Контактом» на немецком танке – гуляющая по сети фотография, смахивающая на фотомонтаж
А вот с разного рода тандемными гранатами, а также «Метисами-М», «Конкурсами-М» и ракетами не первой свежести комплекса «Штурм» ситуация выходит несколько иная. Дело в том, что их превосходство над бронёй «Леопарда 2А4» в основном достигается как раз за счёт взаимодействия лидирующего (призванного нейтрализовать динамическую защиту) и основного кумулятивных зарядов.
Грубо говоря, если основной заряд пробивает 650 мм брони, а лидирующий – 100–150 мм, то эти показатели можно условно сложить с некоторыми расхождениями по сумме. Тогда вроде как получается весьма внушительное число миллиметров, которое может заставить трепетать немецкого гостя. Но если лидирующий предзаряд расходуется на преодоление динамической защиты, то и общая пробиваемость снаряда ощутимо падает. Тогда может статься, что пробить броню либо просто не получится, либо с минимальным заброневым действием на экипаж и оборудование машины.
В общем, эффект от «Контакта» будет в любом случае, и эффект этот для нас окажется весьма неприятным и серьёзно ограничит арсенал средств, которые можно применить к «Леопарду». Благо, что этот комплекс динамической защиты своего рода одноразовый в том плане, что попадание снаряда и последующая за этим детонация часто сносит немалое количество соседних блоков, оголяя броню.
При этом не стоит забывать, что украинцы могут поставить «Контакт» не только в лобовой проекции машины, но и как минимум по бортам. Какой-то тотальной защищённости от выстрелов чуть ли не перпендикулярно в борт это не даст – максимум только от моноблочных маломощных боеприпасов, но и то не всегда. Поэтому говорить о мощном обвесе для боёв, например, в городских условиях нельзя. Но безопасные углы маневрирования танка явно расширит.
Короче говоря, ставят «старичка» на немецкую технику не зря.