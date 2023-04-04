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ВКС РФ использовали различные авиационные бомбы для поражения объектов противника на Запорожском направлении

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ВКС РФ использовали различные авиационные бомбы для поражения объектов противника на Запорожском направлении

Показана работа российской боевой авиации на Запорожском направлении. Противник решил использовать несколько построек в одном из населённых пунктов в качестве опорных пунктов. На них ВСУ разместили личный состав и переброшенную в оккупированную киевским режимом часть российской Запорожской области военную технику. Для уничтожения целей в воздух была поднята авиация, которая применила в том числе корректируемые авиационные бомбы.


Поражение целей фиксирует камера беспилотного летательного аппарата.

Несколько целей уничтожены прямыми попаданиями, о чём говорит оператор дрона, ведущий наблюдение за работой ВКС РФ.



Комментарии оператора:

Есть попадание прямое. Прямое попадание, второе.

Две бомбы. Попадание в район цели. Цель поражена.



По некоторым данным, удары наносились как корректируемыми, так и обычными осколочно-фугасными авиабомбами. В последнее время активизировано применение и планирующих авиабомб, которые позволяют поражать цели, находящиеся на расстоянии 70-80 км от точки сброса. Применялись ли планирующие авиабомбы в ходе этой атаки на объекты противника, не сообщается.
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8 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:12
    +10
    В последнее время активизировано применение и планирующих авиабомб
    И это хороший признак. Больше бомб и точных попаданий!
    1. Klaus8691
      Klaus8691 Сегодня, 07:15
      +3
      Совершенно верно! И еще больше ударов по поставкам из за бугра!
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 07:16
      +2
      А вот про обычные бомбы... Опасаюсь я за наших лётчиков. М.б. рановато так, ведь "не все ещё искоренили". Я про ПВО Украины...
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 07:53
        +1
        Тому,что написано,не всегда надо верить.Да,ПВО есть,особенно на низких высотах.Но ,видимо имеются какие то сведения об обстановке,и можно применять обычные бомбы.По КАБам.На дальность удара 70км самолет должен лететь на скорости порядка 1,5 М,во всяком случае мне так обьяснили.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 08:34
          0
          "Бомбёр " говорил ,что КАБ полторашечка летит несколько дальше ,а вот насколько?И выпускается модулей для бомб ,делающих из свободно падающих железяк - КАБ ,далеко не сотня в день .Последнее время применение КАБов увеличилось в разы а не как раньше 20 - 30 штук в день.
  2. monetam
    monetam Сегодня, 07:16
    +8
    Что ж, если применение корректируемых авиабомб станет постоянным- то это очень хорошо. В начале СВО такого вообще не было, летали бомбить по методичкам 1970 -х.
  3. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:06
    +6
    Планирующие авиабомбы это то что доктор прописал.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:31
    0
    Что то мне начало напоминать,действия наших ВКС и дальнобойных средств поражения.Рано ещё валить ударные группировки ВСУ,надо их подпустить поближе ,пусть развернутся в районах для наступления ,а это сейчас не близко от передовой .