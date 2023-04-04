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Полиция Нидерландов выясняет, не было ли злого умысла в размещении на железной дороге крана, в который въехал пассажирский поезд Лейден-Гаага

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Полиция Нидерландов выясняет, не было ли злого умысла в размещении на железной дороге крана, в который въехал пассажирский поезд Лейден-Гаага

Полиция Нидерландов открыла делопроизводство по факту аварии на железной дороге. Резонанс в Европе ситуация вызывает в связи с тем, что нидерландские железные дороги считаются одними из самых оснащённых и безопасных в ЕС.

По последним сведениям, пассажирский поезд, следовавший по маршруту Лейден-Гаага, на полном ходу влетел в оказавшийся на железнодорожном полотне строительно-монтажный кран в районе населённого пункта Фоорсхоттен. Причём кран не был железнодорожным. Речь идёт о строительной технике на автомобильной платформе. В результате столкновения локомотив и первые вагоны поезда оказались охвачены пламенем.

К настоящему моменту известно о том, что около 30 человек получили телесные повреждения и ожоги различной степени тяжести.

Тяжело травмированные вывозились с места происшествия медицинскими вертолётами. Их доставляют в клинику Утрехта. Движение поездов в направлении Лейдена и обратно было остановлено.

Сообщается, что в общей сложности в поезде находилось около полусотни пассажиров.

Полиция пытается выяснить, каким образом автокран оказался на железнодорожном пути, был ли в этом чей-либо злой умысел.
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13 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:09
    +5
    Раздолбаи есть везде.И сьехавшие с катушек.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:23
      +1
      Я не злорадный, но так им и надо. Заслужили. am
    2. HAM
      HAM Сегодня, 08:24
      0
      Раздолбаи раздолбаями,но в Эвропе всегда есть отмазка,кто виноват....чуть чуть подождём....и они найдут...и не в Гааге...
      1. Мини Мокик
        Мини Мокик Сегодня, 09:03
        +1
        Я думаю это все виновата украинско-польская яхта для отдыха и релакса.
  2. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 08:13
    0
    Где раздолбай - там и несчастье!
    И это не только в России!
    В Нидерландах тоже хватает такого счастья! laughing
    пс. Вместо раздолбай можете подставить более выразительное слово! lol
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:13
    +3
    И этим карма за дела их прилетела....
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:22
    +1
    Полиция пытается выяснить, каким образом автокран оказался на железнодорожном пути, был ли в этом чей-либо злой умысел.
    Ну если считать злым умыслом то, что водитель автокрана бросил его на ж/д путях отлучившись по нужде, либо по како-то другой причине.
    нидерландские железные дороги считаются одними из самых оснащённых и безопасных в ЕС.

  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:26
    -1
    Фермерам Голландии надоели издевательства над ними.И может они перешли к более радикальным методам.Их протест с пероворачиванием голландского Флага на фермерский хозяйствах ни чего недал.
  6. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 08:32
    0
    Есть в Гааге странный суд.
    Судьи в ём кой чем трясут.
    М.б. это месть Петрова-Баширова за один странный ордерок на одного известного человека? laughing Поди, судьи туды на работу ехали?
  7. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 08:35
    0
    Только бы русский след не искали, у этих ума хватит... Хотя, мы и так во всем виноваты bully
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:40
    0
    Меня больше приколол поезд с полусотней пассажиров))) У нас в трамвае больше едет обычно)
  9. конструктор_сидоров
    конструктор_сидоров Сегодня, 08:43
    0
    Что это за поезд = 50 пассажиров?
    Или опечатка, или 1 вагон полупустой?
  10. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 09:21
    0
    Просто аврал, запарка у дорожников, это надо кучу военной техники перевезти а она явно внеочереди едет, вот и нестыковочка вышла. Точнее очень удачно соствковались. Ждем еще.