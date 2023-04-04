Постпред РФ при ООН: в рамках зерновой сделки Россия не смогла вывезти ни единого зёрнышка

По меморандуму между Россией и ООН - второй части сделки - мы не экспортировали ни одного зернышка… Это простые факты, которые демонстрируют, как зерновая сделка работает или не работает

В рамках зерновой сделки Россия не смогла вывезти ни единого зернышка. Объем ее экспорта зерновых равен нулю.Об этом на пресс-конференции заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.В своем заявлении дипломат обратил внимание на подписанный представителями России и ООН меморандум об экспорте российского зерна и другого продовольствия. Эта часть зерновой сделки еще даже не начинала выполняться.Единственное, что удалось России, это вывезти в развивающиеся страны 30 тысяч тонн удобрений из трехсот тысяч, заблокированных в портах стран Европы в связи с санкциями. Их государства ЕС соблюдают неукоснительно. Отправленные удобрения, часть из которых еще не прибыла в порты назначения, составляют лишь десять процентов от общего количества. При этом данную продукцию нельзя назвать экспортированной, так как она была передана на безвозмездной основе.Ситуация с российскими зерновыми и того хуже – их даже не начинали отправлять.- заявил Небензя.Соглашение между Россией и Украиной, известное как «зерновая сделка», посредниками которого стали Турция и ООН, было подписано в июле 2022 года. Согласно документу, Россияне препятствует вывозу Киевом зерна через черноморские порты, а Запад снимает ограничения на экспорт российских удобрений и сельскохозяйственной продукции. И хотя сделка несколько раз продлевалась, за это время она так и не начала действовать в отношении продукции из России.