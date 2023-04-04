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Американская пресса анализирует проблемы при грядущем контрнаступлении ВСУ: «Успех вряд ли гарантирован»

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Американская пресса анализирует проблемы при грядущем контрнаступлении ВСУ: «Успех вряд ли гарантирован»

Украинский режим готовится к весеннему контрнаступлению на освобожденные российскими войсками территории. Однако в процессе контрнаступления ВСУ столкнутся с целым рядом серьезных проблем, что вряд ли гарантирует успех данному мероприятию. Об этом пишет американское издание The New York Times.


По утверждению газеты, контрнаступление может начаться в следующем месяце. Но решающее значение будет играть время. Ведь бюджет США уже «устал» от постоянной военной помощи Украине, поэтому контрнаступление в Пентагоне называют «заключительной попыткой». Если Украине не удастся установить контроль над значительной территорией, то финансирование со стороны США может сократиться и даже прекратиться.

К числу основных проблем, которые стоят сейчас перед ВСУ, американская пресса, во-первых, относит ситуацию с вооружением и боеприпасами. Уже сейчас у ВСУ – дефицит снарядов.

Во-вторых, не очень понятно, достаточно ли имеющихся в наличии вооружений для прорыва линии обороны и минных полей. Украинская армия, вероятно, попытается начать интенсивные артиллерийские обстрелы узкого участка на линии боевого соприкосновения. Затем в бой пойдут саперные подразделения и поедут танки.

Американские аналитики прогнозируют глубину наступления в 80 километров. Вероятно, ВСУ попытаются двигаться на Мариуполь с целью выхода к побережью Азовского моря. Главная цель на данном направлении – перерезать сухопутный коридор в Крым. Затем украинская артиллерия, в идеале, окажется вблизи Крымского полуострова и российские базы станут для нее досягаемыми.

Но для выполнения поставленных задач требуется не только много оружия и боеприпасов. Очень большую роль играет и состояние личного состава. Моральный дух украинских военнослужащих становится все хуже, мотивация падает. Идейные нацисты были выбиты в течение года специальной операции, а мобилизованные в большинстве своем воевать не хотят.

Отдельный вопрос – качество подготовки. Сейчас украинских солдат готовят на ускоренных курсах. Но понятно, что квалифицированного танкиста или артиллериста за пять недель не подготовить, особенно если это вчерашний гражданский человек, вырванный из мирной жизни.

Успех вряд ли гарантирован. Союзники медлили с отправкой оружия, а солдатам приходилось довольствоваться ускоренными курсами штурмовой тактики

- делает вывод издание.
Автор:
Использованы фотографии:
Telegram-канал Министерства обороны Украины
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20 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 09:07
    +1
    контрнаступлении ВСУ: «Успех вряд ли гарантирован»
    Тогда и не стоит начинать !
    Граждане довольны и расходятся по домам ! feel
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 09:16
      0
      Дядюшка, на то она и пресса, чтобы жать.. wassat
  2. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 09:08
    +7
    Все эти аналитические выводы не стоят ничего...успешно- не успешно....Всё решится на поле боя.Начнётся наступление, тогда мы и посмотрим, кто к чему готов....
  3. Батько_Махно
    Батько_Махно Сегодня, 09:13
    -3
    ВСУ уничтожили свою армию под Бахмутом, им уже некем воевать. Нашей армии останется только добить оставшихся в ходе их "контрнаступления" и Зеленский сам будет просить зафиксировать перемирие по линии фронта. Но нам это уже будет не к чему, победа будет за нами
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 09:17
      +3
      ВСУ уничтожили свою армию под Бахмутом, им уже некем воевать. Нашей армии останется только добить оставшихся в ходе их "контрнаступления"

      Ваши бы слова, да Богу в уши...да вот только прошлогодние события под Харьковом, уход из Херсона и ещё нескольких городов говорят о том, что обрекать заранее наступление укровермахта на неудачу , слишком рано. Время покажет. Остаётся надеется, что нашим ГШ выводы были сделаны.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 09:37
        +1
        Остаётся надеется, что нашим ГШ выводы были сделаны.
        Если драка неизбежна, перегруппироваться нужно первым.
      2. Flyter
        Flyter Сегодня, 09:48
        0
        На ментальном уровне ГШ не может этого сделать. Я думаю, они до сих пор не могут поверить, в то, что украинские генералы с НАТОвцами могли что-то спланировать гораздо умнее, чем они и в этом и есть ловушка. Одним из примеров нежелания развиваться стало использование азербайджанской армией беспилотников. Думал ли ГШ о развитии в этом направлении? Нафталиновые головы и подумать не могли, что будущее наступило.
    2. alovrov
      alovrov Сегодня, 09:25
      +2
      Им есть кем и чем наступать. Если не работаете на бандеровцев, то нечего и помогать им в разгоне дезы.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:14
    +1
    Флаг Вагнера над администрацией Артёмовска запад поверг в шок.Хрустальный домик " побед " ВСУ начал рушится в западном сознании.
  5. сайгон
    сайгон Сегодня, 09:15
    +1
    Все с этим наступлением мутно и гадательно ( интересно с какого хрена контр наступательная операция коли наши в наступление не идут ?).
    Конечно состояние укро вояк нам не известно , степень подготовки не ясна , однако вопросы и в боевой устойчивости наших войск ( хотя надеюсь харьковских маневристов более нет) тоже величина не известная .
    Словом можем только гадательством заниматься ( хоть на картах , хоть на кофейной гуще или жиже) .
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:16
    +2
    Попытка не пытка, как говорил тов. Берия. Будем посмотреть на результаты.... Вариантов много, ванговать нет смысла.
  7. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:17
    +3
    Бюджет США устал?А как недавнее сообщение?""Будемпомогатьсколькопотребуется#".Сколько потребуется,это конечно -неопределенная величина
  8. alovrov
    alovrov Сегодня, 09:23
    +4
    Пошла информационная атака. Пару недель точно будут кормить сказками что бандеровцы ни к чему не готовы. У нас многие верят. Просто потому что приятно. Да и доложить наверх приятные новости полезно для задницы.
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:25
    +2
    На когда-то беспомощной Украине жило 60 млн населения. Но потом ей стали помогать мировые лидеры, и так напомогали, что сейчас 15 миллионов вместе с калеками не наберется.
    Так выпьем же за то, что ну ее нахрен такую помощь!
  10. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 09:25
    +2
    "Успех" будет, главная задача утилизировать как можно больше славян, и уничтожить как можно больше славянских поселений! С этой задачей обе стороны справляются на ура!
  11. Atlant-1164
    Atlant-1164 Сегодня, 09:26
    +3
    Не зная реального положения вешей, трудно что-то прогнозировать.
    Могу только надеяться.. что наши учли прошлогодние ошибки!
    "За одного битого, двух не битых дают"
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 09:41
      0
      Не зная реального положения вешей
      Сложно не знать реального положения вещей, спустя год войны. Это надо реально старательно не замечать, просто игнорировать.
  12. Комментарий был удален.
  13. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:31
    +2
    Помню раньше был хороший советский мультфильм "Ограбление по ..." Больше всего меня удивляло "ограбление по итальянски" , это когда "грабители" банка перед грабежом рассказывали об этом всем родственникам , полицейским и директору банка.
  14. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:32
    0
    Цитата: dmi.pris1
    Бюджет США устал?А как недавнее сообщение?""Будемпомогатьсколькопотребуется#".Сколько потребуется,это конечно -неопределенная величина

    "Будемпомогатьсколькопотребуется#" - тут необходимо задать вопрос: потребуется кому? И тогда всё станет более понятным. Явно украинских аборигенов в расчет не принимают. Им уже отведена роль мяса.
  15. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:45
    0
    Цитата: tralflot1832
    Флаг Вагнера над администрацией Артёмовска запад поверг в шок.Хрустальный домик " побед " ВСУ начал рушится в западном сознании.

    Поторопились они записать xoхлoв в "победители". Непонятно, из чего радужные делали такие выводы. Россия на полную катушку вроде как ещё и не воевала. Общей мобилизации у нас пока не было. Да и ракеты наши "заканчиваются", чтобы не соврать, уже кругу эдак по десятому.