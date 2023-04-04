Появились очередные кадры, на которых украинские военные идут на позиции с пулемётами «Максим»

Постоянные жалобы Зеленского и его приближенных на нехватку в украинской армии вооружений, оказывается, касаются не только танков и самолетов. Судя по информации, которая попадает периодически в сеть, у бойцов ВСУ серьезный дефицит с обычным стрелковым оружием. При том что западные союзники уже передали Киеву вооружений на десятки миллиардов долларов, украинские вояки вынуждены задействовать на поле боя поистине раритетный образцы оружия.
На этот раз в сеть попали кадры, на которых боевики ВСУ тащат по лесу сразу несколько пулеметов «Максим». Соответствующее видео опубликовал украинский телеграм-канал издания «Страна» («Политика страны»). Явно не от лучшей жизни украинским воякам приходится расконсервировать оружие времен Первой мировой войны.
Где и когда были сделаны кадры, не уточняется. Использовались ли пулеметы «Максим» в боевых действиях, тоже не сообщается. Возможно, ролик постановочный, ибо известно, как киевские власти любят, что называется, давить на жалость своим западным спонсорам, выклянчивая все новые поставки вооружений.
В то же время, это далеко не первое видеоподтверждение того, что бойцам ВСУ приходится применять на передовой не просто устаревшее, а буквально древнее оружие. Еще весной прошлого года тот же телеграм-канал «Политика страны» и другие украинские паблики публиковали ролики, на которых украинские солдаты стреляют из Максима, иронизируя, что пулемет в процессе использования так нагревается, что на его стволе можно заваривать чай или кофе. Есть немало снимков и видео, на которых украинские умельцы демонстрируют «тачанки 2.0» — пикапы, с установленными на них «Максимами», иногда даже в сдвоенном или строенном варианте.
При этом украинские военнопленные регулярно жалуются на нехватку оружия и боеприпасов. По их словам, большая часть современного западного вооружения достается элитным подразделениям, либо вообще не доходит до фронта будучи распроданным на «черном рынке». Касательно пулемета «Максим» известно, что это оружие чаще всего достается бойцам теробороны.
Пулемет Максима — станковый пулемёт, разработанный британским оружейником американского происхождения Хайремом Стивенсон Максимом в 1883 году. Считается родоначальником автоматического стрелкового оружия, широко использовался в Первой и Второй мировой войнах. В нашей стране пулемет известен более всего по кадрам из кинофильмов о Гражданской войне и легендарной картине «Брат 2».
Устаревший, но очень надежный пулемет «Максим» встречается в горячих точках по всему миру даже в наши дни. Оружие позапрошлого века используют в основном различные повстанческие и террористические формирования, в отличие от киевских властей, лишенные многомиллиардной помощи из-за границы.