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Постпред РФ при ООН: в рамках зерновой сделки Россия не смогла вывезти ни единого зёрнышка

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Постпред РФ при ООН: в рамках зерновой сделки Россия не смогла вывезти ни единого зёрнышка

В рамках зерновой сделки Россия не смогла вывезти ни единого зернышка. Объем ее экспорта зерновых равен нулю.


Об этом на пресс-конференции заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

В своем заявлении дипломат обратил внимание на подписанный представителями России и ООН меморандум об экспорте российского зерна и другого продовольствия. Эта часть зерновой сделки еще даже не начинала выполняться.


Единственное, что удалось России, это вывезти в развивающиеся страны 30 тысяч тонн удобрений из трехсот тысяч, заблокированных в портах стран Европы в связи с санкциями. Их государства ЕС соблюдают неукоснительно. Отправленные удобрения, часть из которых еще не прибыла в порты назначения, составляют лишь десять процентов от общего количества. При этом данную продукцию нельзя назвать экспортированной, так как она была передана на безвозмездной основе.

Ситуация с российскими зерновыми и того хуже – их даже не начинали отправлять.

По меморандуму между Россией и ООН - второй части сделки - мы не экспортировали ни одного зернышка… Это простые факты, которые демонстрируют, как зерновая сделка работает или не работает

- заявил Небензя.

Соглашение между Россией и Украиной, известное как «зерновая сделка», посредниками которого стали Турция и ООН, было подписано в июле 2022 года. Согласно документу, Россияне препятствует вывозу Киевом зерна через черноморские порты, а Запад снимает ограничения на экспорт российских удобрений и сельскохозяйственной продукции. И хотя сделка несколько раз продлевалась, за это время она так и не начала действовать в отношении продукции из России.
Автор:
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37 комментариев
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  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 08:57
    +15
    Постпред РФ при ООН: в рамках зерновой сделки Россия не смогла вывезти ни единого зёрнышка
    ничего..зато "дружба" работает исправно,украинские танки довольны.
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 09:01
      +14
      Кто мне может объяснить-на кой хрен наши вообще соглашаются на это,продлевают... если сделка не работает.?. Точнее работает только для одной стороны- украины. Чтобы на украине были бабки для новых поставок оружия? Уважаю Небензю, но в данном случае его выступление - это из область "мыши плакали, но продолжали грызть кактус"
      1. сайгон
        сайгон Сегодня, 09:09
        +2
        Да флот не сможет блокировать порты противника вероятно , а мин насыпать на фарватеры не судьба видно . Так что сделка вроде как флоту не обидно что его в никудой не ставят .
        А морячилам все океанской зоны пароходы потребны .Словом не стоит расстраиваться сделка есть сделка и завершить её можно только порты уничтожить .
        А пока имеем что имеем .
        1. Владимир М
          Владимир М Сегодня, 09:18
          0
          Понятно, что наш флот не может блокировать. Но ведь можно было раздалбать порты на Украине, а не заниматься глупостью - ударами по энергосистеме Украины, именно в том объеме, в каком эти удары наносились. Не зря же от ударов по энергосистеме Украины практически отказались.
      2. Pharmacist
        Pharmacist Сегодня, 09:20
        +1
        Да чего ж тут непонятного - делают по настоятельной просьбе Эрдогана, ради дружбы с ним и Турцией. Ведь Турция - это и параллельный импорт, и курорты, и газовый хаб, и проливы, и "наш человек в НАТО", наконец. Эта "дружба" обходится не дёшево...
      3. carpenter
        carpenter Сегодня, 09:21
        0
        Цитата: Чёрный
        Кто мне может объяснить-на кой хрен наши вообще соглашаются на это,продлевают... если сделка не работает.?

        И не будет работать, неужели в Москве этого не понимают ?
        Запад делает все, чтобы Россия не вывозила зерно. Только возмущение МИД Росси в ООН, а "воз и ныне там". Прекратить прямо с сегодняшнего дня сделку, и не сомневаюсь завтра же разрешат вывоз российского зерна.
      4. frruc
        frruc Сегодня, 09:23
        +1
        Я полагаю, что эта так называемая "зерновая сделка" не совсем про зерно и нам основное в этом не договаривают.
      5. красноярск
        красноярск Сегодня, 09:29
        0
        Цитата: Чёрный
        Уважаю Небензю, но в данном случае его выступление - это из область "мыши плакали, но продолжали грызть кактус"

        Не-е-е, это из серии - обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад.
        Лохи они и есть -лохи. От зерновой сделки Окраина ржет с нас, Турки ржут, Европа описалась, хохоча над нами. А мы еще продлили срок действия "сделки", на сколько, на 2 ли месяца? Уму не постижимо. Это наверное тот случай, когда можно смело сказать - умом Россию, вернее ее руководителей, не понять.
      6. Alexeya2709
        Alexeya2709 Сегодня, 09:34
        0
        Римляне советовали искать, кому выгодно.
  2. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 08:59
    +10
    Могу посоветовать товарищу постпреду написать жалобу в Спортлото по поводу этого.
  3. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 08:59
    +10
    Так что ныть то? Продлевают и ноют-кто уважать будет РФ после этого бесконечного нытья, молчали бы бы просто
    1. AKuzenka
      AKuzenka Сегодня, 09:03
      +6
      Так что ныть то? Продлевают и ноют-кто уважать будет РФ после этого бесконечного нытья, молчали бы бы просто
      Так эта..... снова кинули "партнёры". Вот неожиданно, правда?! Во вред государству, государство делает много. Главное, чтобы олигархам хорошо жилось и торговалось. Обеспечить деньгами и вооружениями противника - да за ради бога! РФ же соблюдает все взятые на себя договорённости! Милота, прямо.
      1. 75Сергей
        75Сергей Сегодня, 09:20
        0
        "Партнёры" Походу у нас с 1991 года
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 09:05
      +5
      Цитата: dnestr74
      Так что ныть то?

      Россия не смогла вывезти ни единого зернышка
      Так и водят за нос ! Так и водят ! Уже не смешно, а мерзко !
  4. мазута
    мазута Сегодня, 09:02
    +10
    Вот это "новость"!А сколько писали и тут в том числе и объясняли "выгоды"для России!"Выгод"хлебнули почти за год до краёв!Чего только подрыв Крымского моста стоит!А атаки морскими дронами на Севастополь!Кругом одни "выгоды"...И страны Африки "накормлены".Отличная сделка.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:24
      +2
      Цитата: мазута
      Вот это "новость"!А сколько писали и тут в том числе и объясняли "выгоды"для России!

      Полной ложкой выгоды хлебают, аж захлебнулись, а Небензя все плачется в ООН.
  5. Million
    Million Сегодня, 09:02
    +6
    Власть наша все слабее и слабее на международной арене.
    Зато внутри гайки продолжает закручивать так,что металл может не выдержать.
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 09:13
      +1
      Когда пружину гайкой тянешь, тут гланое резьбу не сорвать, а то она так впендюрить может.
  6. Kunich
    Kunich Сегодня, 09:02
    +8
    Какое отличное соглашение, однако! Надо его продлить еще на год, однозначно!
  7. vitvit123
    vitvit123 Сегодня, 09:07
    +6
    Сюрреализм какой-то ! Других слов просто нет ! Бред !
    Ну уж в нашей стране есть ответы на такие случаи , идите жалуйтесь во Всемирную Лигу Сексуальных Реформ ( так вроде ) ... позорище !
  8. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:08
    +3
    Ой ой ой опять кинули...как надоели такие заявления неудачников.
  9. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:12
    +3
    Пардон, а у меня тогда вопрос, а какого хрена?!
    Ощущение, что у нас кто-то продолжает жрать и причём может влиять на политические решения в свою пользу


    Потери решили восполнить, видно Запад на это и рассчитывал, когда обнулял их счета и недвижимость.
  10. divan
    divan Сегодня, 09:12
    +4
    не смотря на отличный урожай пшеницы прошлого года , Хлебобулочные изделия у нас выросли в цене , удобрений фермерам не хватает , и теперь не понятно почему мы униженно просим пропускать БЕСПЛАТНО ЭТИ ТОВАРЫ ЗА РУБЕЖ? КААЯ НАМ И МНЕ ЛИЧНО ВЫГОДА ОТ ЭТОГО ?
    1. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 09:28
      +3
      Бесплатно это нужно для северной Кореи, от них можно ждать больше поддержки нежели вывести в африканские страны.
  11. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 09:13
    +2
    В рамках зерновой сделки Россия не смогла вывезти ни единого зернышка

    Ну для кого сделка, а для кого лохотрон. Традиционный. Люди, народ, они нас оказывается опять обманули! А мы думали они больше не будут...
  12. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 09:13
    +1
    «отродясь такого не бывало, и опять то же самое»...
    А ведь тот же Автор говорил "Мы не можем идти вперёд с головой, повёрнутой назад или вбок! Не получится! Ни у кого не получится!"
    1. sergo1914
      sergo1914 Сегодня, 09:15
      0
      Цитата: sergo1914
      «отродясь такого не бывало, и опять то же самое»...
      А ведь тот же Автор говорил "Мы не можем идти вперёд с головой, повёрнутой назад или вбок! Не получится! Ни у кого не получится!"


      Вобщем..."Принципы, которые были принципиальны, были непринципиальны"
  13. Ганкутсу_
    Ганкутсу_ Сегодня, 09:17
    +1
    Всё это напоминает Джентельменов удачи:
    Помогите, хулиганы зрения лишают!
  14. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:18
    +3
    А список можно, всех тех кто продлевал эту сделку?!
    Страна должна знать ФИО и должности хероев!
  15. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:22
    -1
    Походу надо пристально приглядется внутри страны к господам!
    Внутренний враг опасней внешнего.
  16. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:24
    -3
    Небензя тролит ООН ,по сделке мы действительно ни чего не вывезли.А то что мы вывезли на экспорт мимо сделки ,эти наглые морды не касается от слова совсем.Политика двойных стандартов .И одновременно макнули в дерьмо запад,перед остальным миром.Показав что они не договороспособны ,в очередной раз.Мы без запада можем существовать- они тоже могут ,но это будет каждый раз дороже."Неожиданный" сюрприз от ОПЕК это подтвердил.Их ещё ждёт много открытий чудных.Западные технологии на хлеб не на можешь, в бак не зальёшь.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 09:30
      0
      Цитата: tralflot1832
      Небензя тролит ООН

      кроме как бубнить небензя ни чего не может, ни кого мы ни куда не макнули и ни кого не протроллили
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:36
        -1
        Ознакомьтесь с цифрами экспорта зерновых и удобрений из России ,вы удивитесь .У вас носовой платочек есть.
  17. Atlant-1164
    Atlant-1164 Сегодня, 09:27
    0
    Ну и зачем было подписывать,гарантировать?
    Ради чего?
  18. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 09:29
    +1
    Постпред РФ при ООН: в рамках зерновой сделки Россия не смогла вывезти ни единого зёрнышка
    а кто нам виноват?!!!
    все за себя одни мы не понятно за кого
  19. macgyver
    macgyver Сегодня, 09:39
    0
    Зачем вообще нужны какие-то сделки с фашизмом, за который впоследствии наши солдаты расплачиваются своими жизнями? Предлагаю тех кто заключает подобные сделки направлять в штурмотряды на передовую, после двух недельной переподготовки.
  20. akropin
    akropin Сегодня, 09:41
    0
    Крамолу скажу - взорвать к чертовой бабушке тайным образом весь аммиак в европе!