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Спикер ВВС Украины: У нас пять истребительных бригад с Су-27 и МиГ-29, но нам всё равно нужны западные самолёты

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Спикер ВВС Украины: У нас пять истребительных бригад с Су-27 и МиГ-29, но нам всё равно нужны западные самолёты

Представитель Воздушных сил ВСУ в эфире так называемого всеукраинского телемарафона сделал заявление по поводу состояния вида войск на Украине.


По словам Юрия Игната, ВС ВСУ (ВВС) пополняются боевой авиацией вследствие решения «партнёров и союзников». Игнат назвал «историческим шагом» передачу Польшей истребителей МиГ-29.

Спикер ВС ВСУ:

У нас на вооружении теперь есть пять истребительных бригад: две – Су-27 и три – МиГ-29. Но нам всё равно требуются западные самолёты

Игнат добавил, что потребность ВВС в западных истребителях связана с тем, что «предоставленные партнёрами самолёты морально устарели».

При этом официальный представитель Воздушных сил ВСУ не сообщил о том, что российские войска сбили уже несколько истребителей советского образца, поставленных из восточноевропейских стран НАТО киевскому режиму.

Украинское командование, напомним, рассчитывает на получение американских истребителей F-16. Несколько украинских лётчиков уже проходят обучение пилотированию этих самолётов, находясь на территории Соединённых Штатов Америки. Это лишний раз подтверждает тот факт, что при развитии ситуации в таком ключе, в котором она развивается сейчас, F-16 Украине всё же могут быть поставлены.
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52 комментария
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  1. Комментарий был удален.
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 06:34
      +1
      Я другое не понимаю. У нас закончились герани или спутник ослеп? У ГРУ нет разведданных? Суровикин точно на своём месте? Радует то, что Школьный снова подровняли, но чувствуется ещё работать и работать
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 06:43
        -2
        Ничего не могу сказать о талантах Суровикина, либо отсутствии таковых, но факт, что он имеет сугубо сухопутное военное образование, будучи командующим ВКС, общеизвестен.
        1. Чеширский
          Чеширский Сегодня, 07:02
          +12
          Вопрос в другом - как можно дать противнику так усилиться? Мы что, бессмертные? Или бабы ещё нарожают? Ей Богу, какие-то овощи... Один Конашенков орёл.
          1. Nastia Makarova
            Nastia Makarova Сегодня, 07:39
            +3
            а где здесь усиление? 2-5 самолетов?...............
          2. kit88
            kit88 Сегодня, 08:22
            0
            5 бригад по штату- это круто.
            А сколько в них самолетов?
            1. Землекоп
              Землекоп Сегодня, 08:35
              +2
              скорее всего по одному в бригаде. .......у них мания пафосно кричать и лапшу вешать.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:32
    -1
    Пусть надеется на новые поставки. Разочарование будет горьким.
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 06:37
      +2
      Только и остаётся фигу за спиной держать... yes
      1. Лоцман
        Лоцман Сегодня, 06:56
        +6
        Цитата: Чеширский
        Только и остаётся фигу за спиной держать... yes
        Да ладно. Конашенкову эта свидомая люфтвафля на неделю, делов то.. yes
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 07:07
          +4
          Конашенков лишь озвучивает то, что ему "принесли на бумажке прочитать". Чего на него наскакивать то - лично он сам туда ничего не добавляет. Вопросы по идее должны возникать к тем кто ему такие бумажки пишет....
          Конашенков лишь "рупор" - работа у него такая.
          1. сталевар
            сталевар Сегодня, 07:35
            +5
            "- работа у него такая."
            Мне бы такую работу. Чтобы все защищали и ничего не спрашивали, и зарплату генеральскую платили.
            1. Аркадич
              Аркадич Сегодня, 09:33
              0
              Что мешало? Сначала военное училище, со своими "прелестями", потом служба где и сколько прикажут, тоже не мед, и в довесок надо сделать карьеру.
              Вы простите по своей линии почему ни ген. директор, ни глава корпорации?
          2. fima_tut
            fima_tut Сегодня, 09:24
            0
            Мне бы так, и генеральские погоны и в придачу с пенсией ;)
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:34
    +1
    На прошлой неделе в украинском сегменте интернета начали тиражировать информацию о готовности отставных американских лётчиков сражаться против России в небесах Украины. Ссылались на отставного подполковника американских ВВС Дэна Хэмптона.

    Дэн Хэмптон (позывной Two Dogs) служил в ВВС США с 1986 по 2006 годы и был пилотом истребителя F-16. За 20 лет он совершил 151 боевой вылет и набрал 726 часов полётов, приняв участие в операциях ВС США в Персидском заливе, Ираке и Югославии.

    Едва ли Дэн Хэмптон заявил бы о готовности участвовать в конфликте на стороне ВСУ вместе с другими лётчиками без санкции Белого дома. И уж точно едва ли подконтрольные государству СМИ начали бы целенаправленную кампанию по раскачке подобной истории. Хэмптон, скорее, подаёт пример для остальных.

    Слова о перспективе привлечения частных компаний также неслучайны: сам он после отставки работал в ЧВК. Вариант использования штатных пилотов под видом наемников — идеальное прикрытие для властей США. Поэтому участие «бывших» американских летчиков в боях против России возможно. Такие пилоты-одиночки, конечно, будут представлять угрозу на поле боя: от вчерашних украинских курсантов отличия у них серьёзные.

    https://nnm.club/post/ob-uchastii-amerikanskih-pilotov-v-konflikte-na-ukraine.html
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 07:16
      +1
      . Дэн Хэмптон (позывной Two Dogs) служил в ВВС США с 1986 по 2006 годы

      Следовательно ему лет 60 и он в последнее время на кукурузниках летал winked
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:20
        0
        Вот уж на чем он летал в последнее время - это я без понятия.....
        История, как говорится, умалчивает.
      2. Бонифаций
        Бонифаций Сегодня, 09:08
        0
        wassat ага! и на первом же вираже под 9G недолеченный гем. выскочит в панталоны дедушки с приятными ощущениями
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 06:37
    +1
    Набрали таки самолётов, опять надо истреблять.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:38
    +9
    У нас на вооружении теперь есть пять истребительных бригад: две – Су-27 и три – МиГ-29.
    С миру по нитке - голому рубаха. Примерно по 24 самолета в бригаде, итого 120 самолетов при том, что Польша и Словакия в последнее время передали всего по нескольку самолетов. Либо бригады не полные, либо как обычно Игнат преувеличивает. Поэтому не зря продолжают скулить о западных самолетах, которые наверное невозможно сбить (по их твердому убеждению) раз так уповают на них. На, что только не уповал Киев в последнее время и пока ни что не принесло желанной и молниеносной победы. Тоже будет в случае поставок западных самолетов.
    1. Комментарий был удален.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 07:19
      +2
      Если столько истребителей одновременно бросить, не считаясь с потерями, и с роем дронов...... recourse
      Можно добиться временного успеха на отдельном участке и выбить про под чистую
      1. OldMetall
        OldMetall Сегодня, 08:25
        +1
        "Если столько истребителей одновременно бросить" точнее сказать "выбросить". Эти летаки просто будут сбриты российскими ЗРК, даже если авиация проигнорирует.

        "Ё!Можно добиться временного успеха на отдельном участке"
        Чем? Чугуниной с малых высот или огненными таранами?
        " и выбить про под чистую ПРО" Чем? Хармами, просроченными? А щас кто мешает?
        Эх Вам бы украинские ВВс консультировать. Перемога была бы полной...
    3. uav80
      uav80 Сегодня, 07:36
      0
      Ну примерно такое количество и получается...

      "Мы имеем три бригады, примерно 72 самолета МиГ-29 сегодня. Имеем пять бригад истребителей, две бригады Су-27 и три бригады МиГ-29", – отметил Игнат.
    4. Astra wild2
      Astra wild2 Сегодня, 07:55
      0
      "по 24 самолёта"и прямо скажем: уже "предпенсионного возраста"это не страшно
  6. jonht
    jonht Сегодня, 06:45
    +3
    Вопрос какие модификации F-16 каклам поставят.... Если мод 40 и более ранние, то они немногим лучше тех Мигов,что передала Польша. Да и сами летаки без вооружения... ни о чём. А вот какое вооружение американцы готовы к ним поставить еще тот вопрос, который к стате нигде не озвучивали. hi
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:46
      +4
      Шароварным новые и самые последние модификации Ф16 точно никто не даст - сольют старье. Возможно даже с небольшим остаточным ресурсом по налету.
      Насчет вооружения - согласен с Вами, даже старье вооруженное серьезными боеприпасами может принести проблем...
      1. Alex_mech
        Alex_mech Сегодня, 07:08
        +3
        Замените "самолёты" на "танки" и вернитесь на год назад. А сейчас А6 поставляют. Совсем скоро могут появиться f-16 blok 50...60...70
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 07:10
          +1
          танки они как раз недавно и получили. таки выпросили.
  7. Andy_nsk
    Andy_nsk Сегодня, 06:46
    +8
    У нас на вооружении теперь есть пять истребительных бригад: две – Су-27 и три – МиГ-29.

    Насколько я понял, истребительные бригады были переформированы из советских истребительных полков и фактически повторяют их структуру. Слово "бригада" используется назло и в противовес "москалям". Такая у них "декоммунизация". Т.е. бригады должны состоять из эскадрильей, а те, в свою очередь, из звеньев ( если они, конечно, не придумали им некие новые модные названия).
    Всё вышесказанное, конечно, нельзя считать подтверждением того, что эти "бригады" полностью укомплектованы, скорее всего, от бригад остались рожки да ножки, и их состав до сих пор не помножен на ноль из-за регулярных поставок советских самолётов от бывших "братьев по оружию".
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:59
      0
      Ну пусть еще эскадрилью называют "ягд штафель" (балькенкройцы то они уже вовсю малюют на бронетехнике и автомобилях) - совсем декоммунизируются и еще на шаг "ближе" станут к своему любимому Третьему рейху..... "Косят" то они ведь под него. И фик с ним что самолеты советские и старые у них - главное закосить под Запад.

      Но это пока самолеты старье - скорее всего они получат западные самолеты, сильно попользованные, не первой свежести - но получат. Вопрос времени...
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:11
    +6
    Неужели, кто-то еще верит, что время работает на нас? За последний год, бандеровцы вооружились основательно. Вернее, вооружили их основательно. Хотя, от этого нам не легче. Что в лоб, что по лбу. И, дальнейшие попытки проведения джентельменской СВО (сугубо с нашей стороны) ведут к увеличению крови в ближайшем будущем и к большим проблемам для наших детей и внуков. А поставки самолетов, ракет, танков, кораблей- дайте только им срок. И, ведь дают! Вот, что удивительно!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:13
      +4
      А поставки самолетов, ракет, танков, кораблей- дайте только им срок. И, ведь дают! Вот, что удивительно!


      Ничего удивительного в этом не вижу - технику дают под конкретные цели: убивать наших ребят, ослаблять нашу страну. В перспективе - уничтожить нас всех.
      1. мазута
        мазута Сегодня, 07:39
        0
        А извините во властных структурах об этом догадываются,о чем вы написали?Или относятся к этому "философически"?И если мы провели референдум,то почему российский город Донецк каждый день утюжат снарядами,а вражеский киев живет спокойно?А на счет западных самолетов вещь конечно же опасная,но они требуют думается другого обслуживания,чем Су-шки и Миги.Если только взлетать будут из Польши,Румынии,Болгарии...Но это уже будет другая история.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 07:49
          +1
          Не по адресу вопросы - я не из Правительства РФ и не из ГШ.
    2. ugos
      ugos Сегодня, 07:51
      +1
      На Ваше утверждение есть 2 варианта ответов:
      1. Противопоставить этому вооружению украины нашему МО совершенно нечего, то есть нет на это ресурсов, или нет возможности или умения применить эти ресурсы.
      2. Наши ждут когда украинцы пойдут в наступление что бы разом покончить с их ВС, и чем дольше они ждут, тем сложнее будет это осуществить.
    3. OldMetall
      OldMetall Сегодня, 08:31
      0
      "За последний год, бандеровцы вооружились основательно. Вернее, вооружили их основательно."
      Обезьяна с гранатой она опаснее конечно. Для других обезьян. Это я к примеру про незалежные панцерваффе с обедненным ураном.
  9. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 07:31
    +5
    На бумаге у недогосударства существует пять авиационных бригад, а по факту, имеются самолеты и летчики?
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 08:23
      0
      В зоне СВО небо находится под нашим контролем.Наши СУ 35 со своим вооружением контролируют совместно с наземными средствами ПВО воздушное пространство.Ведь не просто так гости к клоуну на поезде ездят.
    2. OldMetall
      OldMetall Сегодня, 08:32
      0
      Вспомтнается советский анекдот про командира танкового корпуса...
      1. Александр 3
        Александр 3 Сегодня, 08:40
        0
        Ну да,командир авиационного корпуса МИГ29 и СУ 27 сказал ,что контролирует всё в округе и скоро будет завоёвывать Крым.
  10. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 07:44
    +1
    Цитата: Nexcom
    На прошлой неделе в украинском сегменте интернета начали тиражировать информацию о готовности отставных американских лётчиков сражаться против России в небесах Украины. Ссылались на отставного подполковника американских ВВС Дэна Хэмптона.

    Не знаю, откуда они наберут смертников. Ведь перед тем, как на что то подписываться, будущие защитники интересов Украины, наверняка, мониторят ситуацию и как специалисты понимают, что участвовать в этом всём- "голый номер". И не важно какой там будет блок у F-16. Тебя сшибут в течении, нескольких вылетов. Это им не Ближний восток.
  11. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 07:49
    +1
    Коллеги: 5 истребительных бригад"- это самолётов в штуках? Какова численность бригады:50 или350? Мне нужна конкретика
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 07:56
      +1
      Посмотрите выше мой комментарий, там как раз о штуках.
    2. bober1982
      bober1982 Сегодня, 07:59
      +3
      Дорогая Мамина радость,никаких пять бригад у них нет,как и никогда не было,это у Игната весеннее обострение,вот и вся конкретика.
  12. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:19
    0
    Самолёты допустим у них есть,а опытные лётчики?Шумеры плачут о тяжёлых потерях пилотов имеющих высокий налёт часов.Это только в голивуде можно выиграть воздух посадив алкоголиков штурвалы.Надо ещё обслуживать на аэродромах,обеспечивать информацией в воздухе и так чтобы лётчики понимали что происходит.Запчасти?
  13. ugos
    ugos Сегодня, 08:25
    +1
    Цитата: мазута
    то почему российский город Донецк каждый день утюжат снарядами,а вражеский киев живет спокойно?

    А по моему, в высших эшелонах власти произошло как бы разделение, на основную территорию РФ и на вновь приобретенную, и отношение к ним разное.
  14. bober1982
    bober1982 Сегодня, 08:34
    +2
    Игнат,конечно же бредит откровенно,надо пояснить,что у них представляли бригады даже на 2014 год :
    авиац.командование Центр - Васильков,Миргород,Озерное,итого три бригады,но что они представляли из себя,например Озерное (9-бригада),это аж целых 6*МиГ-29 и 2*МиГ-29УБ
    авиац.командование Запад- Староконстантинов (Су-24,Л-39),Ивано-Франковск ,что они представляли из себя,например Ивано-Франковск (114-бригада),аж целых 5МиГ-29 и 2*МиГ-29УБ
    авиац.командование Юг - Николаев (Су-25)
    То есть,даже в то время (2014г.),эти бригады существовали на бумаге,это была фикция,сейчас и говорить не о чем.
  15. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 08:36
    +2
    Ну да....если убрать всю манию величия и пафос то оказывается что в бригаде состоит один самолет.
    1. bober1982
      bober1982 Сегодня, 08:41
      0
      Цитата: Землекоп
      Ну да....если убрать всю манию величия и пафос то оказывается что в бригаде состоит один самолет.

      И,предполагаемый на этот самолет американский летчик-пенсионер,жаждущий воевать за Украину,о котором размечтался Игнат.
  16. Andron78
    Andron78 Сегодня, 08:38
    0
    Попробовал расширить свой кругозор и изучить ОШС авиационной бригады НАТО. Так вот, нет у них "бригад" на самолетах, а есть "авиационная бригада армейской авиации" на вертолетах. Так что понимайте как хотите, хоть "бригада" - звено, хоть самолет с летчиком. И господа/товарищи, не выплескивайте свою желчь по ничтожным и непонятным инфоповодам, на это же враг и расчитывает, берегите себя.
    1. bober1982
      bober1982 Сегодня, 09:08
      0
      Цитата: Andron78
      Попробовал расширить свой кругозор и изучить ОШС авиационной бригады НАТО. Так вот, нет у них "бригад" на самолетах

      Все эти,так называемые укро.бригады,не имеют никакого отношения к стандартам НАТО,здесь всё проще - переименовали авиац.полки в бригады,дурью начали маяться,не более того,сохранив нумерацию советских полков.
  17. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:40
    0
    Высказывания нацелены на внутреннюю аудиторию и нас они не касаются, завтра флотоводец выскажется в подобном ключе, тоже обсуждать бум?
  18. fima_tut
    fima_tut Сегодня, 09:27
    +1
    F-16 откуда возьмут (?) или это те, которые Индия все мусолит