Зеленскому пора не заниматься самовнушение об успешном контрнаступлении, забыть о нем и готовить для себя план «Б», где «Б» от слова «бежать»

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы прекратить заниматься самовнушением об «успехе контрнаступления» и начать готовиться к реализации плана «Б» - бежать из страны. Об этом заявил член совета администрации Запорожской области и лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Слова политика приводит РИА Новости Отметим, что Зеленский ранее выступил с агрессивным заявлением, подчеркнув, что если российская армия не уйдет с занимаемых территорий, то якобы будет «уничтожена». После этого Рогов и ответил на выпад главы киевского режима.- цитирует Рогова РИА Новости Далее Рогов отметил, что Зеленский, который теряет контроль над очередным городом, пытается убедить окружающих в том, насколько он «опасен и серьезен».Но в действительности, как показывает ситуация в Донбассе, все складывается не лучшим для Зеленского образом. По словам представителя запорожской администрации, российское военно-политическое руководство осведомлено о планах по контрнаступлению ВСУ и готово к встрече противника.Напомним, что ранее временно исполняющий обязанности главы администрации Запорожской области РФ Евгений Балицкий заявлял о концентрации в северной части региона, все еще контролируемой ВСУ, около 40 тысяч украинских военнослужащих с вооружением и техникой.