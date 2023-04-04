Испытания боевых машин К-16 и К-17 на платформе «Бумеранг» будут проходить до конца 2023 года

В России продолжаются разработки и испытания самых разных видов передовых вооружений, включая сухопутную боевую технику.
Как стало известно, проводятся государственные испытания новых БТР и БМП, произведённых на платформе «Бумеранг». Испытания будут проходить до конца этого года и включают в себя проверку стрельбовых, ходовых и других данных, сообщают РИА Новости, ссылаясь на свой информированный источник.
Сообщается, что бронемашины испытывают на одном из военных полигонов, но не уточняется, на каком именно. Указывается, что в испытаниях задействованы несколько бронетранспортеров К-16 и боевых машин пехоты К-17.
По словам собеседника агентства, после удачного завершения испытаний в конце года будет принято решение перейти к серийному производству новых боевых машин на колёсах.
Колесная боевая платформа «Бумеранг» разработана таким образом, что на её основе можно создавать боевые машины самого разного назначения. Кроме того, эта платформа имеет многослойную броню и усиленную защиту от мин.
По некоторым данным, новые боевые машины на платформе «Бумеранг» и, в частности БМП К-17, может разгоняться до 100 км/ч при массе в 28 тонн. Основное вооружение – 30-мм автоматическая пушка и пусковые установки противотанкового ракетного комплекса «Корнет».