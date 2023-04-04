Федерация американских ученых: На военной базе в Нидерландах могли повредить ядерную бомбу ВС США

Одна из американских ядерных бомб, находящаяся на военной базе ВС США на территории Нидерландов, могла быть повреждена. О наличии таких подозрений сообщили в Федерации американских ученых, пишет издание The Guardian.
Не так давно на военной базе в Нидерландах могли повредить ядерную бомбу ВС США, утверждают в Федерации американских ученых. Специалисты из этой организации обнаружили фотографию ядерной бомбы В61, которую осматривают на наличие повреждений три военнослужащих и человек в гражданской одежде. Если взглянуть на снимок, утверждают эксперты, то можно увидеть деформацию задней части снаряда в результате удара.
Ученые обратили внимание и на отсутствие одного из хвостовых стабилизаторов. Розовая лента что-то прикрывает на корпусе, вероятно, пробоину, сообщает издание. Данная фотография была представлена еще в прошлом году на презентации Лос-Аламосской национальной лаборатории в штате Нью-Мексико.
Как утверждают в Федерации американских ученых, фотография была сделана на базе военно-воздушных сил США и НАТО Фолькель в Нидерландах. На этой авиабазе размещаются истребительные эскадрильи Королевских ВВС Нидерландов, эскадрилья обслуживания боеприпасов ВВС США и ряд ремонтно-технических и вспомогательных подразделений.
Естественно, никаких официальных подтверждений тому, что с ядерной бомбой могло что-либо произойти, из Пентагона или нидерландского военного ведомства не поступало. Поэтому, теоретически, повреждена могла быть симуляционная бомба, используемая при проведении военных учений или подготовки личного состава.
Однако, как считает директор проекта ядерной информации FAS Ханс Кристенсен, если факт аварии удастся подтвердить, то это будет первое подобное задокументированное происшествие, связанное с американским ядерным оружием, хранящимся на военных базах США и НАТО в Европе.
Отметим, что американская администрация традиционно старается умалчивать любые подобные происшествия. Поэтому командование ВВС США уклонилось от комментариев в связи с публикацией информации от Федерации американских ученых.
Напомним, что В61 в количестве 100 штук размещены на базах ВВС в Нидерландах, Бельгии, Германии, Италии и Турции. Бомбы находятся в собственности США, однако работе с ними обучают авиационные экипажи и подразделения технического обеспечения вооруженных сил стран-союзников. Многие европейские общественники настаивают, чтобы США убрали бомбы данного типа с территории европейских государств, так как считают их устаревшими в военном отношении.
Возможность вывоза бомб из Европы обсуждалась во время президентства Барака Обамы, но после начала конфликта в Донбассе в 2014 году от этой идеи было решено отказаться. Сейчас, на фоне украинского конфликта, речь о выводе ядерного оружия США из европейских государств не идет. Более того, Польша недавно намекнула на то, что хотела бы размещения ядерного оружия США на своей территории.