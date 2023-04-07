Калифорнийская золотая лихорадка и «благородный разбойник» Хоакин Мурьета



Кадр мексиканского сериала «Голова Хоакина Мурьеты», 2023 г.



Аляска, очередь за лицензиями на добычу золота



Корабли со старателями в гавани Сан-Франциско, 1849 г.

Золото Калифорнии



А. Родригес. Золотоискатели



Опера «Юнона и Авось» на сцене театра «Градский холл», 15 декабря 2022 г.



Auguste Bernard Duhaut-Cilly. Вид на крепость Росс, литография 1828 г.



Форт Росс на карте Калифорнии



Аннексированные США земли Мексики

«Всему виной был Малыш Льяно – свою привычку убивать людей ему следовало бы ограничить мексиканцами. Но Малышу было за двадцать лет, а на границе по Рио-Гранде в двадцать лет неприлично числить за собой одних мексиканцев».

«Ему хотелось уйти подальше и выспаться где-нибудь на солнце, лежа в траве и закрыв лицо носовым платком. Даже мексиканец мог безнаказанно попасться ему на глаза, пока он был в таком настроении».



Сакраменто в 1849 г.



Старатели, работающие близ Сакраменто



Старатели в Калифорнии

Хоакин Мурьета: начало «большого пути»



Хоакин Мурьета на рисунке Чарльза К. Нахла



Калифорнийский бандит на рисунке Ф. Ремингтона



Кадр художественного фильма «Дух Соноры», 2015 г. (о котором мы еще поговорим)



Кадр испанского фильма «Мурьета», 1965 г.

«Мурьету подозревали в убийстве генерала Бина, случившемся в миссии Сан-Габриэль, но предпринятые попытки схватить его успехом не увенчались. С тех пор каждое убийство или ограбление приписывается Хоакину».



Алехандро Мурьета (вымышленный персонаж), Трехпалый Джек и Хоакин Мурьета в фильме «Маска Зорро», 1998 г.