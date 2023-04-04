Военное обозрение
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Вице-канцлер Германии: Я стыжусь того, что мы слишком поздно приняли решение о предоставлении Украине военной помощи

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Вице-канцлер Германии: Я стыжусь того, что мы слишком поздно приняли решение о предоставлении Украине военной помощи

Посетивший с «неанонсированным» визитом Киев вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия «намерена продолжать оказывать помощь Украине в любом случае». Термин «в любом случае» насторожил украинских политиков, как и ряд других заявлений немецкого министра.


Хабек заявил о том, что решение Германии начать поставки оружия Украине «было запоздалым».

Немецкий министр экономики и климата отметил, что он ещё в 2021 году «предупреждал о возможной эскалации конфликта на Украине».

Вице-канцлер ФРГ:

Тогда наши власти не изъявили желания поставлять Киеву оружие, чтобы он мог защищать себя. А могло бы быть всё иначе.

Хабек добавил, что решение о поставках вооружения в Берлине всё же было принято, «но это решение принималось спустя продолжительное время после вторжения».

Хабек:

Я стыжусь того, что мы слишком поздно приняли решение о предоставлении Украине военной помощи.

В связи с этим в самой Германии многие политики раскритиковали слова вице-канцлера о его стыде. А пользователи в сети после фразы Роберта Хабека отметили, что если так будет продолжаться, то отдельные представители властей могут задать новую моду – становиться на одно колено перед Зеленским или перед украинскими беженцами в ФРГ.

Глава киевского режима поблагодарил Хабека за поддержку и за предоставление Германией танков Leopard и БМП Marder, добавив, что Украина продолжает ожидать больше помощи.
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1 комментарий
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:16
    +1
    А мне очень жаль что Горбачев позволил обьединиться ГДР с ФРГ...теперь вот аукнулось...немецкие танки снова лязгают гусеницами у наших границ. am
    Немецкое оружие опять убивает наших людей.