Украинский режим готовится к весеннему контрнаступлению на освобожденные российскими войсками территории. Однако в процессе контрнаступления ВСУ столкнутся с целым рядом серьезных проблем, что вряд ли гарантирует успех данному мероприятию. Об этом пишет американское издание The New York Times.
По утверждению газеты, контрнаступление может начаться в следующем месяце. Но решающее значение будет играть время. Ведь бюджет США уже «устал» от постоянной военной помощи Украине, поэтому контрнаступление в Пентагоне называют «заключительной попыткой». Если Украине не удастся установить контроль над значительной территорией, то финансирование со стороны США может сократиться и даже прекратиться.
К числу основных проблем, которые стоят сейчас перед ВСУ, американская пресса, во-первых, относит ситуацию с вооружением и боеприпасами. Уже сейчас у ВСУ – дефицит снарядов.
Во-вторых, не очень понятно, достаточно ли имеющихся в наличии вооружений для прорыва линии обороны и минных полей. Украинская армия, вероятно, попытается начать интенсивные артиллерийские обстрелы узкого участка на линии боевого соприкосновения. Затем в бой пойдут саперные подразделения и поедут танки.
Американские аналитики прогнозируют глубину наступления в 80 километров. Вероятно, ВСУ попытаются двигаться на Мариуполь с целью выхода к побережью Азовского моря. Главная цель на данном направлении – перерезать сухопутный коридор в Крым. Затем украинская артиллерия, в идеале, окажется вблизи Крымского полуострова и российские базы станут для нее досягаемыми.
Но для выполнения поставленных задач требуется не только много оружия и боеприпасов. Очень большую роль играет и состояние личного состава. Моральный дух украинских военнослужащих становится все хуже, мотивация падает. Идейные нацисты были выбиты в течение года специальной операции, а мобилизованные в большинстве своем воевать не хотят.
Отдельный вопрос – качество подготовки. Сейчас украинских солдат готовят на ускоренных курсах. Но понятно, что квалифицированного танкиста или артиллериста за пять недель не подготовить, особенно если это вчерашний гражданский человек, вырванный из мирной жизни.
Успех вряд ли гарантирован. Союзники медлили с отправкой оружия, а солдатам приходилось довольствоваться ускоренными курсами штурмовой тактики
- делает вывод издание.