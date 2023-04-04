Израильская пресса: США допускают возобновление обсуждения ядерной сделки с Ираном

В настоящее время власти США рассматривают перспективу возвращения к диалогу с Ираном по вопросу о промежуточном соглашении по ядерной программе. Об этом сообщает The Times of Israel.Согласно утверждению израильской прессы, представители американской администрации уже связались с израильскими, французскими, британскими и германскими властями и сообщили им о перспективах возврата к ядерной сделке. Как известно, сделка предполагает, что Иран не будет обогащать ядерные материалы выше отметки в 60% чистоты, а Запад тогда ослабит санкции против исламской республики.Переговоры по возобновлению ядерной сделки с Ираном начались еще в январе 2023 года. В феврале США проинформировали о них союзников, в том числе и Израиль.В Иране осведомлены о позиции США и, вероятно, через посредников, иранской стороне представили проект соглашения. Но сейчас Иран в обсуждении сделки не участвует, поскольку в Тегеране хотят ознакомиться с полным текстом соглашения.Администрация США пока отказывается комментировать подобную «обрывочную» информацию. Но отметим, что важность возврата к ядерной сделке с Ираном признается многими представителями американской политической элиты, особенно в контексте текущей ситуации на Украине.Сейчас одна из целей США – временно ослабить давление на Иран, чтобы он стал более податливым и управляемым, в том числе и в плане союзнических отношений с Россией, на которые американская администрация также хотела бы повлиять. Кроме того, Запад интересует нефть, добыча которой недавно была сокращена по решению ряда стран – участниц ОПЕК+.