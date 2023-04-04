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ВСУ с помощью БПЛА попытались атаковать здания военкомата и полиции в Брянской области

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ВСУ с помощью БПЛА попытались атаковать здания военкомата и полиции в Брянской области

Севский район Брянской области подвергся атаке со стороны вооруженных сил Украины с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.


Сначала стало известно об атаке с помощью БПЛА здания районного военного комиссариата. Беспилотник сбросил на здание взрывное устройство. К счастью, никто не пострадал, однако здание было повреждено. Сейчас, как сообщает губернатор, на месте происшествия работают представители экстренных служб и следователи.

Еще одну атаку украинские формирования предприняли против здания МО УМВД. Взрывное устройство было сброшено с беспилотника вблизи здания. Как и в первом случае, тоже никто не пострадал. Все подробности произошедшего устанавливаются, подчеркнул Богомаз.


Севский район Брянской области примыкает к границе с Украиной. Поэтому он находится в зоне особого риска с точки зрения вылазок украинских диверсантов и атак беспилотников. Попытки атаковать здания военкомата и полиции явно носят демонстрационный характер, предприняты с целью не столько причинения потерь или ущерба, сколько психологического давления на местное население и органы власти.

Отметим, что ранее украинские формирования уже проводили попытки атак беспилотных летательных аппаратов на Стародубский район Брянской области. В феврале 2023 года силы противовоздушной обороны ВС РФ отразили атаку сразу девяти беспилотных летательных аппаратов против объектов на территории данного района. Перед этим имели место атаки БПЛА на Климовский и Суражский районы Брянской области.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Украины
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10 комментариев
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 07:57
    +4
    Что-то давно Герани деэлектрификацию Украины не проводили.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:09
      +3
      С переводом Суровикина на вторые роли все и закончилось, тут сейчас адепты Герасимова будут неистово минусить, а ведь ответить что с его приходом активизировалось не могут.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:44
        +1
        А причём здесь Суровикин? Этот пехотный командующий ВКС запомнился разве что только Херсонской перегруппировкой.
      2. сергей_вакк
        сергей_вакк Сегодня, 08:49
        0
        Или поняли наконец что это безперспективно,и только работает на красивую картинку и больше ничего.Зато многим нравится.Да и уже лето на носу
  2. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 08:03
    +8
    прочитал заголовок, порадовался, мол наконец не допускаем атак важных объектов, всего лишь попытались. Читаю текст...что значит попытались? Сбросили бомбы, разрушения есть, повезло, что никто не пострадал
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 08:28
      +1
      Да и подзаголовок не верный:
      Украинские формирования всё чаще предпринимают диверсионные атаки против объектов на российской территории.

      Диверсионные атаки против объектов на территории РФ предпринимаются ежедневно.
      Состав РФ автору пора бы выучить!
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:15
    +1
    Севский район Брянской области примыкает к границе с Украиной
    То есть зона особого риска, которая должна быть прикрыта не только на земле, но и в воздухе. Поэтому не совсем понятно почему БПЛА не только долетают, но и сбрасывают какие-то взрывные устройства. Понятно, что маленький БПЛА, низколетящий с чем-то подвешенным трудно зафиксировать средствами ЗРК, но что-то делать нужно. Значит зачистить территорию от границы в глубь Украины на N количество км. Или тоже по каким-то причинам это невозможно?
    1. Землекоп
      Землекоп Сегодня, 08:43
      +2
      я до сих пор не понимаю почему физически не перекрыли гос границу на этом опасном направлении с воздуха самыми эффективными средствами - глазами наблюдателей как во времена ВОВ и теми же зенитками - спаренными 14.5 мм КПВ или 23 мм ЗУ-23-2 все эти зенитки с наблюдателями и расчетами по всей линии брянской области и все. Летит такой маленький низколетящий малоскоростной пластиковый незаметный для полноценных радаор ЗРК...но он отлично видим глазами и оптическими приборами с замли наблюдателей и тем более легкая мишень для зениток
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 08:22
    +3
    Лишний раз убеждаюсь, что даже название ,,Украина" дрлжно исчезнуть на карте мира. Новороссия и точка.
    1. Землекоп
      Землекоп Сегодня, 09:19
      +1
      Я надеюсь по итогам окончания СВО проект украина будет ликвидирован из за провала и угрозы окружающим . Данный проект несет только разрушения и смерть поэтому он должен ликвидироваться. \ закрыться. И поэтому все государственные символы данного проекта такие как гимн \ флаг \ герб обязаны быть запрещены под страхом уголовного преследования как ассоциирующиеся с укронацизмом и терроризмом.