Американский конгрессмен назвал причины «упадка армии США»

О том, что в американской армии имеются проблемы морально-этического характера, известно уже давно. Но в последнее время они все сильнее ведут к упадку армии. По крайней мере, так заявляют в самих США.По словам члена палаты представителей Конгресса США Майкла Уолтца, в армии множество проблем, с которыми ранее вооружённые силы страны не сталкивались.Уолтц отмечает, что основными причинами упадка армии являются трансгендерная и расовая идеология, которую насаждает администрация Байдена, а также политизация армии. Расовый фактор зачастую играет решающий фактор даже при выборе командования. То есть, не по профессиональным качествам, а по цвету кожи, причём теперь уже не в пользу белых американцев.Уолтц отметил, что гражданские лидеры своей идеологической и партийной обработкой подрывают способность американских военных выполнять свои задачи.Продолжается снижаться престиж армейской службы и доверие к ней, о чем свидетельствуют данные отчета национальной независимой группы, занимавшейся исследованием состояния ВС США. Так, за прошлый год набор новобранцев в армию был выполнен лишь на 75%, а в этом году ожидается, что он будет выполнен на 50%.Конгрессмен считает, что к таким плачевным результатам ведут «чрезмерная политизация военного руководства», а также слишком рьяное стремление придерживаться принципов равноправия в отношении цветного населения и представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. По словам политика, в этом году Пентагон планирует выделить около 35 миллионов долларов на внедрение равноправия и борьбу с консервативной политикой в рядах армии.Главным виновником происходящего в армии США Уолтц считает президента Байдена и его администрацию.