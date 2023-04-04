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Представитель администрации Запорожской области Рогов посоветовал Зеленскому готовить план «Б» от слова «бежать»

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Представитель администрации Запорожской области Рогов посоветовал Зеленскому готовить план «Б» от слова «бежать»

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы прекратить заниматься самовнушением об «успехе контрнаступления» и начать готовиться к реализации плана «Б» - бежать из страны. Об этом заявил член совета администрации Запорожской области и лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Слова политика приводит РИА Новости.


Отметим, что Зеленский ранее выступил с агрессивным заявлением, подчеркнув, что если российская армия не уйдет с занимаемых территорий, то якобы будет «уничтожена». После этого Рогов и ответил на выпад главы киевского режима.

Зеленскому пора не заниматься самовнушение об успешном контрнаступлении, забыть о нем и готовить для себя план «Б», где «Б» от слова «бежать»

- цитирует Рогова РИА Новости.

Далее Рогов отметил, что Зеленский, который теряет контроль над очередным городом, пытается убедить окружающих в том, насколько он «опасен и серьезен».

Но в действительности, как показывает ситуация в Донбассе, все складывается не лучшим для Зеленского образом. По словам представителя запорожской администрации, российское военно-политическое руководство осведомлено о планах по контрнаступлению ВСУ и готово к встрече противника.

Напомним, что ранее временно исполняющий обязанности главы администрации Запорожской области РФ Евгений Балицкий заявлял о концентрации в северной части региона, все еще контролируемой ВСУ, около 40 тысяч украинских военнослужащих с вооружением и техникой.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Зеленского
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5 комментариев
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  1. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 09:34
    -1
    Да некуда ему бежать. Как только клоун отыграет свою роль - его уберут. Слишком много знает.....Очень может быть , что последним актом его выступления, станет устранение этого упыря его же кураторами с последующим обвинением России( новичок найдут, али ещё как...) Впрочем, как бы то ни было, желаю этому мерзкому подонку поскорее сдохнуть.
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 09:36
    0
    около 40 тысяч украинских военнослужащих с вооружением и техникой.
    Все знают ! И чего ждем ? Отправить к Бандере !
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:44
    0
    Если хочет жить, бежать нужно в Россию. Да, суд, да, отсидка. Но жить будет. На западе таких гарантий никто не даст, если дадут - обманут, он знает. Ефремов, Навальный же сидят, живые, за здоровье не скажу....
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:45
    -1
    Да там только план П. Потому что уже П. Куда ему бежать, кто его к себе примет?!!! Уже хотя бы потому. что все, Оркаина кончилась - и на его вилле в Испании его с удовольствием замочат фашики-укропы общественно опасным способом, то есть план П грозит уже рядом проживающим испанцам - зачем Испании лишний П от пребывания этого Г в стране?
    1. Товарищ_Икс
      Товарищ_Икс Сегодня, 09:49
      0
      В Испании ему ничего не грозит, т.к. его вилла в Италии.