Военное обозрение
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Появились очередные кадры, на которых украинские военные идут на позиции с пулемётами «Максим»

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Появились очередные кадры, на которых украинские военные идут на позиции с пулемётами «Максим»

Постоянные жалобы Зеленского и его приближенных на нехватку в украинской армии вооружений, оказывается, касаются не только танков и самолетов. Судя по информации, которая попадает периодически в сеть, у бойцов ВСУ серьезный дефицит с обычным стрелковым оружием. При том что западные союзники уже передали Киеву вооружений на десятки миллиардов долларов, украинские вояки вынуждены задействовать на поле боя поистине раритетный образцы оружия.


На этот раз в сеть попали кадры, на которых боевики ВСУ тащат по лесу сразу несколько пулеметов «Максим». Соответствующее видео опубликовал украинский телеграм-канал издания «Страна» («Политика страны»). Явно не от лучшей жизни украинским воякам приходится расконсервировать оружие времен Первой мировой войны.

Где и когда были сделаны кадры, не уточняется. Использовались ли пулеметы «Максим» в боевых действиях, тоже не сообщается. Возможно, ролик постановочный, ибо известно, как киевские власти любят, что называется, давить на жалость своим западным спонсорам, выклянчивая все новые поставки вооружений.

В то же время, это далеко не первое видеоподтверждение того, что бойцам ВСУ приходится применять на передовой не просто устаревшее, а буквально древнее оружие. Еще весной прошлого года тот же телеграм-канал «Политика страны» и другие украинские паблики публиковали ролики, на которых украинские солдаты стреляют из Максима, иронизируя, что пулемет в процессе использования так нагревается, что на его стволе можно заваривать чай или кофе. Есть немало снимков и видео, на которых украинские умельцы демонстрируют «тачанки 2.0» — пикапы, с установленными на них «Максимами», иногда даже в сдвоенном или строенном варианте.



При этом украинские военнопленные регулярно жалуются на нехватку оружия и боеприпасов. По их словам, большая часть современного западного вооружения достается элитным подразделениям, либо вообще не доходит до фронта будучи распроданным на «черном рынке». Касательно пулемета «Максим» известно, что это оружие чаще всего достается бойцам теробороны.

Пулемет Максима — станковый пулемёт, разработанный британским оружейником американского происхождения Хайремом Стивенсон Максимом в 1883 году. Считается родоначальником автоматического стрелкового оружия, широко использовался в Первой и Второй мировой войнах. В нашей стране пулемет известен более всего по кадрам из кинофильмов о Гражданской войне и легендарной картине «Брат 2».

Устаревший, но очень надежный пулемет «Максим» встречается в горячих точках по всему миру даже в наши дни. Оружие позапрошлого века используют в основном различные повстанческие и террористические формирования, в отличие от киевских властей, лишенные многомиллиардной помощи из-за границы.

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Использованы фотографии:
Соцсета
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40 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:56
    +9
    Максим хороший кулемёт,правда тяжеловат.В общем мячта украинского пулемётчика.И в умелые руках это грозное оружие.А если он не один на опорнике?
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 10:01
      +6
      Устаревший, но очень надежный пулемет «Максим» встречается в горячих точках по всему миру даже в наши дни
      . Ключевое - очень надёжный пулемёт. А почему бы его и не использовать....
      украинские военнопленные регулярно жалуются на нехватку оружия и боеприпасов. По их словам, большая часть современного западного вооружения достается элитным подразделениям, либо вообще не доходит до фронта будучи распроданным на «черном рынке».
      Понятно, что часть оружия уходит "налево" даже не доезжая до украины.Надо же как то америкосам и их подельникам как то втихаря снабжать им террористов по всему миру. Да вот только и украине немало достаётся. Подтверждение - огромное количество роликов в телеграмм-каналах, где наши парни трофеят самые современные образцы....И в контрнаступ они предполагают не с мушкетами-арбалетами идти.
      1. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 11:52
        +1
        Цитата: Чёрный
        . Ключевое - очень надёжный пулемёт. А почему бы его и не использовать....

        Перед современным пулемётом недостатки у него конечно же есть, но есть и свои преимущества, наличие того же защитного щитка. Не шибко какая защита, но тем не менее,хоть что то. Да и стрельба со станка, учитывая вес, наверное поточнее будет чем с сошек.
        Тут просто само по себе наличие оружия 19 века в современной войне кажется несколько странным.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:13
      +6
      Цитата: tralflot1832
      .И в умелые руках это грозное оружие.А если он не один на опорнике?

      Внучки тянут "Максимы", которыми их деды убивали немецких фашистов, а они этим пулеметами будут убивать русских. "От сумы, от тюрьмы и от психбольницы никто не застрахован".
      1. ian
        ian Сегодня, 11:10
        +4
        Где то год назад вышел подобный ролик на топваре. Сопровождался ржанием и улюлюканьем. "Скоро кастрюли пищали потащат!, "С дубинами будут воевать!" А на мое замечание, что максим грозное и серьезное оружие и на войне все равно, из чего тебе в голову прилетает пуля заминусили в лютом количестве. Особенно ликовали адепты современного оружия российской армии... Некоторых даже по именам помню. Сегодня они всерьез обсуждают достоинства "максима" yes
    3. Умник
      Умник Сегодня, 10:23
      +3
      У максима один минус это мобильность! А в остальном техника отличная! Водяное охлаждение опять же в плюс
  2. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 09:58
    +7
    я не понимаю... если есть "максимы" -выбрасывать что ли ? а если бы у нас достаточных количествах были ? работают ведь? даже Т-62-64 работают. и "мотолыги" с морскими пушками,ржать с этого ?
    1. Aken
      Aken Сегодня, 10:07
      +6
      Ржать не надо. Надо спросить, где современная техника?
      1. Гуран33 Сергей
        Гуран33 Сергей Сегодня, 10:29
        -1
        Современная техника на фронте,но она малоинтересна большинству авторов ВО.Здесь собрались записные любители ковыряться в проблемахгруппировки и что удивительно пока Т-62 ползли по ж\д кто только о них не изголялся а как попали в зону боевых действий так умолкли-видимо не такие уж устаревшие эти машины..
        1. Aken
          Aken Сегодня, 11:06
          +1
          Тут вопрос не в самой технике. Старьё достают, когда не осталось техники современной.
          Ну и плюс тактика применения. А с некоторых пор у населения большие сомнения в компетентности наших генералов.
      2. северный кавказ
        северный кавказ Сегодня, 10:31
        0
        Ржать не надо. Надо спросить, где современная техника?
        Это вопрос про современные яхты?! Современная техника имеется. Но не там и не в тех руках! wassat
        1. Aken
          Aken Сегодня, 11:04
          -3
          Современные яхты строились на деньги, изъятые у населения, а не из оборонного бюджета. Это разные деньги.
      3. Santa Fe
        Santa Fe Сегодня, 10:33
        +1
        даже Т-62-64 работают. и "мотолыги" с морскими пушками,ржать с этого ?

        Ржать не надо. Надо спросить, где современная техника?

        Украинские оборванцы развалили свой ВПК, и теперь побираются по миру —это было ожидаемо. Мы ржали над ними, им возразить по существу было нечего. Все знали как это будет

        У нас слишком долго рассказывали про вторую армию в мире. Оттого столько возмущения когда появляются «мотолыги» с корабельными башнями
        1. Aken
          Aken Сегодня, 11:20
          0
          Неплохо бы рассказчикам языки укоротить.
  3. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 09:58
    +2
    а передаваемое ЗАПАДлойдскими фашистами Укрорейху оружие...видимо распродается на Алиэкспресс всем желающим.
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 10:32
      +1
      Нет. Ни всем желающим. А только тем у кого есть деньги. Можно конечно взять оружие, а потом деньги. Но деньги вперёд! wassat
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:02
    +6
    И снова - дай дураку хрен стеклянный - и хрен разобьет и руки порежет. Колесике на станке там ТОЛЬКО для того, чтоб в бою на пару десятков метров перекатить, во всех других случаях - снять со станка и тащить НА ГОРБУ, а то стрелять он у тебя будет в район Меркурия, станок расшатывается на раз.
    А по поводу отсталости - так у хозяев научились. Они всю вторую мировую с такими дурами пробегали, волоча за собой еще бак со шлангом wassat Во развлекуха-то, особенно в джунглях и с трехногим станком вообще без колес!!!
  5. alovrov
    alovrov Сегодня, 10:03
    +2
    И для чего здесь этот текст? Самолюбие и шапкозакидательство потешить? Точно надо рассказывать кто такие элементы информационной войны заказывает и вбрасывает на этот сайт? Тот кто писал точно ли понимает на кого работает?
  6. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 10:05
    +1
    Вещь раритет, жалко в бою терять. Думаю коллекционеры оценили бы.
  7. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 10:05
    +3
    Для позиционных боёв лучшего пулемёта не найти. В ДОТах его ещё и к циркуляции воды подключали.
    1. Аскольд65
      Аскольд65 Сегодня, 12:17
      0
      Цитата: vovochkarzhevsky
      Для позиционных боёв лучшего пулемёта не найти. В ДОТах его ещё и к циркуляции воды подключали.

      Для позиционных войн прошлого века. "Косить" очередями волны наступающей пехоты или конные "лавы". Современные, даже позиционные, войны предусматривают быструю смену огневых позиций, пока не прилетело. А с таким пулемётом по ходам сообщения быстро не побегаешь. Не зря же ведь даже для расчетов ПТУР на первой линии более предпочтительны комплексы системой ГСН или хотя бы с дистанционным управлением.
  8. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 10:06
    +5
    Отличный пулемёт. При правильном применении чрезвычайно опасен. Главная его проблема - вес и то, что транспортировка его в собранном виде недопустима, только на транспорте с мягкой подвеской. Именно поэтому батька Махно стал применять тачанки.
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 10:37
      +1
      Но Махно молодец! Его идея мобильной боевой точки дожила до наших дней!
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 10:56
        0
        Это не его идея. Есть серьезные основания полагать, что этому его научили английские советники. Англичанами тачанки были опробованы ещё в Англо-Бурской войне.
  9. Александр Саленко
    Александр Саленко Сегодня, 10:07
    +3
    Ну вообще этот максимка очень сильно отличается от первоначального образца и не только ребристым кожухом. Поставить в ДЗОТ, при наличии патронов, лент и воды крайне несмешное оружие, особенно если установить оптику.
  10. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:08
    0
    Касательно пулемета «Максим» известно, что это оружие чаще всего достается бойцам теробороны.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 10:33
      0
      Пулемет похож на бойцов этой самой " теробороны" Вся шваль- пьянь,безработные все туда собрались в надежде на халявные деньги и отсидеться по хатам. А Зеленский этих дурачков,взял и бросил на передовую)
  11. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:10
    0
    Где и когда были сделаны кадры, не уточняется.

    По виду листвы осень, но не весна.
  12. solar
    solar Сегодня, 10:11
    +3
    Хороший пулемет. Позволяет длительно поддерживать интенсивный темп стрельбы без смены ствола, только воду подливай для охлажения. Для стационарного пункта обороны- эффективная вещь.
  13. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 10:18
    +3
    В моем детстве бытовал такой анекдот:
    -Мыкола, ты зачем огурцы машинным маслом поливаешь? Вони ж завянуть!
    -Нехай завянуть, зато кулемет не заржавее
  14. Товарищ И
    Товарищ И Сегодня, 10:21
    +6
    Явно не от лучшей жизни украинским воякам приходится расконсервировать оружие времен Первой мировой войны.

    Для кого это написано? Вроде не бложик на Дзене... Профильный сайт. Причем тут Первая мировая? Ясно же, что эти произведены в годы ВОВ или позже. У Браунинга тоже конструкция из времён ПМВ, и что?
    Для чего здесь эти пропагандистские реляции?
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 10:35
      -2
      Цитата: Товарищ И
      У Браунинга тоже конструкция из времён ПМВ, и что?

      То, что у американцев руки из ж. - и с первой мировой войны ни одного нормального пулемета они сделать были не в состоянии, даже скопировать МГ-42 не смогли, об-это-самое его так, что получилась корявая "плюющаяся свинья", которую с вооружения не снимали только потому, что вообще других пулеметов не было, а вокруг война... Вот и покупают по сей день за бугром чертежи, да валандаются с убогой дурой Браунингом, пока русские научили пулемет 12,7 с рук стрелять
  15. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 10:26
    +1
    В нашей стране пулемет известен более всего по кадрам из кинофильмов о Гражданской войне и легендарной картине «Брат 2».


    В моей стране этот пулемёт известен ещё и по Великой Отечественной войне.
    Глеб Бобров
    (отрывок из "Чужих Фермопил")

    Донские степи, душное лето сорок второго. Силы Степного и Воронежского фронтов откатывают к Сталинграду. Сплошное отступление. Бегство. Отец - командир саперного взвода, вместе со своей частью идет в хвосте войск. Минируют отход. Мимо проходят отставшие, самые обессиленные. Того мужичка, как рассказывал, он тогда запомнил.
    Сидит у завалинки загнанный дядька, курит. Взгляд - под ноги. Пилотки нет, ремня - тоже. Рядом "Максим". Второго номера - тоже нет. Покурил, встал, подцепил пулемет, покатил дальше. Вещмешок на белой спине, до земли клонит. Отец говорил, что еще тогда подумал, что не дойти солдатику. Старый уже - за сорок. Сломался, говорит, человек. Сразу видно...
    Отступили и саперы. Отойти не успели, слышат - бой в станице. Части арьергарда встали. Приказ - назад. Немцы станицу сдают без боя. Входят. На центральной площади лежит пехотный батальон. Как шли фрицы строем, так и легли - в ряд. Человек полтораста. Что-то небывалое. Тогда, в 42-м, еще не
    было оружия массового поражения. Многие еще подают признаки жизни. Тут же добили...
    Вычислили ситуацию по сектору обстрела. Нашли через пару минут. Лежит тот самый - сломавшийся. Немцы его штыками в фаршмак порубили. "Максимка" ствол в небо задрал, парит. Брезентовая лента - пустая. Всего-то один короб у мужичка и был. А больше и не понадобилось - не успел бы.
    Победители шли себе, охреневшие, как на параде - маршевой колонной по пять, или по шесть, как у них там по уставу положено. Дозор протарахтел на мотоциклетке - станица свободна! Типа, "рюсськие ы" драпают. Но не все...
    Один устал бежать. Решил Мужик постоять до последней за Русь, за Матушку... Лег в палисадничек меж сирени, приложился в рамку прицела на дорогу, повел стволом направо-налево. Хорошо... Теперь - ждать. Да и ждал, наверное, не долго. Идут красавцы. Ну он и дал - с
    тридцати-то метров! Налево-направо, по строю. Пулеметная пуля в упор человек пять навылет прошьет и не поперхнется. Потом опять взад-вперед, по тем, кто с колена, да залег озираючись. Потом по земле, по родимой, чтобы не ложились на нее без спросу. Вот так и водил из стороны в сторону, пока все двести семьдесят патрончиков в них не выплюхал.
    Не знаю, это какое-то озарение, наверное, но я просто видел тогда, как он умер. Как в кино. Более того, наверняка знал, что тот Мужик тогда чувствовал и ощущал.
    Он потом, отстрелявшись, не вскочил и не побежал... Он перевернулся на спину и смотрел в небо. И когда убивали его, не заметил. И боли не чувствовал. Он ушел в ослепительную высь над степью... Душа ушла, а тело осталось. И как там фрицы над ним глумились, он и не знает.
    Мужик свое - отстоял. На посошок... Не знаю, как по канонам, по мне это - Святость...


    А что до фильма "брат2", не смотрел, я даже первый фильм больше пяти минут не осилил. Может для школоты приблатнённого толка это постперестроечное фуфло в самый раз, но точно не шедевр.
  16. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:27
    +2
    Появились очередные кадры, на которых украинские военные идут на позиции с пулемётами «Максим»
    Назад их точно не потащат. Разовое оружие в один конец. Или не кому будет, или бросят при отступе.
  17. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 10:31
    +3
    Явно не от лучшей жизни украинским воякам приходится расконсервировать оружие времен Первой мировой войны.
    Пулемёты "Максим" производились и в годы 2МВ (40е годы!),как и пулемёт "Виккерс" ,созданный на "базе" "Максима" !
    бойцам ВСУ приходится применять на передовой не просто устаревшее, а буквально древнее оружие.
    Пулемёт Хайрема обр.1883 г. и пулемёт "максим" выпуска сороковых -это "две большие разницы",как говорят в Одессе !
    P.S. Пулемёты "Максим" имелись на вооружении НМ ДНР и ЛНР, как и иное оружие 2МВ ! (Может и сейчас имеется ,хотя бы и в ином "масштабе"...)
    P.P.S.Да и современный ВПК "не забывает" пулемёт "Максим" !
    1. Decimalegio
      Decimalegio Сегодня, 11:06
      0
      Фантастический образ, старое и новое вместе. Старое оружие никогда не умирает.
  18. Дед Мозай
    Дед Мозай Сегодня, 10:42
    0
    Все это часть информационного обмана, современная зарубежная техника скапливается в тылах, готовится к назначенному дню, а всякие старье забрасывается в сеть, "расслабьтесь русские, украинцы воюют оружием 19-го века, да и вообще, унихвсеплохо"!
  19. rotfuks
    rotfuks Сегодня, 11:33
    0
    Пулемет Максим давно стал ловким ходом в пропагандистских играх киевского режима. Это как младенец в руках опытной нищей которым тычут в глаза жалостливым гражданам.. Когда Зеленскому нужно выпрашивать на Западе средства ПВО то в СМИ начинают показывать древние пулеметы на турельных установках уставленные в небо. Когда боевые украинцы испытывают недостаток в стрелковом оружии, то в СМИ начинают мелькать древние пулеметы как те младенцы в руках опытной нищей. Режим Зеленскова в совершенстве владеет технологиями опытных нищих, так что пулеметы Максим это всего лишь средство вышибить слезу жалости у клиента.
  20. Джорж Милославский
    Джорж Милославский Сегодня, 11:44
    0
    Интересно а ленту у них до революционного образца, если да то надёжность сильно преувеличена)))
  21. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 12:48
    0
    Отличная машинка. Тяжеловат - ну и ничего, для станкача это только плюс. А для передвижения у него колеса есть. Он вполне мобильный. Единственное неудобство - он воды постоянно требует в кожух.