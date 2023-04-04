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Испытания боевых машин К-16 и К-17 на платформе «Бумеранг» будут проходить до конца 2023 года

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Испытания боевых машин К-16 и К-17 на платформе «Бумеранг» будут проходить до конца 2023 года

В России продолжаются разработки и испытания самых разных видов передовых вооружений, включая сухопутную боевую технику.


Как стало известно, проводятся государственные испытания новых БТР и БМП, произведённых на платформе «Бумеранг». Испытания будут проходить до конца этого года и включают в себя проверку стрельбовых, ходовых и других данных, сообщают РИА Новости, ссылаясь на свой информированный источник.

Сообщается, что бронемашины испытывают на одном из военных полигонов, но не уточняется, на каком именно. Указывается, что в испытаниях задействованы несколько бронетранспортеров К-16 и боевых машин пехоты К-17.

По словам собеседника агентства, после удачного завершения испытаний в конце года будет принято решение перейти к серийному производству новых боевых машин на колёсах.

Колесная боевая платформа «Бумеранг» разработана таким образом, что на её основе можно создавать боевые машины самого разного назначения. Кроме того, эта платформа имеет многослойную броню и усиленную защиту от мин.

По некоторым данным, новые боевые машины на платформе «Бумеранг» и, в частности БМП К-17, может разгоняться до 100 км/ч при массе в 28 тонн. Основное вооружение – 30-мм автоматическая пушка и пусковые установки противотанкового ракетного комплекса «Корнет».
Автор:
Использованы фотографии:
кадр TouTube/Зимняя Черешня
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15 комментариев
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  1. Mister X
    Mister X Сегодня, 08:51
    -5
    Лёд тронулся, господа присяжные
    Поживем - увидим
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 08:54
      +6
      Цитата: Mister X
      Лёд тронулся, господа присяжные
      Поживем - увидим

      "лёд" продолжает "трогаться...поставки ожидались в 2019ом.
      1. Mister X
        Mister X Сегодня, 09:08
        0
        Цитата: Аэродромный
        поставки ожидались в 2019ом.

        «Русские долго запрягают, но быстро едут».
        Бисмарк.
      2. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Сегодня, 09:26
        +1
        Цитата: Аэродромный
        Лёд тронулся, господа присяжные
        Поживем - увидим

        "лёд" продолжает "трогаться...поставки ожидались в 2019ом.

        Ледники Эльбруса ! Вечная мерзлота Таймыра ! Кайф не в результате no ,а в процессе yes ! Вечный процесс-вечный кайф ! fellow
  2. Andron78
    Andron78 Сегодня, 08:51
    0
    Долго и нудно! В бою испытывать нужно и если в первом же они не подтвердят заявленные характеристики, по камерам рассовать тех, кто их придумал. Черт знает с какого года на парадах их катают, а испытания все завершить не могут.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 08:55
      +2
      Правильно! Всех их пересажать! И надолго! Лучше навсегда!
  3. AKsvlad047
    AKsvlad047 Сегодня, 08:57
    +1
    В военное время доработка перспективной техники должна проходить более быстрыми темпами! Данные машины наши ребята ждут на передовой и затягивать процесс их доводки на годы просто преступно!
  4. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 09:13
    +2
    Впервые боевая машина К-16 была представлена на закрытом показе на выставке Russia Arms EXPO в 2013 году. Была открыто представлена широкой публике на репетиции парада Победы в 2015 году.

    Шел 11-й год!
    8 раз показывали на Параде
    и в этом году покажут recourse
  5. Drugov
    Drugov Сегодня, 09:13
    0
    Интересно, есть хоть одна сфера народного хозяйства, которую не сумели развалить "эффективные менеджеры" президентской команды?
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 09:28
      0
      Есть. Знаете "Росатом"? Мировой лидер, между прочим, в атомной энергетике. А
      «Объединенная вагонная компания» - это в мире производитель номер три. А "Объединённая судостроительная корпорация"? Тоже в тройке мировых лидеров. Много чего в РФ не разваленного есть. Поэтому в покое её не оставят.
      1. красноярск
        красноярск Сегодня, 09:41
        0
        Цитата: Roma-1977
        Есть. Знаете "Росатом"? Мировой лидер, между прочим, в атомной энергетике.

        Это нам так говорят. А как на самом деле? У нас придумали МОКС-топливо для атомных станций. Неплохо, что тут скажешь. А в Европе - станцию, работающую на, как я понял, необогащенном уране. Это тоже - не рядовое событие.
        "Объединенная судостроительная корпорация"? Сравните с судостроением США, Японии, Китая. Не то, что в тройку, в пятерку не войдет.
    2. mark1
      mark1 Сегодня, 09:39
      0
      Цитата: Drugov
      Интересно, есть хоть одна сфера народного хозяйства, которую не сумели развалить "эффективные менеджеры"

      ...! Нет таких крепостей, которые ... ("эффективные менеджеры) ... не смогли бы взять»
  6. usm5
    usm5 Сегодня, 09:13
    +1
    Весь комплекс испытаний можно провести за месяц в условиях полигона и еше месяц в подразделениях СВО, которые ведут активные боевые действия. Остальные недостатки можно устранять по ходу производства. Разумное объяснение такому долгострою - это отсутствие в настоящее время необходимых материалов и комплектующих для серийного производства.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 09:29
      0
      Не только. Запуск в серию - это постройка сборочной линии. С нуля. Со всей оснасткой и обученным персоналом. Тот ещё геморрой.
  7. akropin
    akropin Сегодня, 09:46
    0
    Как по мне, то если отправить ребятам на ЛБС, то они в первый же день скажут что нравится или нет. А дальше если косяки не критичные можно отдать в качестве жертвы, пусть утомляют машину до полного удовлетворения. А если косяки критичны, то наказать тех, кто после 2019-го не особо работал над боевой техникой. А наказать очень просто - посадить на завод на проживание, пока не будет годной техники.