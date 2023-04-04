Военное обозрение
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Украинский Генштаб заявил, что с февраля 2022 года «уничтожено 6999 российских боевых бронемашин и 911 крылатых ракет»

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Украинский Генштаб заявил, что с февраля 2022 года «уничтожено 6999 российских боевых бронемашин и 911 крылатых ракет»

Генеральный штаб Украины опубликовал очередной «отчёт» по «успехам» на фронте. Среди прочего представлены данные о том, какое количество той или иной российской военной техники, по украинской версии, уничтожено с февраля 2022 года и, отдельно, за минувшие сутки. На некоторые цифры особое внимание обратили украинские пользователи, в комментариях к публикациям ГШ ВСУ отметившие, что данные «больше похожи на ценники в магазинах».


Так, Генштаб ВСУ утверждает, что с 24 февраля 2022 года, ВСУ «уничтожили 6999 ББМ (боевых бронированных машин». Ровно 6999... И эти «6999 ББМ», по версии ГШ противника, уничтожены помимо «более чем 3600 танков».

Есть в сводке и другие примечательные цифры. Противник утверждает, что с прошлого февраля смог перехватить 911 российских крылатых ракет и 2277 беспилотников, из которых «15 были сбиты накануне – 3 апреля».

О собственных потерях в личном составе и военной технике украинский генеральный штаб традиционно не сообщает ничего. Дело в том, что одна из распространённых махинаций государственного масштаба на Украине связана с тем, что подавляющее большинство безвозвратных потерь просто не признаётся, а «200-е» украинские военные записываются в число «пропавших без вести».

Напомним, что с недавнего времени на фронт мобилизованных военнослужащих ВСУ стали отправлять с подписанной бумагой о том, что они «не против захоронения на месте возможной гибели». Сколько таких безвестных «захороненных» у ВСУ, вряд ли точно скажет даже Минобороны киевского режима.
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21 комментарий
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  1. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:35
    +10
    Крылатые ракеты уничтожались ударами о здания и постройки 404?
    1. Aken
      Aken Сегодня, 08:37
      0
      Это не столь важно. Абсолютно несущественные подробности. Главное - уничтожили.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:38
      +1
      А что уж для ровного счету еще одну "не уничтожили", может они свои данные о потерях привели, ну ошиблись в бумажках на столе.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 08:46
        -1
        у нас есть генерал-лейтенант...и у них есть.
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 08:48
        +3
        Какие потери,потерь нет.А если и есть только трошки - официально.ВСУ вообще потери не считает ,надо поддерживать картинку ,для отчёта,они побеждают.Я вчера писал реакцию англицкой прессы: НЕОЖИДАННО ЧВК Вагнер взяло администрацию Артёмовска.НЕОЖИДАННО ключевое слово.Бравурная картинка для запада начинает рушится.Они живут в своё параллельном мире даже на передовой.Потери ВСУ ни кто не считает,считают только наши потери - всеми средствами,всасывая их из пальца и видео предоставленых всу,умножая их кратно.
  2. Aken
    Aken Сегодня, 08:36
    +3
    Феноменальный успех. Я их всячески поздравляю. Надеюсь, орденами и, особенно, премиями никого не обделили? Бюджета страны на выплату премий хватило?
  3. ZeeD
    ZeeD Сегодня, 08:38
    +5
    А еще 2 звезды смерти, 10 000 боевых медведей вместе со всадниками и лично Путин трижды взят в плен...
  4. Седов
    Седов Сегодня, 08:38
    +2
    Чудесааа! И ведь запад в эти цифры верит. В принципе украм можно вообще ничего не делать. Можно просто сводки стряпать..
  5. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 08:42
    +1
    Три магнитофона заграничных, три портсигара отечественных и куртка замшевая тоже три.
  6. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 08:42
    -3
    Ну так и у нас если корнишонкова послушать да сложить что он наплел с момента начала войны там тоже поржать можно wassat
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:43
    +1
    данные «больше похожи на ценники в магазинах»
    В данном случае можно согласиться с украинскими пользователями соцсетей. Еще бы к цифре 6999 добавили перечеркнутую надпись "8900 вчера" и тогда точно можно смело "покупать" представленную информацию. Как говорится - чем дальше в лес, тем толще партизаны. Кому, как не тыловикам манипулировать с цифрами потерь противника не разу его не увидев.
  8. Andron78
    Andron78 Сегодня, 08:46
    +1
    Ципсо достиг совершенства в мелочах, эти цифирки легко "усваиваются" и правильно ассоциируются, не более.
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:47
    0
    Мало что-то. Месяц назад на Укропортале их новостей читал, что они там кажется по 70 оккупантов за каждый метр украинской земли оккупированной поубивали. Ну не помню я точные цифры, и там около полтораста МИЛЛИАРДОВ только убитыми - и только солдат ВС РФ получилось, ка быстро подсчитали в комментариях))) Ну 7000 ББМ на 150 миллиардов - это нормально, у бетер на 21 миллион диких орков с лопатами наперевес - правду они говорят, дикие мы, войска совсем техникой не оснащены))) Только как они растащили горелые бетеры да танки - их же теперь по два на каждом столбе у дороги
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:51
    +2
    В принципе, от обратного, да, наш арсенал похудел на 911 ракет и 2277 БПЛА, "убившись" об 3 188 объектов на окраине. Все закономерно. Только чего-то нет данных от них про гиперзвук... , поди в общем количестве посчитали... Если б Геббельс дожил до 1961 г., то в своих сводках бомбил бы Байконур.
  11. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 09:11
    0
    Прямо как в магазине, только правильнее было написать 6999,9 вот так правильно. Поскромнее бы цифры писали, посерьезнее бы воспринимались.
  12. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 09:13
    0
    Радует, что украинский генштаб ещё более отмороженный, чем российский. Судя по украинским сводкам.
  13. Drugov
    Drugov Сегодня, 09:15
    0
    Никогда так не врут, как перед выборами, во время войны и после охоты....
  14. Horn
    Horn Сегодня, 09:22
    0
    "Куртка кожаная... Две куртки! Два магнитофона импортных..."
  15. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:27
    +1
    Сегодня ночью очень хорошо сбивал российские БПЛА аэродром "Школьный", что под Одессой , хорошо отработали склады для хранения БПЛА и на отлично скклады боеприпасов для БПЛА ( по сообщению местных пабликов) .
  16. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
    ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 09:38
    0
    Какая скудная у них фантазия. Обычно девятки в конце числа ставят на ценниках. Например, 6999 р. - это средняя цена за кроссовки в спортмастере
  17. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:45
    0
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Сегодня ночью очень хорошо сбивал российские БПЛА аэродром "Школьный", что под Одессой , хорошо отработали склады для хранения БПЛА и на отлично скклады боеприпасов для БПЛА ( по сообщению местных пабликов) .

    Кстати никто из людей не пострадал, видимо из за того , что ВСУ оттянули свое ПВО из Одессы в сторону Киева и сегодня ночью не использовали его.