В ДНР выявлено несколько схронов с оружием и взрывчаткой, предназначенных для украинских ДРГ

Киевские власти продолжают применять свою излюбленную тактику запугивания населения на освобожденных ВС РФ территориях. Все чаще происходят теракты на исключительно гражданских объектах, в которых нередко гибнут мирные жители.
В то же время, ряд вероятных атак ДРГ противника накануне удалось предотвратить УФСБ России. Силовики обнаружили сразу несколько схронов с оружием и взрывчаткой в г. Волноваха (ДНР), пишет репортер Андрей Руденко в своем ТГ-канале.
Среди обнаруженного вооружения были гранатометы, в том числе иностранного производства, более 2 кг тротила, гранаты, шашки-детонаторы, винтовка СВД с глушителем и мина МОН-50.
Предположительно данные схроны предназначались для проведения террористических актов диверсионными группами противника. Сообщается, что саперы уничтожили все выявленные боеприпасы прямо на месте обнаружения.
Напомним, что ДРГ противника заметно активизировались в последнее время. Многие эксперты связывают заброску диверсантов, дестабилизирующих обстановку внутри освобожденных регионов, с готовящимся контрнаступлением ВСУ.
Впрочем, террористическая деятельность киевских властей не ограничивается прифронтовыми территориями. 2 апреля в Санкт-Петербурге произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Согласно одной из версий следствия, за терактом может стоять ГУР Украины.