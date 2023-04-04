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В ДНР выявлено несколько схронов с оружием и взрывчаткой, предназначенных для украинских ДРГ

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В ДНР выявлено несколько схронов с оружием и взрывчаткой, предназначенных для украинских ДРГ

Киевские власти продолжают применять свою излюбленную тактику запугивания населения на освобожденных ВС РФ территориях. Все чаще происходят теракты на исключительно гражданских объектах, в которых нередко гибнут мирные жители.


В то же время, ряд вероятных атак ДРГ противника накануне удалось предотвратить УФСБ России. Силовики обнаружили сразу несколько схронов с оружием и взрывчаткой в г. Волноваха (ДНР), пишет репортер Андрей Руденко в своем ТГ-канале.

Среди обнаруженного вооружения были гранатометы, в том числе иностранного производства, более 2 кг тротила, гранаты, шашки-детонаторы, винтовка СВД с глушителем и мина МОН-50.

Предположительно данные схроны предназначались для проведения террористических актов диверсионными группами противника. Сообщается, что саперы уничтожили все выявленные боеприпасы прямо на месте обнаружения.



Напомним, что ДРГ противника заметно активизировались в последнее время. Многие эксперты связывают заброску диверсантов, дестабилизирующих обстановку внутри освобожденных регионов, с готовящимся контрнаступлением ВСУ.

Впрочем, террористическая деятельность киевских властей не ограничивается прифронтовыми территориями. 2 апреля в Санкт-Петербурге произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Согласно одной из версий следствия, за терактом может стоять ГУР Украины.
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5 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:08
    +1
    Может это всётаки трофеи а не схрон.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:24
      0
      Цитата: tralflot1832
      Может это всётаки трофеи а не схрон.

      Нычка от жены, на водку.
    2. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:24
      +1

      tralflot1832 (Андрей С.)
      Сегодня, 10:08
      НОВЫЙ
      0
      Может это всётаки трофеи а не схрон.
      Там сейчас этого добра)) вАлом! И селюки прикапывают, и тайники роблють.
    3. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 11:35
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Может это всётаки трофеи а не схрон.

      СВД с ПБС и приблудами похоже на схрон, а закладка за щитами с ф-1 без чеки, похоже на ловушку. Навряд ли для своей ДРГ такую укладку бы делали, что бы она подорвалась.
    4. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 11:42
      0
      Цитата: tralflot1832
      Может это всё-таки трофеи а не схрон.

      Был обнаружен схрон, возможно установили наблюдение, организовывали засаду.
      Видимо, "хозяева" не объявились. Тогда возможно, приняли решение утилизировать.