Украинский Генштаб заявил, что с февраля 2022 года «уничтожено 6999 российских боевых бронемашин и 911 крылатых ракет»

Генеральный штаб Украины опубликовал очередной «отчёт» по «успехам» на фронте. Среди прочего представлены данные о том, какое количество той или иной российской военной техники, по украинской версии, уничтожено с февраля 2022 года и, отдельно, за минувшие сутки. На некоторые цифры особое внимание обратили украинские пользователи, в комментариях к публикациям ГШ ВСУ отметившие, что данные «больше похожи на ценники в магазинах».
Так, Генштаб ВСУ утверждает, что с 24 февраля 2022 года, ВСУ «уничтожили 6999 ББМ (боевых бронированных машин». Ровно 6999... И эти «6999 ББМ», по версии ГШ противника, уничтожены помимо «более чем 3600 танков».
Есть в сводке и другие примечательные цифры. Противник утверждает, что с прошлого февраля смог перехватить 911 российских крылатых ракет и 2277 беспилотников, из которых «15 были сбиты накануне – 3 апреля».
О собственных потерях в личном составе и военной технике украинский генеральный штаб традиционно не сообщает ничего. Дело в том, что одна из распространённых махинаций государственного масштаба на Украине связана с тем, что подавляющее большинство безвозвратных потерь просто не признаётся, а «200-е» украинские военные записываются в число «пропавших без вести».
Напомним, что с недавнего времени на фронт мобилизованных военнослужащих ВСУ стали отправлять с подписанной бумагой о том, что они «не против захоронения на месте возможной гибели». Сколько таких безвестных «захороненных» у ВСУ, вряд ли точно скажет даже Минобороны киевского режима.