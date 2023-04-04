ВКС РФ использовали различные авиационные бомбы для поражения объектов противника на Запорожском направлении

Показана работа российской боевой авиации на Запорожском направлении. Противник решил использовать несколько построек в одном из населённых пунктов в качестве опорных пунктов. На них ВСУ разместили личный состав и переброшенную в оккупированную киевским режимом часть российской Запорожской области военную технику. Для уничтожения целей в воздух была поднята авиация, которая применила в том числе корректируемые авиационные бомбы.
Поражение целей фиксирует камера беспилотного летательного аппарата.
Несколько целей уничтожены прямыми попаданиями, о чём говорит оператор дрона, ведущий наблюдение за работой ВКС РФ.
Комментарии оператора:
Есть попадание прямое. Прямое попадание, второе.
Две бомбы. Попадание в район цели. Цель поражена.
По некоторым данным, удары наносились как корректируемыми, так и обычными осколочно-фугасными авиабомбами. В последнее время активизировано применение и планирующих авиабомб, которые позволяют поражать цели, находящиеся на расстоянии 70-80 км от точки сброса. Применялись ли планирующие авиабомбы в ходе этой атаки на объекты противника, не сообщается.