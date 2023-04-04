В Одессе и районе российские дроны ударили по аэродрому и местам размещения средств ПВО

В ночное время суток были нанесены удары по объектам противника в Одессе и Одесской области. Ударные беспилотники наряду с ложными целями появились в небе над этим причерноморским регионом.
Сбить российские дроны ВСУ пытались в том числе с помощью своих «новинок» ПВО – мобильных стрелковых установок на основе спаренных пулемётов и прожектора, подсвечивающего цель в случае её обнаружения. Также применялись и зенитные установки западного образца.
В местной администрации заявили о том, что россияне нанесли удары по объектам в Одессе и Одесском районе.
Один из беспилотников зашёл на цель над территорией, откуда его попытались сбить украинские военные. В результате удара были уничтожены установки ПВО и группа украинских военнослужащих.
В результате одного из попаданий по объекту противника в Одессе произошла мощная детонация, вспыхнул сильный пожар. Сообщается о том, что значительный ущерб был нанесён инфраструктуре аэродрома «Школьный». Это уже второй удар по этому военному объекту противника за последние несколько недель. На «Школьный» систематически завозится авиационная техника от «партнёров» Украины – в первую очередь речь идёт о беспилотниках.
В общей сложности, зафиксировано не менее 5 прилётов по различным объектам Одессы и района, эксплуатировавшимся украинскими военными.