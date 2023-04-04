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Израильская пресса: США допускают возобновление обсуждения ядерной сделки с Ираном

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Израильская пресса: США допускают возобновление обсуждения ядерной сделки с Ираном

В настоящее время власти США рассматривают перспективу возвращения к диалогу с Ираном по вопросу о промежуточном соглашении по ядерной программе. Об этом сообщает The Times of Israel.


Согласно утверждению израильской прессы, представители американской администрации уже связались с израильскими, французскими, британскими и германскими властями и сообщили им о перспективах возврата к ядерной сделке. Как известно, сделка предполагает, что Иран не будет обогащать ядерные материалы выше отметки в 60% чистоты, а Запад тогда ослабит санкции против исламской республики.

Переговоры по возобновлению ядерной сделки с Ираном начались еще в январе 2023 года. В феврале США проинформировали о них союзников, в том числе и Израиль.

В Иране осведомлены о позиции США и, вероятно, через посредников, иранской стороне представили проект соглашения. Но сейчас Иран в обсуждении сделки не участвует, поскольку в Тегеране хотят ознакомиться с полным текстом соглашения.

Администрация США пока отказывается комментировать подобную «обрывочную» информацию. Но отметим, что важность возврата к ядерной сделке с Ираном признается многими представителями американской политической элиты, особенно в контексте текущей ситуации на Украине.

Сейчас одна из целей США – временно ослабить давление на Иран, чтобы он стал более податливым и управляемым, в том числе и в плане союзнических отношений с Россией, на которые американская администрация также хотела бы повлиять. Кроме того, Запад интересует нефть, добыча которой недавно была сокращена по решению ряда стран – участниц ОПЕК+.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Nanking2012
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12 комментариев
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  1. parabyd
    parabyd Сегодня, 07:41
    +9
    Как у штатов всё просто. Ослабил санкции, чтобы самим же нефть покупать и всё, страна должна растаять, забыть обо всём и сразу же сдать своих союзников.

    Я думаю, что это что-то вроде проекции - то есть американцы своё поведение пытаются увидеть в других. Они бы поступили именно так, но вот поступит ли так Иран - очень большой вопрос.

    А вообще, американцы, видимо, начали понимать, что ближний Восток уплывает от них к Китаю и начали суетиться. Вот только поздно пить Боржоми...
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 07:51
      +4
      Это соглашение больше всего нужно США. А вот нужно ли оно Ирану? Весьма вероятнее, что Ирану нужнее ядерное оружие, чтобы обезопасить себя от США и Израиля. Пример КНДР у всех на виду.
    2. marchcat
      marchcat Сегодня, 07:57
      +5
      И как можно договорится с тем, кто постоянно тебя обманывает? recourse
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:05
      +3
      С США договариваться себя не уважать, как можно что-то серьезное решать с ковбоями с кольтом в руках ? Позиция силы, только так с ними можно вести беседу, а ЯО это и есть сила, там и Израиль засуетился, хотя "искандеры" даже очень бы вписались в ландшафт Ближнего Востока и стали бы противовесом НАТО в Европе.
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:42
    +8
    Штатам дозарезу необходимо выбить Иран из блока сочувствующих нам стран. По этому они вполне могут на это пойти. А, потом они, безусловно, отыграются вволю. Но, это потом. А, сейчас...
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 07:47
    +5
    Как показал опыт, сделку можно не только заключить, но и в любой момент послать на... Соответственно, Ирану лучше десять раз подумать, надо оно ему.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:03
    +3
    Вопрос, который очень сильно беспокоит Израиль.
    Иран не будет обогащать ядерные материалы выше отметки в 60% чистоты, а Запад тогда ослабит санкции против исламской республики
    После подписания сделки Иран начал выполнять ее условия, а Сша? Сделали вид, что частично ослабляют санкции и не более. Это как с "зерновой сделкой" - Россия выполняет условия, Запад плевать хотел и еще умудряется упрекать Россию не понятно в чем. Поэтому возвращение к "ядерной сделке" скорее всего Ирану бонусов не принесет.
  5. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 08:05
    +2
    Пусть вернут все замороженные иранские деньги, с компенсацией по инфляции, а потом можно разговаривать. И вообще их пора "кидать", как они привыкли т.е. договариваться, получать от этого выгоду, а свои обязательства в отношении штатов не исполнять.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:07
    +2
    Иран преодолел разногласия с Саудитами.Похоже он выпал из сферы влияния американцев надолго.Это уже вотчина КНРи России в сфере влияния.
  7. Кабаська
    Кабаська Сегодня, 08:07
    +2
    Какие с этими сатанистами могут быть сделки?
  8. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:15
    0
    Как известно, сделка предполагает, что Иран не будет обогащать ядерные материалы выше отметки в 60% чистоты, а Запад тогда ослабит санкции против исламской республики.

    Хорошее сделкой не назовут. Да и западным и американским договорнякам цена - ломаный цент.
    Пора уже задумываться о создании коалиции (союза) стран, в той или иной мере подвергшихся давлению Запада. Их наберётся немало и опыт противодействия внутри такого союза может быть плодотворным и полезным для всех.
    Пора начинать отказываться от американского рабства.
  9. Седов
    Седов Сегодня, 08:35
    0
    На месте Ирана я бы пошёл на эту сделку. Пускай санкции снимают, а вот уран можно и далее обогащать, и с союзниками взаимодействовать, и с Китаем и РФ дальше сближаться и нефть сокращать. И все под предлогом: "Мы пытаемся выполнять нашу часть соглашения. Программой развития предполагается, что мы до 25-го года обогатим уран до нужных нам процентов. Потом остановимся. Но потом".. И все по-честному. По штатам их же подходом: "Условия неукоснительно должны соблюдаться всеми сторонами. Вот кроме самих инициаторов- сша, для которых договорённость - это всего лишь формальность.. Ну типа "Нам можно. Мы" Хранители мировой экономики""