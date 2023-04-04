ВСУ с помощью БПЛА попытались атаковать здания военкомата и полиции в Брянской области

Севский район Брянской области подвергся атаке со стороны вооруженных сил Украины с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Сначала стало известно об атаке с помощью БПЛА здания районного военного комиссариата. Беспилотник сбросил на здание взрывное устройство. К счастью, никто не пострадал, однако здание было повреждено. Сейчас, как сообщает губернатор, на месте происшествия работают представители экстренных служб и следователи.
Еще одну атаку украинские формирования предприняли против здания МО УМВД. Взрывное устройство было сброшено с беспилотника вблизи здания. Как и в первом случае, тоже никто не пострадал. Все подробности произошедшего устанавливаются, подчеркнул Богомаз.
Севский район Брянской области примыкает к границе с Украиной. Поэтому он находится в зоне особого риска с точки зрения вылазок украинских диверсантов и атак беспилотников. Попытки атаковать здания военкомата и полиции явно носят демонстрационный характер, предприняты с целью не столько причинения потерь или ущерба, сколько психологического давления на местное население и органы власти.
Отметим, что ранее украинские формирования уже проводили попытки атак беспилотных летательных аппаратов на Стародубский район Брянской области. В феврале 2023 года силы противовоздушной обороны ВС РФ отразили атаку сразу девяти беспилотных летательных аппаратов против объектов на территории данного района. Перед этим имели место атаки БПЛА на Климовский и Суражский районы Брянской области.