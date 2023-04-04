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Американский конгрессмен назвал причины «упадка армии США»

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Американский конгрессмен назвал причины «упадка армии США»

О том, что в американской армии имеются проблемы морально-этического характера, известно уже давно. Но в последнее время они все сильнее ведут к упадку армии. По крайней мере, так заявляют в самих США.


По словам члена палаты представителей Конгресса США Майкла Уолтца, в армии множество проблем, с которыми ранее вооружённые силы страны не сталкивались.

Уолтц отмечает, что основными причинами упадка армии являются трансгендерная и расовая идеология, которую насаждает администрация Байдена, а также политизация армии. Расовый фактор зачастую играет решающий фактор даже при выборе командования. То есть, не по профессиональным качествам, а по цвету кожи, причём теперь уже не в пользу белых американцев.

Уолтц отметил, что гражданские лидеры своей идеологической и партийной обработкой подрывают способность американских военных выполнять свои задачи.

Продолжается снижаться престиж армейской службы и доверие к ней, о чем свидетельствуют данные отчета национальной независимой группы, занимавшейся исследованием состояния ВС США. Так, за прошлый год набор новобранцев в армию был выполнен лишь на 75%, а в этом году ожидается, что он будет выполнен на 50%.

Конгрессмен считает, что к таким плачевным результатам ведут «чрезмерная политизация военного руководства», а также слишком рьяное стремление придерживаться принципов равноправия в отношении цветного населения и представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. По словам политика, в этом году Пентагон планирует выделить около 35 миллионов долларов на внедрение равноправия и борьбу с консервативной политикой в рядах армии.

Главным виновником происходящего в армии США Уолтц считает президента Байдена и его администрацию.
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Использованы фотографии:
Официальный сайт Пентагона
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12 комментариев
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  1. Boris63
    Boris63 Сегодня, 10:44
    +4
    Чем больше гендеров в армии сшп, тем лучше для нас. Пусть внедряют всё что делают.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:44
    +3
    Причина - в неправильной гендерной идентификации!!! Весь мир уверен, что они - 3-2-расы, а в США их до сих пор делят на мужчин, женщин и министра обороны!!!
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:46
    +3
    Он против заднеприводных? У-у-у какой! Противный!
  4. lubesky
    lubesky Сегодня, 10:50
    +3
    Я всё жду, когда в штатах примут закон терпимости к бестолочам, которые "идентифицируют" себя как военные профессионалы и заставят ставить таких на командные должности. Движение "бестолочи тоже важны" - необходимо поддержать нашим спецслужбам! wassat
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 11:42
      +2
      У них уже есть циркуляр брать откровенных даунов из натуральной психушки на госслужбу, равноправие в действии.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:51
    +2
    основными причинами упадка армии являются трансгендерная и расовая идеология, которую насаждает администрация Байдена
    Наверное по задумке Байдена под радужным флагом комфортнее и патриотичнее воевать чем под звездно-полосатым, которые многие в мире уже на дух не переносят. Интересно, а на военной технике гендерная чехарда еще не отразилась? А то как-то не совсем толерантно получается - гаубица - она, а танк - он, надо бы как-то уровнять в правах и отменить черную краску для камуфляжа на лице.
    1. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 11:18
      +1
      Цитата: rotmistr60
      основными причинами упадка армии являются трансгендерная и расовая идеология, которую насаждает администрация Байдена
      Наверное по задумке Байдена под радужным флагом комфортнее и патриотичнее воевать чем под звездно-полосатым, которые многие в мире уже на дух не переносят. Интересно, а на военной технике гендерная чехарда еще не отразилась? А то как-то не совсем толерантно получается - гаубица - она, а танк - он, надо бы как-то уровнять в правах и отменить черную краску для камуфляжа на лице.


      wink Один старый-старый отставной полковник-ветеран из 1 Управления КГБ рассказывал, что на пике холодной войны американцы разрабатывали разнообразные типы химического оружия, в т.ч. и на принципах воздействия синтетических феромонов на человеческий организм.
      В числе "перспективных разработок" была боНба с веществом распыляемом в аэрозольном состоянии, и стимулирующего организм "любить" все что видит "пораженный объект".
      Видимо на учениях, они (американцы) чего-то перепутали, сбросили на парашюте не ту боНбу, она распылила это вещество над л/составом американской армии.
      В общем воздействие оказалось очень долговременным, с побочными эффектами: влечение к особям своего пола (м+м, ж+ж); потеря своей идентичности (половой, своего Эго). Что примечательно - антидот в их лабораториях не могут подобрать... laughing
      Со временем, заражение перекинулось на гражданских.
      А всем известный принцип гласит: если не можешь с эти бороться, тогда надо это возглавить.
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 12:15
        0
        Цитата: Lynx2000
        .....всем известный принцип гласит: если не можешь с эти бороться, тогда надо это возглавить.

        laughing Байден этих ЛГБТ -особей любит, как своих детей и заботится о них. Ими гордится! Тьфу, sad
        Оказывается, Александр, в штатах ещё есть нормальные люди. Не все извратились hi
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:08
    0
    Самое смешное, что легендарные спартанцы и вообще почти все римские легионеры были 3,14159дорами.)))
  7. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 11:11
    +1
    отбор и пропаганда решит эту проблему
    а чтобы увеличить набор надо как и во Франции организовать иностранный легион
    25 лет и у тебя гражданство сша am
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 12:09
      0
      Цитата: nepunamemuk
      .....25 лет и у тебя гражданство сша am

      несколько лет назад читал, что там было подобное для латиноамериканцев. Только не 25 лет, а гораздо request меньше
  8. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 11:33
    0
    рьяное стремление придерживаться принципов равноправия в отношении цветного населения и представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

    Вот думаю, может и Пригожину в ЧВК набирать отдельные подразделения из "опущенных" laughing Сроки у них часто серьезные за преступления на сексуальной почве. Может ВСУ без боя разбегаться будут laughing