Калифорнийская золотая лихорадка и «благородный разбойник» Хоакин Мурьета

Кадр мексиканского сериала «Голова Хоакина Мурьеты», 2023 г.
В истории человечества не раз наблюдались стихийные и неожиданные перемещения огромных масс людей, которые, как правило, не поощрялись местными правителями и происходили помимо их воли. Удивления это не вызывает, и дело не только в большой нужде податного населения, но и в отсутствии перспектив: социальные лифты практически не работали, и никаких шансов изменить свое положение к лучшему не имели не только крестьяне, но и мелкие дворяне. Ярким примером могут служить крестовые походы, особенно Детский 1212 г. (в котором принимали участие не только дети, но и множество взрослых) или Походы пастушков (1251 и 1320 гг.).
Пассионарные авантюристы-конкистадоры создавали частные армии, которые на свой страх и риск завоевывали огромные государства Нового Света. Можно вспомнить стихийную колонизацию территории современных США и часто самовольное продвижение европейских поселенцев на запад – до побережья Тихого океана. Или массовое бегство российских крестьян на Дикое поле, где были образованы общины казаков.
Другим примером стихийного движения десятков тысяч людей являются так называемые золотые лихорадки, самыми известными из которых были Клондайкская (на территории Аляски и Канады) и Калифорнийская.
Аляска, очередь за лицензиями на добычу золота
Корабли со старателями в гавани Сан-Франциско, 1849 г.
Огромное количество людей, среди которых находились и отчаявшиеся бедняки, и авантюристы среднего класса, оставили свои дома в тщетной надежде разбогатеть, но повезло лишь единицам: подсчитано, что хотя бы окупить расходы на дорогу и получить небольшую прибыль удалось лишь 6 % старателей, а число разбогатевших измерялось долями процентов.
Зато несказанно обогатились торговцы, снабжавшие приезжих старателей продовольствием, инструментами, оружием и боеприпасами, содержатели салунов, борделей, игорных домов. Утверждают, что тогда даже повара и прачки зарабатывали порой больше, чем рядовые старатели.
Именно в Калифорнии сшил свои первые «джинсы» Леви Страусс: в 1853 году он по дешевке купил паруса 700 кораблей, брошенных своими экипажами – матросы отправились на поиски золота. Дело пошло хорошо, использовав парусину, Страусс заменил её на деним (от французского serge de Nîmes – «саржа из Нима»). Деним – грубая и плотная хлопчатобумажная ткань саржевого плетения, в настоящее время это лишь один из видов джинсовой ткани: есть ещё шамбре, стретч, экрю, джин, винтаж (известный у нас как «варёнка»), ломаная саржа (изобретена фирмой Wrangler), утепленный деним.
Сэмюэль Бреннан, в магазине которого расплатился самородком первооткрыватель калифорнийского золота – Джеймс Маршалл, скупил все кирки, лопаты и сита, которые потом очень выгодно перепродавал прибывающим старателям. На полученные деньги он потом стал приобретать уже не мелкий инвентарь, а земельные участки и стал первым миллионером Калифорнии.
О Клондайкской золотой лихорадке у нас хорошо знают по рассказам Джека Лондона. Калифорнийская – гораздо менее известна, и многие хоть что-то о ней слышали лишь благодаря рок-опере Алексея Рыбникова «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты».
Золото Калифорнии
А. Родригес. Золотоискатели
Первые испанские поселения в Калифорнии появились еще в 1697 году. В 1776 году была основана крепость Сан-Франциско, которую в 1806 году посетил Николай Резанов – герой другой, еще более знаменитой и поистине культовой оперы Алексея Рыбникова.
Опера «Юнона и Авось» на сцене театра «Градский холл», 15 декабря 2022 г.
На калифорнийских землях в 80 км к северу от Сан-Франциско по инициативе Резанова в 1812 году была построена русская крепость Росс (форт Росс). Затем были организованы три сельскохозяйственные колонии к югу от нее.
Auguste Bernard Duhaut-Cilly. Вид на крепость Росс, литография 1828 г.
Форт Росс на карте Калифорнии
В 1821 году малонаселённые земли испанской Калифорнии отошли к получившей независимость Мексике. А русские колонии Калифорнии в 1841 году были проданы компании Гудзонова залива. В этом же году здесь появились первые белые поселенцы из числа граждан США. Затем, в ходе американо-мексиканской войны 1846–1848 гг. от Мексики были отторгнуты земли, составлявшие около 55 % площади этой страны – здесь теперь находятся американские штаты Калифорния, Нью-Мексико, Невада, Аризона, Юта, Колорадо, часть Вайоминга (не считая Техаса, отторгнутого от Мексики еще раньше).
Аннексированные США земли Мексики
Оставшиеся на этих территориях мексиканцы оказались на положении людей второго сорта, причем их положение мало изменилось даже на рубеже XIX–XX веков. И рассказ «Гнусный обманщик», написанный О. Генри в 1905 году, начинается такими строками:
«Всему виной был Малыш Льяно – свою привычку убивать людей ему следовало бы ограничить мексиканцами. Но Малышу было за двадцать лет, а на границе по Рио-Гранде в двадцать лет неприлично числить за собой одних мексиканцев».
Рио-Гранде – это река, по которой проходит граница США (штат Техас) и Мексики. В также граничащем с Мексикой штате Калифорния ситуация была не лучше.
И далее:
«Ему хотелось уйти подальше и выспаться где-нибудь на солнце, лежа в траве и закрыв лицо носовым платком. Даже мексиканец мог безнаказанно попасться ему на глаза, пока он был в таком настроении».
В начале 1848 года весь мир облетело известие о находке золота на практически пустой земле Калифорнии. Это вызвало огромный приток старателей со всех концов света. Те, что двигались с восточного побережья США, шли по так называемой Калифорнийской тропе – три тысячи миль по бездорожью, либо плыли 25 тысяч миль на кораблях, огибая чилийский мыс Фроуард. Прибывали также старатели из Европы, Канады, Центральной и Южной Америки, даже из Австралии и Китая. Китайцев, кстати, привозили сюда также в качестве строителей железной дороги, и в настоящее время Китайский квартал Сан-Франциско является самым крупным в Северной Америке.
Так началась Калифорнийская золотая лихорадка, продолжавшаяся всего 7 лет, но до неузнаваемости изменившая облик этих мест. Уже через год численность населения здесь увеличилось в 5 раз, достигнув 100 тысяч человек, от 25 до 35 тысяч из них проживали в Сан-Франциско – этот захолустный городок на глазах превращался в крупный административный центр. За 1848–1850 гг. в Калифорнию прибыло около 200 тысяч человек, к 1855 году число приезжих достигло 300 тысяч. В декабре 1848 года был основан поселок старателей Сакраменто – современная столица штата Калифорния.
Сакраменто в 1849 г.
Старатели, работающие близ Сакраменто
Подсчитано, что за годы золотой лихорадки было добыто около 4 тысяч тонн золота (более 125 миллионов унций, современная стоимость металла – порядка 193 миллиарда долларов), а самый большой из найденных самородков весил 195 фунтов (примерно 88,5 кг). Штат Калифорния в США до сих пор называют «Золотым», а его девизом стало слово «Эврика» – «нашел». Однако многие реки «Золотого штата» с тех пор загрязнены ртутью, которая применялась при добыче этого металла (процесс амальгамации).
Кстати, в 1859 году в Калифорнии (и в соседнем штате Невада) началась другая «лихорадка» – «Серебряная», и первыми залежи серебра нашли именно мексиканцы (серебряными рудниками славился, например, штат Сонора, из которого и приехал в Калифорнию Хоакин Мурьета). Но рассказ о «Серебряной лихорадке» выходит за рамки данной статьи.
Государственная власть в Калифорнии времен золотой лихорадки была очень слаба, поскольку мексиканские чиновники уже ушли, а американские появились недавно, и их количество было явно недостаточным. А многие из пришлых старателей оказались людьми, мягко говоря, не слишком законопослушными и все вопросы предпочитали решать с помощью кулаков, ножа или пистолета. Ситуация усугублялась многонациональным составом старателей. Особенно много (до 20 %) было китайцев, столько же – выходцев из Латинской Америки, среди которых преобладали чилийцы и мексиканцы.
В привилегированном положении, конечно, оказались англосаксы, которых выходцы из Латинской Америки называли «гринго». Это слово ведет происхождение от испанского слова griego, которым на Пиренейском полуострове называли иностранцев, плохо говоривших на кастильском языке. В Мексике так до сих пор называют граждан США, Фрида Колло даже называла США «Гринголандией». На Кубе, в Гватемале, Никарагуа, Панаме и Коста-Рике «гринго» – это вообще все жители Северной Америки, в Бразилии – иностранцы, говорящие на английском языке. А в Аргентине слово «гринго» фактически стало синонимом слова «блондин».
В 1849 году по приказу губернатора Калифорнии Персифора Смита иностранцы (кроме канадцев и англичан) стали облагаться дополнительным налогом – 20 долларов в месяц. Сразу уточним, что один доллар США в 1850 году стоил примерно 23,8 современных американских долларов.
Старатели в Калифорнии
Члены национальных общин держались обособленно, и в каждой были свои законы. Бытовые ссоры представителей разных диаспор часто перерастали в массовые драки.
Среди латиноамериканцев оказалось много опытных рудокопов, их успехи вызывали зависть в других общинах. И в конце 1849 года англосаксонская банда «Гончие псы» атаковала чилийский квартал, убив несколько человек, в числе которых оказались женщины и дети. Как мы помним, государственной власти в Калифорнии тогда практически не было. Но жители Сан-Франциско, объединившись, разгромили «беспредельщиков» и даже собрали какую-то сумму для семей убитых чилийцев. Однако эта акция была исключением из правил.
Ситуация особенно обострилась летом 1852 года, когда 4 июля, в День независимости, пьяные англосаксы напали на мексиканских старателей. Через несколько дней была повешена мексиканка, которая ударила ножом гражданина США, пытавшегося ее изнасиловать. Мексиканцы также создали банды, одну из которых и возглавил Хоакин Мурьета.
Хоакин Мурьета: начало «большого пути»
Хоакин Мурьета на рисунке Чарльза К. Нахла
История Хоакина Каррильо Мурьеты (Joaquin Carrillo Murrieta) в Советском Союзе стала известна благодаря рок-опере Алексея Рыбникова, либретто которой было написано по мотивам книги Пабло Неруды – поэта, политика, дипломата и члена ЦК Коммунистической партии Чили. Своё произведение он назвал Fulqor v muerte de Joaquin Murieta, bandido chile noin justiciadoen Californiael 23 dejuliode 1853: буквально «Сияние и смерть Хоакина Мурьеты, чилийского разбойника, подло убитого в Калифорнии 23 июля 1853 года». Однако слово Fulqor в данном случае можно перевести как «блеск» или даже «великолепие». В данном случае мы видим своеобразную «перекличку» названий «драматической кантаты» Неруды и романа Оноре де Бальзака «Блеск и нищета куртизанок». В России же по странной прихоти переводчика (П. Грушко) неожиданно появились два новых персонажа – Звезда и Смерть.
К чилийскому народу, многие представители которого стали жертвами режима Пиночета, в СССР относились с большим сочувствием, «кантата» Неруды была переведена на русский язык, проверять национальность главного героя никто не стал, и потому на долгие годы Мурьета стал у нас считаться чилийцем.
Однако, согласно записям в церковных книгах, этот человек родился 25 июля 1829 года в городе Аламосе, который находится в штате Сонора на северо-западе Мексики и ранее славился серебряными рудниками. В Калифорнию он приехал в 1849 году со своей женой, которую звали не Тересой, а Роситой. Компанию им составили сводный брат Хоакина и родные братья Роситы. Именно родственники Хоакина и пробовали себя в качестве золотодобытчиков.
Хоакин же по некоторым данным, работал в Калифорнии объездчиком лошадей или пастухом. Это может служить свидетельством определенного здравомыслия Хоакина, поскольку, как мы помним, люди, обслуживавшие золотоискателей, зачастую зарабатывали больше, чем многие старатели. Некоторые утверждают, что Мурьета с самого начала не брезговал и конокрадством.
Один из братьев Роситы по имени Клаудио Фелис был пойман при попытке украсть металл с прииска. Он сумел бежать из тюрьмы и в декабре 1850 года создал банду из 12 человек, которая прославилась своей жестокостью, причем также и по отношению к их соотечественникам.
Калифорнийский бандит на рисунке Ф. Ремингтона
Банда Фелиса ограбила два богатых ранчо, но была отбита при нападении на третье, после чего стала выслеживать обозы, либо одиноких путников на дорогах. Хоакин присоединился к этим бандитам в сентябре 1851 года – по распространенной версии, произошло это после убийства Роситы, которая, как утверждают, перед смертью была изнасилована шайкой из 13 англосаксонских старателей. Тогда же погибли брат Роситы и сводный брат Хоакина. Говорили, что потом Мурьета сумел найти и убить шестерых из нападавших.
Кадр художественного фильма «Дух Соноры», 2015 г. (о котором мы еще поговорим)
Кадр испанского фильма «Мурьета», 1965 г.
Однако многие современные исследователи относятся к этим рассказам достаточно скептически, считая их выдумкой романистов. Тот же брат Хоакина, по некоторым данным, после его гибели сумел вернуться в Мексику. Впрочем, дыма без огня не бывает, и в конфликте семьи Мурьеты с англосаксонскими золотоискателями нет ничего невозможного. Вполне вероятно, что было не одно, а несколько столкновений на бытовой почве, позже объединенных в одно крупное, которое ещё и обросло «дополнительными подробностями».
Вернемся к Хоакину Мурьете, который через некоторое время покинул отряд Клаудио Фелиса и поселился в Лос-Анджелесе. А банда Клаудио скоро была уничтожена мексиканцами, которые страдали от ее нападений не меньше, чем белые или китайцы. Вскоре после разгрома этой банды Хоакин Мурьета и другой его шурин, Рейес, были заподозрены в убийстве Джошуа Бина – генерал-майора милиции штата. Рейес был схвачен и повешен, Мурьета бежал и создал свою «бригаду», которой стали приписывать все убийства и грабежи в округе. В газете Alta California можно было прочитать:
«Мурьету подозревали в убийстве генерала Бина, случившемся в миссии Сан-Габриэль, но предпринятые попытки схватить его успехом не увенчались. С тех пор каждое убийство или ограбление приписывается Хоакину».
К тому же в то время в Калифорнии действовали и другие бандиты по имени Хоакин, но их «слава» также доставалась Мурьете. Так что у него быстро появилась репутация очень крутого парня. Да и среди подручных Мурьеты было ещё 4 человека по имени Хоакин, и потому его «бригаду» часто называли «бандой пяти Хоакинов» – Мурьеты, Каррильо, Окоморения, Ботельера и Валенсуелы. Ещё одним очень колоритным членом этой банды был некий Мануэль Гарсиаро (Гарсия) по прозвищу Трехпалый Джек.
Алехандро Мурьета (вымышленный персонаж), Трехпалый Джек и Хоакин Мурьета в фильме «Маска Зорро», 1998 г.
Надо сказать, что Хоакин сделал правильные выводы из разгрома банды Фелиса и, встав главе собственного отряда, земляков старался не обижать. В результате у него появился ореол «благородного разбойника», защищающего «латинос» от произвола «гринго».
Впрочем, давно замечено: что чем выше степень угнетения «нижних» классов, тем сильнее проявляется в их среде стремление к идеализации всевозможных бунтарей, пошедших против безжалостной и неумолимой системы – даже если те и не горят желанием делиться добычей с бедняками, достаточно того, что они грабят богатых, которые в результате «тоже плачут». В обществе, где преобладают люди среднего класса, хоть к революционерам, хоть к разбойникам относятся резко отрицательно.
Человек, ставший прототипом самого знаменитого «благородного разбойника» – Робина Гуда, вероятно, был современником Уота Тайлера: первая баллада о «добром малом» из Шервудского леса датирована 1377 годом, а повстанцы во главе с Тайлером захватили Лондон в 1381 году. Восстали английские крестьяне, как вы понимаете, не от хорошей жизни.
Романтизация грабивших жадных банкиров Бонни и Клайда в США была возможна и произошла лишь в период Великой депрессии.
Другой пример – мощная волна интереса к «блатной романтике» в нищей России «лихих девяностых», которая практически сошла на нет после стабилизации экономической ситуации. Персонажи сериала «Бригада» и двух фильмов про «Брата» у современных зрителей, которые видят эти киноподелки впервые, вызывают чувство явственного недоумения, поскольку с точки зрения любого нормального и адекватного человека они, безусловно, являются героями отрицательными. Значительно поубавилось и поклонников «блатного шансона».
В следующей статье мы вернемся в Калифорнию времен золотой лихорадки и поговорим о разбойничьих подвигах «атамана» Хоакина Мурьеты. А также – о «посмертной судьбе» и о «второй жизни» этого «благородного разбойника», которую он обрел на страницах книг и киноэкранах.