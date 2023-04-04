Военное обозрение
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В Одессе и районе российские дроны ударили по аэродрому и местам размещения средств ПВО

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В Одессе и районе российские дроны ударили по аэродрому и местам размещения средств ПВО

В ночное время суток были нанесены удары по объектам противника в Одессе и Одесской области. Ударные беспилотники наряду с ложными целями появились в небе над этим причерноморским регионом.


Сбить российские дроны ВСУ пытались в том числе с помощью своих «новинок» ПВО – мобильных стрелковых установок на основе спаренных пулемётов и прожектора, подсвечивающего цель в случае её обнаружения. Также применялись и зенитные установки западного образца.

В местной администрации заявили о том, что россияне нанесли удары по объектам в Одессе и Одесском районе.

Один из беспилотников зашёл на цель над территорией, откуда его попытались сбить украинские военные. В результате удара были уничтожены установки ПВО и группа украинских военнослужащих.

В результате одного из попаданий по объекту противника в Одессе произошла мощная детонация, вспыхнул сильный пожар. Сообщается о том, что значительный ущерб был нанесён инфраструктуре аэродрома «Школьный». Это уже второй удар по этому военному объекту противника за последние несколько недель. На «Школьный» систематически завозится авиационная техника от «партнёров» Украины – в первую очередь речь идёт о беспилотниках.

В общей сложности, зафиксировано не менее 5 прилётов по различным объектам Одессы и района, эксплуатировавшимся украинскими военными.
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12 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:50
    +7
    Отлично! Аэродром нужно в щебенку раскатать, чтоб и муха взлететь-сесть не смогла.
    1. Б-15
      Б-15 Сегодня, 07:01
      +15
      Насчёт щебёнки не знаю. Обычно ВПП ремонтируется на раз.
      Я бы желал сравнять топливно-заправочный комплекс с хранилищами, ангары с летательными аппаратами и инфраструктуру управления полётами.
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 07:48
        +5
        Тут один высокопоставленный бандеровец заявил, что у них есть 5 бригад самолетов Миг-29.

        Надеюсь, что после взрывов на аэродроме под Одессой их стало поменьше. Где они прячут свои самолеты?
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:58
    +4
    О це ладно... smile найти бы еще откуда укронацики подводные беспилотники пускают и накрыть этот гадюшник.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:19
      +4
      База по сообщениям ,была в Очакове и под Одессой.По Очакову удары наносились.Насколько эффективно,вот вопрос.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:01
    +4
    значительный ущерб был нанесён инфраструктуре аэродрома «Школьный»
    Может попутно и немного проредили одну из истребительных бригад проанонсированную вещателем от ВВС ВСУ Игнатом? Хотя они сейчас прячут свои самолеты чуть ли не под кроватью лишь бы спасти от уничтожения на земле.
    в Одессе произошла мощная детонация, вспыхнул сильный пожар
    Надеюсь, что склад с западными ракетами и б/п.
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:21
    -4
    Все это напоминает булавочные уколы. Болезненно, но не смертельно. Очень бы хотелось знать, когда начнем воевать хотя бы в"пол силы"? Ведь мы ещё и не начинали. Или уже начали? Тогда почему- мосты, тоннели... далее по списку...
    1. Ратибор_А
      Ратибор_А Сегодня, 07:32
      +10
      Ну да, нужно как тут постоянно пишут ципсошники бить по пустым дорогам, это эффективнее наверное..... А по складам с оружием, аэропортам, скоплению техники это неэффективно, булавочные уколы.... Ага....
      Вот вы ципсошники палитесь...
    2. fiv
      fiv Сегодня, 08:00
      +3
      А Вы попробуйте одетым по форме номер раз прогуляться вечерком по тайге или у речки. Долго ли получится вытерпеть "булавочные уколы" комаров или гнуса? И каким будет психморсос?
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:11
    +3
    Ударные БПЛА для натовской ПВО по прежнему остаются трудным орешком ,не смотря на все их ухищрения.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:18
    +1
    Сюрпризы перед контнаступом.....Разведка работает 27/7, а дальше дело техники.
  7. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 08:18
    +2
    Хорошо полыхнуло. Видать, много кондиционеров привезли.