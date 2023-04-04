Полиция Нидерландов выясняет, не было ли злого умысла в размещении на железной дороге крана, в который въехал пассажирский поезд Лейден-Гаага

Полиция Нидерландов открыла делопроизводство по факту аварии на железной дороге. Резонанс в Европе ситуация вызывает в связи с тем, что нидерландские железные дороги считаются одними из самых оснащённых и безопасных в ЕС.По последним сведениям, пассажирский поезд, следовавший по маршруту Лейден-Гаага, на полном ходу влетел в оказавшийся на железнодорожном полотне строительно-монтажный кран в районе населённого пункта Фоорсхоттен. Причём кран не был железнодорожным. Речь идёт о строительной технике на автомобильной платформе. В результате столкновения локомотив и первые вагоны поезда оказались охвачены пламенем.К настоящему моменту известно о том, что около 30 человек получили телесные повреждения и ожоги различной степени тяжести.Тяжело травмированные вывозились с места происшествия медицинскими вертолётами. Их доставляют в клинику Утрехта. Движение поездов в направлении Лейдена и обратно было остановлено.Сообщается, что в общей сложности в поезде находилось около полусотни пассажиров.Полиция пытается выяснить, каким образом автокран оказался на железнодорожном пути, был ли в этом чей-либо злой умысел.