Батька Лукашенко в поисках выхода нашёл вход. Или сразу несколько

Третий мир и приключения «невероятных»
Долгое время Россия, имеющая с Беларусью общее Союзное государство, относилась к ней как к «младшему брату» почти без ресурсов и с ничтожной экономикой. Сейчас, похоже, ситуация меняется: в связи с тем, что Беларусь оказалась зажатой между давлением богатых на ресурсы братьев-славян с востока и санкциями западных соседей.
И теперь на фоне того, что отношения с Украиной безнадёжно испорчены, президент Лукашенко обратил внимание на те страны, которые традиционно по старинке называют «третьим миром». Особенно это актуально на фоне перспектив размещения в Беларуси российского ядерного оружия.
Такой ход может поставить Минск в ещё большую зависимость от Москвы, что с точки зрения «восстановления СССР» можно было бы рассматривать и как достижение. Для России такая внешняя политика Лукашенко означает, что стиль отношений с Союзным государством явно пора менять во избежание экономических и геополитических потерь.
В то же время для Евросоюза это означает не что иное как – Беларусь наконец очнулась от летаргического сна и поняла, что надо как-то бороться с санкциями. Не потому ли поездки Лукашенко в Иран и ряд африканских стран были в Беларуси восприняты столь неоднозначно.
«Невероятные» во главе со Светланой Тихановской, которая в Беларуси давно уже не живёт, а мечется между Варшавой, Вильнюсом и Москвой, клянча себе на жизнь везде, где только можно, раскритиковали поездки Лукашенко в неразвитые и недемократические страны.
Но даже среди самого радикального лагеря его противников, правых консерваторов, нашлось много разумных людей, которые осознают, что это, выражаясь финансовой терминологией, хеджирование риска пребывания некой прокладкой между Россией и ЕС, через которую прокачиваются российские углеводороды.
Такого мнения, в частности, придерживается радикальная Белорусская партия свободы, которая одновременно критикует Евросоюз за варварские санкции против страны, которая имеет мало ресурсов и даже не имеет выхода к морю, и Россию – понятно за что, а также за то, что в это «что» пытаются косвенно втянуть Беларусь.
Теперь это делается уже путём окончательной привязки оборонной стратегии страны к российским поставкам тактического ядерного оружия. Ну а позиция официальных чиновников понятна: мнение Лукашенко – это их мнение. И это при том, что многие стороны политики Лукашенко уже давно не могут вызывать иллюзий.
Это не иллюзия, это успех
Критика в адрес белорусского лидера идёт сразу по нескольким фронтам – и в связи с непродуманными мерами в сфере инвестиций в сельское хозяйство, с ростом потребительских цен, с сомнительной игрой в двуязычие, с не всегда оправданными карательными мерами против инакомыслящих и неугодных бизнесменов.
Да мало ли что ещё можно поставить «батьке» в укор? Нет людей на свете, которых можно оценивать по традиции классицизма: или хороший, или плохой, у всех есть разные стороны характера. Уж, по крайней мере, сбежав за пределы страны, как некоторые оппозиционеры, требовать для своей Родины дополнительных санкций – не лучше.
Лукашенко, скорее даже не по своей вине, а будучи жертвой сложившейся ситуации, получил многочисленные экономические проблемы для своей страны. Как в виде санкций Евросоюза, так и давления со стороны России, хотя вдруг она сменит тактику на прямую продажу ТЯО в собственность белорусских военных.
Из Москвы ни разу не было слышно прямых требований более активного участия в СВО и полного прекращения торговых отношений с Украиной, которая, в частности, являлась основным покупателем калийных солей из солигорских шахт. Но за Москву всё сделал инцидент с задержанием в Мачулищах украинского диверсанта.
После него, стоит напомнить, Лукашенко назвал президента Украины Зеленского «просто гнидой», и видимо, перекрыл дорогу внешнеэкономическим отношениям Беларуси с Украиной если не навсегда, то очень надолго.
Сначала в этом году Лукашенко совершил десятидневную поездку в ОАЭ и Зимбабве. В Зимбабве Беларусь планирует строить завод по переработке лития, спрос на который в мире высок, поскольку он используется, в частности, в аккумуляторах, поставлять сельскохозяйственную технику и карьерные самосвалы «БелАЗ».
Суммарный экономический эффект от поставок составит 200 млн долларов США. Но дело тут не в деньгах: рассматривается возможность превратить Зимбабве в хаб по поставкам белорусских товаров через ОАЭ и Мозамбик в страны Южной Африки. Сейчас Беларусь активно закупает у ЮАР некоторые продукты, в частности, фрукты и вино, так что отношения уже вполне сложившиеся.
Во время другого визита Лукашенко – в ОАЭ, обсуждались как раз транспортно-логистические вопросы, а именно поставки белорусских товаров через ОАЭ в Мозамбик и далее через Зимбабве на юг Африки. С премьер-министром Мозамбика белорусский президент обсуждал эти вопросы во время пребывания в Зимбабве.
У Минска свой «восточный вектор»
Самые крупные экономические последствия имел визит Лукашенко в Китай, где было решено открыть новые транспортные хабы для торговли товарами и сырьём между Китаем и Беларусью, а также совместную зону свободной торговли и инвестиций, при этом поезда из Беларуси в Китай и обратно будут ходить на льготных условиях.
Потенциал этих проектов исчисляется уже не миллионами, а миллиардами долларов. В Иране было подписано контрактов на сумму около 100 млн долларов, это поставки белорусской сельхозтехники и калийных удобрений (вот и альтернатива Украине нашлась).
Планируются поездки белорусского президента по странам ШОС, в т. ч. в Индию, чья экономика бурно развивается. Примечательна нелепая позиция Запада, который поспешил забить тревогу, дескать, Лукашенко выполняет задание Москвы. Беларусь, в отличие от России, не граничит с тем же Китаем и далеко находится от стран ШОС.
Казалось бы, зачем Кремлю такие посредники? Как раз, наоборот, налицо попытка оторваться от экономической зависимости от России. Только Лукашенко явно из страха лишиться власти в случае эскалации экономического кризиса отрывается ещё и от ЕС, который постоянно ставит ему всё новые условия.
Для России это, естественно, повод задуматься о том, какие изменения политики в отношении Союзного государства нужно проводить, чтобы Беларусь совсем уже не уплыла в свободное плавание. Привязать Минобороны Беларуси к российскому ядерному оружию – не выход, потому что в стране, пережившей чернобыльскую катастрофу, это вряд ли может у большинства населения вызвать большой энтузиазм.
Конечно, учитывая недружественные отношения с соседними Польшей, Литвой, Латвией и угрозы силового воздействия со стороны Украины, которые уже звучат не только в соцсетях от различных маргиналов, но и почти на официальном уровне, укреплять оборону нужно. Но только свою собственную оборону, а не строить военную доктрину на полной зависимости от России.
Иначе почти десятимиллионное государство, по меркам Восточной Европы не самое маленькое, превратится в подобие островных государств Океании, у которых собственные вооруженные силы имеются только для поддержания правопорядка, а их внешнюю безопасность и территориальную целостность охраняют ВС либо США, либо Австралии, либо Новой Зеландии.
Да и эффективность ТЯО не настолько велика по сравнению с другими видами современных неядерных вооружений, чтобы идти на экологический риск. Разве что разместить их в чернобыльской зоне как раз на границе с Украиной, поскольку там в экологическом плане терять уже нечего.