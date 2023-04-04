Военное обозрение
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Федерация американских ученых: На военной базе в Нидерландах могли повредить ядерную бомбу ВС США

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Федерация американских ученых: На военной базе в Нидерландах могли повредить ядерную бомбу ВС США

Одна из американских ядерных бомб, находящаяся на военной базе ВС США на территории Нидерландов, могла быть повреждена. О наличии таких подозрений сообщили в Федерации американских ученых, пишет издание The Guardian.


Не так давно на военной базе в Нидерландах могли повредить ядерную бомбу ВС США, утверждают в Федерации американских ученых. Специалисты из этой организации обнаружили фотографию ядерной бомбы В61, которую осматривают на наличие повреждений три военнослужащих и человек в гражданской одежде. Если взглянуть на снимок, утверждают эксперты, то можно увидеть деформацию задней части снаряда в результате удара.

Ученые обратили внимание и на отсутствие одного из хвостовых стабилизаторов. Розовая лента что-то прикрывает на корпусе, вероятно, пробоину, сообщает издание. Данная фотография была представлена еще в прошлом году на презентации Лос-Аламосской национальной лаборатории в штате Нью-Мексико.

Как утверждают в Федерации американских ученых, фотография была сделана на базе военно-воздушных сил США и НАТО Фолькель в Нидерландах. На этой авиабазе размещаются истребительные эскадрильи Королевских ВВС Нидерландов, эскадрилья обслуживания боеприпасов ВВС США и ряд ремонтно-технических и вспомогательных подразделений.

Естественно, никаких официальных подтверждений тому, что с ядерной бомбой могло что-либо произойти, из Пентагона или нидерландского военного ведомства не поступало. Поэтому, теоретически, повреждена могла быть симуляционная бомба, используемая при проведении военных учений или подготовки личного состава.

Однако, как считает директор проекта ядерной информации FAS Ханс Кристенсен, если факт аварии удастся подтвердить, то это будет первое подобное задокументированное происшествие, связанное с американским ядерным оружием, хранящимся на военных базах США и НАТО в Европе.

Отметим, что американская администрация традиционно старается умалчивать любые подобные происшествия. Поэтому командование ВВС США уклонилось от комментариев в связи с публикацией информации от Федерации американских ученых.

Напомним, что В61 в количестве 100 штук размещены на базах ВВС в Нидерландах, Бельгии, Германии, Италии и Турции. Бомбы находятся в собственности США, однако работе с ними обучают авиационные экипажи и подразделения технического обеспечения вооруженных сил стран-союзников. Многие европейские общественники настаивают, чтобы США убрали бомбы данного типа с территории европейских государств, так как считают их устаревшими в военном отношении.

Возможность вывоза бомб из Европы обсуждалась во время президентства Барака Обамы, но после начала конфликта в Донбассе в 2014 году от этой идеи было решено отказаться. Сейчас, на фоне украинского конфликта, речь о выводе ядерного оружия США из европейских государств не идет. Более того, Польша недавно намекнула на то, что хотела бы размещения ядерного оружия США на своей территории.
Автор:
Использованы фотографии:
United States Department of Defense (SSGT Phil Schmitten)
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14 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 08:08
    +1
    Чёт посыпались новости из Нидерландов. Ничего там не задумали?!
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:22
      +2
      Жалко, что не бахнула. am
      Был бы шикарный фейерверк для содомитов. am
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:22
      0
      Да не хай они все там радиацией посыплют, удивляюсь все скандинавы трясутся об экологии а тут же всякую дрянь разрешают хранить ((( да хотя их никто и не спрашивает, они не хозяева у себя дома.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:13
    +1
    Криворукие...., будет "Чернобыль 2", выразим сочувствие мирняку, а так, все сами....йодомарин в помощь.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:41
      0
      Цитата: Uprun
      Криворукие...., будет "Чернобыль 2", выразим сочувствие мирняку

      В Питере 30 человек пострадали, но никто их запада сочувствие не выразил, в Донбассе 9 лет убивали людей, все молчали, и мы должны промолчать, это их внутренние дела. Но злорадствовать не будем.
  3. HAM
    HAM Сегодня, 08:13
    0
    И что она, зараза,не рванула...меньше наркоманов на планете стало бы...
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:20
    +4
    Польша недавно намекнула на то, что хотела бы размещения ядерного оружия США на своей территории.

    Последнее время в Польше так отчаянно визжат, что России можно предложить полякам размещение российского ТЯО...Квадратно-гнездовым способом...
  5. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 08:23
    +2
    в интернете есть истории, более интересные, о том как эти (американцы) бакланы теряли ЯО, или прям выкидывали на дома своих сограждан ... например вот одна из них

    11 марта 1958 года в крошечном городке Марс-Блафф, штат Южная Каролина, был мирный день. Жители города понятия не имели, что их дома едва ли не будут уничтожены ядерным оружием, упавшим на их головы.
    Боинг B-47E-LM Stratojet покинул Хантер Арми Эр Филд в Саванне, штат Джорджия, и направился в Англию, чтобы провести пробную проверку ядерного оружия. Однако, бомбы, которые находились на борту, были очень реальными ядерными бомбами «Марк 6». Капитан проверял бомбу, когда он каким-то образом случайно вытащил "штырь аварийного выпуска". Это привело к падению бомбы на дом мирного жителя по имени Уолтер Грегг. К счастью, ядерный стержень не был вставлен в бомбу в тот день. Если бы это было так, она бы уничтожила всё в радиусе 16 километров. Грегг и его семья чудом выжили. Он подал в суд на ВВС США, и ему заплатили 54000 долларов. С учётом инфляции это 477000 долларов в переводе на современные деньги.

    В других источниках описывается что Капитан ВС хотел поправить трос держания корпуса ядерной бомбы, и хотел подлезть к механизму затягивания подвеса, а когда к нему подлазил, ничего умнее чем опереться ногой на штырь аварийного выпуска - не придумал, наступив ногой на рычаг аварийного спуска, естественно бомба улетела, поговаривают вместе капитаном (этим объяснили случайность вытаскивания "штырь аварийного выпуска" ). ну а далее Грегг и его семья (на дом которых упала бомба) чудом выжили. Он подал в суд на ВВС США, и ему заплатили, он то и рассказал как было все по его мнению ,и что капитана тоже нашли.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 08:43
      +1
      Можно и Паломарес 1966 года вспомнить. hi
  6. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 08:24
    +2
    Могли повредить, могли и не повредить...
    Так о чём угодно можно сказать. Например, оленевод в Якутии мог повредить ногу оленю. А мог ведь и не повредить. Как же удобно так писать! laughing
  7. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 08:25
    +1
    .Сейчас, на фоне украинского конфликта, речь о выводе ядерного оружия США из европейских государств не идет.

    Ещё одна причина войны на Украине.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:28
    +1
    Не потеряли и то ладно. А то американцы умудрялись терять (сбрасывать) со своих стратегов и ничего.
    В61 в количестве 100 штук размещены на базах ВВС в Нидерландах, Бельгии, Германии, Италии и Турции
    Вон какое еще поле для происшествий по всей Европе. Дерзай - не хочу.
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:37
    0
    Ну что тут сказать... Гибрид двух фраз про дyрака и стерлянный буй и "ловите наркомана"... Когда дyрак дал наркоману стеклянный буй. Руки порезали оба, кто виноват - самая интересная загадка планеты
  10. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 08:54
    0
    матрасня решили и сюда Россию приплести, чтоб очередной пакет ссанкций выкатить? на ходу придумывают