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Говорим подробнее: зачем украинцы ставят советскую динамическую защиту на «Леопард 2А4»

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Говорим подробнее: зачем украинцы ставят советскую динамическую защиту на «Леопард 2А4»

Ни для кого не секрет, что поставки западного вооружения для Украины, в особенности бронетанковой техники, налажены и идут полным ходом. Однако, к счастью, не все боевые машины, прущие эшелонами через польско-украинскую границу, можно назвать современными и пригодными для нынешних боевых условий.


В особенности это касается танков «Леопард 2А4», коих только из Польши, Испании, Португалии и Норвегии наберётся на целый батальон – 31 единица. Но беда в том, что эти «стальные кошки» обладают относительно невысокими характеристиками бронирования. И это наш противник прекрасно понимает, поэтому то, что в скором времени немецкие танки хоть кустарно, хоть в заводских условиях, но обзаведутся динамической защитой, было лишь делом времени.

Известные эквиваленты при неизвестной броне


Начиная разговор о броне, можно обратиться к заумным и скучным для обычного читателя объяснениям термина «основной танк», в том числе к той их части, где говорится о воздействии огневых средств противника, но зачем? Мало для кого будет секретом, что при появлении танка в него начинает лететь абсолютно всё, что хоть как-то может причинить ему урон. Тут даже Украину упоминать не надо – примеров за всю историю существования этих боевых машин накопилось несметное количество.

Логично, что, исходя из этих обстоятельств, бронирование танка – это одна из основ его боевой эффективности и живучести. Но броню просто невозможно спроектировать и, как говорится, выполнить в металле с таким гигантским заделом, чтобы его хватило на многие десятки лет вперёд – всё соответствует своему времени и ближайшему будущему.

Лобовая часть корпуса украинского «Леопард 2А4» оснащена динамической защитой «Контакт». Лоб башни, судя по всему, тоже получит это нововведение

Лобовая часть корпуса украинского «Леопард 2А4» оснащена динамической защитой «Контакт». Лоб башни, судя по всему, тоже получит это нововведение

Однако «Леопард 2А4», 37-летний старик, в скором времени станет своеобразным «попаданцем» из прошлого в слишком далёкое будущее. И попадёт он не на войну с условными басмачами, а в ожесточённые боевые действия с применением мощных противотанковых средств, против которых его броня уже не будет актуальна.

Серийное производство этого танка началось в далёком 1985 году и продолжалось почти семь лет вплоть до 1992 года. При этом стоит отдать должное немцам и их союзникам: машины разошлись по многим странам, но за всё это время никто так и не раскурочил наполнитель брони машин, чтобы выдать информацию о его составе широкой общественности. Поэтому о том, что спрятано за внешними стальными листами «Леопарда 2А4», существуют только догадки, наиболее вероятные из которых: керамика и полуактивная защита в виде сэндвича из стали и резины.


Тем не менее доподлинно известно, что танки выпуска 1985–1987 годов имели броневую защиту типа В или B-tech, а более поздние варианты стали счастливыми обладателями усовершенствованной брони типа С или, соответственно, C-tech. Но в данном случае эти буквы никакой роли не играют: обе модификации с большой долей вероятности уже находятся на Украине, а их различия по стойкости никакой погоды в общем и целом не делают – пробить можно и то и другое.

Ясность по части эквивалентов стойкости брони обоих типов вносит задокументированная британская оценка, целью которой было сравнить германскую машину с её собратом из Туманного Альбиона. Она же, к слову, вполне соответствует данным со шведского тендера, где «Леопард 2А4» принимал участие.

В ней речь идёт исключительно о башнях, что, в принципе, не удивительно: башни абсолютного большинства современных танков обладают наивысшей по сравнению с корпусом защитой – они наиболее подвержены обстрелу в боевых условиях, да и разместить в них тяжёлый массив брони порой чисто в конструктивном плане легче.

Британская оценка стойкости башни «Леопард 2А4» со старой и новой бронёй

Британская оценка стойкости башни «Леопард 2А4» со старой и новой бронёй

Исходя из этих данных, видно, что башня «Леопарда 2А4» с бронёй В (in service) в лобовой части даёт эквивалент 350 мм стали средней твёрдости против подкалиберных снарядов и 700 мм от кумулятивных боеприпасов. А вот «башка» с бронёй С (improved as proposed) уже выдаёт 410–420 мм от подкалиберных и 750–800 мм от кумулятивных снарядов.

Лоб корпуса даст несколько меньшую стойкость, но её можно приравнять к башне – больше в любом случае не выйдет.

На практике это означает, что лобовая часть «Леопарда 2А4», как наиболее защищённая, при стрельбе на более-менее разумных дистанциях боя в пределах пары километров будет уязвима для основных подкалиберных снарядов наших танков в лице советского «Манго» и российской вольфрамовой вариации «Свинца». Но условия боевых действий в зоне специальной операции на Украине таковы, что на первый план, кроме мин и прочей мерзости, выходят кумулятивные средства поражения.

На вооружении наших войск есть безусловные лидеры: противотанковые комплексы «Корнет» и «Хризантема-С», ракеты которых в зависимости от модификации пробивают более метра стальной брони за динамической защитой. Этим господам в принципе наплевать, бортом или лбом направлен к ним танк – пробиваемость такова, что «Леопарду 2А4» шансов оставит мало.

Экспортный вариант ПТРК «Корнет» - «Корнет-Э»

Экспортный вариант ПТРК «Корнет» – «Корнет-Э»

Не меньше проблем немецкому танку доставят и тандемные ракеты комплексов «Метис-М», «Конкурс-М», «Штурм-С» и управляемые танковые ракеты – весь этот арсенал обладает характеристиками бронепробиваемости в целом до 900 мм за динамической защитой. Также опасным для машины (особенно в лоб корпуса и при броне типа В) будет контакт как со старенькими гранатомётами РПГ-7 с их гранатами ПГ-7ВР, так и более свежими РПГ-29 «Вампир», РПГ-27 «Таволга» и экзотичными РПГ-30 «Крюк».

Здесь можно было бы упомянуть и авиационное противотанковое вооружение, но до массового его применения пока, к сожалению, не дошло – сказывается наличие большого количества зенитных комплексов разного пошиба у ВСУ.

РПГ-27 «Таволга»
РПГ-27 «Таволга»

В общем, «Леопард 2А4» без дополнительной защиты – это как раз тот случай, когда бить можно даже в лоб всем, что под рукой, и в большинстве случаев не прогадаешь за исключением совсем уж древнейших противотанковых средств и кумулятивных пушечных снарядов.

РПГ-30 «Крюк»
РПГ-30 «Крюк»

Динамическая защита может исправить ситуацию


Разумеется, столь неприятное положение, в котором могут оказаться «Леопарды 2А4», требует какого-то решения. И самое простое – это оснащение машин навесной динамической защитой «Контакт», которое уже проводится в кустарных, а возможно, и в заводских условиях.

Да, «Контакт», хоть и старый – его государственные испытания завершились в СССР ещё в 1982 году – да и эффективен он только против кумулятивных боеприпасов, но вполне рабочий даже в нынешнее время.

Его конструкция, как и работа, известна всем, кто хоть как-то интересуется бронетанковой техникой – материалов про него написано просто гигантское количество. Потому вдаваться в подробности мы не будем. А если вкратце: принцип его действия основан на воздействии металлических пластин за счёт детонации взрывчатого вещества в момент проникания кумулятивной струи, что значительно снижает пробивную способность кумулятивных противотанковых средств.

Блок динамической защиты «Контакт» и его составной элемент 4С20
Блок динамической защиты «Контакт» и его составной элемент 4С20

На практике это означает, что при правильной установке блоков «Контакта» с большим наклоном от вертикали, он способен выдать защиту от моноблочных противотанковых ракет и противотанковых гранат в пределах от 300–350 до 400–450 миллиметров стального эквивалента. Что же касается кумулятивных снарядов для ствольной артиллерии, то здесь защитные характеристики этой «реактивной брони» падают и в среднем составляют до 250 мм. Последнее обусловлено тем, что снаряд, обладая большой массой и начальной скоростью, а также толстыми стенками, буквально ломает блок динамической защиты и препятствует нормальному метанию пластин при детонации.

Вскрытый элемент динамической защиты 4С20. Между пластинами находится взрывчатое вещество
Вскрытый элемент динамической защиты 4С20. Между пластинами находится взрывчатое вещество

Формально броня «Леопарда 2А4» вместе с динамической защитой может дать впечатляющие результаты. Ещё бы, стойкость к кумулятивным средствам поражения может достигать 1 200 миллиметров стального эквивалента. Однако беда в том, что речь идёт исключительно о моноблочных боеприпасах (однозарядных), которые такой пробиваемости попросту не имеют.

Получается, всё это делается зря? Ведь с моноблочными снарядами броня «Леопарда» и так вполне справляется, а тандемные ракеты и гранаты динамическую защиту сносят на раз и бьют основным зарядом по броне? Нет, не совсем так.

Чуть выше мы не зря упомянули монстров в виде «Корнета» и «Хризантемы» – этим действительно будет плевать, есть у танка динамическая защита или нет. Мощи их основных зарядов с лихвой хватит на то, чтобы пробить лоб немца, даже если лидирующий предзаряд «падёт смертью храбрых», нейтрализуя блок реактивной брони.

Как смотрелся бы полный обвес «Контактом» на немецком танке - гуляющая по сети фотография, смахивающая на фотомонтаж
Как смотрелся бы полный обвес «Контактом» на немецком танке – гуляющая по сети фотография, смахивающая на фотомонтаж

А вот с разного рода тандемными гранатами, а также «Метисами-М», «Конкурсами-М» и ракетами не первой свежести комплекса «Штурм» ситуация выходит несколько иная. Дело в том, что их превосходство над бронёй «Леопарда 2А4» в основном достигается как раз за счёт взаимодействия лидирующего (призванного нейтрализовать динамическую защиту) и основного кумулятивных зарядов.

Грубо говоря, если основной заряд пробивает 650 мм брони, а лидирующий – 100–150 мм, то эти показатели можно условно сложить с некоторыми расхождениями по сумме. Тогда вроде как получается весьма внушительное число миллиметров, которое может заставить трепетать немецкого гостя. Но если лидирующий предзаряд расходуется на преодоление динамической защиты, то и общая пробиваемость снаряда ощутимо падает. Тогда может статься, что пробить броню либо просто не получится, либо с минимальным заброневым действием на экипаж и оборудование машины.

В общем, эффект от «Контакта» будет в любом случае, и эффект этот для нас окажется весьма неприятным и серьёзно ограничит арсенал средств, которые можно применить к «Леопарду». Благо, что этот комплекс динамической защиты своего рода одноразовый в том плане, что попадание снаряда и последующая за этим детонация часто сносит немалое количество соседних блоков, оголяя броню.

При этом не стоит забывать, что украинцы могут поставить «Контакт» не только в лобовой проекции машины, но и как минимум по бортам. Какой-то тотальной защищённости от выстрелов чуть ли не перпендикулярно в борт это не даст – максимум только от моноблочных маломощных боеприпасов, но и то не всегда. Поэтому говорить о мощном обвесе для боёв, например, в городских условиях нельзя. Но безопасные углы маневрирования танка явно расширит.

Короче говоря, ставят «старичка» на немецкую технику не зря.
Автор:
Использованы фотографии:
dzen.ru / vitalykuzmin.net / wikipedia.org / bmpd.livejournal.com
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13 комментариев
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  1. СергиоПетров
    СергиоПетров Сегодня, 04:57
    +6
    С учëтом того, что у нас в дело идут т-62, а так же куда-то повезли т54/55 то и такое норм
  2. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 05:01
    +1
    Ставят, и правильно делают, по принципу "Телогрейка хуже чем шуба, но лучше чем ничего". А вообще была инфа по поводу возобновления производства блоков ДЗ "Нож", укровской разработки, хотя его преимущества перед "Контактом-5" считаются спорными.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 05:12
    -2
    Ну на первом фото хоть блоки ДЗ не вверх ногами поставили. как в первоначально опубликованных укропом фотографиях)))
    Больше интересует такой вопрос - коль в советских наставлениях писалось, что Леоперд-раз прошибается в борт КПВТ - это они исправили? А то с такой броней что с блоком, что без блока...
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 05:16
    +6
    Там только коробки от "Контакта-1", внутри же ДЗ "Нож". Так, что бронирование им удалость улучшить...как от КС, так и от БОПС

  5. Владимир-ТТТ
    Владимир-ТТТ Сегодня, 05:39
    +2
    Его конструкция, как и работа, известна всем, кто хоть как-то интересуется бронетанковой техникой – материалов про него написано просто гигантское количество. Потому вдаваться в подробности мы не будем. А если вкратце: принцип его действия основан на воздействии металлических пластин за счёт детонации взрывчатого вещества в момент проникания кумулятивной струи, что значительно снижает пробивную способность кумулятивных противотанковых средств.

    Специально сильно не искал - но достаточно понятного и вменяемого описания работы, со схемами - за все это время не попадалось.
    Все также как автор - бодро начинают - фото и даже схема в разрезе - а дальше невнятно - ну как то работают... Найдете сами, в интернете информации полно...
  6. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 05:57
    -1
    Лобовая часть корпуса украинского «Леопард 2А4» оснащена динамической защитой...

    вот, блин, мне спросонья померещилось слово "украшена" вместо "оснащена"! Кроме шуток....
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 06:08
    0
    Как там курды турецкие леопарды жгли... не зря они канителятся и шо то свое хотят иметь, а не "самый лучший" леопард...
    В общем, время, бой покажет, что и почём!
    И ещё... горели немецкие кошки на русской земле раньше, эти погорят теперь, не место им здесь!!! soldier
  8. aars
    aars Сегодня, 06:14
    +3
    Однако «Леопард 2А4», 37-летний старик
    У них 37-летний старик, у нас - 60-летняя новейшая вундервафля.
    Производство Т-62 начато в 1962, завершено в 1975 году.
    Фигня какая-то получается...
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 06:24
      -4
      Цитата: aars
      У них 37-летний старик, у нас - 60-летняя новейшая вундервафля.
      Производство Т-62 начато в 1962, завершено в 1975 году.

      А вы Лео-2 с Лео-1 не путаете? Причём специально?
      1. aars
        aars Сегодня, 06:27
        +5
        Я привёл цитату из статьи
        Если попутано, то не мной, а автором материала
  9. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 06:33
    -2
    "Все мозги разбил на части! Все извилины заплёл!".....
  10. certero
    certero Сегодня, 06:42
    +3
    Вывод-то совсем другой должен быть где российские крышебойные боеприпасы?
  11. Jager
    Jager Сегодня, 07:17
    -1
    Одна из причин - сделать Лео похожим на советский танк.